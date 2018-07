The Inter-Civic Council of Greater Baton Rouge, an organization of nonprofits, met June 12 at Hunan Restaurant. Those in attendance include, front from left, Woman’s Council of Greater Baton Rouge’s Aileen Hendricks, Trianon’s Trish Sedlin, Baton Rouge Regional Eye Bank’s Vivian Frey and Women’s Council of Greater Baton Rouge’s Marilyn Mayeux; and back, Downtown Kiwanis Club’s Bruce Hammatt, LSU Kiwanis Club’s Erik Kjeldsen, Families Helping Families President Dee Mather-Muenzler, East Baton Rouge Lions Club’s Tim LeBlanc, Downtown Kiwanis Club’s Joy Hammatt, speaker Judge Duke Welsh, BREC Foundation’s Richie Ory, Baton Rouge Area SCORE’s Leonard Sedlin, Susan G. Komen of Baton Rouge’s Pamela Emick and Oaks Kiwanis Club’s Sarah Cooper.