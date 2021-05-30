Zachary High School held its graduation ceremony at 6:30 p.m., Tuesday, May 25 at Raising Cane's River Center in Baton Rouge.

The classes includes:

A`Maya Deseree` Adams

Emili Grace Adams

Kayli Paige Adams

Zoa Lynette Adams, *

Jacob Thomas Agazzi

Audrey-Michael Lee Albert

Johanna Therese` Alleman

Kara Jordyn Anderson, Z ■

Osee Charles Anderson III, # ■

Ella Michele Armstrong, Z ■

Bryce Nathaniel Arnold, # ■

Jacob Michael Arnold, #

Bailee Marie Avants, Z ■

Cameron Tyler Ayers

Amare Jamal Bailey

Brianne Leigh Bankston, Z ■

Bryson Jamar Barrett

Caleb Paul Basnight, #

Braylen Ja`Von Batiste

Garrett Lane Beadle, Z ■

Bria Delanie Bean, *

Lindsay Kathleen Beard, Z ■

Orsciana Emily Beard

Jadakass Te`Shawn Beardon

Roddrick Jarmar Beardon

Tate Jefferson Bell, Z ■

Kyle David Bennett, Z ■

Jael Ciera Bergeron

Claire Kelly Bertrand, # ■

Kaitlin Keshaun Bethely, #

Jayla Jennifer-Lynn Birotte

Kadon Paul Blades

Trey Calvin Blanchard Jr.

Kale Nolan Bordelon, Z ■

Tremaine Johntell Bouvia

Matthew Michael Boyea, # ■

Anthony Paul Bradford

Madison Jeri Bradford, #

LaikynNicole Brewer, Z ■

Tamirah Naishell Brock

Ethan Jules Broussard, Z ■

A.`Keiriyah Jahnae Brown

Dwayne Antoine Brown Jr.

Kaley Ann Brunson, #

Paige Marie Buckley

Brandon Shawn Buell, * ■

Riley Elizabeth Bunch

Madison Wayne Butler

Amaya Archelle Cage

Darrell Dewayne Cain Jr.

Mckayla Lynn Cambre, *

Armani Henrietta Campbell

Bailey Anne Cap

Ar`Lencia Roy`Na Carr, #

Elijah William Carr, # ■

J`Darius Jermaine Carter

Lily Elise Carter, Z ■

Jacara Sariana Cato

Zachariah Durand Chambers

Claire Beth Chandler, # ■

Kevin Jordan Chapaneri

Vincent Joshua Cimino

Amya Marie Clark

Matthew Tyler Clayton

Deandray Jermaine Coates, # ■

Jontai Daneah Cola, Z ■

Ja`Kayralynn De`Shae Collier

Alexander Zane Collins

Jada Amire` Collins, #

Shaniya Karee Collins

Sean Randall Constantine Jr.

Courtney Nicole Cook

Zoe Adele Cooper

Brookelyn Rose Corcoran

Ki`Lyn Ariel Corey

Jackson Andrew Cox

Natalie Marie Creel, Z ■

Kayla Makai Crump

Kaleb Ivy Cutrer, #

Janae Jolie D'Arensbourg

Anthony Nicholas D.`Esposito, Z ■

Caleb Thomas Daigle

Michael Hunter Dale

Austin Cole David

Madilyn Marie David, Z ■

Ashlyn Nichole Davis, *

Kyree` Christian J`Ean Davis

Austin Brady Delee, * ■

Julianna Madere Dempster, Z ■

Alyssa Rae Deuter, Z ■

Calum Bradford Dillon

Megan Michele Dousay, # ■

Luke Emory Dubee

Kaitlyn Dale Dugas, Z ■

Rodrick Edward Duhe Jr.

Christian Gabriel Dunaway, Z ■

Logan Christian Dunbar

Anna Kathryn Dupre, Z ■

Chidimma Oluchukwu Ejiofor

Taylor Shavon Ellis

Tyler Shermon Ellis

Troy Avid Falgout

Reed Thomas Felder, #

Jeremiah Ke`Shawn Fisher

Logan Wayne Fletcher

Tyler Andrew Fletcher, * ■

Nicholas Wayne Foreman, # ■

Allison Claire Fowler

Alora Brianna Franklin

Correll O`Bryant Franklin Jr.

Jasmin Dawuan Franklin

Sky Kentrell Frazier

Carley Elizabeth Fudge, Z ■

Chyla Rose Futch-Spates

Trevon Omar Gage

Breanne Margaret Garcia, # ■

Nicholas Key'shawn Garner

Treasure Divine Garner, #

Caleb Joseph Gauthier

Addison Lloyd Gee

Eryn Kassle Geloneck

Carly Aline Giannobile

Brogan Lane Gibbon, Z ■

Madden Shea Gleason, Z ■

Alyssa Morgan Gomila

Nathaniel Pierce Goodwin

Joshuai Alim Grant

Timothy Keith Graves

Myles Trent Gray

Cairah Ahrian Miliyah Green, #

Kaleb Jamel Green, Z

Kobie Jamal Green, Z

Malainah Da`Ivion Green, #

Kolby Andre Gremillion

Michael Stephen Grimmer Jr.

John Mark Gueltig, Z ■

Madison Claire Guillory, # ■

Keith Ryan Guillot Jr.

Morgan Marie Hall

Olivia Marie Hambrick, Z ■

Devin Wade Hannum

Amaya Chantell Harris

Colby Lucia Harris

Kasey Rose Harrison, Z ■

Ava Elizabeth Hartm Z

Sheriff Wallace Hartley

Jonathan Jace Harvin

Dequincy Deshawn Hawkins

Nakelsha Lounique Hawkins

Makenzie Velliece Hawthorne

Christopher Brian Hayes

Gerren Densic Hayes

Brandon Douglas Hayman

Raven Jade Haynsworth

Clayton Oneal Henderson

Mya Marie Henderson

Alexis Makayla Henney Brewer, * ■

Madison Hope Hernandez

Maeghan Nicole Hilburn, Z ■

Devon Terrell Hill

Elijah Hill IV

Diamond Kierra Hills

Christopher Chapper Hilton

Hailey Alexis Holden

Kalee Elizabeth Holden, #

Nykia Deonshay Holliday

Robert Luke Holmes, #

Cheyenne Elizabeth Honeycutt

Kali Kamoria Howard

Carlyn Camille Hudson, *

Kathryn Isabella Hughes

Ashton Michael Hurley

Benjamin Demond Jackson, #

Connery Christopher-David Jackson

Sa`Bria Mariah Jackson

Tyler Charles Jackson

Mar`Keilon Ja`Montae Jarrell

Ashley Rose Johnson, Z ■

Jaylin Jequan Johnson

Kaelyn Nikel Johnson, #

Kayli Noelle Johnson

Kontrell De`Christopher Johnson

Prince Samuel Johnson

Albriana Capri Jones

Craig David Jones Jr.

De`Naijah Lashaun Jones

Desmond Lerone Jones

Nathan Whitaker Jones Jr.

Sha`Darian Ge`Niyah Jones

Anisha Angela Joseph

Allen Joy Kanchirathingal, # ■

Garrett Charles Keaton, Z ■

April Layne Key, # ■

Daniel Paul Kleinpeter

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Sakura Elizabeth Knight, *

Tristan Eunice Blair Knighton, # ■

Laila Anne Krzewinski, Z ■

Aaliyah Ja`Nae Lacour, Z ■

Leah Cherie Landry, Z ■

Jerald Wayne Lathers Jr.

Keiante Rayshawn Lazard

Cade Christian Leblanc, Z

Bryson Roshawn Lee

Destinee Teshi Lee, Z ■

Catherine Grace Lemoine

Alysha Nicole Lewis

Anna Grace Lewis

Saniya Montira Nii-Shawn Livous, Z

Mallory Elizabeth Louque, Z ■

Jesus Angel Luna Hernandez

Jayden Latrelle Mack

Trinity Quinn Major, #

Evana Marie Maldonado Tirado

Alex Travon Manogin

Jolie Hardee Marcelin

Khyren Denard Marchand

Mckinley Levelle Mathis

Anyah Olivia Matthews, # ■

Dylan Latrell Matthews

Joshua Immanuel Matthews

Naila Naloni Matthews, #

Taliyah Aveon Matthews

Cody Logan Maurer, * ■

Alexis Dyneshia Monique May

Brandon Marquis Mayfield II

Ethan Taylor McCarthy

Monet Rochelle McDaniels, Z ■

Brianna Shante McKee

Ky'el Ke`Juan McQuirter

Madeline Kirsten Meeks, # ■

Riley Harrison Messer

Claire Madlyn Milazzo

Jireon Markeis Miller

Shelby Lynn Miller

Samorria Ray`Elle Milton

Hannah Elizabeth Minor

Cameron Reece Mitchell

Jordyn Mckenzi Molaison, * ■

Nathan Alfred Montgomery II

Payton Wesley Moore

La`Taija Deanna Morrison

Darren Leslie Moses Jr.

Kriston Tyler Ray Muse

Natalie Jane Musselman

Sidney Nicole Musselman, # ■

Nicholas William Nalepa, # ■

Karley Renee Naquin

Joseph Gabriel Naqvi

Austin John Nicholas, Z ■

Hannah Brianne Nix

Austin Grady Noland

Elizabeth Madelyn Norred, Z ■

Chad Jacob Norris

Sadie Isabel O`Keefe, #

Ryan Brandt O`Laughlin, *

Jasmine Nicole Odums, #

Patrick Chima Ogbonna

Harrison Shaw Owens

Katley Elizabeth Palmer

Taylor Lea Palmer, #

Kennedy Milyn Parker, Z ■

Landen Ray Parnell, Z

Tamia Marie Patterson, #

Jaden Mikhail Payne

Chelsea London Pearson

Sophia Concepcion Perry

Mallory Kate Peters, #

Kylie Raiyn Phillips, Z ■

Herbert Stokey Pierce

Adrain Lee Polite

Gerald Porter Jr.

Larkin Kahleil Carrington Price

Armau`Ni Kayshia Reese

Brodie Charles Reich

Ava Lauren Rettig, # ■

Sydney Alecia Richard

Easton Zachary Rider

Hannah Claire Rigdon, Z ■

Jaikeveis Brandon Roberts

Parker Wellsley Robertson, Z ■

Cree J'adore Rogers, # ■

Skyler Louise Romano

Ashlynn Lillie Rome, Z ■

Ke`Lijah Nu`Paul Rose

Dezalyn Elaysia Rucker

Payj Syniah Ruffins, *

Julia Claire Schlorke, Z ■

Charlton Ledell Scott Jr., #

Devin Lee Scott

Genesis Marie Scott, Z ■

James Walter Scott III

Brian Keith Seal Jr.

Traylon Jevon Selders, #

Caitlyn Daniyah Selvage

Sh`Kira Kyesha Seymore

D`Ashtian Trulonic Shaffers-Davis

Cole Wesley Sharp

Kendall Rache` Sheppard

Kiandra Jermya Simmons

Lakearston Kilmira Simmons

Benjamin Storm Simonson

Corey Joel Simpson

Delana Gabrielle Singleton

Antonio Nino Smith

Carly Elizabeth Smith

Dashana Dasha Smith

Emma Grace Smith, #

Halen Christian Joseph Smith

Justice Marquise Robert Smith

Samantha Teagan Smith, Z ■

Trinity Dynasty Smith

Waverly Ozelia Smith, * ■

Sophie Elizabeth Spangler, #

Kenneth Arlonzo Spurlock

Kaliah Cenae St. Cyr

Presleigh Reese Stagg, #

Mackenzie Claire Stelly

De`Monta Jamal Stone

Bradley Michael Styranec

Ciera Kathryn Tanner

Kenson Eugene Tate, #

D`Lanor Aldmon-Tyrone Taylor

Darius Amir Taylor, * ■

Hayden Stephen Thibodeaux

Ronald Dwyane Thibodeaux Jr.

Danielle Olivia Thomas

Ja`Matthew James Thomas

Grace Ingram Thompson

Madison D`Kayla Thompson

Robert Mills Thompson Jr., Z ■

Jakenzie Marie Leigh Thymes

Jasten Mehki Thymes

Victoria Ashley Todd, *

Gregory Elijah Torrence, #

Griffin Randall Trelles

Molly Grace Trelles

Austin Jay Trosclair Jr.

Hudson Claire Trotti

Angel Joy Tulagan

Kandace Monae Turner

Lamiah Markysia Turner

Nathaniel Blake Turner, #

Jamari Aukeis Valery

Kaydi`Ann Grayce Vance, Z ■

Chase Emmanuel Veal

Ian Patrick Venable, * ■

Amanda Rashelle Viola, #

Jarion Keirre Volter

D`Mikal Demerius Walker

Ralph Joseph Walker III

Tregg Chandler Walker, # ■

Lodie Tucker Wall

Alexis Monet Washington, #

Ayanna Nataki Mudiwa Washington

Cody Dontay Washington

Jai Zion Washington

Mylicia Donyell Washington

Ta`Ja De`Shae Weatherspoon

Jer`Miah Jarlana Webb

Caleb Noel Webster

Seth Kaden Welch

Adrian Joseph White Jr.

Benjamin Lewis White III, * ■

Dennis Lane White III

Kelsey Amil White #

Raelyn Paige White, Z ■

Geramie Deshon Whitfield

Raquel Lucille Wiggins

Kayla Ann-Marie Wiles, #

Ashlee Tyneisha Wilkerson, # ■

Gregory Paul Will Jr.

Jake Mckelvin Williams, #

Kelissia Charlese Williams

Krystal Shanell Williams

Madison L`Nai Williams, Z ■

Mckenna Saige Williams

Mikaelya Alanna Williams

Psalms De`Shae Williams

Dominique Nicole Wittig, Z ■

Joshua Nicholas Wittig, Z ■

David Alexander Woods Jr.

Jaylen Michael Woods

Taylor Alexandria Worthy

Abigail Huandie Yoes, Z ■

Justin Lee Zabalaoui

Z - Summa Cum Laude

*- Magna Cum Laude 

#-Cum Laude

■-BRAC

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