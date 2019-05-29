St. Joseph’s Academy's Class of 2019 held its commencement ceremony May 19 at Raising Cane’s River Center.

Co-Valedictorians: Madison McCall Boudreaux, Anna Claire LeJeune and Emily Anne Martin

Graduates:

Lily Ann Abadie*

Cameron Elizabeth Accardo

Madeline Grace Acosta

Julia Kelly Akin

Claire Marie Alfonso

Anna Katherine Andrishok

Lauren Diane Arceneaux*

Bailey Phoebe Ardoin

Katherine Grace Ashy

Madeline Nicole Ballew

Alexis Marie Barbay*

Claire Elizabeth Barbera*

Ella Elizabeth Barhorst*

Lauren Ashleigh Baronet

Gabriella Maria Barreneche

Anne Lewis Barton

Claire Elizabeth Bass

Phoenix Alyssa Beauvais

Alexandra Ann Belanger

Ashlan Louise Belanger*

Brooke Elizabeth Bell

Logan Payton-Taylor Bell

Emma Elizabeth Benton

Kirby Elise Black*

Abby Frances Blaize*

Margaret Claire Blouin*

Taylor Danielle Blouin

Ella Grace Bollinger

Anna Grace Borne*

Madison McCall Boudreaux*

Anna Elise Bowden*

Karsyn McCall Bowen

Summer Marie Bowen

Adelaide Claire Bradford

Claire Elizabeth Branch

Callie Harper Braud

Tysyn Minnis Brazier-Carter

Brooklynn Langdon Brock*

Annabelle Catherine Broussard*

Paige Catherine Brown

Rylie Caroline Brown*

Addison Camille Bruce*

Mackenzie Grace Bynog

Cecelia Kate Callicott

Sierra Nicole Campbell*

Catherine Elizabeth Cangelosi*

Olivia Catherine Carroll*

Madison Claire Cefalu

Julia Rose Charleville

Delia Marie Chiasson

Olivia Paige Clark

Sydney Lynn Clebert*

Mary Marguerite Cloutier*

Rachael Noel Coates*

Victoria Claire Collier*

Catherine Claire Contini

Elizabeth Corinne Cook

Torrie Rayann Cook

Anna Reese Couhig*

Catherine Marie Couvillion

Tori Ann Crockett

Cammie Marie D'Amico

Marie Claire Dalmau

Emma Catherine Daniel

Danielle Elizabeth DePierri*

Emily Marie DeSoto*

Olivia Jane Devall*

Kathryn Grace DeVillier

Raeann Lee Didier*

Amelia Autry Dittmar*

Anne-Marie Dizor

Caroline Catharine Dolese

Claire Louise Edwards

Rachel Marie Edwards

Mary Helen Eiserloh

Emma Kathryn Englade

Caroline Aden Ethridge

Eleanor Catherine Fahey

Ava Paige Falcon

Grace Marie Fetzer

Alexandra Leigh Fields*

Juliet Claire Fontenot

Mallory Alexis Fontenot*

Camille Lauve Fremaux

Katherine Elizabeth Frens

Madelyn Ashli Fuselier*

Mary-Margaret Kathryn Fussell

Anne Marie Gahagan*

Elizabeth Francis Gaspard

Kaitlyn Ann Gaudet

Drue Elaine Gautreau*

Juliette Élie Gautreaux

Chrismry Shadeyo Gboloo*

Ashleigh Sloane Gillem

Hannah Katur Gonzalez*

Catherine Sinclair Green*

Anna Grace Hampshire*

Julia Laurel Henderson*

Lauren Gabrielle Hendry*

Rebecca Caroline Herin

Julianna Landry Hill

Chloe Maria Hoang

Morgan Angelle Holland

Haleigh Elise Hooks*

Gracie Jane Hufft*

Francesca Marie Hunt

Corrine Michelle Hutchinson*

Maddie Elizabeth Ieyoub

Samantha Marina Ishak

Erin Rylee Johnson*

Danielle Brianne Jones

Mery Kaltakdjian

Breann Micah Keowen*

Kelly Ann Kimbrell

Catherine Elise King*

Melnisha Kelbreia King

Emily Marie Kukura*

Grace Mary Lachney

Baylea Nicole Landry

Eden Camille Landry*

Katherine Elise Landry*

Kelsi Anelia Landry*

Delaney Elise Langlois

Lauren Elizabeth Laperouse

Courtney Elizabeth Lawrence

Natalie Grace Lazaroe

Amber Elizabeth Ledoux

Hallie Marie Legendre

Grace Ann LeGrange

Anna Claire LeJeune*

LeeAnn LeMaire

Leanne Adams Livingston

Rhys Kathleen Lopiparo

Abby Elizabeth Lorio

Kennedy Courtney Lurry

Lindsey Elizabeth Lutgring

Skylar Renée Mancuso*

Monique Helena Manuel*

Catherine Rae Marchand

Elise Marie Marchand

Aalaurian Martin

Emily Anne Martin*

Kylie Angelle Martin*

Katherine Elise Mascari

Maryn Alise Matthews*

Andrea Gabriela Matus*

Katherine Claire McCullen*

Emily Maria McLemore

Sydney Shante' McPherson

Sydney Marie Melder*

Aislinn Claire Methvin

Sydney Elizabeth Meyer

Kate Elizabeth Michel*

Kayleigh Nicole Mims*

Madison Claire Mistretta

Hannah Michelle Mistric*

Braeden Nicole Moore*

Mary Ellen Moore

Maurie Lynn Morris*

Grace Elizabeth Morrison*

Lauren Elizabeth Mulhern

Josie Michele Musso

Anna Catherine Myers*

Mikaila Anderson Nadeau

Alexandra Macé Nelson

Faith Elizabeth Nettles

Gabrielle My Anh Nguyen

Morgan Kate Noel

Caroline Elise Noto

Morgen Kristina Nunnery

Grace Marie O'Neill

Madison Elizabeth Ogra*

Kate Elizabeth Palmisano

Elizabeth Mary Pennington

Jessie Jon Petite

Madison Jade Pittman*

Gracie Joy Poe

Lillian Lawrence Powers

Anna Claire Blanche Rabalais*

Lydia Theresa Richard

Grace Eliza Richardson*

Myah McKensey Robichaux

Adeline Kempton Roemer*

Alyssa Michelle Romero

Hannah Christine Roppolo*

Ashley Maria Ross

Margaret Rose Saia

Elise Claire Saloom*

Audrey Levert Sanford

Ploy Sanguanruang*

Ainsley Joyce Saucier

Lauren Michel Saunders*

Grace Olivia Sceroler*

Beatrice Claire Schexnayder

Ainsley Claire Schulte

Savannah Kay Schweitzer

Jasmine Angelle Shiloh

Taylor Belden Silvey*

Priya Alonsa Singleton

Peyton Lynn Smith*

Presley Ann Smith

Sarah Grace Smith

Emily Elaine Sonnier

Ashlynn Hope Sorrells*

Derquisia Jamese Spears*

Tanzi Olîve Stafford

Kate Ashton Stanford*

Caroline Olivia Starns

Claire Marie Surek*

Mary Morgan Sutton*

Margo Rose Tassin*

Alayna Grace Tate*

Trystan Liana Tate*

Camille Ellaina Johnson Taylor*

Alexandra Aline Thibodeaux*

Anna Marie Thibodeaux

Delaney Louise Thompson

Madeline Emma Toler*

Aliya Katherine Trapp*

Katharine Jane Trussell

Margaret Holland Turner*

Malorey Marie Uzee*

Olivia Claire Varden

Hannah Grace Vautrot*

Julianna Venezia Vigilotti

Lauren Marie Vukovics

Ashleigh Elizabeth Ward

Rachel Anne Weaver

Isabel Cecile Webre

Julia Kate Welsh*

Lacy Clare Wendell*

Logan Marie West*

Sheridan Jane Whalen*

Dmyri Loren Williams

Kaitlyn Elaine Williams*

Carly Summer Williford*

Parker Alaine Wilson*

Taylor Lauren Winters

Grace Clara Wisdom*

Mary Katherine Womack

Lauren Ashleigh Young

*Honor Graduates

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