Zachary High School held its graduation ceremony at 6:30 p.m., Tuesday, May 25 at Raising Cane's River Center in Baton Rouge.
The classes includes:
A`Maya Deseree` Adams
Emili Grace Adams
Kayli Paige Adams
Zoa Lynette Adams, *
Jacob Thomas Agazzi
Audrey-Michael Lee Albert
Johanna Therese` Alleman
Kara Jordyn Anderson, Z ■
Osee Charles Anderson III, # ■
Ella Michele Armstrong, Z ■
Bryce Nathaniel Arnold, # ■
Jacob Michael Arnold, #
Bailee Marie Avants, Z ■
Cameron Tyler Ayers
Amare Jamal Bailey
Brianne Leigh Bankston, Z ■
Bryson Jamar Barrett
Caleb Paul Basnight, #
Braylen Ja`Von Batiste
Garrett Lane Beadle, Z ■
Bria Delanie Bean, *
Lindsay Kathleen Beard, Z ■
Orsciana Emily Beard
Jadakass Te`Shawn Beardon
Roddrick Jarmar Beardon
Tate Jefferson Bell, Z ■
Kyle David Bennett, Z ■
Jael Ciera Bergeron
Claire Kelly Bertrand, # ■
Kaitlin Keshaun Bethely, #
Jayla Jennifer-Lynn Birotte
Kadon Paul Blades
Trey Calvin Blanchard Jr.
Kale Nolan Bordelon, Z ■
Tremaine Johntell Bouvia
Matthew Michael Boyea, # ■
Anthony Paul Bradford
Madison Jeri Bradford, #
LaikynNicole Brewer, Z ■
Tamirah Naishell Brock
Ethan Jules Broussard, Z ■
A.`Keiriyah Jahnae Brown
Dwayne Antoine Brown Jr.
Kaley Ann Brunson, #
Paige Marie Buckley
Brandon Shawn Buell, * ■
Riley Elizabeth Bunch
Madison Wayne Butler
Amaya Archelle Cage
Darrell Dewayne Cain Jr.
Mckayla Lynn Cambre, *
Armani Henrietta Campbell
Bailey Anne Cap
Ar`Lencia Roy`Na Carr, #
Elijah William Carr, # ■
J`Darius Jermaine Carter
Lily Elise Carter, Z ■
Jacara Sariana Cato
Zachariah Durand Chambers
Claire Beth Chandler, # ■
Kevin Jordan Chapaneri
Vincent Joshua Cimino
Amya Marie Clark
Matthew Tyler Clayton
Deandray Jermaine Coates, # ■
Jontai Daneah Cola, Z ■
Ja`Kayralynn De`Shae Collier
Alexander Zane Collins
Jada Amire` Collins, #
Shaniya Karee Collins
Sean Randall Constantine Jr.
Courtney Nicole Cook
Zoe Adele Cooper
Brookelyn Rose Corcoran
Ki`Lyn Ariel Corey
Jackson Andrew Cox
Natalie Marie Creel, Z ■
Kayla Makai Crump
Kaleb Ivy Cutrer, #
Janae Jolie D'Arensbourg
Anthony Nicholas D.`Esposito, Z ■
Caleb Thomas Daigle
Michael Hunter Dale
Austin Cole David
Madilyn Marie David, Z ■
Ashlyn Nichole Davis, *
Kyree` Christian J`Ean Davis
Austin Brady Delee, * ■
Julianna Madere Dempster, Z ■
Alyssa Rae Deuter, Z ■
Calum Bradford Dillon
Megan Michele Dousay, # ■
Luke Emory Dubee
Kaitlyn Dale Dugas, Z ■
Rodrick Edward Duhe Jr.
Christian Gabriel Dunaway, Z ■
Logan Christian Dunbar
Anna Kathryn Dupre, Z ■
Chidimma Oluchukwu Ejiofor
Taylor Shavon Ellis
Tyler Shermon Ellis
Troy Avid Falgout
Reed Thomas Felder, #
Jeremiah Ke`Shawn Fisher
Logan Wayne Fletcher
Tyler Andrew Fletcher, * ■
Nicholas Wayne Foreman, # ■
Allison Claire Fowler
Alora Brianna Franklin
Correll O`Bryant Franklin Jr.
Jasmin Dawuan Franklin
Sky Kentrell Frazier
Carley Elizabeth Fudge, Z ■
Chyla Rose Futch-Spates
Trevon Omar Gage
Breanne Margaret Garcia, # ■
Nicholas Key'shawn Garner
Treasure Divine Garner, #
Caleb Joseph Gauthier
Addison Lloyd Gee
Eryn Kassle Geloneck
Carly Aline Giannobile
Brogan Lane Gibbon, Z ■
Madden Shea Gleason, Z ■
Alyssa Morgan Gomila
Nathaniel Pierce Goodwin
Joshuai Alim Grant
Timothy Keith Graves
Myles Trent Gray
Cairah Ahrian Miliyah Green, #
Kaleb Jamel Green, Z
Kobie Jamal Green, Z
Malainah Da`Ivion Green, #
Kolby Andre Gremillion
Michael Stephen Grimmer Jr.
John Mark Gueltig, Z ■
Madison Claire Guillory, # ■
Keith Ryan Guillot Jr.
Morgan Marie Hall
Olivia Marie Hambrick, Z ■
Devin Wade Hannum
Amaya Chantell Harris
Colby Lucia Harris
Kasey Rose Harrison, Z ■
Ava Elizabeth Hartm Z
Sheriff Wallace Hartley
Jonathan Jace Harvin
Dequincy Deshawn Hawkins
Nakelsha Lounique Hawkins
Makenzie Velliece Hawthorne
Christopher Brian Hayes
Gerren Densic Hayes
Brandon Douglas Hayman
Raven Jade Haynsworth
Clayton Oneal Henderson
Mya Marie Henderson
Alexis Makayla Henney Brewer, * ■
Madison Hope Hernandez
Maeghan Nicole Hilburn, Z ■
Devon Terrell Hill
Elijah Hill IV
Diamond Kierra Hills
Christopher Chapper Hilton
Hailey Alexis Holden
Kalee Elizabeth Holden, #
Nykia Deonshay Holliday
Robert Luke Holmes, #
Cheyenne Elizabeth Honeycutt
Kali Kamoria Howard
Carlyn Camille Hudson, *
Kathryn Isabella Hughes
Ashton Michael Hurley
Benjamin Demond Jackson, #
Connery Christopher-David Jackson
Sa`Bria Mariah Jackson
Tyler Charles Jackson
Mar`Keilon Ja`Montae Jarrell
Ashley Rose Johnson, Z ■
Jaylin Jequan Johnson
Kaelyn Nikel Johnson, #
Kayli Noelle Johnson
Kontrell De`Christopher Johnson
Prince Samuel Johnson
Albriana Capri Jones
Craig David Jones Jr.
De`Naijah Lashaun Jones
Desmond Lerone Jones
Nathan Whitaker Jones Jr.
Sha`Darian Ge`Niyah Jones
Anisha Angela Joseph
Allen Joy Kanchirathingal, # ■
Garrett Charles Keaton, Z ■
April Layne Key, # ■
Daniel Paul Kleinpeter
Sakura Elizabeth Knight, *
Tristan Eunice Blair Knighton, # ■
Laila Anne Krzewinski, Z ■
Aaliyah Ja`Nae Lacour, Z ■
Leah Cherie Landry, Z ■
Jerald Wayne Lathers Jr.
Keiante Rayshawn Lazard
Cade Christian Leblanc, Z
Bryson Roshawn Lee
Destinee Teshi Lee, Z ■
Catherine Grace Lemoine
Alysha Nicole Lewis
Anna Grace Lewis
Saniya Montira Nii-Shawn Livous, Z
Mallory Elizabeth Louque, Z ■
Jesus Angel Luna Hernandez
Jayden Latrelle Mack
Trinity Quinn Major, #
Evana Marie Maldonado Tirado
Alex Travon Manogin
Jolie Hardee Marcelin
Khyren Denard Marchand
Mckinley Levelle Mathis
Anyah Olivia Matthews, # ■
Dylan Latrell Matthews
Joshua Immanuel Matthews
Naila Naloni Matthews, #
Taliyah Aveon Matthews
Cody Logan Maurer, * ■
Alexis Dyneshia Monique May
Brandon Marquis Mayfield II
Ethan Taylor McCarthy
Monet Rochelle McDaniels, Z ■
Brianna Shante McKee
Ky'el Ke`Juan McQuirter
Madeline Kirsten Meeks, # ■
Riley Harrison Messer
Claire Madlyn Milazzo
Jireon Markeis Miller
Shelby Lynn Miller
Samorria Ray`Elle Milton
Hannah Elizabeth Minor
Cameron Reece Mitchell
Jordyn Mckenzi Molaison, * ■
Nathan Alfred Montgomery II
Payton Wesley Moore
La`Taija Deanna Morrison
Darren Leslie Moses Jr.
Kriston Tyler Ray Muse
Natalie Jane Musselman
Sidney Nicole Musselman, # ■
Nicholas William Nalepa, # ■
Karley Renee Naquin
Joseph Gabriel Naqvi
Austin John Nicholas, Z ■
Hannah Brianne Nix
Austin Grady Noland
Elizabeth Madelyn Norred, Z ■
Chad Jacob Norris
Sadie Isabel O`Keefe, #
Ryan Brandt O`Laughlin, *
Jasmine Nicole Odums, #
Patrick Chima Ogbonna
Harrison Shaw Owens
Katley Elizabeth Palmer
Taylor Lea Palmer, #
Kennedy Milyn Parker, Z ■
Landen Ray Parnell, Z
Tamia Marie Patterson, #
Jaden Mikhail Payne
Chelsea London Pearson
Sophia Concepcion Perry
Mallory Kate Peters, #
Kylie Raiyn Phillips, Z ■
Herbert Stokey Pierce
Adrain Lee Polite
Gerald Porter Jr.
Larkin Kahleil Carrington Price
Armau`Ni Kayshia Reese
Brodie Charles Reich
Ava Lauren Rettig, # ■
Sydney Alecia Richard
Easton Zachary Rider
Hannah Claire Rigdon, Z ■
Jaikeveis Brandon Roberts
Parker Wellsley Robertson, Z ■
Cree J'adore Rogers, # ■
Skyler Louise Romano
Ashlynn Lillie Rome, Z ■
Ke`Lijah Nu`Paul Rose
Dezalyn Elaysia Rucker
Payj Syniah Ruffins, *
Julia Claire Schlorke, Z ■
Charlton Ledell Scott Jr., #
Devin Lee Scott
Genesis Marie Scott, Z ■
James Walter Scott III
Brian Keith Seal Jr.
Traylon Jevon Selders, #
Caitlyn Daniyah Selvage
Sh`Kira Kyesha Seymore
D`Ashtian Trulonic Shaffers-Davis
Cole Wesley Sharp
Kendall Rache` Sheppard
Kiandra Jermya Simmons
Lakearston Kilmira Simmons
Benjamin Storm Simonson
Corey Joel Simpson
Delana Gabrielle Singleton
Antonio Nino Smith
Carly Elizabeth Smith
Dashana Dasha Smith
Emma Grace Smith, #
Halen Christian Joseph Smith
Justice Marquise Robert Smith
Samantha Teagan Smith, Z ■
Trinity Dynasty Smith
Waverly Ozelia Smith, * ■
Sophie Elizabeth Spangler, #
Kenneth Arlonzo Spurlock
Kaliah Cenae St. Cyr
Presleigh Reese Stagg, #
Mackenzie Claire Stelly
De`Monta Jamal Stone
Bradley Michael Styranec
Ciera Kathryn Tanner
Kenson Eugene Tate, #
D`Lanor Aldmon-Tyrone Taylor
Darius Amir Taylor, * ■
Hayden Stephen Thibodeaux
Ronald Dwyane Thibodeaux Jr.
Danielle Olivia Thomas
Ja`Matthew James Thomas
Grace Ingram Thompson
Madison D`Kayla Thompson
Robert Mills Thompson Jr., Z ■
Jakenzie Marie Leigh Thymes
Jasten Mehki Thymes
Victoria Ashley Todd, *
Gregory Elijah Torrence, #
Griffin Randall Trelles
Molly Grace Trelles
Austin Jay Trosclair Jr.
Hudson Claire Trotti
Angel Joy Tulagan
Kandace Monae Turner
Lamiah Markysia Turner
Nathaniel Blake Turner, #
Jamari Aukeis Valery
Kaydi`Ann Grayce Vance, Z ■
Chase Emmanuel Veal
Ian Patrick Venable, * ■
Amanda Rashelle Viola, #
Jarion Keirre Volter
D`Mikal Demerius Walker
Ralph Joseph Walker III
Tregg Chandler Walker, # ■
Lodie Tucker Wall
Alexis Monet Washington, #
Ayanna Nataki Mudiwa Washington
Cody Dontay Washington
Jai Zion Washington
Mylicia Donyell Washington
Ta`Ja De`Shae Weatherspoon
Jer`Miah Jarlana Webb
Caleb Noel Webster
Seth Kaden Welch
Adrian Joseph White Jr.
Benjamin Lewis White III, * ■
Dennis Lane White III
Kelsey Amil White #
Raelyn Paige White, Z ■
Geramie Deshon Whitfield
Raquel Lucille Wiggins
Kayla Ann-Marie Wiles, #
Ashlee Tyneisha Wilkerson, # ■
Gregory Paul Will Jr.
Jake Mckelvin Williams, #
Kelissia Charlese Williams
Krystal Shanell Williams
Madison L`Nai Williams, Z ■
Mckenna Saige Williams
Mikaelya Alanna Williams
Psalms De`Shae Williams
Dominique Nicole Wittig, Z ■
Joshua Nicholas Wittig, Z ■
David Alexander Woods Jr.
Jaylen Michael Woods
Taylor Alexandria Worthy
Abigail Huandie Yoes, Z ■
Justin Lee Zabalaoui
Z - Summa Cum Laude
*- Magna Cum Laude
#-Cum Laude
■-BRAC