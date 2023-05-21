Graduation ceremonies for Walker High School's Class of 2023 were held at 5 p.m. May 18 at Southeastern Louisiana University.
Honor graduates are marked # for summa cum laude and * for magna cum laude.
Graduates include:
Sophia Marie Adamo #
Braylen Micah Ainsworth
Steven James Albert Jr. #
Abbie Lynn Alexander
Allie Marie Alexander #
Allie Rebecca Alexander
Arianna Ly'Nae Allen #
Reese Madelyn Allen *
Dayna Valene Allison
Faisal Abdullah Alshaya *
Breland Thomas Anderson
Sage Lorraine Andrues
Erica Marie Arceneaux
Lesvi Sioani Argueta-Salinas
Johnnie Lynn Arrington
Averie Len Ashford *
Kyla Kathryn Ashford *
Nevaeh Micheal Autrey
Keatyn Brie Baham
Rylan Tyler Baird
Mason Alex-Thomas Ball
Zachary Lane Ballard
Joseph Henry Ballon III
Dikyren Deshon Banks
Mikayla Ro'Shell Bankston
Brandon Michael Bardales Jr.
Oscar Javier Beato Silvestre
Chandler Scot Bell *
Taylor Diane Belleau
John Austin Bergeron #
Maci Catherine Bernard #
Mindy Marie Bernard
Reanna Marie Bernard *
Isabelle Saraya Bernstein-Tidmore #
Bryson Mac Berthelot
Amariya Alexis Billings #
Connor Luke Blackwell
Olivia Nichelle Blackwell
Sara Whittney Elizabeth Boley #
Caleb Jermaine Bonton
Giovani Botello-Sanjuan
Carson Allen Boyer
Kendall Christopher Boykin
Aidan Joseph Braun
Samantha Elizabeth Bridevaux #
Brady Wesley Brister
Carlin Ann Brister
Lindsey Ann Brocato
Samuel Charles Brocato
Kaelie Danea Brock
Noah Matthew Broussard
Alivia Mae Brown
Amarea Michell Brown
David James Brown
Kedric Jerrod Brown
Christian Thomas Brumfield
Henry Thomas Bryant IV
Mina Gale Buckhalter
Akira Lynn Burns
Michaela Renay Burt *
Savanna Nicole Caldwell
Bryce Frederick Cann
Cooper Laird Carlton *
Rylee Jule Carney
Ella Claire Carter #
Jacob Noah Castleberry #
Mia Belle Catalanatto *
Kainnon Ashton Champagne
Cydney LeAnne Cifreo
Samuel Henry Cifreo
J'Naysia Michelle Claiborne
Alayna McKeal Clark #
BreAnna Lesabra Clark
Grace Etta Clark #
Stephanie Lynn Clark *
Mark Lee Clavier
Lydia Rebekkah-Verede Clements
Alexia M. Coenen
Daymon Michael Columbia
Laken Michael Comeaux
Chrystopher Corey Cornelius #
Tony James Courville III #
Brice Jeffery Cox
Ellie Grace Craig #
Ty Joseph Crawford
Leonardo Cruz *
Abigail Lee Cubbedge
Logan Michael Cusimano
Olivia Grace Daigle *
Thomas James Dalton #
William Lee Dalton
Brinin Kaleb David
Madison Maria Davis *
Tristan Leray Davis
Zoey Elpida Davis
Brady Scott Dawson
Anna Marie Deaton
Patience Lynn Delaughter *
Jacob Dorson Devall
Kiersten Paige Devall
Tyler Kain Deville
Ethan Victor Dickson #
Jared Shamar Dilworth
James Wyatt Dorough
Lance Michael Dragon
Ethan Orion Ducote
Ethan Wade Duet
Samuel Vance Duffy
Diane Lynn Duhe #
Lexie Ann Duncan
Thomas Cole Duncan
Elizabeth Juliann Eckelmann #
Ja'Kiara Maleyah Edwards
Coriyanna Ma'kyla Ellis *
Karissa Bernadette Englert #
Charlotte Maureen Ewing #
Alayna Michael Felder-Fields #
Annabelle Grace Fontenot *
Charley Isabel Foret
Alyssa Michelle Foster
Joseph Alan Foster #
Madelyn Jayne Foster *
Ernest Essary Fowler
Emmalie Danielle France
Jae'Con Jerimiaha Francis
Bryce Jude Frazee
Elise Catherine Freer
Koby Jared Gaines *
Natalie Marie Gallman #
Anel Galvan
Alejandro Garcia Jr. #
Aleicyn Lorraine Gauthier
Jase Tyler Gautreaux #
Valerie Grace Gautreaux #
Micahallie Noelle Gayle
Anna Claire Geautreaux #
Gracelynn Kaye Gisclair
Jessica Isabelle Glascock
Kameron Allen Gomez
Ryan Joseph Goodman Jr
Kayleigh Janaye Gordon
Kendyl Symone Gordon
Izzabella Leigh Gramling
Mallory Payton Granger #
Jayce Allen Grant *
Kiera Nicole Green *
Savannah Marie Greene
Faith Elizabeth Gremillion
Kade Brandon Grevenberg
Blake Andrew Gross
Keaira Eliese Gross #
Dorian Ignacio Guerrero
Zayne Joseph Guidroz
Avery Lee Guidry #
Payton Wayne Guidry
Sydney Jane Guidry #
Shaylin Darlean Guilliams
Jailyn Nicole Guillory *
Chloe Celeste Guitreau
Loren Alysse Halford
Marek Tyrell Hall
Sierra Rayne Hall #
Madyson Marie Hanley #
Makalah Brooke Hardin
Brennan John Harmon
Noelle Elise Harrell #
Harmonee Bethany Harris
Caden Wayne Harvey
Hunter John Hebert
Tye Patrick Hendricks
Chance Tanner Henry *
Gavin Michael Hernandez *
Makayla Cristina Hernandez
Autumn Harlee Herring #
Taylor Renae Hickey #
John Mitchell Higginbotham
Jennifer Denise Hillen
Abigail Marie Hinson *
Eddie Gabriel P. Hodges
Kaleb Joseph Hodges
Jayden Christopher Holcomb
Ashton Johnli Holleman
Emma Camile Hollenbaugh *
Emma Katherine Holt #
Kendall Brice Hopkins
Tambree Alonwae Howard
Caleb Aaron Howze
Junchao Huang #
Ethan Lukas Hughes
Mckenzie Mae Hughes
Caleb Michael Hull *
Christopher Andrew Ingraham Jr.
Joseph Gabriel Irias-Cruz #
Grace Lynne Jackson #
Julian Drake Jackson
Sharon Marie Jeansonne #
Micah Riley Jenkins
A'Myria Janee' Johnice
Kassidy Jo Johnson #
Kelsey Rayne Johnson #
Nikolas Tyri' Johnson #
Riley Glenn Johnson
Jeffrey Paul Johnson-Buhler
Jolie Noelle Joles
Benjamin Ely Jones
Riley Sueann Jones
Madison Grace Jordan #
Kaden Daniel Karcher
Destini Danielle Kelley
Cole Maddox Kennedy
Jacob Cole Kennedy
Seth Levens Kennedy
Adon Robert Kent
Caleb Joshua Killebrew
Lanie Shea King #
Tyler Joseph Kinnison *
David Arland Kirby
Armani Loc Kittiraj
Bailey Elizabeth Kogel #
Ashton Dale Koontz *
Katelyn Alyssa Krumholt
Ezekiel Ryan Lambeth
Landen Michael Landry
Nolan Alan Landschoot
Jakiyah Charron Lanehart
Juliana Faye Lawler
Bailey Alexis LeBlanc
Seth Joseph LeBlanc #
Alexis Ledezma-Hernandez
Hailey Delaine Lejeune
Charles Javon Levy
Austin Lee Lockhart *
Anna Paige Long *
Rebekah Dianne Long
Jennifer Lopez
Brianna Lynn Losavio
Lauren Grace Lott *
Madison Michelle Louque
Mason Jeffrey MacDonald
India Elyse Magee #
Lindsey June Marable
Braydon Michael Marcantel
Abby Reece Marler #
Faith Olivia Martin
Rogan Eric Massey
Steven Michael May
Saylor Denise McCarrol
Madison Marie McCarty
Braydon La John McClendon *
Mason James McDowell
Victoria Paige McLin
Brandon Adrean Melchior
Nathaniel Angel Melendez
Mackenzie Abigail Meyer #
Cody Ford Midboe #
Macy Leigh Miley
Sophia Candice Miley
Brennon Austin Miller
Tyler Ray Mitchell #
Chloe Madelynn Mizell
Breanna Ale'ya Montgomery #
Breon Darnell Montgomery
Gavin Stephan Moore
Lacey Lane Morris
Malaisia Rayelle Morris
Raegan Catherine Morrison
Mary Morgan Myers
Kendall Elizabeth Nall *
Brody Layne Navarre
Tyler Joseph Navarre
Emily Renee Newman *
Maria Rose Nickel #
Rebekah Nicole Niederhofer #
Julia Louise Nixon
Landon Wade Odom
Malaya Ja'hahn Oliver
Bryan Orbe Ojeda
Jonathan Paul Ordoyne *
Jacob Michael O'Shello *
Makenna Bonnie Grace Ourso
Rhiannon Nekole Owens *
Drake Kriz Palmer
Kade Edward Palmer #
Kristalynn Nicole Pansano
Braydan Keith Parent
Katharine Miola Parker
Paige DeShay Parker
Chad Christopher Parker Jr.
Kyra Ann Patrick *
Ja'Myreyah Jalia Paul
Rileigh Noelle Peairs *
Allison Ryan Pelletier
Julia Reanne Pena
Layton Michael Pence
Kaden John Peterson *
Landon Thien Phan
Logan Anthony Phelps
Kyleigh Madison Phillips
Ava Belle Pitarro #
Taylor David Pittman
Chloe Nicole Poissot
Alexandra Elaine Polk
Allen Patrick Porter
Kourtney Marie Pourciau #
Kirsten Co Povadora
Logan James Prejean
John William Price
Desirae Nichole Pruyn
Brenden Patrick Quinn-McAllister *
Samantha Marlee Quintana
Taylor Michelle Rabun
Amira Anntionette Raddler #
Emilio Andrew Randazzo
Madilynn Sue Ray
Hayden Eli Robert Rea #
Brooke Lynn Reed #
Michael James Reese
Daniel Bryce Reine
Lorenzo Dewayne Richardson
Caitlyn Ann Riche
Caden Dallas Rios #
Mason Lee Rivere
Kaylie Nicole Roberson
Felix-Emmery Anthony Robinson *
Carson Gage Rocker *
Gavin Luke Rockford
Benjamin James Rodriguez #
Isaiah Jude Romero
Leah Nicole Rowe #
Colton Chance Roy
Stephanie Celine Sam
Randyl Marie Sandifer #
Brady Alan Saucier *
Bailey Ann Scanlon
Lacey Morgan Schaefer *
Travis Michael Schlatre
Brennon Christian Schmidt
Aneace Marie Scott *
Cody Braeden Seal
Rachel Marie Seidell
Abigail Marie Sharp
Cameryn Noelle Sibley #
Lakely Marie Simoneaux *
Patten Laine Slattery
Anthony Kayden Smith
Athena Ruth Destiny Smith #
Kemori Trina Smith
Samantha Nicole Smith #
Tevonn Delos Smith
Tyler Joseph Smith
Jacob Hunter Snow
Alaija Jamirah Spain *
J'niria Keshon Spears
Gatlon Thayne Steele
Isaac Jason Sterling
Brooklynn Annette Stewart
Nadia Annabelle Stewart #
Michael Edward Stoetzner
Tucker Lawrence Sullivan
Joshua Isaiah Talbert
Julia Elizabeth Tavlin
Alle Addison Teska #
Alivia Jade Thomas
Ja'Cory Jeremiah Thomas
Kaitlyn Ann Thomas
Sheri'Ana Ja'nae Thomas
Tyson Neal Thomas
Sarah Gracie Thornton *
Isaiah Kivonte Torres
Jacob Robert Torres
Mason Allan Torres *
Emma Marie Tramel
Caitlin Arrianna Travis #
Anthony Tridico IV
Emily Ann Tucker #
Madison Claire Turner *
Matyson Rayne Turner
David William Utley
John Wesley Vann III
Mekhi Varnado
Ashley Marie Veazey #
Jake Velasquez #
Alexa Faith Villar
Kaiden Mikelle Villnurve
Logan James Vincent
Jacob Louis Wagner
Shelby Nicole Wallace #
Destiny La'Shae Walls #
Ta'liyah Meshea Walton-Williams
Katie Elizabeth Ward #
Kaivon Deondre Washington
Bria'ann Faith Watkins
Braeden Thomas Watson #
Whit Byron Watson
Connor Reese Watts #
Garrett Martin Watts
Mikayla Grace Weaver
Aaron Matthew Weir
Braeli Paige Wells
Donnie Ray Welsh III
Daylyn Jo Westmoreland #
Luke Evan Whitfield
Nicholas Martin Wilcombe #
Jewel Lynn Wilcoxson
Sarah Kate Wilkinson #
Savanah Lee Wilkinson
Tristen Nathaniel Billy Wilkinson
Armand Jerrado Williams
Au'Teecia O'veunce A'Dreama Williams
Braden James Williams
Braylen Micheal Williams #
Drew Benjamin Williams *
Gavin Michael Williams
Lane David Williams
Madysen Deshay Williams
Ryan William Wilsey Jr.
Brookelynn Marie Wilson
Kendall Skye Wilson *
Taylor Wilson
Trevor Scott Wilson
Walter Jailyn Da'Mihjai Wolf III
Matthew Collin Woodall
Cheyenne Lynn Woodburn
Destiny Leighanne Young
Warren Marcelles Young Jr
Wyatt Errol Zibrat
Andrew Jacob Zimlich #
Douglas Michael Zimlich #