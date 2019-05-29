St. Joseph’s Academy's Class of 2019 held its commencement ceremony May 19 at Raising Cane’s River Center.
Co-Valedictorians: Madison McCall Boudreaux, Anna Claire LeJeune and Emily Anne Martin
Graduates:
Lily Ann Abadie*
Cameron Elizabeth Accardo
Madeline Grace Acosta
Julia Kelly Akin
Claire Marie Alfonso
Anna Katherine Andrishok
Lauren Diane Arceneaux*
Bailey Phoebe Ardoin
Katherine Grace Ashy
Madeline Nicole Ballew
Alexis Marie Barbay*
Claire Elizabeth Barbera*
Ella Elizabeth Barhorst*
Lauren Ashleigh Baronet
Gabriella Maria Barreneche
Anne Lewis Barton
Claire Elizabeth Bass
Phoenix Alyssa Beauvais
Alexandra Ann Belanger
Ashlan Louise Belanger*
Brooke Elizabeth Bell
Logan Payton-Taylor Bell
Emma Elizabeth Benton
Kirby Elise Black*
Abby Frances Blaize*
Margaret Claire Blouin*
Taylor Danielle Blouin
Ella Grace Bollinger
Anna Grace Borne*
Madison McCall Boudreaux*
Anna Elise Bowden*
Karsyn McCall Bowen
Summer Marie Bowen
Adelaide Claire Bradford
Claire Elizabeth Branch
Callie Harper Braud
Tysyn Minnis Brazier-Carter
Brooklynn Langdon Brock*
Annabelle Catherine Broussard*
Paige Catherine Brown
Rylie Caroline Brown*
Addison Camille Bruce*
Mackenzie Grace Bynog
Cecelia Kate Callicott
Sierra Nicole Campbell*
Catherine Elizabeth Cangelosi*
Olivia Catherine Carroll*
Madison Claire Cefalu
Julia Rose Charleville
Delia Marie Chiasson
Olivia Paige Clark
Sydney Lynn Clebert*
Mary Marguerite Cloutier*
Rachael Noel Coates*
Victoria Claire Collier*
Catherine Claire Contini
Elizabeth Corinne Cook
Torrie Rayann Cook
Anna Reese Couhig*
Catherine Marie Couvillion
Tori Ann Crockett
Cammie Marie D'Amico
Marie Claire Dalmau
Emma Catherine Daniel
Danielle Elizabeth DePierri*
Emily Marie DeSoto*
Olivia Jane Devall*
Kathryn Grace DeVillier
Raeann Lee Didier*
Amelia Autry Dittmar*
Anne-Marie Dizor
Caroline Catharine Dolese
Claire Louise Edwards
Rachel Marie Edwards
Mary Helen Eiserloh
Emma Kathryn Englade
Caroline Aden Ethridge
Eleanor Catherine Fahey
Ava Paige Falcon
Grace Marie Fetzer
Alexandra Leigh Fields*
Juliet Claire Fontenot
Mallory Alexis Fontenot*
Camille Lauve Fremaux
Katherine Elizabeth Frens
Madelyn Ashli Fuselier*
Mary-Margaret Kathryn Fussell
Anne Marie Gahagan*
Elizabeth Francis Gaspard
Kaitlyn Ann Gaudet
Drue Elaine Gautreau*
Juliette Élie Gautreaux
Chrismry Shadeyo Gboloo*
Ashleigh Sloane Gillem
Hannah Katur Gonzalez*
Catherine Sinclair Green*
Anna Grace Hampshire*
Julia Laurel Henderson*
Lauren Gabrielle Hendry*
Rebecca Caroline Herin
Julianna Landry Hill
Chloe Maria Hoang
Morgan Angelle Holland
Haleigh Elise Hooks*
Gracie Jane Hufft*
Francesca Marie Hunt
Corrine Michelle Hutchinson*
Maddie Elizabeth Ieyoub
Samantha Marina Ishak
Erin Rylee Johnson*
Danielle Brianne Jones
Mery Kaltakdjian
Breann Micah Keowen*
Kelly Ann Kimbrell
Catherine Elise King*
Melnisha Kelbreia King
Emily Marie Kukura*
Grace Mary Lachney
Baylea Nicole Landry
Eden Camille Landry*
Katherine Elise Landry*
Kelsi Anelia Landry*
Delaney Elise Langlois
Lauren Elizabeth Laperouse
Courtney Elizabeth Lawrence
Natalie Grace Lazaroe
Amber Elizabeth Ledoux
Hallie Marie Legendre
Grace Ann LeGrange
Anna Claire LeJeune*
LeeAnn LeMaire
Leanne Adams Livingston
Rhys Kathleen Lopiparo
Abby Elizabeth Lorio
Kennedy Courtney Lurry
Lindsey Elizabeth Lutgring
Skylar Renée Mancuso*
Monique Helena Manuel*
Catherine Rae Marchand
Elise Marie Marchand
Aalaurian Martin
Emily Anne Martin*
Kylie Angelle Martin*
Katherine Elise Mascari
Maryn Alise Matthews*
Andrea Gabriela Matus*
Katherine Claire McCullen*
Emily Maria McLemore
Sydney Shante' McPherson
Sydney Marie Melder*
Aislinn Claire Methvin
Sydney Elizabeth Meyer
Kate Elizabeth Michel*
Kayleigh Nicole Mims*
Madison Claire Mistretta
Hannah Michelle Mistric*
Braeden Nicole Moore*
Mary Ellen Moore
Maurie Lynn Morris*
Grace Elizabeth Morrison*
Lauren Elizabeth Mulhern
Josie Michele Musso
Anna Catherine Myers*
Mikaila Anderson Nadeau
Alexandra Macé Nelson
Faith Elizabeth Nettles
Gabrielle My Anh Nguyen
Morgan Kate Noel
Caroline Elise Noto
Morgen Kristina Nunnery
Grace Marie O'Neill
Madison Elizabeth Ogra*
Kate Elizabeth Palmisano
Elizabeth Mary Pennington
Jessie Jon Petite
Madison Jade Pittman*
Gracie Joy Poe
Lillian Lawrence Powers
Anna Claire Blanche Rabalais*
Lydia Theresa Richard
Grace Eliza Richardson*
Myah McKensey Robichaux
Adeline Kempton Roemer*
Alyssa Michelle Romero
Hannah Christine Roppolo*
Ashley Maria Ross
Margaret Rose Saia
Elise Claire Saloom*
Audrey Levert Sanford
Ploy Sanguanruang*
Ainsley Joyce Saucier
Lauren Michel Saunders*
Grace Olivia Sceroler*
Beatrice Claire Schexnayder
Ainsley Claire Schulte
Savannah Kay Schweitzer
Jasmine Angelle Shiloh
Taylor Belden Silvey*
Priya Alonsa Singleton
Peyton Lynn Smith*
Presley Ann Smith
Sarah Grace Smith
Emily Elaine Sonnier
Ashlynn Hope Sorrells*
Derquisia Jamese Spears*
Tanzi Olîve Stafford
Kate Ashton Stanford*
Caroline Olivia Starns
Claire Marie Surek*
Mary Morgan Sutton*
Margo Rose Tassin*
Alayna Grace Tate*
Trystan Liana Tate*
Camille Ellaina Johnson Taylor*
Alexandra Aline Thibodeaux*
Anna Marie Thibodeaux
Delaney Louise Thompson
Madeline Emma Toler*
Aliya Katherine Trapp*
Katharine Jane Trussell
Margaret Holland Turner*
Malorey Marie Uzee*
Olivia Claire Varden
Hannah Grace Vautrot*
Julianna Venezia Vigilotti
Lauren Marie Vukovics
Ashleigh Elizabeth Ward
Rachel Anne Weaver
Isabel Cecile Webre
Julia Kate Welsh*
Lacy Clare Wendell*
Logan Marie West*
Sheridan Jane Whalen*
Dmyri Loren Williams
Kaitlyn Elaine Williams*
Carly Summer Williford*
Parker Alaine Wilson*
Taylor Lauren Winters
Grace Clara Wisdom*
Mary Katherine Womack
Lauren Ashleigh Young
*Honor Graduates