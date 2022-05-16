West Feliciana High's graduation ceremony was held at 7:30 p.m., Friday, May 13, 2022, at the school’s football stadium.
Alyssa Nicole Adams
Michael Thomas Adams
Caleb Tavon Alexander
Dylon Davion'Tra Allen
Reaghan La'shaun Amacker
Robert Ellason Barrow
Sara Kaitlin Barrow
Mackenzie Kate Bedell
Abby Rae Benton
Clayton Shayne Braddock
Christian Parker Bristow
Jayla Da'Macy Burrell
Addison Blanche Butler
Anthony Butler
Kaitlyn Virginia-Elizabeth Butler
Keldrick Dashawn Camel
Dany Rene Castro-Escobar
Jerrin Mikel Cavalier
Eythan Isaac Clark
Ryan James Cloughley
A'mya Shawnte Coates
Joseph Clemens Cochran
Ella Camille Core
Michael Joseph Corlew
Sha'Niyah Rose Covington
Josephine Grace D'Aquilla
Caylen Alise DeLaney
Elizabeth Dieguez
Cort Andrew DuBois
Lauren Alyse Dupuy
Edneshia Nech Ebbs
Brittany Melvina Emery
Sherman Dwayne Emery
Ryan Dakota Etheridge
Grace Elizabeth Felker
Donika Unique Ford
Atayveia Ty'lasha Franklin
Ayanah Lynette Fungcharoen-McCray
Katherine Ann Gauthier
Zeke Pierre Gauthier
Kyle Brian Gibbons
Kennedi Faith Gibbs
William Wyly Gilfoil
Laryn McKenzie Giroir
Andrew Charles Godke
Ashleigh Marie Godke
Christopher Brian Gorman
Leah DeShae Gray
Haselton Major Green
Victoria Ann Gunnels
John Paul Hanemann
Coleridge Lee Haney
Ava Ardis Harrigill
Thomas Steven Harris IV
Jarius Jamonta Harrison
Maggie Bell Hawkins
Maverick Stewart Hawkins
Katelyn Marie Henyard
Catherine Elizabeth Hodges
Keagan Nicole Holliday
Dillen O'Sha Honore'
Kara Nicole Hughes
Taylor Garrett Hughes
Kamarah Torielle Jackson
Bryce Huntington Jarrell
Shamira Reg'ganae Jarrels
La'Jamion Treyon Johnson
Pedro LeMichael Johnson
Sidney Orlando Johnson
Wesley Joseph Johnson
Kelsey Alexandria Jones
Trey Michel Jones
Olivia Faith Kent
Ty Jackson Lancaster
Cora Marie Lang
Mary Field Leak
Sarah Catherine Leake
Zachary Patrick LeDoux
Kearstin Imani Lee
Aeneaus Alexander LeMay
Nicholas Roy Lester
Elmesha Da'Nell Longs
Ruby Leigh Louis
William Landon Lowery
Jasmin Anelys Lucas Constanza
Treyveon K Marshall
Kaitlyn Renee McClure
Emily Elizabeth McEachern
Micaela Alise McEachern
Joseph Owen McGregor
Mason Paul McKey
Q'Shaelyn Timera McQuirter
Samillion Deonsha Mims
Christopher Matthew Murray
Kali Jade Nettles
Ker'Lisa Shanaye Newton
Jacob Thomas Noble
Mason Paul Ortego
Alexandra Kathryn Patin
Marques Treyvon Patterson
Brooklyn Jade Perry
Herbert Zane Perry
Samantha Rose Ponzo
Madeline Elizabeth Posey
William Hatcher Ralph
Anna Morgan Rea
Jacson Caleb Ricks
Donovin Allen Rogers
Joseph Samuel Rogers
Treyveon Jamel Rogers
Riley James Roland
Grant Thompson Rome
Zachary William Roubique
Desmonique Atoria Roundtree
Tyler Michael Rourke
Sophia Yasmin Schulte
Cardell Raymond Smith
Sarah Helen Smith
Breanna Nicole Spangler
LaDasha Denise Stewart
Kinley Marie Stuart
Leon Sullivan Jr.
Gage Dalton Tate
Brenton Dowdle Thurman
Madilynn Claire Travis
Grayson Alexander Varnedoe
Jordan Daniel Veals
Tramel Jordan Veals
Everet Michael Washington
Titus Jeremiah Washington
Diamond Shonniesh Whitaker
Keshon Cornelious Whitaker
La'Mya Arnelle Whitaker
Janaia Trichelle White
Mary Frances Claire Whitehouse
Mariah Caleiyah Whitfield
David Dewayne Williams
Rae'ghan La'Shay Williams
Sarah Olivia Wilson
Dylan River Woodard
Adam Ali Zidan