West Feliciana High's graduation ceremony was held at 7:30 p.m., Friday, May 13, 2022, at the school’s football stadium.

Alyssa Nicole Adams

Michael Thomas Adams

Caleb Tavon Alexander

Dylon Davion'Tra Allen

Reaghan La'shaun Amacker

Robert Ellason Barrow

Sara Kaitlin Barrow

Mackenzie Kate Bedell

Abby Rae Benton

Clayton Shayne Braddock

Christian Parker Bristow

Jayla Da'Macy Burrell

Addison Blanche Butler

Anthony Butler

Kaitlyn Virginia-Elizabeth Butler

Keldrick Dashawn Camel

Dany Rene Castro-Escobar

Jerrin Mikel Cavalier

Eythan Isaac Clark

Ryan James Cloughley

A'mya Shawnte Coates

Joseph Clemens Cochran

Ella Camille Core

Michael Joseph Corlew

Sha'Niyah Rose Covington

Josephine Grace D'Aquilla

Caylen Alise DeLaney

Elizabeth Dieguez

Cort Andrew DuBois

Lauren Alyse Dupuy

Edneshia Nech Ebbs

Brittany Melvina Emery

Sherman Dwayne Emery

Ryan Dakota Etheridge

Grace Elizabeth Felker

Donika Unique Ford

Atayveia Ty'lasha Franklin

Ayanah Lynette Fungcharoen-McCray

Katherine Ann Gauthier

Zeke Pierre Gauthier

Kyle Brian Gibbons

Kennedi Faith Gibbs

William Wyly Gilfoil

Laryn McKenzie Giroir

Andrew Charles Godke

Ashleigh Marie Godke

Christopher Brian Gorman

Leah DeShae Gray

Haselton Major Green

Victoria Ann Gunnels

John Paul Hanemann

Coleridge Lee Haney

Ava Ardis Harrigill

Thomas Steven Harris IV

Jarius Jamonta Harrison

Maggie Bell Hawkins

Maverick Stewart Hawkins

Katelyn Marie Henyard

Catherine Elizabeth Hodges

Keagan Nicole Holliday

Dillen O'Sha Honore'

Kara Nicole Hughes

Taylor Garrett Hughes

Kamarah Torielle Jackson

Bryce Huntington Jarrell

Shamira Reg'ganae Jarrels

La'Jamion Treyon Johnson

Pedro LeMichael Johnson

Sidney Orlando Johnson

Wesley Joseph Johnson

Top stories in Baton Rouge in your inbox

Twice daily we'll send you the day's biggest headlines. Sign up today.

Kelsey Alexandria Jones

Trey Michel Jones

Olivia Faith Kent

Ty Jackson Lancaster

Cora Marie Lang

Mary Field Leak

Sarah Catherine Leake

Zachary Patrick LeDoux

Kearstin Imani Lee

Aeneaus Alexander LeMay

Nicholas Roy Lester

Elmesha Da'Nell Longs

Ruby Leigh Louis

William Landon Lowery

Jasmin Anelys Lucas Constanza

Treyveon K Marshall

Kaitlyn Renee McClure

Emily Elizabeth McEachern

Micaela Alise McEachern

Joseph Owen McGregor

Mason Paul McKey

Q'Shaelyn Timera McQuirter

Samillion Deonsha Mims

Christopher Matthew Murray

Kali Jade Nettles

Ker'Lisa Shanaye Newton

Jacob Thomas Noble

Mason Paul Ortego

Alexandra Kathryn Patin

Marques Treyvon Patterson

Brooklyn Jade Perry

Herbert Zane Perry

Samantha Rose Ponzo

Madeline Elizabeth Posey

William Hatcher Ralph

Anna Morgan Rea

Jacson Caleb Ricks

Donovin Allen Rogers

Joseph Samuel Rogers

Treyveon Jamel Rogers

Riley James Roland

Grant Thompson Rome

Zachary William Roubique

Desmonique Atoria Roundtree

Tyler Michael Rourke

Sophia Yasmin Schulte

Cardell Raymond Smith

Sarah Helen Smith

Breanna Nicole Spangler

LaDasha Denise Stewart

Kinley Marie Stuart

Leon Sullivan Jr.

Gage Dalton Tate

Brenton Dowdle Thurman

Madilynn Claire Travis

Grayson Alexander Varnedoe

Jordan Daniel Veals

Tramel Jordan Veals

Everet Michael Washington

Titus Jeremiah Washington

Diamond Shonniesh Whitaker

Keshon Cornelious Whitaker

La'Mya Arnelle Whitaker

Janaia Trichelle White

Mary Frances Claire Whitehouse

Mariah Caleiyah Whitfield

David Dewayne Williams

Rae'ghan La'Shay Williams

Sarah Olivia Wilson

Dylan River Woodard

Adam Ali Zidan