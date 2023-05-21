Graduation ceremonies for Walker High School's Class of 2023 were held at 5 p.m. May 18 at Southeastern Louisiana University.

Honor graduates are marked # for summa cum laude and * for magna cum laude.

Graduates include:

Sophia Marie Adamo #

Braylen Micah Ainsworth

Steven James Albert Jr. #

Abbie Lynn Alexander

Allie Marie Alexander #

Allie Rebecca Alexander

Arianna Ly'Nae Allen #

Reese Madelyn Allen *

Dayna Valene Allison

Faisal Abdullah Alshaya *

Breland Thomas Anderson

Sage Lorraine Andrues

Erica Marie Arceneaux

Lesvi Sioani Argueta-Salinas

Johnnie Lynn Arrington

Averie Len Ashford *

Kyla Kathryn Ashford *

Nevaeh Micheal Autrey

Keatyn Brie Baham

Rylan Tyler Baird

Mason Alex-Thomas Ball

Zachary Lane Ballard

Joseph Henry Ballon III

Dikyren Deshon Banks

Mikayla Ro'Shell Bankston

Brandon Michael Bardales Jr.

Oscar Javier Beato Silvestre

Chandler Scot Bell *

Taylor Diane Belleau

John Austin Bergeron #

Maci Catherine Bernard #

Mindy Marie Bernard

Reanna Marie Bernard *

Isabelle Saraya Bernstein-Tidmore #

Bryson Mac Berthelot

Amariya Alexis Billings #

Connor Luke Blackwell

Olivia Nichelle Blackwell

Sara Whittney Elizabeth Boley #

Caleb Jermaine Bonton

Giovani Botello-Sanjuan

Carson Allen Boyer

Kendall Christopher Boykin

Aidan Joseph Braun

Samantha Elizabeth Bridevaux #

Brady Wesley Brister

Carlin Ann Brister

Lindsey Ann Brocato

Samuel Charles Brocato

Kaelie Danea Brock

Noah Matthew Broussard

Alivia Mae Brown

Amarea Michell Brown

David James Brown

Kedric Jerrod Brown

Christian Thomas Brumfield

Henry Thomas Bryant IV

Mina Gale Buckhalter

Akira Lynn Burns

Michaela Renay Burt *

Savanna Nicole Caldwell

Bryce Frederick Cann

Cooper Laird Carlton *

Rylee Jule Carney

Ella Claire Carter #

Jacob Noah Castleberry #

Mia Belle Catalanatto *

Kainnon Ashton Champagne

Cydney LeAnne Cifreo

Samuel Henry Cifreo

J'Naysia Michelle Claiborne

Alayna McKeal Clark #

BreAnna Lesabra Clark

Grace Etta Clark #

Stephanie Lynn Clark *

Mark Lee Clavier

Lydia Rebekkah-Verede Clements

Alexia M. Coenen

Daymon Michael Columbia

Laken Michael Comeaux

Chrystopher Corey Cornelius #

Tony James Courville III #

Brice Jeffery Cox

Ellie Grace Craig #

Ty Joseph Crawford

Leonardo Cruz *

Abigail Lee Cubbedge

Logan Michael Cusimano

Olivia Grace Daigle *

Thomas James Dalton #

William Lee Dalton

Brinin Kaleb David

Madison Maria Davis *

Tristan Leray Davis

Zoey Elpida Davis

Brady Scott Dawson

Anna Marie Deaton

Patience Lynn Delaughter *

Jacob Dorson Devall

Kiersten Paige Devall

Tyler Kain Deville

Ethan Victor Dickson #

Jared Shamar Dilworth

James Wyatt Dorough

Lance Michael Dragon

Ethan Orion Ducote

Ethan Wade Duet

Samuel Vance Duffy

Diane Lynn Duhe #

Lexie Ann Duncan

Thomas Cole Duncan

Elizabeth Juliann Eckelmann #

Ja'Kiara Maleyah Edwards

Coriyanna Ma'kyla Ellis *

Karissa Bernadette Englert #

Charlotte Maureen Ewing #

Alayna Michael Felder-Fields #

Annabelle Grace Fontenot *

Charley Isabel Foret

Alyssa Michelle Foster

Joseph Alan Foster #

Madelyn Jayne Foster *

Ernest Essary Fowler

Emmalie Danielle France

Jae'Con Jerimiaha Francis

Bryce Jude Frazee

Elise Catherine Freer

Koby Jared Gaines *

Natalie Marie Gallman #

Anel Galvan

Alejandro Garcia Jr. #

Aleicyn Lorraine Gauthier

Jase Tyler Gautreaux #

Valerie Grace Gautreaux #

Micahallie Noelle Gayle

Anna Claire Geautreaux #

Gracelynn Kaye Gisclair

Jessica Isabelle Glascock

Kameron Allen Gomez

Ryan Joseph Goodman Jr

Kayleigh Janaye Gordon

Kendyl Symone Gordon

Izzabella Leigh Gramling

Mallory Payton Granger #

Jayce Allen Grant *

Kiera Nicole Green *

Savannah Marie Greene

Faith Elizabeth Gremillion

Kade Brandon Grevenberg

Blake Andrew Gross

Keaira Eliese Gross #

Dorian Ignacio Guerrero

Zayne Joseph Guidroz

Avery Lee Guidry #

Payton Wayne Guidry

Sydney Jane Guidry #

Shaylin Darlean Guilliams

Jailyn Nicole Guillory *

Chloe Celeste Guitreau

Loren Alysse Halford

Marek Tyrell Hall

Sierra Rayne Hall #

Madyson Marie Hanley #

Makalah Brooke Hardin

Brennan John Harmon

Noelle Elise Harrell #

Harmonee Bethany Harris

Caden Wayne Harvey

Hunter John Hebert

Tye Patrick Hendricks

Chance Tanner Henry *

Gavin Michael Hernandez *

Makayla Cristina Hernandez

Autumn Harlee Herring #

Taylor Renae Hickey #

John Mitchell Higginbotham

Jennifer Denise Hillen

Abigail Marie Hinson *

Eddie Gabriel P. Hodges

Kaleb Joseph Hodges

Jayden Christopher Holcomb

Ashton Johnli Holleman

Emma Camile Hollenbaugh *

Emma Katherine Holt #

Kendall Brice Hopkins

Tambree Alonwae Howard

Caleb Aaron Howze

Junchao Huang #

Ethan Lukas Hughes

Mckenzie Mae Hughes

Caleb Michael Hull *

Christopher Andrew Ingraham Jr.

Joseph Gabriel Irias-Cruz #

Grace Lynne Jackson #

Julian Drake Jackson

Sharon Marie Jeansonne #

Micah Riley Jenkins

A'Myria Janee' Johnice

Kassidy Jo Johnson #

Kelsey Rayne Johnson #

Nikolas Tyri' Johnson #

Riley Glenn Johnson

Jeffrey Paul Johnson-Buhler

Jolie Noelle Joles

Benjamin Ely Jones

Riley Sueann Jones

Madison Grace Jordan #

Kaden Daniel Karcher

Destini Danielle Kelley

Cole Maddox Kennedy

Jacob Cole Kennedy

Seth Levens Kennedy

Adon Robert Kent

Caleb Joshua Killebrew

Lanie Shea King #

Tyler Joseph Kinnison *

David Arland Kirby

Armani Loc Kittiraj

Bailey Elizabeth Kogel #

Ashton Dale Koontz *

Katelyn Alyssa Krumholt

Ezekiel Ryan Lambeth

Landen Michael Landry

Nolan Alan Landschoot

Jakiyah Charron Lanehart

Juliana Faye Lawler

Bailey Alexis LeBlanc

Seth Joseph LeBlanc #

Alexis Ledezma-Hernandez

Hailey Delaine Lejeune

Charles Javon Levy

Austin Lee Lockhart *

Anna Paige Long *

Rebekah Dianne Long

Jennifer Lopez

Brianna Lynn Losavio

Lauren Grace Lott *

Madison Michelle Louque

Mason Jeffrey MacDonald

India Elyse Magee #

Lindsey June Marable

Braydon Michael Marcantel

Abby Reece Marler #

Faith Olivia Martin

Rogan Eric Massey

Steven Michael May

Saylor Denise McCarrol

Madison Marie McCarty

Braydon La John McClendon *

Mason James McDowell

Victoria Paige McLin

Brandon Adrean Melchior

Nathaniel Angel Melendez

Mackenzie Abigail Meyer #

Cody Ford Midboe #

Macy Leigh Miley

Sophia Candice Miley

Brennon Austin Miller

Tyler Ray Mitchell #

Chloe Madelynn Mizell

Breanna Ale'ya Montgomery #

Breon Darnell Montgomery

Gavin Stephan Moore

Lacey Lane Morris

Malaisia Rayelle Morris

Raegan Catherine Morrison

Mary Morgan Myers

Kendall Elizabeth Nall *

Brody Layne Navarre

Tyler Joseph Navarre

Emily Renee Newman *

Maria Rose Nickel #

Rebekah Nicole Niederhofer #

Julia Louise Nixon

Landon Wade Odom

Malaya Ja'hahn Oliver

Bryan Orbe Ojeda

Jonathan Paul Ordoyne *

Jacob Michael O'Shello *

Makenna Bonnie Grace Ourso

Rhiannon Nekole Owens *

Drake Kriz Palmer

Kade Edward Palmer #

Kristalynn Nicole Pansano

Braydan Keith Parent

Katharine Miola Parker

Paige DeShay Parker

Chad Christopher Parker Jr.

Kyra Ann Patrick *

Ja'Myreyah Jalia Paul

Rileigh Noelle Peairs *

Allison Ryan Pelletier

Julia Reanne Pena

Layton Michael Pence

Kaden John Peterson *

Landon Thien Phan

Logan Anthony Phelps

Kyleigh Madison Phillips

Ava Belle Pitarro #

Taylor David Pittman

Chloe Nicole Poissot

Alexandra Elaine Polk

Allen Patrick Porter

Kourtney Marie Pourciau #

Kirsten Co Povadora

Logan James Prejean

John William Price

Desirae Nichole Pruyn

Brenden Patrick Quinn-McAllister *

Samantha Marlee Quintana

Taylor Michelle Rabun

Amira Anntionette Raddler #

Emilio Andrew Randazzo

Madilynn Sue Ray

Hayden Eli Robert Rea #

Brooke Lynn Reed #

Michael James Reese

Daniel Bryce Reine

Lorenzo Dewayne Richardson

Caitlyn Ann Riche

Caden Dallas Rios #

Mason Lee Rivere

Kaylie Nicole Roberson

Felix-Emmery Anthony Robinson *

Carson Gage Rocker *

Gavin Luke Rockford

Benjamin James Rodriguez #

Isaiah Jude Romero

Leah Nicole Rowe #

Colton Chance Roy

Stephanie Celine Sam

Randyl Marie Sandifer #

Brady Alan Saucier *

Bailey Ann Scanlon

Lacey Morgan Schaefer *

Travis Michael Schlatre

Brennon Christian Schmidt

Aneace Marie Scott *

Cody Braeden Seal

Rachel Marie Seidell

Abigail Marie Sharp

Cameryn Noelle Sibley #

Lakely Marie Simoneaux *

Patten Laine Slattery

Anthony Kayden Smith

Athena Ruth Destiny Smith #

Kemori Trina Smith

Samantha Nicole Smith #

Tevonn Delos Smith

Tyler Joseph Smith

Jacob Hunter Snow

Alaija Jamirah Spain *

J'niria Keshon Spears

Gatlon Thayne Steele

Isaac Jason Sterling

Brooklynn Annette Stewart

Nadia Annabelle Stewart #

Michael Edward Stoetzner

Tucker Lawrence Sullivan

Joshua Isaiah Talbert

Julia Elizabeth Tavlin

Alle Addison Teska #

Alivia Jade Thomas

Ja'Cory Jeremiah Thomas

Kaitlyn Ann Thomas

Sheri'Ana Ja'nae Thomas

Tyson Neal Thomas

Sarah Gracie Thornton *

Isaiah Kivonte Torres

Jacob Robert Torres

Mason Allan Torres *

Emma Marie Tramel

Caitlin Arrianna Travis #

Anthony Tridico IV

Emily Ann Tucker #

Madison Claire Turner *

Matyson Rayne Turner

David William Utley

John Wesley Vann III

Mekhi Varnado

Ashley Marie Veazey #

Jake Velasquez #

Alexa Faith Villar

Kaiden Mikelle Villnurve

Logan James Vincent

Jacob Louis Wagner

Shelby Nicole Wallace #

Destiny La'Shae Walls #

Ta'liyah Meshea Walton-Williams

Katie Elizabeth Ward #

Kaivon Deondre Washington

Bria'ann Faith Watkins

Braeden Thomas Watson #

Whit Byron Watson

Connor Reese Watts #

Garrett Martin Watts

Mikayla Grace Weaver

Aaron Matthew Weir

Braeli Paige Wells

Donnie Ray Welsh III

Daylyn Jo Westmoreland #

Luke Evan Whitfield

Nicholas Martin Wilcombe #

Jewel Lynn Wilcoxson

Sarah Kate Wilkinson #

Savanah Lee Wilkinson

Tristen Nathaniel Billy Wilkinson

Armand Jerrado Williams

Au'Teecia O'veunce A'Dreama Williams

Braden James Williams

Braylen Micheal Williams #

Drew Benjamin Williams *

Gavin Michael Williams

Lane David Williams

Madysen Deshay Williams

Ryan William Wilsey Jr.

Brookelynn Marie Wilson

Kendall Skye Wilson *

Taylor Wilson

Trevor Scott Wilson

Walter Jailyn Da'Mihjai Wolf III

Matthew Collin Woodall

Cheyenne Lynn Woodburn

Destiny Leighanne Young

Warren Marcelles Young Jr

Wyatt Errol Zibrat

Andrew Jacob Zimlich #

Douglas Michael Zimlich #