EAST BATON ROUGE PARISH
Drew Patrick Alvarez
Madeline Grace Hunt.
COLLEGE OF AGRICULTURE
Camille Elise Colomb
Anna Maria Conaway
Nicholas Conrad Coxe
Gabrielle Alexis Foster
Emily Elizabeth Fugarino
Christopher Grant Giesler
Mackenzie Elizabeth Harrison
Alexander James Haun
Abby Elizabeth Hayes
Haley Elizabeth Honore
Elizabeth Lea Kelly
Esther Woongkyung Kim
Sarah Catherine LeBlanc
Krista Nicole Mankopf
Emma Isabel Moore
Heather Nicole Moran
Reagan Alexis Munn
Joshua Douglas Perry
Amanda Lynn Pope
Stephanie Gabrielle Presedo
Andante' Ayanna-Mari Price
Murphy Michelle Sachse
Allison Hannah Sommers
Elyse Lorraine Thornhill
Juan I Touza
Ashley Claire Twigg
Linda Ngoc Vu
Natalie Cherie Welch
Asia Natrese Williams.
COLLEGE OF ART AND DESIGN
Brianna Kathryn Beall
Grayson Elisabeth Boullion
Hana Mustapha Derzi
Griffin Gabrielle Gowdy
Donna Patricia Greaber
Merideth Paige Hebert
Norma Anne Kellerman
Gabrielle Bethany Landry
Grace Marie Ragland
Hannah Cecile Richards
Isabel Simone Rountree
Ngoc Jessica Vo
Sydney Ann Watts.
E.J. OURSO COLLEGE OF BUSINESS
Catherine Mary Albano
Raheem Daron Allen
Claudia Apsey
Jason B Avelar
Benjamin Wayne Averette
William Joseph Bankhead
Samuel A Barton
Bryan Patrick Bonnecaze
Bradly Davis Bourg
Brandt Andrew Broussard
Jordan Antoine J'Colby Brumfield
Ceara Maireid Cabezon
Matthew F Cashio
Gabriela Sofia Castillo
Colleen G Chaney
Sam Harper Chastain
Andrew Kaiser Chenevert
Emma Katherine Clark
Matthew Russell Crapanzano
Emily Madison Cupit
Alexis Lind David
Joel Raymond DeRobertis
Connor Aidan Dille
Brad Mason Dubroc
Blake Andrew Edmonson
Morgan Alyse Evans
Grace Van Hook Foil
Bryan Rush Franklin
Tanner Nelson Frazier
Emily Rose Fruge
Catherine Adele Gauthier
Dylan Chambers Gilbert
Michael Alexander Ginn
Angelina R Going
Jackson Taylor Gonsoulin
Olivia Marjorie-Jeanette Graham
Peyton Olivia Gutierrez
Natalie Marie Haigler
Jaycen Jay Harris
Ellen Claire Heath
Kenneth Tullio Hingle
Isaac Donald Hulsey
Hannah Hyman
Madeline Elizabeth Inzenga
Kenya Monet James
Samantha Ann Johnson
Claire Elizabeth Jolly
Sydnei Alexandra Jones
Samantha N Kelley
Gabrielle Marie Kelly
Nicholas Andrew Kelly
Ryan David Key
James Christopher Keys
Kade H Kieschnick
Stinson Joseph Lanoix
Katie Renee LeCoq
Jane Emerson Ledford
Nicholas Blase Leo
Andrew H Littlefield
Abiegail Claire Ann Loch
Jaunee Nicole Logan
Meredith Ann McKernan
Pierre Villere Melancon
Michael Sterling Miketinas
Isabella Davis Miller
Haley Christine Mixon
James Claiborne Moffitt
Payton Alexis Moggio
Charlotte Renea Moore
William Barber Moore
Hannah Elizabeth Moran
Kenneth Lee Morgan
Jessica Mackenzie Morris
William Mitchell Mosley
Peyton Christopher Nelson
Linda Doan Nguyen
Sophia Nowicki
Connor Odrie Ortego
Roosevelt Parker Jr.
Gabrielle Marie Peltier
Christopher DucDuy Pham
Amanda Drue Powers
Chandler Brian Price
Carolyn Elizabeth Ray
Derrick A Reeves
Carolyn Reeves Robinson
Billie Ulmer Rodman
Jessica Carrie Rusk
Kelsey Samantha Sabbagh
Madeline Claire Sanchez
Thomas Joseph Savoie Jr.
Andrew Grant Seba
Olevia L Sharbaugh
Charles Bryant Soileau
Emily Elizabeth Sperier
Sidney Rivers Stephens
Cole Patrick Stevens
Catherine Michelle Stewart
Chandler Scott Strain
Chaitanya Reddy Surakanti
Andre Taylor
Shelby McCall Toups
Matthew Blake Vicknair
Minh H Vu
Kaitlyn Mallory Walker
Gabrielle Jelea Webb
Landon Jeffery Wells
Summer Shannon West
Richard Wi-Afedzi
Jerry St. Clair Wier
Kayla Marie Williams
Peter Matthews Wilson
Ashley Elizabeth Wisbar
Daniel Joseph Wolf
Jarrett Claire Young.
COLLEGE OF ENGINEERING
Hawber Mohamed Abdulqader
Hassan Abedi Maghami
A'mer Abu Shamleh
Ruwa Murad Abufarsakh
Nicholas Clay Adams
Mohammed Al Zadjali
Khalid Mohammed Al-Habsi
Elizabeth Clare Allain
Steven Tyler Amedee
Nour Osama Amous
Austin Lee Anderman
Brandon D'Shawn Augustus
Joseph Brady Balhoff
Jacob Aaron Beard
Matthew Anthony Bell
Brannon Marshall Bienasz
Michael Paul Bienvenu Jr.
Dylan Joseph Bienvenu
Aliza Bista
Salman Ilyas Bobat
Nicholas Paul Bogan
Dana Marie Bowman
Olivia Odell Bradley
Wade Joseph Broussard
Brent Ashton Burns
Joshua Michael Campbell
Christopher Carl Carrier, II
Darria Marissa Carter
Sydney Cheryll Cavin
Sean Bradley Chance
Jae Hyun Choi
Matthew Blake Cloessner
Cameron Michael Cochran
Mason Cockerham
John Michael Connolly
Dominic James Cordaro
Sean Creel
Christina Hoang Dang
Sophie Belle Davis
Marcos McLaws Tarquinio de Souza
Nicholas Scott Deranger
Daniel Michael Devillier
Megan Rachel Elofson
Michael Alan Ensminger
Cole Steven Escher
Parker Daniel Farris
Bailey Nichole Favaloro
Austin Neil Fitzgerald
Brandon Leonard Fontenot
Mark Albert Fritchie
Hunter Joseph Galtier
Kamryn Elissa Gamble
Emily Ruth Gardiner
Abigail Marie Geiger
Heather Lynn Geoffroy
Justin Dawson Gibson
Connor Joseph Goldsmith
Julia Lynn Goodridge
Kristopher Lee Goodson
Logan Thomas Goynes
Corey Vance Guercio
Austin Scott Guerin
Matthew Joseph Guidry
Olivia Jane Guidry
Sara Elizabeth Guillory
Rathnayaka M. Damith D. Gunasingha
Alan Clifford Gurt
William Glen Halliburton
Garrett James Hamilton
William Michael Harrison
Nathaniel Christopher Hass
Elizabeth Marie Hayes
Suzannah Leigh Hill
Jordan Magee Holland
Colin Bart Hughes
Tony Huynh
Vuong Trinh Huynh
Lana Jafar Ismail
Benjamin R Jahnke
Amber Denise Jarrell
Amber Renee Johnson
Cole Daniel Katzenstein
John Austin Ritschard Kennedy
Maxwell M Khonsari
Samuel Andrew Kimbrell Jr.
Jarmon Everett King
Jason Roth Laurence Kleiner
Erol Rice Knaus
Thaksin Kongchum
Jeremy Wayne Otto Krouse
Chandler Michael Landrum
Alexander Trent Landry
Van Tran Le
Adam T Lofaso
Wes Jacob Madere
Marshall Alan Matherne
Remy Martin McConnell
Tyler Jason McDonald
Luke Morazan Meadows
Hannah Blair Megison
Matthew Joseph Mistretta
Azam Shoaib Mojy
Sujay K Mondal
Christine Jessica Morris
Dillon D Morris
Jon Allen Nelson
Christian Nguyen
Larry Nguyen
Phuc Hong Nguyen
Thanh-Huong Thi Nguyen
Truong Joseph Nguyen
Claire Elise Palmer
Devin James Partin
Mit A Patel
Gabriel David Pedigo
Joshua Cade Perkins
Andrew Joseph Perrodin
James Madison Perry
Kevin Le Phan
Bryan David Pinner
Randall Thomas Pizzolato
Logan Wayne Prather
Mark Stanley Joseph Prutz
Ryan William Robinson
Phillip Michael Rodman
Wendy Jasmin Salazar
Amelia Grace Sands
Nicole Sara Scalise
Hadley Lane Scallan
Samuel Hughes Schexnayder
Tyler Michael Schiller
Rusul Schneider
Alex Courtney Schott
Ross Franklin Schwab
David Roland Segalla
Mark Roland Segalla
Mykola Viacheslavovich Sereda
Kendoll Faye Sharp
Sarah Marie Sicard
Ian Mathew Smith
Ryan Joseph Smith
Navinderbir S Sonh
Kelsie Rachelle Summers
Brent Michael Talamo
Christopher McCrary Thompson
Phat Le Thuan Tran
Eddie Melvin Veal, IV
Dylan Charles Verret
Brett Bergeron Vidrine
Carlos Andres Villao
Patrick Floyd Vince
Kevin Vo
Jeremy Stephen Wade
Mason J Walton
Scott Michael Welch
Caroline Marie Welsh
Andrew Marshall Wendt
George Brennan White
Courtney Marie Whittle
Omer Douglas Wolff
Cameron Gray Ysidron
Emily C Zeller.
COLLEGE OF HUMAN SCIENCES & EDUCATION
Hannah Grace Anding
Madelyn Leah Andries
Michelle Catherine Arceneaux
Christopher Moore Bankston
Kayla Nicole Beard
Ashley Elizabeth Bourgeois
Elizabeth Gibbens Braymer
Katlin Flowers Brown
Chadd Michael Burns
Kyle Mark Caronna
Emily Rose Caruso
Joseph Cameron Cerniglia
Viancia Elizabeth Chatman
Michael Clayton Comeaux Jr.
Madeleine Marie Contini
Grace Eugenia Cox
Alexandra Elizabeth Craft
Melissa Claire Currier
Valerie Marie Eller
Trinity Liesa Ford
Rebecca Elizabeth Gangi
Jessica Cecile Gegenheimer
Anna Elaine German
Rebecca Suzanne Giglio
Michael Felix Giorlando Jr.
Jessica Louise Guice
Caroline Marie Handy
Katelyn Simmons Hardin
Keely Mackenzie Head
Haley McKenzie Hoffer
Charles Alexander Hunter
Nicole Elizabeth Tharp Johnson
Matthew Nathan Kristof
Elizabeth Bennett Labarre
Jan Elizabeth LaNasa
Sarah Victoria Lauve
Julie Mei Lin Liu
Mary Elizabeth Lukinovich
Sarah Anne Lukinovich
Adrian Michael Manrique
Lauren Elizabeth Maranto
Terrianne Simone Martin
Hope Erin McKee
Mollye Camille McManus
Christopher Daniel Melancon
Madelyn Kay Michael
Stephen Randall Miller Jr.
Mary Margaret Mullen
Brooklyn Cermaine Noble
Elissa Nicole Nunnally
Glory Oluwabukunmi Ogunyinka
Oscar Manuel Ortiz
Victoria Grace Passman
Kathryn Macy Pruitt
Ryan Brey Quick
Ansel Tramaine Rankins
Margo Renae Richard
Kendall Rae Russell
Mary Margaret Sanchez
Hannah Layne Short
Estuardo Alexander Silva
Ruth Elizabeth Slaybaugh
Autumn Elizabeth Smith
Olivia Lynn St. Romain
Addison Adele Talbot
Erica Jasmine Teschke
Maria Elaine Torregrossa
Dorothy Cecile Travasos
Christen Cross Triche
Dexter Mark Turner
Katlyn Rene Upp
Colleen Frances Verrett
Patrick Brooks Watlington
Cara Elizabeth Winter
Hanna Lee Woodard
Cory Ace Zeng.
COLLEGE OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES
Renee Mohammed Akasha
Drew Patrick Alvarez
Jayla Rashun Anderson
Edward David Annison
Evelyn Guadalupe Arce
Therese Marie Arceneaux
Elizabeth Lewis Aucoin
Ethan Christopher Barbin
Leah Marie Barnett
Erin Kathleen Berlin
Claire Yvonne Bienvenu
Kelsey Lynn Bordelon
Marissa Katherine Bosley
Kellin Mackenzie Bowen
Robin Nicole Bradstreet
William David Brandenburg
Ty Michael Brian
Brenton Elizabeth Buckles
McKinna Gayle Bunch
Donna F Burnett
Florence Marie Charles
Brittany Cobb
Bailey Rene Cranford
Rylee Dae Cripps
Angelle Elize Crochet
Bria Joy Curtis
Alexa Marie Dietrich
Connor Aidan Dille
Veronica Bade Dow
Christopher Coleman Eddy
Nabil Mansur Essajee
Noah William Felps
Holly Ann Foote
Hannah Katherine Frederick
Madeline Rose Fussell
Trinity Monet Green
Ashley Nicole Gremillion
Martha Rose Hall
Brandon Scott Harriss
LaTyran Tyreail Hilliard
Brennan Grey Hodges
Brent Christopher Hoeprich
Katy Elizabeth House
Kasey Christopher Huff
Andrew Joel Hundley
Emily Grace Hyman
James Anthony Isacks
James Anthony Isacks
Emily Murray Jenks
Kennan Faith Johnson
Cameron Kennon Jones
Kieara Zaneta Jones
Tia Danielle Jordan
Hacer Gul Kandara
Mae Cecilia Kelly
Richard Edgeworth Kemp
George Harvey Kennedy-Stone
Alexis Margaux Kern
Joseph Khalaf Khalaf
Kourtney Alexandra Khalid-Abasi
Eunice Efua Koomson
Katelyn Rae Kyler
Maci Nicole Labatut
Rebecca Anne Lawler
Charlyn DeShae' Leblanc
Emily Caroline LeBlanc
Jane Emerson Ledford
Jana Kay Lee
Anna Victoria Legrand
Julia Bahin Leonard
Rachel Marie Macmurdo
Jarrett Philip Major
Maxwell Elliott Martin
Ryan Whitlow McNeil
RayAnn Samantha Melancon
Benjamin Miller
Meredith Kate Monk
Emilie Anna Morgan
Christopher Hoai Nam Nguyen
Elizabeth Ngoc Nguyen
Jasmine-Anne Kim Anh Nguyen
Serena Hong Yen Nguyen
Zachary Pierre Normand
Leila Kay Olson
Carley Renee Parrish
Sean Griffin Pedlar
Brandon Kyle Pellichino
Kionna Raquelle Perry
Richard James Picou Jr.
Alexis Christopher Pinero
Marguerite Dolores Poche
Nicholas David Pollet
Hannah Cleveland Populus
Patricia Antoinette Powell
Cosha Deshae Pratt
Arthru Calvin Price, III
Brooke Louise Ragusa
Cariese LaDonique Rankins
Isabel Ester Reyes
Hayden Paul Robert
Kristen Elizabeth Rohli
Emilee Catherine Root
Richard McNeil Ross, III
Connor Caston Rouillier
Connor Caston Rouillier
Amanda Marie Salario
Jana Adele Schwartzberg
Lauren Elizabeth Scott
Joshua Ezail Shepherd
Ember Skye Siegmund
Nicholas Michael Silvio
Kaila Elise Joi Simmons
Alexander Joseph Singleton
Allison Claire Smith
Andrea Char'Lee Smith
Ashlyn Nicole Smith
Christian Elisabeth Smith
William Richard Smith
ShaDonna Jasmine Spann
Vanessa Rena Staden
Anna Elizabeth Stephens
Marissa Ann Stone
Rachel Ellen Street
Ashley Danielle Thibodeaux
Kayla Krystine Thomas
Madison Elizabeth Thompson
Paige Elise Thompson
Julie Catherine Town
Andrew Edward Truxillo
Michael Duy Vu
Elizabeth Marie Vukovics
Richard Parks Weaver, IV
Courtney Marie Whittle
Erin Irene Wilcox
Asia Natrese Williams
Kiah Nichelle Williams
Tyler Kevon Williams
Rebekah Leigh Willoughby
Tisheka Rochell Woodlief.
MANSHIP SCHOOL OF MASS COMMUNICATION
Elizabeth Lucy Carter
Hadley Kristina Guidry
Paige Margaret Hathorn
Hannah Camille Kleinpeter
Renuka Priya Koritala
Hunter James Lovell
Kelly Ann McDuff
Margaret Ellington McKowen
Madison Casey McNulty
Maxwell Lloyd Merchant
Baker Whitfield Murrill
Garrett Anthony Phillips
Travontae Fitzgerald Robinson
Sydnie Telcide Rowland
Isabella Rubiano
Anna Kate Spring
Michael Thomas Sullivan
Mollie Clayborne Thompson
Emily Alexandra Watts
Diamond Rochelle Yarbrough.
COLLEGE OF MUSIC AND DRAMATIC ARTS
Rhashan Rapheal Brazelton
Joseph Lee Carleton
Carl Wing Carver Jr.
Anthony Joseph Daigle
Sophia Elizabeth Dooley
John Dennis Dupre'
Lanndon Phillip LaBarthe
Bridget Elizabeth Lucek
Chandler Phillip Poche
Rebekah Joy Rainey
Jordan Matthew Smith
Jeremiah Deon Turner.
COLLEGE OF SCIENCE
Zara Fatima Ahmed
Bayleigh Elizabeth Anders
Nicholas Anthony Angelo
Maria Barranco
Matthew Kyle Blanchard
Sydney Renna Boudreaux
Joseph Vincent Broussard
Tuyen Thithanh Bui
David Christopher Caruso
Caroline Therese Clark
Courtney Blair Clouatre
Carol Nicole Crochet
Vi Khac-Tuong Cu
Angelina Bich Huyen Dang
Blake Mille Delacroix
Anna Catherine Devall
Camille Elaine Doran
Nabil Mansur Essajee
Edward Alexander Facundus
Sumitha Gavini
Heewon Hah
Logan Kenneth Hart
Suong Thi Ho
Jonah Harper Hoffman
Rachel Mae Hoffpauir
Celine Angela Jeha
Mike Trinh Le
Irene Chern-Ping Lien
John Austin Luther
Laurie Marie Lyon
Brandon Mark Magazine
Timothy Kyle Mann
Meredith Theresa Mermigas
Kirby Juelle Moore
Michael James Myers
Sandra Kieunga Nguyen
Kelsey Nicole Olson
Teddi Ashton Page
Marguerite Dolores Poche
Julia Shea Porter
Frances Elizabeth Reed
Rachel Katherine Rispone
Kristen Elizabeth Rohli
Kayla Marie Schwartzenburg
Delena Marin VanValkenburg
Sravya Vatsavai
Ariana Marye Virgillio
Sarah Morgan Whitlow.
COLLEGE OF THE COAST AND ENVIRONMENT
Andrew Stephen Armbrust
Kenneth McVea McKenzie
Trevor Jacob Roussel.
GRADUATE SCHOOL
(MASTER'S)
Ann Henry Agbiak-Para
Diondra Kelli Alexander
Lena Hajra Aslam
Jane Cameron Barney
Jonathan Phillip Batiste
Hannah Lane Boutwell
Elizabeth Lauren Breaux
Philip Andrew Brignac
Philip Andrew Brignac
Jaylun Stanley Brumfield
Nicole Denise Butler
Rhea Cessac Caluda
Cameron John Cason
Luke Daniel Chaddick
Ann Marie Chaney
Ann Marie Chaney
Mary Elise Chiappetta
Ryan Whitney Cooney
Elizabeth Bounty Crain
Elizabeth Anne Culotta
Peter DeVane Currier
Haggai Delane Davis, III
Kayla Marie Davis
Ashley Coates Delrie
Katherine Walukevich Dienst
Maryann Nicole Dykes
Lori Esther Edwards
Norman Daniel Eger
Norman Daniel Eger
Asalsadat Emamjomeh
Blake Joseph Faulk
Sarah Elizabeth Fontenot
Tej Kumar Gautam
Kushal Ghale
Arneisha C Gipson
Katrina Deon Griffen
Brittany Anne Haaga
Amin Munther Hamideh
Jessica Anne Harrison
Kayla Heard
Alexandra Claire Hedrick
Emmy M Hicks
Londyn Alexandra Hill
Nancy L Hoag
Amir Saadat Hussain
Ethan Stagg Istre
Catherine Hayden James
Marisa Teal Jennings
Shayna Brooke Johnson
Angie Womack Jones
Nosirjon Q Juraev
Nosirjon Q Juraev
Thomas Scott Kemp
Rowan Elizabeth Knight
Divya Kolasani
Hailey Lynn Kuhns
Grace Helen Kulage
Chloe Marie Laborde
Emily Anne L Lavastida
Michelle Lanius Lee
Katherine Bollinger Lejeune
Patricia Shuting Li
Anteneh Amha Lisan
Anteneh Amha Lisan
Yanxia Amy Ma
Evan Bernard Magette
Michal Makowski
Paul Michael Mancuso
Mary Allison Manning
Ashley Jennette McDermott
Michael Charles McDowell
Christopher John McGehee
Christopher John McGehee
Makayla Jaci McManus
Caila Minette Miceli
Garrett Allen Miles
Mary Madalyn Miller
Dakota Alexandra Newman
Clare-Mai Hoang Nguyen
Cameron Michael Normand
Jasimiel Taneka Northern
Kathleen Jordan O'Brien
Errin Eileen Pontiff
Melissia Whitley Almay Porter
Yi Qin
Keller Montgomery Quinn
Keller Montgomery Quinn
Kimberlee Dawn Riles-Stewart
Jennifer Wilder Rogillio
Eric Joseph Roussel
Raquel Saenz-Llano
Benjamin Todd Schexnayder
Benjamin Todd Schexnayder
John Edward Schwartzenburg
Ronald Al Scott Jr.
Helen Claire Seder
Edward Powell Seyler
Safura Sharifi
Gillian David Sims
Christine Hee Song
Nancy Lee Stich
Edward Stuart Strasner
Rachel Rebecca Terrell
Omar Nicolas Terselich
Christopher Edwin Trahan
Cassandra Marie Twist
Lauren Antoinette Viator
Jean Elyse Vicari
Mary Emily Walke
Peyton Marie Wells
J. Gray Whitsett
Jarrett Ridge Womack
Tyler Anthony Zimmer.
(DOCTORATE)
Taylor Barbay Assad
Vanya D Cherneva
Leanna Becnel Cupit
Morteza Dabbaghjamanesh
Tej Kumar Gautam
Lindsey Elizabeth Hartman
Felecia Danell Jones
Raquel McFarland Robvais
Allen Lee Ryan
Arash Taghi Nezhad Bilandi
Charles Algeo Wilson, IV.
SCHOOL OF VETERINARY MEDICINE
(DOCTORATE)
Carly Kristin Berggreen
Erica Ann Bourgeois
Savannah Faye Burch
Erica Lloyd Fontenot.
MASTER LIST
Sabrina Lailah Angelle, Lafayette
Emilie Terese Bowen, Waterford, Wis.
Leni Gwendolyn Burk, Metairie
Carmen Marie Calderon, Breaux Bridge
Ian Michael Conroy, Covington
Emily Danielle Cook, Youngsville
August Paul Dixon, Mandeville
Matthew Joseph Dupre, Kenner
Briana Charne Fleetwood, Ellenwood, Ga.
Patrick Gagen, Suwanee, Ga.
Olivia Renee Geels, Bentonville, Ark.
Hannah Rose Katz, Dallas, Texas
Devon Jacob King, Mandeville
Jeffrey Mitchell Lemoine, Covington
Brett Paul Lorio, New Orleans
Alexis Grace Marengo, Westminster, Md.
Samantha Danielle McMillan, San Ramon, Calif.
Sara Elizabeth Mire, Delcambre
Annika Sabella, Napa, Calif.
Jillian P Shnowski, Destrehan.
COLLEGE OF AGRICULTURE
Jeremiah Guy Allee, Saint Amant
Corey Michael Alleman, Saint Amant
Casey Owen Anderson, New Boston, N.H.
Jonathan Aaron Arnold, Jonesville
Peyton A Arthur, Florien
Tara Madelyn Baker, Delcambre
Vanessa Marie Barrios, New Orleans
James Krae Baumgardner, Greenville, S.C.
Amanda Marie Benge, Metairie
Alexa L Bennett, Pittsburgh, Pa.
Taylor Leigh Bergeron, Houma
Jazmyn Joy Bernard, Lake Charles
Olivia Laine Beyer, Ypsilanti, Mich.
Carly Michelle Boudreaux, Belle Rose
Caroline C Bowman, Shreveport
Caroline Caldwell Brainard, Shreveport
Grace Ann Brown, Midland, Texas
Madison Leigh Buratt, Prairieville
David Josiah Cambre, Springfield
Dennis Robert Carriere, Mandeville
Liless Barrett Case, Larose
Paige Taylor Christiana, New Orleans
Madison May Church, Mandeville
Heather Eileen Cizek, Elk Grove Village, Ill.
Griffin Daniel Copeland, Prairieville
Courtney Kay Cornett, Albany
Andrew J Corrado, Elkton, Md.
Gabrielle Elise Craft, Baytown, Texas
Emily Anne Cressoine, Houma
Lauren Ashley Cuneo, Gretna
Maryam Alisha Datcher, Shreveport
Gillon Timothy Davis, St. Gabriel
Sommer Elise Davis, Alexandria
Katherine Linnea Dodick, Mandeville
Camille Elizabeth Doig, Missouri City, Texas
Griffin L Dorr, Crowley
Hanna Marie Dudley, Prairieville
Mary Lee Duet, Covington
Sarah Gray duPlantier, New Orleans
Brittany Elizabeth Dupre, Houma
Shanara Elizabeth Dyson, Hamilton, Canada
Madelyne Faye Easley, Walker
Hannah Helene Eblen, Metairie
Chelsey Lavonne Ellsworth, Springfield
Cameron Michael Field, Abita Springs
Andres Julian Fino, New Orleans
Mary Margaret France, Lake Charles
Brittany Lynn Francisco, Denham Springs
Emily Elizabeth Franklin, Delhi
Elise Laura Friend, New Orleans
Trista Amanda Galivan, Franklinton
Emily Alyssa Gerrets, New Orleans
Ashlee Marie Gordon, Chalmette
Grier Dale Gossen, Lafayette
Matthew Kent Hailey, Memphis, Tenn.
Gabrielle Lynn Hanley, Slidell
Lindsey Nicole Harris, Lafayette
Erynn R Heffley, Walker
Mirian Herrera, Murrieta, Calif.
Gia-Liem Nicholas Hoang, New Orleans
BreAnna Jonae Hooper, Houston, Texas
Clinton James Hornsby, Denham Springs
Elizabeth Allen Texada Hotard, New Orleans
Sam Hotard, New Orleans
Ciara K Hugle, Slidell
Bailey Alexis Hutchison, New Orleans
Thomas Hebert Huval Jr., Covington
David Huynh, Shreveport
Donnelle Keelyn Jackson, Lake Charles
Patriona Eumeka James, New Orleans
Seth Daniel Jean, Dry Creek
Hannah Richelle Johnson, Prairieville
Bailey Kannen Jones, Belle Chasse
Bianca Janel Jones, Natchitoches
Madison Cecilia Jones, Denham Springs
Lena Belle Kelly, Hattiesburg, Miss.
Chrystal Marie Kerbo, Deming, N.M.
Samantha Lyn Labbit, Nacogdoches, Texas
Mark Joseph Laird, Monroe
Emily Claire Langlinais, New Iberia
Seth Michael Lepine, Belle Chasse
James Benton Lieux, Denham Springs
Avery Claire Ligon, New Orleans
Jensen Amelia Liljeberg, Metairie
Cosette Marie Loper, Shreveport
Jackson Reed Loupe, Abita Springs
Stephen R Lovell, Martinsburg, W.Va.
Elle Alexandra Lovick, New Orleans
Madison Danielle Lucas, Friendswood, Texas
Kelsey Gwendolyn Maguire, River Ridge
Alexis Grace Marengo, Westminster, Md.
Samuel Sabin Mattingly, Belle Rose
Danielle Renee Maumus, New Orleans
Stephen T Mayer, River Ridge
Matthew Richard McClellan, Cypress, Texas
Dakota J Mengel, Mililani, Hawaii
Mayzie A Miller, Russellville, Ark.
Amber Mikhail Monlezun, Covington
Ivane Anez Moore, New Orleans
Sydney Rae Mouser, Shreveport
Cherie Isabelle Neville, Lafayette
Gabrielle Elizabeth Nunez, Bossier City
Rachel Jean O'Leary, New Orleans
Ethan Jameson Olah, Albany
Anna A Omojola, New Orleans
Kelsey Olive Parchman, La Grange, Texas
Divya Umesh Patel, Alexandria
Elizabeth Laverne Patterson, Charlotte, N.C.
Sarah Patterson, Praireville
Megan Lynn Perez, Kenner
Manysa Elle Phachansitthi, New Iberia
Francesca Anne Piccione, Lafayette
Jesse Leif Pierce, Cut Off
Emma Annabella Pittman, New Orleans
Ashley Ann Pomes, Franklinton
Brielle Noelle Pourciau, Watson
Cassidy Mare Powell, Slidell
Kelsy P Prestenburg, New Orleans
Emily Elizabeth Price, Shreveport
Ysabella Maria Ramirez, New Orleans
Hadley Victoria Rase, Covington
Madison Marie Rentz, Gonzales
Julia Jean Rigney, Slidell
Kaila Tiera Roberts, Frederick, Md.
Cameron James Roig, Gonzales
Tate Joseph Roussel Jr., Norco
Marisa Leigh Saladino, Slidell
Emily Lauren Schenk, Walker
Cora Jennie Schneider, New Orleans
Jillian Cara Schunick, Baltimore, Md.
John Connor Scripture, Bossier City
Cooper Anne Seeser, Tioga
Madison Elise Sharp, Pell City, Ala.
Darby Rae Simmons, Jena
Colby Allen Simoneaux, Metairie
Ingrid Arden Sjunnesen, Madisonville
Brooklyne Marie Smith, Kenner
Caitlyn Elizabeth Smith, Longwood, Fla.
Madelyn Minette Ruth Smith, Lafayette
Kyle Dufour Stephens, Mandeville
Laura Jane Stevens, Crowley
Anne Marie Sticklen, Des Moines, Iowa
Sarah Elizabeth Thomas, Breaux Bridge
Julia Christin Thornton, Arabi
Yewande I Tinubu, Opelousas
JuWan Angarie Torregano, New Orleans
Frances Tosca, Circle Pines, Minn.
Randi Lyn Toups, Thibodaux
Brooke E Townsley, Lake Charles
Summer Starr Underwood, Denham Springs
Alyssa Naomi Veazey, Erath
Tyler Jordan Venable, New Iberia
Ashley Sills Wall, Springfield
Nathan Andrew Watson, Mandeville
Gabrielle Lynn Wehle, Kenner
Sarah J Weiskopf, Covington
Francis G Weller, Metairie
Alexis Star Werner, Donaldsonville
Anna Katrina West, Leesville
Aubree Nicole-Day Wilburn-Aucoin, Madisonville
Hope Therese Winkler, Mandeville
Janice Marie Wray, Palm Bay, Fla.
Macy Lynn Zawada, Covington
Kathleen Joy Zerangue, Slidell
Katharine Marie Zimmer, Missoula, Mont.
COLLEGE OF ART AND DESIGN
Caroline Rose Anderson, Shreveport
Hailey Marie Andras, Thibodaux
Caroline Stone Arbour, Dallas, Texas
Abigail R Averett, Denham Springs
Brittany Anne Baldwin, Covington
Olivia Faith Barron, Port Barre
Emily Holland Batte, Shreveport
Henry Richard Bein, San Clemente, Calif.
Saul A Belloso, New Orleans
Madeline Theresa Bernard, New Orleans
Nancy Charmaine Beteta,
Kennedy Renee Bilello, Destrehan
Catherine Robin Bloemer, New Orleans
Emma Grace Bologna, Gretna
Emily Nicole Bourdon, Mobile, Ala.
Nicholas Alexander Bradley, Mandeville
Catherine Louise Cavitt, Williamsburg, Va.
Angel Chang, Morganza
Cydney Theresa Chung, Kenner
Stephanie Anne Clavin, Harahan
Marie Suzette Comeaux, Sunshine
Taylor Elizabeth Compton, Mandeville
Grant Wayne Cooper, Prairieville
Maxwell L Davis, New Orleans
Alissa Cristina Diaz, Luling
Samantha Hope Dorsett, Shreveport
Zachary Ian Dubofsky, Glenview, Ill.
Avery Camille Eddy, Lafayette
Ashley Rae Evans, St. Martinville
Kara Jane Fitzsimmons, River Ridge
Roxanne Aimee Gaffney, Prairieville
Jorge Alejandro Galdamez, Kenner
Sean Michael Goebel, Metairie
Cecilia Gomes, Houma
Taylor Elizabeth Gonsoulin, Houma
Emma Jane Gonzales, Covington
Shei Jae Gotico, Shreveport
Joseph Kane Graziani, Mandeville
Jeremy Michael Gremillion, Port Allen
Lauren Elizabeth Guidroz, Kenner
Stephen Calise Hanks, Lake Charles
Emily Ann Hebert, Abbeville
Abigail Laine Hedrick, Friendswood, Texas
Emma Drumm Hurstell, Mandeville
Jonah Paul Judice, Lafayette
Vayle Marie Khalaf, Metairie
Jiwon Kim, Seoul, South Korea
Matthieu David Landry, Mandeville
Christie Lynn Lawrence, Monroe
Darius Nakia LeBeaux, New Orleans
Courtney Nicole Leonpacher, Lafayette
Madeline Elaine Luke, Covington
Kaitlyn Nicole Mann, Gainesville, Fla.
Michael Jacob McGill, Shreveport
Caitlyn Theresa McGowan, Metairie
Arden Hale McMillin, Vidalia
Catherine Mills, Metairie
Catherine Elizabeth Mitchell, New Orleans
Madeline Marie Norton, Mandeville
Matthew Channing Oakman,
Justin David Oubre, Vacherie
Raven Lillie Porter, New Orleans
Kaylin Shena Reynolds, Shreveport
Anne Catherine Rodriguez, Mobile, Ala.
Hannah Brahm Rote, New Orleans
Kourtney Tre' Russo, Carencro
John Andrew Samson, Prairieville
Alexa Michaela Scherer, Covington
Julia Ann Scheuermann, Covington
Kirstie Ann Schexnaydre, Ama
Kaitlin Marie Schuette, Kenner
Sydney Christine Sheehan, Kennett Square, Pa.
Maegen Theresa Shifter, Metairie
Michael Joseph Simon, New Orleans
Lucien Le Doux Smith, New Orleans
Ilana Samantha Springer, Metairie
Brooke A Strevig, Houma
Kevin Edgardo Suazo, New Orleans
Darby Lanell Thompson, Folsom
Gabrielle Sophia Torregano, Ponchatoula
Sarah Elisabeth Ulm, Mandeville
Rachel Nicole Valence, Dry Prong
Chloe Corrine Vitrano, Los Angeles, Calif.
Annan Wang, Queens, N.Y.
Christopher G Washington, III, Jackson, Miss.
E.J. OURSO COLLEGE OF BUSINESS
Anthony Austin Adams, Kenner
Kaitlyn Elizabeth Adams, Thibodaux
Isabelle Frances Adoue, Metairie
Benjamin Matthew Ainsworth, Mandeville
Nahid Ibrahim Al Balushi, Muscat, Oman
Esraa Ibrahim Al Raiisi, Dibba, Oman
Eric Matthew Alborn, Cypress, Texas
Fahad Mohammed Zayid Alhatmi, Ibri, Oman
Chelsey Melissa Allen, Alexandria
Megan Anne Almeida, New Orleans
Zachary Jessup Anderson, Castle Rock, Colo.
Chelsea Danielle Andras, Morgan City
Ryan Gravel Antoon, Alexandria
Ida Rebeca Arango Romagosa, Panama City, Panama
Bardia Arasteh, Houston, Texas
Emily Ann Arceneaux, Larose
Frank Alexander Arena, Mandeville
Elise Catherine Armand, Houma
Matthew M Artigues, New Orleans
Colin Anthony Ashby, Alexandria
Firdaws Oluwakemi Ashiru, Mandeville
Avery Elizabeth Autin, Covington
Jason Joseph Badeaux, Alexandria
Kayla L Baker, Thibodaux
Cristina Lucia Baralt, Kenner
Callie Elizabeth Barrilleaux, Prairieville
Amanda Elizabeth Barron, Berwick
Charles Carey Barron, Berwick
Anna C Beard, Monroe
Carley Renee Begnaud, Lafayette
Andre Patrick Bellefontaine, Jeanerette
Andrew Roy Bennett, Slidell
Laura Dunbar Bensabat, Gonzales
Tabor L Benton, Cypress, Texas
Taylor Margaret Benton, Houma
Julia Nicole Bergeron, Atlanta, Ga.
Lauren Claire Bergeron, Thibodaux
Lindsey Collins Berns, Covington
Alexandria Nicole Bertucci, Slidell
Ashwin Kumar Bethala,
David Hilton Boh, New Orleans
Wyatt Sullivan Boothe, Ferriday
Erica L Borne, Houston, Texas
Brandy L Bourgeois, Prairieville
Grant Paul Bourgeois, Harahan
John Franklin Bradford, III, Kenner
Anne M Bradstreet, Gonzales
Charles Eugene Brakenridge, II, Ferriday
Sarah L Brandt, New Orleans
Nathan Quinn Braquet, Metairie
Jack Wesley Brasher, Houston, Texas
Broderick Braziel, Houston, Texas
Brooke Alyse Brignac, Prairieville
Daniel John Brignac, Kenner
Andrew James-Michael Britt, Pitkin
Matthew Robinson Brock Jr., Chattanooga, Tenn.
Nathan P Bromley, Calhoun
Alyssa C Broussard, New Iberia
Andre Simon Broussard, Thibodaux
Seth A Broussard, Lafayette
Carter Bedford Brown, Shreveport
John Crichton Brown, Metairie
Emily Breanna Bryan, Metairie
Steven Michael Buchholz, Slidell
Leni Gwendolyn Burk, New Orleans
Douglas Burtch, Denham Springs
Dylan Cole Bush, New Orleans
Zachary Jordan Buster, Mandeville
Alec Winston Butterfield, Chicago, Ill.
Jacqueline Lee Byers, Hammond
Christopher Joseph Caldarera, LaPlace
Carmen Marie Calderon, Breaux Bridge
Caroline Elise Campagna, Prairieville
Rolando Jose Campoblanco, Caracas, Venezuela
Sloane Elizabeth Carroll, Opelousas
Vivian Tennessee Carter, Homer
Mary Ann Casadaban, LaPlace
Nicholas Lee Casanova, Bogalusa
Alexis Taylor Castille, Denham Springs
Michael Wayne Castle, III, Meridian, Miss.
Marjorie Julieth Castro Leiva, San Pedro Sula, Honduras
Natalie Cathcart, San Diego, Calif.
Caroline Irene Cenci, Slidell
Melissa Ferne Chadborn, River Ridge
Brooke Allyn Chambers, Mandeville
Christopher MacCallum Chapman, Southlake, Texas
Kevin Kendrick Chapman, Vidalia
Gabrielle Nicole Chatelain, Metairie
Yanying Chen, Lafayette
Oliver Neill Christian, Milton, Ga.
Christopher Joseph Cicardo, Alexandria
Jennifer Catherine Clark, Carlsbad, Calif.
Philip Tanner Clark, Nashville, Tenn.
Amanda Kathryn Clements, Rowlett, Texas
Kameron Nikole Cline, Palm Beach Gardens, Fla.
Miya Vashawn Colbert, Kenner
Andrea Michelle Cole, Panama City, Panama
Pierina Colina Ramos, Prairieville
Keith Andrew Collins Jr., Metairie
Skylar Alaine Compton, Ponchatoula
Chad Gerard Conard, Geismar
Laura Elizabeth Coniglio, Walker
Madeline Claire Conrad, Patterson
Richelle Dianne Cooper, Houston, Texas
Claire E Coppola, Scottsdale, Ariz.
Katie Elizabeth Corrente, Metairie
John H Corry, Lafayette
Jose Enrique Cortes, Bayamon, Puerto Rico
Madison Clare Costanza, Biloxi, Miss.
Jeffrey Parker Cowan, Shreveport
Matthew Paul Craig, The Woodlands, Texas
Carly Ann Cramer, Houston, Texas
Abbee Lynn Creath, Metairie
Irelan Elizabeth Crosby, Mandeville
Peyton Michael Cuccia, Mandeville
Colin James Daigle, Praireville
Hannah Catherine Daniel, Pineville
Cody Blaine David, Grosse Tete
Juan C Davila, Gonzales
Madeline G Day, Mandeville
Michael John deBlanc, III, New Orleans
Pedro Ernesto Diaz, Panama City, Panama
Jessica A DiCharia, Slidell
Tran Bao Doan, Lafayette
Sean Michael Dobies, Houston, Texas
David Chandler Doeker, Poway, Calif.
Catherine Victoria Dolce, New Orleans
Olivia Ann Domangue, Houma
Daniela Ivanna Dominguez, La Romana, Dominican Republic
Jack Haile Donham, Mandeville
Abigail Ahearn Dowling, Winchester, Va.
Brooke Magen Drost, Sulphur
Jamie Reed Drummond, Alexandria
Catherine Elizabeth Dubuc, Mandeville
Hunter David Dugas, Mandeville
Connor Fitzgerald Dunn, Dallas, Texas
Hyedi V Duong, Natchez, Miss.
Matthew Joseph Dupre, Kenner
Griffin P Dussold, Folsom
Thomas Fredrick Echols, New Orleans
Elizabeth Laine Eddlemon, Shreveport
Trinity Rai Edwards, Mandeville
Jack Travis Egloff, Geismar
Blake Merial Eichhorn, River Ridge
Daniel Joseph Ellender Jr., Mer Rouge
Daniel Joseph Ellender Jr., Mer Rouge
Katelyn Alexis Ellis, Houston, Texas
Amanda E Emmer, Bossier City
Rachel Arden Engelsman, Alexandria
Cameron Austin Ensari, Atlanta, Ga.
Alexander John Escott, Lafayette
Miles Robert Evans, Menlo Park, Calif.
Daniel Durel Farrelly, New Orleans
Landon Paul Faucheux, Lutcher
Eric Joseph Fecke, Covington
Hannah Marie Ferguson, Slidell
John Richard Fitzgerald, Houston, Texas
Molly Elissa Fix, Mandeville
Laine E Fogarty, Belle Chasse
Trent P Forshag, Metairie
Steven Craig Foundas, New Orleans
Taylor Fountain, Troy, N.Y.
Logan John Fowler, New Iberia
Olivia Adele Gabor, Abbeville
David William Gaines, Metairie
Kathleen Meeks Gallagher, Greenwood, Miss.
Ethan Ariel Galsky, North Miami Beach, Fla.
John Michael Gammie, Tulsa, Okla.
Peyton Thomas Gascon, Brusly
Gavin Thomas Giosa, Lafayette
Gregory Patrick Gonzales, II,
Samuel Lewis Goodfriend, Sugar Land, Texas
Garyn A Grace, Superior, Colo.
Brandt Wesley Green, Lottie
Mary Cathy Groomer, Mandeville
Evan Joseph Guillory, Nacogdoches, Texas
Seth Patrick Guillory, Lafayette
Austin Parker Guillot, Lafayette
Eric Thomas Guin, Mandeville
Colleen Elizabeth Haas, Metairie
Helen Monica Hafner, New Orleans
Dominick Anthony Hagstette, Metairie
Mark George Anthony Hahn, Houston, Texas
Leah Kathryn Haile, Covington
Zachary Tower Hall, Charlotte, N.C.
Katherine F Hamilton, Metairie
Hayley Elizabeth Hammitt, League City, Texas
Clare Percle Haney, Katy, Texas
Jason Patrick Hanner,
Patrick B Hardy,
Alexander Evans Harp, Covington
Tyler Austin Harper, Marietta, Ga.
Jaci Jean Harrison, Paulina
Stephen C Harst, Lafayette
Justin William Hartnagel, Columbia, Ill.
Haley Ann Harvey, Duxbury, Mass.
Warren J Haskell Jr.,
Lauren Rebecca Hebert, Madisonville
Alyssa McKenzie Henderson,
Tennyson C Henry, St. Charles, Mo.
Morgan Alane Hernandez, Norcross, Ga.
Patrick Edward Hernandez, Shreveport
Benjamin Joseph Hess, Kenner
Hunter Quin Hill, Prairieville
Kaivan Kwasei Hill, New Orleans
Reily Lauren Hill, New Market, Ala.
Caroline Claire Hirschey, New Orleans
Michael E Hodapp, Temecula, Calif.
Jacob Thomas Holl, O'Fallon, Ill.
Cole Brennan Holley, Gonzales
Sebastian Homa,
Stewart Leeland Hooper, Metairie
Yiwen Huang, Metairie
Anthony Gabriel Hubbard, Houston, Texas
Coriana Chenelle Hubbard, Wichita, Kan.
John Michael Hue, Thibodaux
Sean Wenchai Hughes, Gonzales
Katelyn Frances Hukins, Sunset
Isabella Noelle Hundley, Lafayette
Maxwell Rathe Illing, Madisonville
Joseph Anthony Impastato, Madisonville
Kire' Samerria Ellen Jackson, McKinney, Texas
Lauren Connick Jamison, Roanoke, Va.
William Cooper Jenkins, El Dorado, Ark.
Brandyce Unique John, New Orleans
Brennan Michael Johnson, Denham Springs
Jada Nicole Johnson, Belle Rose
Kyler Michael Johnston, New Orleans
Frank Kelvin Jones Jr., Atlanta, Ga.
Kelly Lynn Jones, Midland, Texas
Sydnie Allain Jones, New Orleans
Lia Kenzie Joslin, Mandeville
Rachel Lynn Joyce, Aiken, S.C.
Nicolas Allen Juan, Denham Springs
David P Juneau, Lafayette
Tyler David Junius, Denham Springs
Stefanos Miguel Kafkallides, Prairieville
Benjamin Palmer Kaplan, Houston, Texas
Bridgette Renae Karcher, Chalmette
Brittany Denae Karcher, Chalmette
Adam Michael Karrigan, Metairie
Steven Davis Kelly, Dallas, Texas
Blaise Nichole Kenney, Destrehan
Joseph F Kepper, New Orleans
Fletcher Macklin Kerr, Dallas, Texas
Ray Robert Kingston, Kenner
Jacob Francis Kliebert, New Orleans
Cameron Jeffrey Koman, Waxhaw, N.C.
Cole James Krener, Lafayette
Lincoln Paige Kullander, New Orleans
Jonathan Lawrence Labatut, Metairie
Kody Joseph LaBauve, Erath
Elizabeth Skye Laborde, Marksville
Symone Selene LaCour, Humble, Texas
Molly Katherine LaGrasso, Katy, Texas
Aaron Tyler LaHood, Lake Charles
Isabella Marie Lalla, New Orleans
Ronald Michael Lamarque Jr., New Orleans
Luke Abram Lambright, Mandeville
Thomas Kyle Landreneau, Spring, Texas
Sara Elizabeth Landry, Luling
Cole David Langdon, Ventress
Victoria Ann Laprairie, Lafayette
Jacob J Larroquette, Watson
Bernard Paul Laviolette, III, St. Martinville
Samantha Nicole Lawrence, Miami, Fla.
Jamal Khaled Laymoun, St. Amant
Stephen Connevey Lazar, New Orleans
Stephen Connevey Lazar, New Orleans
Brett Anthony Leal, New Orleans
David Anthony LeBlanc, St. Amant
Katelyn Riley LeBlanc, Abita Springs
Shelbey Marie Ledet, Mandeville
Shanique Shanay Lee, Cottonport
Cooper Matthew Lemoine, New Orleans
Dongyuan Li, Zhengzhou City, China
Yukun Li, Fujian, China
Daniel Michael Lingenfelter, Landisville, Pa.
Caroline E Lipscomb, Metairie
Christa Serina Littles, Violet
Joseph Kettenring Lobrano, New Orleans
Max Gregory Long, Slidell
Brett Paul Lorio, New Orleans
Patrick Joseph Lorio, Metairie
Johnny Joseph Louque, III, Paulina
James Stevenson Luffey, Pass Christian, Miss.
Rory Paul Luke Jr., New Orleans
Zhiwen Frances Luo, Nanning, China
Ashlyn Bixler Lyons, Covington
Ian W MacInnes, New Orleans
Sebastian Luke Magann, Lafayette
Christian Patrick Maher, Metairie
Christopher D Manguno, Mandeville
Clarence Jefferson Manning, III, Monroe
Hannah Marie Marcantel, Berwick
Caroline Claire Marks, Covington
Benjamin David Marmande, New Orleans
Madison Alice Martin, Metairie
Reagan Phillip Martin, Covington
Carlos Martinez, Miami, Fla.
Gregory Joseph Marzilli, Rocky Hill, Conn.
John Emmette Maxwell, III, Ruston
Andrew J McAlister, St. Amant
Joshua P McAlister, French Settlement
Ainsley Loyce McDaniel, Ville Platte
Madison Bryce McDaniel, Covington
Bridget Clare McGettigan, Houston, Texas
Thomas Brimer McGinty, Indialantic, Fla.
Pierre Armand McGraw, II, LaPlace
Austin Michael McIntyre, Metairie
Michael Edward Mebruer, St. Francisville
Jack Henry Meehan, Metairie
Elizabeth Anne Mentz, New Orleans
Mackenzie Nicole Merriman, Bossier City
Zachary Adam Mesman, Kenner
Robert Francis Michalik, Slidell
Leslie James Miguez, III, Washington
Dale Austin Miller, Mandeville
James Christian Miller, Miami, Fla.
Justin Russell Miller, Iowa
Thomas Craig Miller, Shreveport
Sophie Dorothy Millet, Destrehan
Jessica Renee Mitchell, Mandeville
Taylor Lea Mitchell, Houston, Texas
Charlotte Marshall Mitts, New Orleans
Jared Thomas Molaison, Lafayette
Zachary William Molin, Sykesville, Md.
Devin Anthony Molina, Houma
Catherine Claire Montaldo, Metairie
Cristen Elise Monte, New Iberia
Camren Michael Moreau, Houma
Page Ferrier Morehead, Spartanburg, S.C.
Glynn David Morere, Harahan
Jacob D Morris, Stafford, Va.
Ja'Vona Ganiece Mott, New Orleans
Jennifer Claire Muldowny, Lafayette
Jacob Conner Munchrath, Lafayette
Gabriel Elias Muniz, Marietta, Ga.
John Michael Munson, Allen, Texas
Maggie Mae Murphy, Prairieville
Tony Lee Murray, Liberty, Miss.
William Samuel Nash, River Ridge
Kylie Breanne Neal, Iota
Khoa Anh Nguyen, Ho Chi Minh City, Vietnam
Jin Li Ni, Morgan City
Natalie Marie Nicholson, Pineville
Liam Blaine Norton, Ruston
Ryan Richard O'Krepki, Covington
Madison Claire O'Neal, Denham Springs
Skyler Katie Ockman, Gretna
Thomas Odeneal, Cullman, Ala.
Abimola Olupelumi Ogundare, San Diego, Calif.
Joshua R Orellana, Kenner
Daniel Ross Ortego, Lake Charles
Justin Edward Ortego, LaPlace
Kyle H Owens, Belle Chasse
Jacob J Pace, Nashville, Tenn.
Lily Paige Pavy, Lafayette
Yamilex Alexis Perez, Pearland, Texas
Clyde Richard Silas Perkins, Slidell
Jared Christopher Perkins, Jennings
Max Camille Perret, Lafayette
Isabella Jane Perrilloux, Ponchatoula
Alexis Trachelle Perry, Alexandria
Julia Kathleen Pfeifer, Slidell
Austin M Pfister, Metairie
Caroline Elizabeth Piccione, Lafayette
Gabrielle Jocelyn Pick, Milton, Ga.
Juan Raul Pino Cucalon, Panama City, Panama
Alexandra Irene Pitre, Ville Platte
Ross Houston Pittman, Slidell
Joshua Edward Poche, Houma
Payton J Poche, Paulina
Nicholas Dean Poret, Mandeville
Scott Jeffrey Poulin, Hammond
Taylor Thomas Pratt, Mandeville
Ty Agesha Pratt, Shreveport
Casey Ryan Prendergast, Mandeville
Brianna Danielle Price, Ocean Springs, Miss.
Alexander Munzer Qaddourah, New Orleans
Kevin Patrick Quinn Jr., Roswell, Ga.
Dylan Michael Ragsdale, Converse
Breana Nicole Ramsey, Kenner
Andrew Michael Rasco, Porter, Texas
Jeremy Marcellus Reed Jr., Eunice
Hannah Margaret Reeves, Wichita Falls, Texas
Michael W Reeves, Monroe
Andrea Renee Remy, Gretna
Amanda Elizabeth Reso, Kenner
Bailey Noble Richardson, Monroe
Sydney Elizabeth Richeson, Mansfield, Texas
Cassidy Sinead Riley, Lake Charles
Elise Evans Ripley, Metairie
Bryce Jordan Robinson, Bothell, Wash.
Edgar Timothy Rodriguez, El Paraiso, Honduras
Jose Raul Rodriguez, New Orleans
Cole Michael Rogers, Metairie
Victoria Mae Rogers, Woodstock, Ga.
Kellen Blanchard Rooney, Mandeville
Brian Joseph Rosenberg, Houston, Texas
Antonia Frances Rosinia, River Ridge
Olivia Rene Roth, Geismar
Bridgette Nicole Roundtree, Denham Springs
Alison Leticia Rubio, Mandeville
Jack Hooper Ruli, Mandeville
Austin Michael Sagona, Napoleonville
Abigail Melise Samson, Brusly
Pablo Andres Sanchez, Barranquilla, Colombia
Sidney Jackson Sanders, Pleasant Hill
Olivia Marie Scarber, Metairie
Mallory Drew Sceroler, Covington
Jacob Allen Schaefer, Covington
Merrill Joshua VI Scherer, Behtoh
Alexander Mathew Scheu, Chicago, Ill.
Michael Ryan Schmidt, Lafayette
Lauren Marie Schneida, Pearl River
Aimee Elizabeth Schott, New Orleans
Lauren Elizabeth Schouest, Mandeville
Dylan J Schueren, Denham Springs
Michael Charles Schwank, New Orleans
Dylan Thomas Scully, Ville Platte
Sara Neva Seago, Youngsville
Michael John Seaner Jr., Mandeville
Benjamin Robert Sehring, Alpharetta, Ga.
Bradford Price Shafer, Hammond
Blake James Shaw, Cape Coral, Fla.
Amber Sheffield, Covington
Megan Marie Shine, Destrehan
Jacquelyn Taylor Siegele, Katy, Texas
Rachel Marie Sileo, New Orleans
Tanner Ryne Sinclair, Pineville
Traivion Tyree Singleton, Marrero
William Carmack Slocum, IV, Shreveport
Adam Paul Smith, Monroe
Andrew Michael Smith, Third Lake, Ill.
Grace Constance Smith, Ruston
Jacob Andrew Smith, Port Neches, Texas
Kailyn Marie Smith, New Orleans
Thomas James Davis Smith, Huntington Beach, Calif.
Victoria Victorovna Smorodinova, Lake Arthur
John David Snyder, Shreveport
Ashlyn Blaire Soileau, Ville Platte
Seth Michael Sonnier, St. Martinville
Tela M Sorrell, New Orleans
Emily Claire Soulier, Southlake, Texas
Summer Catherine Spradley, Granite Bay, Calif.
Michelle Brooke Sprawls, Springhill
Samantha Aline Staehle, New Orleans
Paul Wilmot Stapp Jr., New Orleans
Nicholas Don Starkweather, Ringgold
Jake Edward Steinhardt, Boca Raton, Fla.
Justin P Steudlein, Lacombe
Anna Elizabeth Stevens, Shreveport
Sean Michael Stewart, Houma
Christopher Emmitt Stills, Shreveport
Paul Casey Stokes, The Woodlands, Texas
Devin Anthony-Hernandez Strader, Sugar Land, Texas
Lauren Michelle Gibbons Stubbers, Houston, Texas
Kristen Margaret Stuckey, Mandeville
Kyle William Sullivan, Winnsboro
Lauren Rae Sullivan, St.Charles, Mo.
Lane Michael Sumrall, Covington
Brett Morgan Swonke, Spring, Texas
Kevin Joseph Sylvera, New Orleans
Adam Philip Tamplain, Houston, Texas
Mary Elisabeth Joy Tarpley, Alexadria
Raegan Cecilee Taylor, New Orleans
Courtney Alexandra Templet, Metairie
Jordan Michelle Templet, Prairieville
Austin L Terrell, Lacassine
Ryan R Terribile, The Woodlands, Texas
Conrad J Thomas, Lafayette
Ebony Mariah Thomas, New Orleans
Lauren Kathryn Thompson, Leander, Texas
Morgan Theresa Thompson, Harahan
Chloe Aleese Tillis, New Orleans
Nicholas James Toca, Littleton, Colo.
Alexander Thomas Traina, Mandeville
Huy Duc Tran, Metairie
Isabella Q Tran, Geismar
Kayla Elizabeth Tripode, Donaldsonville
Evelyn Alexandra Truax, Nacogdoches, Texas
Mallory Kaye Tucker, Pearl River
Andrew Joseph Tufts, Metairie
Cornell Deshawn Turner, Lutcher
Zoe Nastassia Vallotton, Metairie
Trevor Andrew Van Veckhoven, Monroe
Leland Carlton VanSant, Shreveport
Colin Andrew Vavrik, Dallas, Texas
Paul Jude Veazey, Abbeville
Mason Patrick Vicknair, Maurepas
Annie Beatrice Villarrubia, New Orleans
Hanna Ruth Vollenweider, Bush
Allison Diane Vu, Houston, Texas
Coy Franklin Wagoner, Shreveport
Betsy Ann Wallbillich, Metairie
Vernon Wang, Metairie
Asia Nichole Warden, Dallas, Texas
Cameron Hayes Warner, Covington
Mitchell Edward Webb, Monroe
Austin William Weber, Katy, Texas
Xuejiao Wei, Wulumugi, China
Kayla LeAnn Weigel, Prairieville
Reiss A Weil, New Orleans
Wyatt Oswald Weilbaecher, Kenner
Madeline Rae Wells, Covington
Graham Williams White, Ruston
Michael Christopher White, New Orleans
Gabrielle Morgan Wilder, Bossier City
Olivia Ann Williams, Ellicott City, Md.
Sky Brianna-Kelene Williams, New Orleans
Patrick Manuel Willis, Houston, Texas
Joshua A Wollfarth, New Orleans
Mason Michael Wooton, Metairie
Jillian Connor Wright, Montgomery, Texas
Baylee A Zeringue, Luling
Nuo Nora Zhang, Prairieville
Yangming Zhang, Lake Charles
Zhibo Zhang, Luo He, China
Hannah Elise Zizzi, Monroe.
COLLEGE OF ENGINEERING
Alexander Anthony Adams, Lafayette
Rogers Brendan Adcock, The Woodlands, Texas
John Agnew, Appleton, Wis.
Damilola Abdul Agoro, Riverdale, Md.
Andrew Michael Agosto, Chalmette
Oluchukwu Joseph Agu, Houston, Texas
Zain Ahmed, Kenner
Mahmood RaShid Al Abri, Rustaq, Oman
Mohamed Khamis Al Bulushi, Al-Dhakliya, Oman
Amjad Saif Al Hatmi, Ibri, Oman
Mohammed Khalfan AL Jabri, Muscat, Oman
Mouad Al Hadi Al Krmagi, Tripoli, Libya
Kumail Adil Al Lawati, Muscat, Oman
Amur Abdullah AL Maawali, Bousher, Oman
Muadh Hamood Al Mamari, Muscat, Oman
Muneer Sulaiman AL Mamari, Ibri, Oman
Saleh Salam Al Naabi, Muscat, Oman
Yusef Khamis Al Sadairi, Yanqul, Oman
Abdul Salim AL Tobi, Mabila, Oman
Hamed Ahmed Hussein Al-Ajmi, Saham, Oman
Qais Nasser AL-farqani, Nizwa, Oman
Said Hamed Al-Harrasi, Jammah, Oman
Majid Said Al-Maskari, Muscat, Oman
Mohamed Khalfan Al-Naabi, Muscat, Oman
Almoatasem Salim Alaufi, Hay Alnahdha, Oman
Ahmed Mohammed Alazri, Alkhasabah, Oman
Ian Ausler Alexander, St. Louis, Mo.
Almuatasem Saif Alghaithi, Sohar, Oman
Omar Ahmed Alhashmi, Muscat, Oman
Hassan F Alkhamees, Qateed, Saudi Arabia
Mohammed Khalifa Alkiyumi, Al Suwaiq, Oman
Austin Layne Allen, Praireville
Conner Patrick Allison, Covington
Ihyle Gerard Alonso, Frisco, Texas
Ali Khalifa-Leghwais AlSuwaidi, Rak, United Arab Emirates
Jason Reynaldo Alvarez, Prairieville
Ehab Samir Alzoubi, Slidell
Juan Diego Amador, Granada, Colombia
Juan Alfredo Amaya Sanchez, Panama City, Panama
Cody Lee Anderson, Spanish Fort, Ala.
Dominique Angele Angibeau, Missouri City, Texas
Courtney Rae Antie, Denham Springs
Benjamin James Argeanton, Slidell
Grant Cade Arnold, Thibodaux
Mary Katherine Arotin, Denham Springs
William Joseph Arseneaux, Destrehan
I Wayan Surya Aryana, Bali, Indonesia
Colleen Antoinette Atkins, Ponchatoula
Adelayde Louise Aubrey, Bossier City
Daniel Paul Augustin, Slidell
Yader Antonio Avilez Anzoategui, Leon, Nicaragua
Nawaf Nidal Awad, Houston, Texas
Chad Matthew Babin, Mandeville
Christopher John Babin, Metairie
Christopher Eli Bacilla, Houston, Texas
Andrew Joseph Badeaux, Raceland
Joseph Andrew Bagert, Kenner
Austen Henry Bailey, New Orleans
John Davidson Bailey, New Orleans
Amari Jane Baker, Lafayette
Jeremy Renold Bardwell, Covington
Derek Michael Barrios, Thibodaux
Isabel Marina Barrios, Mandeville
Garrett Treville Barton, Prairieville
Daniel K Basham, Ft. Myers, Fla.
Aaron Michael Basso, Ponchatoula
Dylan Michael Bates, Grand Cane
Brett Jayson Baudot, New Orleans
Alexander Richard Baumann, Madisonville
Jordan Manuel Bautista-Rosales, Texas City, Texas
Brian Douglas Beck, Horsham, Pa.
Benjamin Thomas Becnel, Lafayette
Brandt Thomas Becnel, Belle Chasse
Brayden Lloyd Belanger, Biloxi, Miss.
Michael Louis Belanger, Metairie
Peter Alexander Belleau, Kenner
William Ward Belleu, III, St. Amant
Andrew Blake Bennett, Covington
Brigette Therese Berbling, Mandeville
Surariha Balarama Berg, Carriere, Miss.
Caroline Ann Bergeron, Rayne
Emily Louise Bergeron, LaPlace
Gabriella Martha Bergeron, Gretna
Nathan Daniel Berna, Mandeville
Jeffrey Thomas Bertoniere, Meraux
Abby Lynn Besselman, Montgomery, Ala.
Spencer Thomas Besson, Youngsville
Christian Hardy Bethea, Minden
Logan Philip Betzer, Metairie
Ryan Wayne Bishop, West Monroe
Emily Alaine Blair, Marietta, Ga.
Meredith Kincaid Blevins, New Orleans
Austin David Block, San Ramon, Calif.
Clayton Hunter Blossman, Mandeville
Madison Renee Bologna, Harvey
Jewel Edgar Bond, IV, Denham Springs
Alexi Lyn Bordlee, River Ridge
Catherine Veronica Bourg, Gretna
Mitchell Joseph Bourgeois, Kenner
Brandon Joseph Bourgoyne, Brusly
Gage Michael Bourgoyne, Port Allen
Samuel Jacob Lee Bowden, Hampton, Va.
Tabatha Grace Bradley, Mobile, Ala.
Matthew Leonhard Brandt, River Ridge
Philip Martin Breeden, Denham Springs
Megan Ann Bridges, Katy, Texas
Ashley Rosalia Brignac, Walker
Benjamin Stephen Brim, Metairie
Kevin Eric Broadbridge, Metairie
Blaise Antonio Broussard, Opelousas
Beau Matthew Brown, Sorrento
Bryan Dexter Brown, Katy, Texas
Jeremy Paul Bruhl, Madisonville
Bradley Keith Brumfield, Fluker
William Zane Buckner, Albany
Juan Jose Bukowitz, Sugar Land, Texas
Jordan Michael Buras, Venice
Nathan Burke, Longview, Texas
Garret C Burlas, The Woodlands, Texas
Lee Robert Burnett, New Orleans
Vanessa Cabrera, Destrehan
Christopher Robert Callan, Slidell
Wesley Tilghman Callaway, Ferriday
James Henry Callis, Varnville, S.C.
Jeffrey Trent Camden, Shreveport
Brie Angela Camilleri, San Clemente, Calif.
Brandon Michael Campo, Slidell
Briggs Michael Campo, Plaquemine
Madison Elise Campo, Lafayette
David Wayne Cannon Jr., Slidell
Stephen Parker Cannon, Waco, Texas
Thommy Thanh Cao, Rosemead, Calif.
Kayla Lynn Carbo, Covington
Alison Marie Carrier, Opelousas
Gabriel David Cespedes, Metairie
Kerci Elizabeth Champagne, Houma
Michelle LeBourgeois Chatry, Covington
Alexander P Cheramie, Cypress, Texas
Abigail Kathleen Childress, Mandeville
Michael Brian Christian, Stonewall
Caroline Marie Christmas, Madisonville
Brandon Paul Clancey, Terrytown
Joshua James Clavin, Slidell
Connor Charles Clouatre, Brusly
Macie Elizabeth Coker, Robert
Seth Alan Collins, Prairieville
Alex Anthony Comeaux, Longmont, Colo.
Hunter Allen Conkle, Bossier City
Dantonio Trevon Cooksey, Houston, Texas
Sofia Silva Cordero, Sao Paulo, Brazil
Andrew Travis Core, Folsom
Jeremiah Noah Cornell, Colorado Springs, Colo.
Gabriel Ricardo Correa, Panama City, Panama
Evan Michael Courtney, Prairieville
Darby Marie Cressy, New Orleans
Quentin Landry Cross, Madisonville
Jonathan James Cuccia, Meraux
Dario Cutura, Slidell
Collins Jeffrey John Daigle, Prairieville
Jor'Don Charles Daigle, Eunice
Shrey Kinnesh Dalal, Sugar Land, Texas
Travis Gerard Daly, Crozet, Va.
Binh Ngoc Dang, Sai Cron City, Vietnam
Craig Stephen Davis, III, Belle Chasse
Jarred Austin Davis, Lafayette
Trevor Joseph DeBardeleben, Lafayette
Andrew Joseph DeBlanc, Marrero
Joshua Michael deBoisblanc, New Orleans
Samuel Taylor deGeneres, Mandeville
Alexander Anton Deinken, Mandeville
Brittany Delatte, Thibodaux
Clayton David Deron, New Orleans
Louis William Derose, Shreveport
Margi Hareshkumar Desai, Metairie
Connor Baronne Descant, Bunkie
Megan Tamara Devine, Garland, Texas
Luis Eduardo Diaz, Prairieville
Gemma Margarite DiCristina, Avondale Est., Ga.
Alex Ree Dixon, West Monroe
August Paul Dixon, Mandeville
Michael McGovern Doggett, Alexandria
Brennan Michael Domangue, Lafayette
Cullen Michael Domangue, Houma
Karson Olivia Donald, Monroe
Alexandra Sophie Donner, Thibodaux
Patrick Lawson Downs, Alexandria
Brooke Hailey Doyle, Madisonville
David Anthony Drago Jr., Kenner
David St. Pierre DuBose, IV, Newport, N.C.
James Palmer Duckworth, Jackson, Miss.
Luke Michael Duhe, Destrehan
Stanton Chase Dupuy, Metairie
Kevin Nicholas Durr, Mandeville
Elias Harper Ebrahim, New Orleans
Emmaline Marie Edwards, Destrehan
Nicholas Ryan Eischen, Dayton, Ohio
Andrew Lee Elgin, Haughton
Rachel C Ellis, Plaquemine
Herbert Aaron Encalarde, Shreveport
Allen Paul Eschete, Bakersfield, Calif.
Daniel Halphen Evans Jr., New Orleans
Alexis Brianna Evans, Augusta, Ga.
Thomas Lee Evans, Chalmette
Austin James Fabre, Maurice
Ryan James Fairbairn, Houston, Texas
Samer Naser Farhud,
Jacob Charles Farner, Slidell
Andrey Fateev, Rancho Palos Verdes, Calif.
Elliott Shelby Felsher, Cheneyville
Kayla Marie Filostrat, Metairie
Gibson Wesley Fischer, Little Rock, Ark.
William David Fishburn, Port Allen
Josh Daniel Dagbay Florida, Marrero
Andre Reed Folse, Covington
Wesley Tate Fontenot, Ville Platte
Zachary Kyle Fontenot, Ragley
Mazie Claire Foret, River Ridge
Blake Michael Foster, Springfield
Jonathan Edward Fountain, Biloxi, Miss.
Dominick Michael Frank, Gretna
Mark Anthony Frank, Fayetteville, N.C.
Brian Michael Frantz, Mandeville
Cameron Blake Frazier, Lacassine
Jared Anthony Frederick, Dallas, Texas
Mark Andre Frederick, New Orleans
Garrett Joseph Fredrick, River Ridge
Michael David Froeba, Covington
Joseph Stephen Gaiennie, Mandeville
Nicholas Gerard Galle, Marrero
Katherine Grace Gambel, Hammond
Chang Gao, ChangLe, China
Jonathan Stephen Garitty, Chalmette
Austin Bradley Garrett, Darlington, Fla.
Tyler Brady Garrett, Darlington, Fla.
Austin John Gaudet, St. Martinville
April Ranee' Gaydos, Hammond
Andrew John Gayle, Lake Charles
Megan Michelle Geisert, Franklinville, N.J.
Andrew Charles Genois, Belle Chasse
Hailey Gabrielle German, Prairieville
Jonathan Colville Giardina, New Orleans
Caleb Coors Gilbert, Hoover, Ala.
Wyatt Frederick Gill, Kentwood
Cole Brandon Gluth, Picayune, Miss.
Nathan Wesly Goff, Vancleave, Miss.
Gabrielle Nicole Gollott, Waveland, Miss.
Joseph Zachary Gombeda, Hazleton, Pa.
Maria Paula Gomez Mendez, Neiva, Colombia
Gabriel Rezende Goncalves, Atlanta, Ga.
Brandon Rashod Gonsoulin, New Iberia
Daniel Isaac Gonzalez Hernandez, Abita Springs
Austin Carl Goodfellow, St. Francisville
Lisa Rebecca Goodgion, Covington
Zachery Joseph Gordon, Elmer
Genevieve Ann Gorman, Miami, Fla.
Erik Timothy Gormley, Oxford, Pa.
Benjamin William Granger, San Pedro, Calif.
Paskah Andreas Deo Gratias, Palasari, Indonesia
Justin Mathew Greaud, Norco
Adley Jordan Greear, Austin, Texas
Philip Lamar Green Jr., Clinton
Charles Edward Grenier, LaPlace
Simon Alexander Grigoryan, Jenkintown, Pa.
Joseph James Gugino, Tampa, Fla.
Harold James Guidry, Beaumont, Texas
Jonathan M Guidry, Denham Springs
Luke Aaron Guidry, Lafayette
Cole Scott Lee Guillory, Kenner
Elise Christina Guillory, Gonzales
Richard Randolph Gunn, Gloucester, Va.
Ethan Pike Gunter, Covington
Matthew Scott Hackney, Kenner
Luke Thomas Hagen, Thibodaux
Idrees Abdelrazak Hamed, Gretna
Charles Henry Hamilton, River Ridge
Thomas Stuart Hamilton, Houston, Texas
James David Hammond, III, Opelousas
Nathaniel Scott Hand, New Orleans
Kylie Jo Hanks, Lafayette
Alexis Renee Hanson, Madisonville
Ahmed Fadel Harib, Tripoily, Libya
Nicholas Preston Harper, Gonzales
Carl Bernard Harrigan, Highland Beach, Fla.
Cody Lane Harris, Chesapeake, Va.
Kendall Nathaniel Harrison, Westlake
Jorge A Hasbun, Santa Tecla, El Salvador
Taylor Snowden Hayes, Fort Worth, Texas
Blake Andrew Hebert, Slidell
Grace Catherine Hebert, Mandeville
Aprizky Bagus Heldinto, Palembang, Indonesia
Justin Michael Helm, New Orleans
Ryan Merrick Henry, Port Allen
Richard Neal Hensarling Jr., Lafayette
Alyssa Kathryn Hermesch, Walker
Luis David Hernandez, Mandeville
Oscar Eduardo Hernandez, Houston, Texas
Colin Michael Hery, New Orleans
Jordan Lee Hess, McComb, Miss.
Renee Catherine Hill, St. Gabriel
Brandon Adam Himel, Mandeville
Connor Dalton Hixon, Guyton, Ga.
Robert LeEdward Holladay, Monroe
Nathan Philip Holley, Forest Park, Ill.
Kyle Scott Holzman, Kenner
Philip Brant Hoover, Slidell
Jamie Elizabeth Hoying, Slidell
Blake Andrew Hudson, Vicksburg, Miss.
Chelsea Leigh Hulin, Prairieville
David Matthew Hunt, Hammond
Olivia Marie Hunt, Folsom, Calif.
David Sanders Huval, III, Lafayette
Farzan Ikhlas, Islamabad, Pakistan
Rebecca Layne Ishee, Hammond
Ade Istianto, Prabumulih, Indonesia
Mohamed Khaled Jabbar, Gretna
Kyle David Jackson, Cypress, Texas
Molly Elisabeth Jacobsen, Lafayette
Oscar Mauricio Jaime, III, Los Angeles, Calif.
Harrison Michael Jambon, Covington
Heather Renee James, Wylie, Texas
Peter Elliott James, Bellaire, Texas
Joshua Mark Janway, Houma
Caroline Faye Jarecke, Denver, Colo.
Justin Hassan Jase, LaPlace
Paolo Gabriele Jimenez Antenucci, Madisonville
Peyton Thomas Joffrion, Donaldsonville
Alfred Leslie Johnson, IV, Covington
Cameron Patrick Jones, Denham Springs
Casie Elizabeth Jones, Pensacola, Fla.
Elijah Tyre Jones, Franklinton
Katherine Faye Jones, New Orleans
Roman Austin Jones, Davison MI
Jonathan Scott Justice, Morgan City
Megan Rene Justice, Robert
Austin Robert Kates, Morgan City
Nehaal Kathuria, Powder Springs, Ga.
Jeremy August Kelly, Lake Charles
Brennan Lee Kent, Mandeville
Meghan Thanhmai Kenyon, Marrero
Collin C Kersker, New Orleans
Walker Cordt Kettelkamp, Evanston, Ill.
Karim Khattab, Lafayette
Jishnu Shekhar Kidile, India
Andrew Thomas Killgore, Mandeville
Carlton Brian Knight, Bogalusa
Dillon Michael Knight, Metairie
Drew Christopher Knight, Houston, Texas
Jonathan Joseph Knutson, Milton, Ga.
Brett Logan Kodak, Silver Spring, Md.
Madeline Nicole Koenig, Lake Charles
Hailey Nicole Kosutic, Slidell
Kasey Cameron Kraft, Metairie
Kyle Daniel Krc, Houston, Texas
Tyler James Kruse, Peoria, Ariz.
John Charles Kurtz, Mandeville
Kayla Ann Lafitteau, Mandeville
Hillare Jeannette Lafond, Pensacola, Fla.
Timothy Wilfrid Lafranca Jr., New Orleans
Scott Gregory Laiche, Metairie
Duyen Thuy Lam, Raceland
Cole Wesley Lambert, Birmingham, Ala.
Drake Austin Lambert, Hahnville
Luke Daniel Lambert, Gonzales
Katie Nicole Landrieu, New Orleans
Drew Martin Landry, Denham Springs
Garrad Christopher Landry, New Orleans
Luke Lane Larive, Patterson
Andrew Michael Larmeu, Metairie
Nicholas Cade Lasher, Jennings
Christian David Lashover, Walker
Michael Lee Lattimore, Kingwood, Texas
Morgan McKissack Lauck, Mandeville
Loc Le, Bastrop
Elena Michel LeBlanc, New Orleans
Jason Patrick LeBlanc, Bridge City
Seth James Ledet, Thibodaux
Alexander L Ledo, Metairie
Dillon Jacob Lee, Ponchatoula
Angelle Marie Leger, Lake Charles
Kayla Hannah Lehmann, Metairie
Jeremy Lawrence LeJeune, Youngsville
John Thomas LeJeune, Egan
Wyatt Joseph LeJeune, Brusly
Kyle S Lemoine, Destrehan
Alarii Levreault-Lopez, Canton, Ga.
Emily Elizabeth Lewis, Walker
Junjia Li, Guangzhou, China
Spencer Paul Link, Slidell
Melina Amarys Liriano, Kenner
Brandon Wade Livingston, New Iberia
Madison Chase Livingston, Shreveport
Justin Tyler Lobell, French Settlement
Stewart Joseph Lockett, New Iberia
Olivia Alexandra Logan, Lafayette
Nicole Patriz Lonatro, New Orleans
Harrison John Longwell, Corpus Christi, Texas
Abel Augusto Lopez, Mandeville
Mark Adam Losey, Lake Charles
Baylen Thomas Louque, Paulina
Tamryn Nicole Louque, Paulina
Nicholas Raymond Lowe, Metairie
Daniel Wade Lucas, Houston, Texas
Hayley Lynn Ma, Mandeville
Austin Joseph Maidlow, Slidell
Sheila Mallenahalli, Mobile, Ala.
Joseph Austin Mamou, III, Lafayette
Kiegan Matthew Marek, Mandeville
Erik James Martinez, Gonzales
Leonardo Daniel Martinez, Metairie
Barak Alexander Martone, Many
Landry Richardson Matthews, Lafayette
Christopher Matthew Charles Michael Mazzini, Dallas, Texas
Michael Henry McCarthy, Destrehan
Jacob Gandy McClure, Mandeville
Katherine Rose McCormick, Memphis, Tenn.
Brett A McDonald, Prairieville
Peyton Michael McGaha, Metairie
Thomas Cullen Hugh McMillan, Calgary, Canada
Kyle Anthony McQuen, Madisonville
Tyler Joseph Mehaffey, Madisonville
Christina Elizabeth Melancon, Covington
Christopher Daniel Melancon, Thibodaux
Bryan P Melcher, Cypress, Texas
Joshua Barry Melugin, Gonzales
Shelby Elizabeth Meredith, Slidell
Devin Reid Mesman, Mandeville
Mollie Elizabeth Messina, Mandeville
Zachary John Metrejean, Pierre Part
Aly Elbashir Metwally, Cairo, Egypt
Shelbi Lynn Meynard, Lafitte
Evan Joseph Michel, Lafitte
Holly Kimberley Midkiff, St. Francisville
Benjamin Adam Miller, Bellville, Texas
Jacob Bradley Miller, Gonzales
Kenneth Kody Miller, Amite
Preston Huie Miller, Mandeville
Samuel Bradford Miller, College Station, Texas
Jeffrey Porteous Millet, LaPlace
Christopher LeCorgne Mills, Metairie
Lauren Rae Mills, Schriever
Nickyle Joseph Milton, Addis
Elliott J Mire, Ville Platte
Smitkumar Anilkumar Mistry, Surat, India
Allison Lee Mixon, Lafayette
Timothy Andrew Mixson, Auburn, Ala.
Berk Mollaoglu, Houston, Texas
Tyler David Montero, Donaldsonville
Martin Morel Giesemann, Guatemala City, Guatemala
Amy Blair Morgan, Broussard
David Ray Morris, Anchorage, Alaska
John William Morris, Austin, Texas
Kamerhon Geoffrey Moses, Varnado
Madison Rhea Moss, Houma
Nicholas Russell Moss, Lafayette
Michael Edward Mullett, IV, Austin, Texas
Tyler Robertson Murphy, The Woodlands, Texas
Eric Thomas Murrell, Gonzales
Courtney Rae Musso, Belle Chasse
Giovanni Joseph Mustachia, Watson
Christopher G Myers, Lafayette
Everett Sylvester Myers, Covington
Joshua Lawrence Montevirgen Nabatilan, Bay, Philipines
Daril Fredy Nankap Nantchouang, Framingham, Mass.
Jonathan James Nasser, Tampa, Fla.
Brent Michael Neal, Covington
Nicholas Y Nedd,
William Cullen Neely, Slidell
Larry Francis Newby, III, Slidell
An-Anthony Thanh Nguyen, Hammond
Andrew Tien Nguyen, New Orleans
Diana MyAi Nhi Nguyen, Morgan City
Justin Ti Minh Nhan, Shreveport
Christian Evan Nieves, Little Falls, N.J.
Harry Lee Nordyke, III, Litchfield, N.H.
Thomas Conor O'Brien, Peachtree City, Ga.
Annie Gilham O'Keefe, Houston, Texas
Brennan Foster O'Keefe, New Orleans
Oseremen Eyituoyo Okojie, Lagos, Nigeria
Samuel Chukwuemeka Okoye, Nibo, Nigeria
Unoma Phebe Okoye, Lagos, Nigeria
Cameron Eric Oliver, New Hartford, N.Y.
Jenna Meadors Oliver, Denham Springs
Artney Raymond Olivero, Marrero
Megan Noel Owens, Pairieville
Casey Michael Panepinto, Hammond
Darshil Mukesh Patel, Mobile, Ala.
Hardika Niral Patel, Prairieville
Jay Yogesh Patel, COLUMBUS, Ohio
Emily Ann Patterson, Prairieville
Tristin Noel Paul-Olivier, New Iberia
Travers Schroer Paulk, Valdosta, Ga.
Kyle Landon Pecoraro, Metairie
Zachary Lawrence Pendergraft, Dallas, Texas
Ian James Pereira, Prairieville
Adele Dugue Perrier, Houston, Texas
Peyton Taylor Pertuit, Marrero
Lea Nichole Peters, Woodstock, Ga.
Christiane Elizabeth Petitbon, Metairie
Robert Mitchell Petras, Augusta, Ga.
Jacob Houston Pettigrew, Albany
Patrick Pham, New Orleans
Albaro Antonio Pineda, II, New Orleans
Cassidy Lane Pitfield, Slidell
Rylan James Pitts, Greenwood, S.C.
Seth Michael Plaisance, Thibodaux
Timothy Joseph Poche, Ponchatoula
Sean Michael Pons, Metairie
Payton Lambert Poole, McKinney, Texas
Austin Ward Posey, Suffolk, Va.
Ethan McKenzie Powell, Kingwood, Texas
Lloyd Maze Powell, Pearland, Texas
Mackenzie Noel Powers, Marrero
Deas Pratama, Jakarta, Indonesia
Ande Nicole Prather, Abita Springs
Zachary Paul Prevot, Shreveport
Charles Holden Prosser, Acworth, Ga.
Jasper Emnace Pura, Gretna
Thomas Brown Putnam Jr., Lafayette
Alexandra Riley Rand, Denham Springs
Giovanni Clement Ranzino, Lafayette
Wyatt Orion Redding, New Orleans
Conor Emmet Reilly, Alexandria, Va.
Lance Joseph Relle, Belle Chasse
Joshua Oliver Ressler-Craig, Atlanta, Ga.
Sean Tyler Rhame, Alexandria
Zoie Elizabeth Rhodes, Prairieville
Blake Paul Ricalde, Mandeville
Scott Copeland Richardson, Metairie
Blake Lawrence Ritchie, Ballwin, Md.
Hayes William Charles Rivault, Mandeville
Todd Justin Robert, II, Gonzales
John Tristan Roberts, Prairieville
Erin Christine Rodehorst, Metairie
Justin Matthew Rodolfich, Biloxi, Miss.
Christian Rodriguez, Metairie
Emmanuel Rodriguez, St. Rose
Alex Michael Rooney, Kenner
Morgan Ann Rosamond, New Iberia
James Bruce Rourke, New Orleans
Grant Samuel Rousseau, Plattenville
Mason Luke Roussel, LaPlace
Nicholas Andrew Roussel, Northlake, Texas
Alex J Rozas, Jennings
Bradley Allen Rucker, Malden, Mo.
Stoyan Joseph Ruh, Buffalo, N.Y.
Damian Alexander Runkle, Breaux Bridge
Christopher Mark Russo, Mandeville
Colton Lee Ryan, Columbia
Ester Saavedra, Slidell
Daniel C Sagona, Harahan
Samantha Mai Saman, Slidell
Teresa Fita Sambo, Cabinda, Angola
Samir Sanchez, Addis
Trym Seim Sandbakk, Sandnes, Norway
Colin Paul Savoie, Mandeville
Ashley Lauren Scardina, Livingston
Aaron James Schatzle, Gonzales
Mark Daniel Schebler, Milton, Fla.
Harrison Edwin Schluter, New Orleans
Tyler Landon Schmitz, Destrehan
Tyler Christopher Schott, Mandeville
Hannah Elizabeth Schroeder, Niceville, Fla.
Ryan James Schroeder, Toledo, Ohio
Thomas Jonathan Schroeder, Geismar
Amber Gabrielle Scopes, Lafayette
Benjamin Gustave Seago, Youngsville
Emory Griffin Selby, Hoover, Ala.
Giovanni Eduardo Sequeira, Abita Springs
Christopher Logan Serio, Dallas, Texas
Bryan Michael Serrao, Winter Park, Fla.
David Adam Sewell, Mableton, Ga.
Disha Chetankumar Shah, Metairie
Linda Lucille Shea,
Lucas Michael Shipman, Gonzales
Matthew Preston Siess, Dallas, Texas
Jessica Marie Signorelli, New Orleans
Tommy Mason Simmons, III, Walker
Hunter Wayne Simonson, Mandeville
Vishaldeep Singh, Lake Charles
Napat Sitkrongwong, Haughton
Colleen Elizabeth Slade, Metairie
Cooper Claiborne Smidt, Houston, Texas
Adam N Smith, Lafayette
Molly Kathleen Smith, Slidell
Robert Reese Smith, Opelousas
Jeffrey Owen Spann, Monterey
William Alfred Spencer, III, Jarreau
Luke Oliver St. Pe, Lafayette
Abishek Stanley, Pineville
Claire Irene Stansbury, Jeanerette
Angela Michelle Stark, Shreveport
Matthew Anthony Stephens, St. Rose
Jeremy Paul Stevens, Denham Springs
Scott Martin Stevenson, California, Md.
Tyler Anthony Stewart, Mandeville
Elaine Cecile Stremlau, Houston, Texas
Nicole M Suarez, Guayaquil, Ecuador
Deby Syahera, Medan, Indonesia
Debby Syefira, Sekayu, Indonesia
James Edwards Szeszycki Jr., Metairie
Gregory William Talmage, Covington
Alexis Gabrielle Tamberella, Metairie
Joseph Willie Tanner, Abita Springs
Miriam Tariq, Opelousas
Noah Christian Taylor, Livingston
Joshua David Tharp, Erin, Tenn.
Tyler James Theunissen, Jennings
Jefferson Michael Thomas, St. Marys, Ga.
Matthew Luke Thomas, Houma
Cade Joseph Thomasson, Ponchatoula
Steven Daniel Thrift, New Orleans
Samuel Peter Thurston, Bellaire, Texas
Blake Elliot Tillman, Alexandria
Brandon Antonio Tramontana, Monroe
Benjamin Nhat Dong Tran, New Orleans
Brandon QuocHung Tran, New Orleans
Taylor Van Tran, Morgan City
Tin Thanh Tran, Fountain Valley, Calif.
Michael Wayne Treco, Nassau, Bahamas
Kara Alice Triche, New Orleans
Devin Matthew Trigueros, Porter, Texas
Ryan Gerard Troendle, Lake Charles
Austin Joseph Troxler, Lutcher
Dennis Thanh Truong, Harvey
Hao T Tu, New Orleans
William Evron Tujague, Eunice
Aimee Kathryn Turner, New Iberia
William Edward Valley, Covington
Matthew David Vavrek, Chicago, Ill.
Jacob Scott Veillon, Brusly
Brandon Edward Veltrop, Metairie
Jacob Charles Venus, Lutcher
Valerie Michelle Vidal, Pinedale, Wyo.
James Randall Viguerie,
Caroline Michele Villarreal, Harlingen, Texas
Kevin Quoc Binh Vo, New Orleans
Joshua Erik Vrettos, Lacombe
Kimberly Brooke Wade, Peachtree City, Ga.
Michael Jude Waguespack Jr., Thibodaux
Adam Theodore Waguespack, New Orleans
Cameron Joseph Waguespack, Lutcher
William Scott Wajda, II, Mandeville
William Drake Wakefield, Mobile, Ala.
Kyla Daija Walker, Brusly
Peter Yupeng Wan, Birmingham, Ala.
Sarah English Wannamaker,
Trevor Charles Joseph Watkins Jr., Covington
Andrew Thomas Watkins, Houma
Corey David Webb, Metairie
Ryan James Weber, The Woodlands, Texas
Adam R Weiss, Cornado, Calif.
Randy Ray Wells, Cut Off
Sydney Jean Wentzell, New Orleans
Trevor Mathew West, French Settlement
Lauren Elizabeth Westphal, Lafayette
Adam Thomas Wetzel, Lafayette
Scott Michael Wetzel, Kenner
Nicholas Parker Whalen, Prairieville
Jonathan Michael Whelan, Metairie
Benjamin Harris White, Shreveport
Preston Turner White, Woodstock, Ga.
Dustin Robert Wieckert, Houston, Texas
Forrest Cole Wiegand, Phoenix, Ariz.
Amy Elaine Wieseneck, Mandeville
Parker Erik Williams, Spring, Texas
Andrea D Willis, Loreauville
Wesley Coleman Winters, Kingwood, Texas
Christian Pipes Wolf, New Orleans
Frank Wilmar Wynne, III, Decatur, Ga.
Amir Pooya Yazdani, San Jose, Calif.
Nicholas Gene Yeager, Mandeville
Gyeong Min Yoo, Gurye, South Korea
Adam Wing Yu, Metairie
Landon Charles Zeringue, Norco
Wei Zi Zhao, Lafayette
Muhammad Nur Siddiq Zulendra, Blang Krueng, Indonesia.
COLLEGE OF HUMAN SCIENCES & EDUCATION
Abigail Audra Abraham, Lake Charles
Hunter Drake Aguillard, Eunice
Dakoda Wayne Allbritton, Wisner
Bethany Autumn Alleman, League City, Texas
Ashley Marie Allmer, Sarasota, Fla.
Sarah Nicole Allred, New Orleans
Renee Jessica Alphonso, Houston, Texas
Bobbi Amar, Hammond
Grace Elisabeth Amar, Hammond
Andrew Vincent Amedee, Luling
Katelyn Maria Anderson, Addis
Leah Elizabeth Angelle, Lafayette
Ryan Paulsen Armstrong, Clinton
Cameron David Badinger, Abita Springs
Alexandra Nicole Baker, Missouri City, Texas
Hailie Brooke Baker, Morgan City
Joshua James Barney, Slidell
Hannah Louise Battle, Mandeville
Jacob Coleman Beason, Covington
Grant Alcess Belsome, Metairie
Myia Faith Benjamin, Hammond
Ragan Elise Benton, Madisonville
Trent Joseph Bergeron, Luling
Andrea Nicole Berka, Hartford, Wis.
Katherine Michelle Bickham, New Orleans
Riley Grace Biggs, Mandeville
Sophia Mae Bisch, Pompano Beach, Fla.
Kaitlyn Marie Blanchard, Slidell
Kelsey Jo Booth, Monroe
Byron Paul Bordelon, Prairieville
John Wesley Bott, Metairie
Kimberly Erica Boudreaux, Covington
Sydney Micah Bourg, Slidell
Hannah Gabrielle Bourque, Lafayette
Shelby Camille Boyd, Metairie
Emily Elizabeth Braud, Metairie
Dajour Braxton, Las Vegas, Nev.
Hannah Ray-Anne Breazeale, Geismar
Emily Ann Brooks, Covington
Sarah Elizabeth Broussard, St. Martinville
Keatra Renae Brown, Leesville
Madalyn Louise Brown, New Orleans
Gabrielle Celeste Brunet, Ville Platte
Kathryn Angela Bryson, Lafayette
Jackson Logan Buhler, Parkland, Fla.
Keenan James Buie, Denham Springs
Robert Tanner Burgess, Metairie
Carly Page Caballero, Folsom
Gabrielle Ina Ann Cambronne, Miami, Fla.
Bren Alan Canaday, Lake Charles
Ashley Marie Carter, Destrehan
Kyle Thomas Carter, Lake Charles
Alissa Irma Casso, Metairie
Chemelle Demond Cauthen Jr., Shreveport
Samantha Marie Cazenave, Thibodaux
Gabrielle Renee Cerise, Mandeville
Eleanor Wagner Chadwick, Alexandria
Natalie Ann Chance, Lafayette
Madison Claire Chiota, Madisonville
Hannah Brooke Choppin, Mandeville
Frederick Culpepper Clark, New Orleans
Hannah Aileen Aihua Clotiaux, River Ridge
Katie Alise Cloud, Prairieville
Demarcus Dontrell Coleman, Morgan City
Matthew Tyler Collet, New Orleans
Rachel Marie Collignon, Slidell
Alexa Jay Collins, Gretna
Natalie Rose Comardelle, Metairie
Joy Marguerite Comboy, River Ridge
Alexa Raye Conner, Grand Lake
Thomas Alan Cranfill, Lafayette
Autumn Chelsea Crawford, Houston, Texas
Christopher Michael Crespo, Covington
Madison Taylor Cross, Allen, Texas
Brooke Alexis Cryer, Lacombe
Ellyn Elizabeth Culotta, New Orleans
Bailey Kristin Culpepper, Belle Chasse
Alexis Nicole Curtis, Sikeston, Mo.
Courtney Fae Cutrer, Covington
Emily Kristen Dares, Kenner
Haley Carol Davis, Denham Springs
Jalen Joseph Davis, White Castle
Parker Berkley Davis, Grayson, Ga.
Jamie Elizabeth Defourneaux, New Orleans
Emilee Kate Delaune, Shreveport
Kristina Jade Delgado, Dallas, Texas
Jordan Denise Denler, Hosston
Mason Blaise Deshotel, Basile
Chloe Kelley Desselle, Belle Chasse
Alyssa Ann DiCristo, Charlotte, N.C.
Shelby Dawn Dillon, Bossier City
Harry Dilosa, New Orleans
Madison Claire Doggett, Alexandria
Madeline Claire Doucet, Jennings
Allison Elaine Douglas, McKinney, Texas
Ashlie Lynn Dubuy, West Monroe
Caroline Elise Duclaux, Metairie
Dustin Taylor Ducree, Slidell
Allison Christine Dufrechou, Madisonville
Ben Saul Dugas, II, Gretna
Rebecca Claire Dumestre, Metairie
Madeline Charbonnet Dunbar, Mandeville
Kimberlyn Archea' Duncan, Katy, Texas
Antoine Gregory Duplantis, Lafayette
Evans Elizabeth Dyason, Prairieville
Emily Kaylynn Edwards, Haughton
Brittany Renee' Ehlenberg, Villa Rica, Ga.
Katelyn Michelle Engolia, Kenner
Justin Lawrence Evans, Kenner
Salimata Lala Fall, Frazier, Pa.
Morgan Conway Farrell, New Orleans
Alexis Nicole Ferguson, Maurepas
Mitchell Eric Fillinger, New Orleans
Sarah Cruz Finnegan, Lees Summit, Mo.
Katherine Anne Fisher, Griffin, Ga.
Nathan Matthew Fontenot, Ville Platte
Madeline Marie Foreman, Mandeville
Phoebe Rose Fortenberry, New Orleans
Jared Kent Foster, Lake Charles
Lanard Joseph Fournette, Slidell
Brittany Nichole Freeman, Dry Prong
Callie Marie Frey, Metairie
Luis G Gagne, Orlando, Fla.
Hannah Kathryn Galbo, Denham Springs
Kelli Lynne Gallardo, Chalmette
Jhane' Nichol Garner, New Orleans
Hunter James Gebbia, Hammond
Zachary Preston Gibbons, Youngsville
Haleigh Nicole Giglio, Prairieville
Gabrielle Mae Glapion, Chalmette
Abigail Taylor Godfrey, Woodworth
Christopher Anthony Goff, Owensboro, Ky.
Diane Edel Gonzales, Prairieville
Dylan Andrew Greenman, Lake Charles
Amber Janine Griffin, Chicago, Ill.
Dashera Raelle Gros, Edgard
Joshua Brett Growden, Clare, Australia
Meghan Theriot Guidroz, Livonia
Anna Marie Guidry, Lake Charles
Austin Michael Guidry, Prairieville
Antonia Marie Gunzy, Jupiter, Fla.
Laura Ashley Guzzardo, Denham Springs
Kody Randall Hall, Manvel, Texas
Camille Angell Hamilton, Monroe
Victoria Anne Harp, Covington
Felixia Maia Harris, Miami, Fla.
Taylor Mylynn Hays, Lake Charles
Corinne Lauren Hebert, Metairie
Hannah Elise Hebert, Houma
Veronica Ann Hessler, Slidell
Whitney Noel Hicks, Lebeau
Jacob Thomas Hill, Kennesaw, Ga.
Emily Catherine Hingle, New Orleans
Joseph Charles Hoffman, Tampa, Fla.
Madison Nicole Hoffman, Kingwood, Texas
Jessica Nicole Holman, Shreveport
Logan Jacob Hornung, Harahan
Renard Selvin Howell, Bensalem, Pa.
Abigail Peggy Howie, Crowley
Claudia Vanessa Hurtado, Kenner
Lauren Elizabeth Immel, Carencro
Anna Michelle Jackson, Pine Prairie
Anjelica Frances Jarrett, Morgan City
Nathan Hunter Jeansonne, Keithville
Kortnei LeAnn Johnson, Waxahachie, Texas
Mykia Michelle Johnson, Port Allen
Emily Nicole Jones, Meraux
Walter Harrison Jones, Bryan, Texas
Nicholas John Judson, Mandeville
Kelly Lynn Juneau, New Orleans
Kathryn Gruber Kampen, Metairie
Caroline Suzanne Kaufman, New Orleans
Charley Elizabeth Keiffer, Mandeville
Emma Franklin Kelley-Bell, Bethesda, Md.
Briana Minette Kent, Prairieville
Bailey Elizabeth Kepper, Bossier City
Michael Anthony Kershaw, II, Shreveport
Alexis Lee Ketteringham, Lafayette
Hunter J Keyes, Monroe
Lorna Katherine Klein, St. Francisville
Paul Ming Klein, Metairie
Jaimie Marie Knight, Oscar
Kaitlin Elizabeth Knight, Mandeville
Savannah Kelley Knighton, Pottstown, Pa.
Brianna Renee Kora, Watson
Madison Marie Kotara, Covington
Amelie Claire Kramer, St. Martinville
Malorie Lynne La Magna, Sugar Land, Texas
Kaitlyn Theresa Lambert, Brusly
Raelynn Marie Lambert, Paulina
Peyton William Lambertson, Covington
Morgan Ashley Lamkin, Erwinville
Donald Christopher Lamotte, New Orleans
Casey Charln Landreneau, Slaughter
Rachel Marie Lang, River Ridge
Haleigh Marie Lasseigne, New Roads
Oksana Estrianna Louriana Lawrence, Dayton, Ohio
Tyler Andrew Leary, San Carlos, Calif.
Baylie Nicole Leblanc, Shreveport
Kennedy Claire LeBlanc, Lafayette
Regan Nicole LeBlanc, Mandeville
Katherine Patricia Lee, Hahira, Ga.
Alex "Nate" Legaux, Marrero
Elizabeth Haden LeRouge, New Orleans
Madison Rita Liggio, Mandeville
Katie Throop Linder, Bush
Don Charles Lipani, Mandeville
Dallas Marie Lipoma, Prairieville
Meagan Emily Lockhart, Allen, Texas
Catherine Ashley Loehr, Metairie
Connor Joseph Loper, Shreveport
Laura Mary Lorio, New Orleans
Kaitlyn Janice Lowry, LaPlace
Sophie Grace Luciano, Lafayette
Jane Marie MacDougall, Winnipeg, Canada
Maddison Alyse Machart, DeRidder
Madeline Claire Mack, Lake Charles
Jamie Nicole Marshall, Houston, Texas
Harrison Fairfax Martingayle, Virginia Beach, Va.
Tyler Andrew Matte, Lakeland
Haley TreVale Matthews, Lafayette
Kayley Nicole Matthews, Gretna
Mallik Derrick Matthews, New Orleans
Austin Chandler Mauldin, Forrest City, Ark.
Stephanie Elizabeth McCann, West Des Moines, Iowa
Sarah Elizabeth McCurley, Slidell
Kaleigh Marie McKean, Amite
Dominique I Mclemore, Houston, Texas
Reed Joseph Melancon, Stafford, Va.
Alexa Victoria Michel, Prairieville
Emily Claire Miller, Plaquemine
Jordan Ariel Miller, New Orleans
Falcon John Mire, Donaldsonville
Caroline Grace Mitchell, Houston, Texas
Priya Vijay Modi, Opelousas
Tareah Jade Moore, Bossier City
Traci Lee Moore, Prairieville
Bailey Clare Moragas, New Orleans
Hannah Elizabeth Moran, River Ridge
Bernae Ellisa Morgan, Fort Lauderdale, Fla.
Hailey Tyler Morton, Johns Creek, Ga.
Katherine Jane Morton, Bakersfield, Calif.
Corey Michael Moss, Ruston
Kassidy Jane Mueller, Torrance, Calif.
Alicia Ann Murch, Grover Beach, Calif.
Victoria Anise Nagin, Belle Chasse
Emily Ann Navarre, Iota
Emily Marie Navarro, Slidell
Lindsey Blair Neal, Fluker
Mackenzie Claire Neal, Albany
Zachary Reiss Nelson, New Orleans
Taylor Marie Newhouse, Houston, Texas
Lilly Lan Nguyen, New Orleans
Tommy Nguyen, New Orleans
Truc-Mai Thi Nguyen, Arabi
Baylee Nicole Nijoka, Gonzales
Rachel Lynne Nolan, Covington
Elizabeth Jane Nuss, Mandeville
Maggie Rose O'Dowd, Lake Charles
Haley Marie Oathout, Shreveport
Elizabeth Gabriela Ocon, New Orleans
Katelyn Jane Papierski, Lemont, Ill.
Endeavor Marie Parker, New Orleans
Chelsea Paige Passman, Metairie
Arzelius Payton, III, New Orleans
Leah Elizabeth Perez, New Orleans
Alyssa Christine Perino, Mandeville
Madison Kelli Perrin, Lafayette
Blair Alexis Pfister, Norco
Taylor DeeAnne Pitcock, Bullard, Texas
Collette Judith Pitre, New Orleans
Kellie Rayne Pitre, Plaquemine
Wes Thomas Prejean, Metairie
Quintarius Queen, Thibodaux
Claire Ann Ramirez, Poway, Calif.
Tyler Phillip Remedies, Many
Emily Elizabeth Rhatigan, Westlake Village, Calif.
Shelby Sarah Richard, Hammond
Kaya DeMoni Richardson, Baldwin
Joshua Raymond Ricks, Destrehan
Mallory Noel Robichaux, Woodworth
Emilie Gayle Robillard, Watson
Laura Maria Robinson, Lake Charles
Victoria Jeane' Rodgers, Lafayette
Brynna Kathryn Rogers, Prairieville
Mary Elise Rolfe, Oak Ridge
Hannah Wu Rosamond, Jefferson
Cassady Marie Ross, Atlanta, Ga.
Marissa Erin Roushar, Mandeville
Anne-Marie Teresa Ryan, Prairieville
Mallory Nicole Saccaro, Woodworth
Rachel Elizabeth Scallan, Covington
Lucas John Schexnayder, New Orleans
Jacob Michael Schipper, Brandon, Miss.
Darion D-Troy Scott, Los Angeles, Calif.
Brittney Layne Searson, Palm Beach Gardens, Fla.
Natalie Lauren Seeser, Alexandria
Amy Nicole Sequeira, New Orleans
Jacie Elise Shreve, Fort Worth, Texas
Taylor Maria Sigur, New Orleans
Laura Katherine Simmons, New Orleans
Danielle Claire Sketchler, Metairie
Allison Theresa Smith, Loranger
Catherine Frances Marie Smith, Denham Springs
Jacob William Smith, Bogalusa
Matthew Christopher Smith, Slidell
Heather Marie Soulier, Slaughter
Laura Claire Spann, Pleasant Hill
Caroline Rea Spohn, Benton
Kassie Jane St. Pierre, Gramercy
Kacey Gabrielle Stampley, New Orleans
Amy Claire Stelly, Opelousas
Macy Lane Stephens, Belle Chasse
Deja Symone Stith, Fairburn, Ga.
Alyssa Nicole Storey, Metairie
Asia McKenzie Storey, Shreveport
Ashley Erin Sullivan, New Orleans
Kennedy Jade Sutterfield, Oakdale
Catherine Cecelia Swindel, Houma
Alexis Jenae Thibodeaux, Harahan
Ian John Thomas, Southampton, N.J.
Valerie Rachel Thomas, Ruston
Taylor Marie Thompson, Marrero
Akiya Ashae' Thymes, Brusly
Kenneth Paul Toloudis, Thibodaux
William Michael Torrent, Natchitoches
Monique Elizabeth Touchet, Lafayette
Taylor Justine Traugott, Covington
Sydney Marie Treme', New Orleans
Alexis Marie Turner, Metairie
Amy Lynette Turner, New Orleans
Sarah Margaret Uzee, Kenner
Collin Joseph van Eijk, San Jose, Calif.
Scott Michael Vedros, Gretna
Stephanie Nicole Verdin, Livingston
Tori Lynn Verret, New Iberia
Emily Theresa Villa, Donaldsonville
Emily Anne Villafarra, Metairie
Dakota Wayne Voiselle, Prairieville
Davis Lyle Walker, Smyrna, Ga.
Elizabeth Daila Weeks, Monroe
Essence Serena Weeks, Sugar Land, Texas
Sadie Janell Welch, Petaluma, Calif.
Megan Lattier Whittemore, Mandeville
Griffin Johnston Wiemelt, Mandeville
Claire Elizabeth Wild, New Orleans
Kameron Cy Williams, Lawtell
Wryn Elizabeth Williamson, Gramercy
Jeremy Joseph Wiltz, Cecilia
Michael Joseph Wingerter, Gretna
Sydni Engel Winston, Keller, Texas
Taylor Elizabeth Witten, Ruston
Kaitlyn Renee Young, St. Amant
Nicholas Matthew Zimmerman, Slidell.
COLLEGE OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES
Christopher William Abadie, Metairie
Ryan Michael Abboud, Houma
Hayden Darrell Adams, Gonzales
Kane Alexander Aguila, Rosepine
Sophia Elizabeth Alamilla, New Orleans
Landix Samuel Alcorn, New Orleans
Abdulmajeed Musabih Alghamdi, Riyadh, Saudi Arabia
Macy Lynn Allen, Sorrento
Samantha Cheyenne Allred, Gonzales
Lindsay Elizabeth Allwein, Harvey
Jacob William Alterman, River Ridge
Hailey Marie Amato, Covington
Sabrina Lailah Angelle, Lafayette
Brian Arceneaux-Sackett, New Orleans
Maria Isabel Argenal, Managua, Nicaragua
Kendric Diggs Armstead, Avondale
Amelia Jo Artall, Opelousas
Qiraat Aslam, St. Rose
Qiraat Aslam, St. Rose
Mary Frances Aucoin, Morgan City
Anna Elizabeth Autin, Covington
Kaleb Grey Badon, Prairieville
Abigail Leighann Bailey, Lake Jackson, Texas
Alexis Kirsten Baptiste, New Orleans
Andrew Barback, New Orleans
Taylor Renee Barbazon, Mandeville
Tyler David Barbin, Port Allen
Johneisha Janae' Batiste, Brusly
Austin Clark Beckermeyer, Haughton
David Allon Beerman, Metairie
David Allon Beerman, Metairie
Chelsea Victoria Bell, Amite
Danielle Marie Bell, DeQuincy
Alexandria Eugenia Benboe, Pensacola, Fla.
Jenee' Angelle Benoit, Lafayette
Jessica Leigh Bergeron, Berwick
Kyndal Leighann Berkey, Lake Charles
Fallon Brooke Bernard, Lake Charles
Zachary Dale Berryman, Pensacola, Fla.
Matthew James Bertucci, Mandeville
Mary Frances Beslin, Rayne
Yasmine Bidikuindila, Montreal, Canada
Kavell Chevano Bigby-Williams, London, England
Lauren Elise Biggs, Mandeville
Bryanna Gaynnel Black, Riverside, Calif.
Christina Marie Black, Prairieville
Sarah Jean Bongiovanni, Metairie
Hannah Jane Bonsall, Spring, Texas
Reagan Ruth Boritzki, New Orleans
Christian C Boyd, Keatchie
Elizabeth Klein Bradshaw, Metairie
Carletta Rachelle Brantley, Houston, Texas
Shane Matthew Breaux, Pierre Part
Addison Rae Brewer, Shreveport
Ashley Michelle Brewer, Scurry, Texas
Corey Michael Brignac, Denham Springs
Peyton Mackenzie Britt-Breaux, Shreveport
Danielle Clement Brouillette, Metairie
Brandon Dontea Brown, St. Joseph
Jolecia Patrice Brown, Patterson
Victoria Dianne Buquet, Prairieville
Emma Catherine Burlette, Houma
Destiny Hope Burnett, Terrytown
Connor Lewis Burruss, New Orleans
Grant Gallwey Butler, Metairie
Ashlynn Victoria Buzbee, St. Francisville
Laura Emily Calabresi, Husser
Olivia Michelle Camel, Kaplan
Jessica Danielle Camelo, Tickfaw
Julianna Marie Cannamela, Waxhaw, N.C.
Dominique Carr, New Orleans
Kevin Chance Carter, Walker
Olivia Lorraine Casas, Livingston
Kaitlyn Gabrielle Catalano, Harahan
Jillian Brooke Chance, Gulf Shores, Ala.
Collin Joseph Chapman, St. Gabriel
Maria Isabel Chavez, Colorado Springs, Colo.
Jakeyla Iris Chavis, Lafayette
Savannah Ann Chiasson, New Orleans
Ashley Nicole Chizar, Miami, Fla.
Jensen Leigh Chotto, Covington
Christian Eric Christoffersen, Middletown, N.J.
Maria Christina Ciaccio, New Orleans
Devon Johanna Clancy, Basking Ridge, N.J.
Emily Brooke Clingan, Gonzales
Rebecca Laine Cody, Denham Springs
Sarah Elayne Cohen, New Orleans
Kristen Alexis Cohenour, Marksville
Allyson Barre Colomb, Destrehan
Catherine Dove Colvin, Springhill
Dylan Lee Colvin, Slidell
Bridget Alma Cone, Minden
Emily Ann Coniglio, LaPlace
Corrin Linae Connelly, Lafayette
Aureyon Necole Conner, Lafayette
Molly Alexandra Connor, Arlington, Texas
Madeline Frances Conrad, New Orleans
Erika Bankston Conway, Sorrento
Emily Danielle Cook, Youngsville
Terrese Jawan Cooks, Marrero
Courtney Elizabeth Cooper, New Orleans
Joshua Patrick Cooper, Monroe
Troy Allyn Cooper, II, New Orleans
Linus Joseph Cortez, IV, Carencro
Andrew Mark Costanzo, River Ridge
Darryl Joseph Coulon Jr., New Orleans
Aiden O'Connor Craver, New Orleans
Morgan Alexus Crier, Hammond
Kirk Michael Crochet, New Iberia
Symmes Watkins Culbertson Jr., Greenville, S.C.
Camille Elizabeth Cunningham, Lake Charles
Antoni Cutura, Slidell
Alyza Mae Dacula,
Gabrielle Elizabeth Daigle, Belle Rose
Madeline Molly Dake, Lafayette
Gabrielle Camille Danna, Metairie
Demi Maria Dantin, Marrero
Chusse-Lonna Theresa Dardar, Youngsville
Harrison Roland Daste, Luling
Gabrielle Alexis Dauzat, Marrero
Megan Cynthia Davenport, Metairie
Austin Kelly David, New Roads
Jordyn Alexandra David, New Roads
Kari Louise Davis, Moss Bluff
Porter Henri Dazet, New Orleans
Buford Caleb Dean, III, Delhi
Aimee Lynn Delaney, Destrehan
Mary Charmaine Delos Reyes, Gonzales
Taylor Elyse Denaburg, Covington
Alissa Marie Dennis, Slidell
Andrea Somone Dent, Tampa, Fla.
Andrea Somone Dent, Tampa, Fla.
Lindsey Renee Diaz, Oakdale
Zoe Kennedy Dickerson, New Orleans
Michelle Elizabeth Dickson, Marietta, Ga.
Kathleen Ann Dietrich, Metairie
Hannah Katherine Dill, Lafayette
Sheridan Elizabeth Dimattia, Prairieville
Christine Tran Do, New Orleans
Holly Hamilton Dorward, Shreveport
Veronica Marie Droulia, Lafayette
Jacob Connor Drummond, Hammond
Daniel Ray Ducote, Madisonville
Remi Ducote, Geismar
Spencer Anthony Duet, Denham Springs
Jessica Anderson Duffy, Crewe, Va.
Stephanie Marie Duplechain, Harvey
Alix Paige Duplechin, Eunice
David Joseph Durand, Covington
Natalie Rose Earles, Bunkie
Daryl Joe Edwards Jr., Fresno, Calif.
Ahmad El-Rachidi, Kenner
Kari Nicole Elliott, Lake Charles
Josh Alexander Elrod, Prairieville
Alex Landford English, Bossier City
Kathryn Thomas Engro, New Orleans
Morenike Abeke Erinkitola, Chicago, Ill.
Josie Lynn Eschete, Houma
Emily Lynne Eymard, New Orleans
Clara Alejandra Fajardo-Aayla, Metairie
Meghan Emily Falcon, Kenner
Nicole Frances Fidanza, Prospect, Ky.
Sarah Adele Fisher, Slidell
Jessica Riley Flaherty, Lake Charles
Kelsi Gayle Flores, New Iberia
Meredith Fielding Flores, Houston, Texas
Evan Michael Flynn, Metairie
Lily Frances Fontenot, Fairhope, Ala.
Haley Elizabeth Ford, Mechanicsville, Va.
Megan Elizabeth Fortenberry, Lake Providence
Madeleine Elyza Fosberg, Richmond, Va.
Marianna Nikolaou Fotakos, Shreveport
Katie Leigh Fox, Little Rock, Ark.
Michael Paul Frank, New Orleans
Kelley Weber Gerard Fruge, Prairieville
Alexandria Rene Fry, St. Petersburg, Fla.
Andrew Nicholas Furr, Denham Springs
Jody Marie Gaillard, Plaucheville
Alexis Elizabeth Gainey, Abita Springs
Andrea A Galea, West Orange, N.J.
Nisha Thea Gallow, Chataignier
Morgan Kimberly Galvin, Virginia Beach, Va.
Emily Katharine Gamble, Temecula, Calif.
Caroline Lindsey Gardner, Orlando, Fla.
Megan Elizabeth Garretson, Destrehan
Kate Christian Gauthreaux, Mandeville
Abrielle Louise Gilbert, Franklin
Catherine Ann Gonzales, Dallas, Texas
Raleigh Elizabeth Goodwin, Lake Charles
Lauren Elizabeth Griffin, Abbeville
Emily Michelle Griggs, Wichita, Kan.
Joseph William Groetsch, III, Metairie
Rebecca Catherine Grote, LaPlace
Kasie Lynn Guarisco, Lafayette
Khristian Alyse Guidry, Lake Charles
Katie Lynn Guilfou, Houma
Ashley Diane Guillory, Port Barre
Gabriel Paul Guillory, Lake Charles
Kayla Marie Guillot, Metairie
Shane Michael Guillot, Alexandria
Devin Elizabeth Guthrie-Brown, Belle Chasse
Rachel Erin Handley, Santa Cruz, Calif.
Katherine Marie Handloser, Little Rock, Ark.
Brianna Mone' Hart, Chesterfield County, Va.
Hannah Thi Irene Hartley, Berwick
Henry Lloyd Hawkins, New Orleans
Rachel Ann Haydel, Houma
Chassidy Nicole Haynie, Houston, Texas
Collean Morgan Hebert, Baldwin
Megan Marie Hebert, Addis
Lainey Marie Henican,
Tyler Charles Henne, Destrehan
Bethany Anne Herrick, Ponchatoula
Kayla Ashleigh Higgins, Denham Springs
Meghan Elizabeth Hodges, Cookeville, Tenn.
Emma Coogan Hodgins, Covington
Devin Raymond Hoffmann, Metairie
Benjamin G Hollingsworth, Lacombe
Monturios Kwame Howard, Monroe
Laura Hrickova-Pestova, New Orleans
Andreas Huang, Kenner
Caitlin Ann Huettemann, Mobile, Ala.
Laken Rene Hunsicker, Benton
Elshnique Normian Husband, Kenner
Morgan Jamila Jackson, Chicago, Ill.
Erin Kendall James, Maringouin
Crystal Ann Janicek, Lake Charles
Blair Nicole Jason, Monroe
Jeremy Gerard Jason, Opelousas
Xan John, Crowley
Courtney Brene Johnson, Houston, Texas
Michael Gerald Johnson, Berwick
Norman Ben Johnson, Bayou Goula
Krystal Gayle Johnston, Peyton, Colo.
Asia Austa Denai Jones, Lafayette
Elizabeth Dianne Joseph, Lake Charles
Sloane Taylor Keith, Shreveport
David Joseph Kelley, Geismar
McKenna Lane Kelley, Houston, Texas
Paige Mackenzie Kelley, Alexandria
Kandice Antoinette Kelsey, Abita Springs
Emily Ann Kennedy, Metairie
Ryan Michael Kenney, Melbourne, Fla.
Rebecca Claire Kernahan, Slidell
Mehvish Khalid, New Orleans
Khadijah Vernice Killion, Delhi
Caleb Michael King, Denham Springs
Devon Jacob King, Mandeville
Floyd Christopher Kirksey, IV, Shreveport
Alexis Elaine Kissinger, Kenner
Cameron Robert Kleinpeter, Addis
Thomas Robert Kline, New Orleans
Nina Samone Knowles, Grand Rapids, Mich.
Nicolette Anne Koll, Metairie
Courtney Morgan Kovacs, Pineville
Karly Anne Kyzar, Houma
Monet Arianna LaCour, Natchitoches
Taylor Marie LaCouture, Denham Springs
DaVeone Dantrel Lacy, Port Allen
Brittany Michelle Lagrange, Dry Prong
Marie Clare Laiche, Metairie
Rachel Suzanne Lairmore, Mobile, Ala.
Koty Robert Lambert, Denham Springs
Martin Jacob Landrieu, New Orleans
Madison Kate Landry, Lafayette
Matthew Christopher Landry, New Iberia
Kendall Theresa Langs, Houston, Texas
Brittany Raye Lantz, Lake Charles
Amber Elise Lattier, Shreveport
Rachel Nicole Lauland, Westwego
Meredith Kay Law, Slidell
Kim Thi Le, Lake Charles
John Paul Lea, Covington
Kailyn Jennie LeBlanc, Livonia
Seishin Wind LeBlanc, Slidell
Jessie Noel Ledet, New Orleans
Cecelia Camille LeDoux, Iota
Shanique Shanay Lee, Bunkie
Mia Nicole Lemoine, Harahan
Jamie Leung, Ruston
Iyanna Nicole Lewis, Houma
Madison Michelle Ligon, Dallas, Texas
Emily Faith Lindsay, Melbourne, Australia
Jacy Ashley Long, St. Rose
Emma Catherine Looney, Lake Charles
Mary Quin Louviere, St. Francisville
Donald Ray Loving, III, Bulverde, Texas
Jason T Luquette, Geismar
Sarah Elizabeth Mahler, Friendswood, Texas
Hailey Alizabeth Maldonado, Welsh
Meghan Anne Malone, Pine Mountain, Ga.
Meghan Anne Malone, Pine Mountain, Ga.
Claire Marie Mangin, Houston, Texas
Jordan Christopher Marcell, Geismar
Emma Theresa Martello, New Orleans
Wesley Paul Martin Jr., Arabi
Helen Margaret Martin, Clinton
Christopher Peter Martinez, Mercer Island, Wash.
Lauren Abigail Massey, Natchez, Miss.
Katherine Grace Matkins, Shreveport
Jade TreVaughana Matthews, Lafayette
Lucy Etta McAndrew, Nashville, Tenn.
Emma Verret McCausland, Portland, Ore.
Madeline Grace McCurry, Houston, Texas
Kenneth Cody McIntyre, Florence, S.C.
Jacqueline Rae McKenna, Leesburg, Va.
Morgan Watts McMahen, Shreveport
Kerrigan Rae Ann Meaux, Ragley
Lauren Elizabeth Mere, Lake Charles
Ashley Ione Meyer, Slidell
Madeline Nicole Meyer, Mandeville
Winnie Leigh Meyer, Oviedo, Fla.
Sophie Margaret Michel, Johns Creek, Ga.
Anna Elizabeth Michiels, Metairie
Madison Francis Miner, Lacombe
Sara Elizabeth Mire, Delcambre
Dylan Joseph Mitchell, Marrero
Talia Sarai Momon, Atlanta, Ga.
Shane Roger Monroe, Ventor, N.J.
Gabriela Louisa Montalvo, Houston, Texas
Carly Catherine Moore, Abita Springs
Dondra Dionne Moore, Covington
Haleigh Elizabeth Moran, Krotz Springs
Kristen Leigh Anne Moreau, Denham Springs
Shea Amelia Moreau, New Orleans
Meredith Katherine Musso, New Iberia
Ansley Louise Nelson, New Orleans
Cody Joseph Neve, Denham Springs
Kristen Lynn Newell, Mandeville
Quoc Bao Xuan Ngo, New Orleans
Chyna Carmia Nguyen, New Orleans
Maris Jayce Nixon, Lake Charles
Meredith Kate Norton, Harvey
Vernon Larnard Norwood, New Orleans
Taylor Rene Noto, Slidell
Samantha Anne O'Donnell, Holmdel, N.J.
Michaela Danielle O'Hanlon, Bay City, Mich.
Wesley Evan O'Neal, II, Metairie
Christopher John Oakman, Slidell
Tyler Michael Ochinko, Parkland, Fla.
Antonia Melba Odeh, New Orleans
Alexandra R Oney, Louisville, Ky.
Adele Leigh Ory, Lafayette
Whitney Vail-Eton Osburn, Lake Charles
Ana Kristeen Owen, Mandeville
Katherine Claire Isabella Pace, Alexandria
Brady Lee Parker, Watson
Connor Grey Parsons, New Orleans
Ashleigh Veronica Passafume, Metairie
Nikita Kiran Patel, Los Angeles, Calif.
Bailey Michelle Patterson, Abita Springs
Lillian Louise Patton, Alexandria
Kymber Tiar Payne, Compton, Calif.
Victoria Noel Payne, Deridder
Connor Paul Pecoul, LaPlace
Kirsten Renee Pecquet, River Ridge
Darby Danielle Penny, Kenner
Timothy Charles Penot, Mandeville
Markus Heim Perry, Monument, Colo.
Darren Michael Phair, Seal Beach, Calif.
Lisa Mae Phelps, St. Gabriel
Renae Philicee Pierre, New Orleans
Jared Richard Pigeon, Destrehan
Delaney Taylor Pinion, Ponchatoula
Heidi Annelise Pitre, Eunice
Victoria Elizabeth Pitre, New Orleans
Alisa Nicole Plaisance, Cut Off
Jacquelyn Eileen Plauche, Pineville
Lindsey Elizabeth Powell, Metairie
Madison Elizabeth Power, Mandeville
Hannah Nicole Prendergast, Kenner
Johnathon Richard Price, Leesville
Noelle Grace Primeaux, Lake Charles
Samantha Lynn Primes, Covington
Allison Llaine Purser, Opelousas
Alexander Paden Rader, Dallas, Texas
Darren Michael Rainwater, DeQuincy
Kathryn Michelle Rampley, Niceville, Fla.
Maurice Curtis Rankins Jr., New Orleans
Tyler Scott Rasbeary, Lake Charles
Shelby Marion Rase, Covington
David McWilliam Raser, Naples, Fla.
Hailey Michelle Rebstock, Houma
Krisya Estefania Recinos Rodriguez, Guatemala
Gunther Cade Ziah Redlich, Eunice
Jacob Aaron Reine, Slidell
Dale Hamilton Rhodies, New Orleans
Jayla Mary Richardson, Houston, Texas
Katie White Richardson, St. Martinville
Jordan John Ridgley, Metairie
Rachel Ann Riley, Cincinnati, Ohio
Cheyanne Dene Rimmer, Slidell
Charity Ann Ringel, Glasford, Ill.
Alli Beth Rivere, Napoleonville
Shelby Kathleen Robert, West Monroe
Kofi Elise Robinson, Lafayette
Tyler Shane Robinson, Stonewall
Anna Louise Rogers, Brusly
Derion Sadshay Ross-Hall, New Orleans
Amberley Hana Ross, The Woodlands, Texas
Taylor Faye Ruffin, Destrehan
Emily Marie Ruli, Mandeville
Kayla Noelle Rushing, Denham Springs
Olivia Noel Russell, Norco
Allyson Marie Russo, Destrehan
Alexis Christine Ryder, Oberlin
Annika Sabella, Napa, Calif.
Emily Claire Saccaro, Alexandria
Angela Nichole Sauve, Gonzales
Makayla Zaire Savage, Buffalo, S.C.
Andrew James Schaeffer, Wayne, N.J.
Hannah Rennyson Scherer, Mandeville
Madison Kate Schexnayder, Crowley
Austin Joseph Schmitt, New Orleans
Emma Grace Schoenecker, Cambridge, Minn.
Ariana Chanel Scott, Dallas, Texas
Kirstin Bailie Seitz, Prairieville
Olivia Paige Selby, Spring, Texas
Kristina Erin Seruntine, Metairie
Staci Chyrene Shelby, Frisco, Texas
Samantha Simone Sheppard, New Orleans
Dominique D Shingles, Prairieville
Allison Marie Shirey, Prairieville
Briget Marie Sibley, Plaquemine
Alan Jay Simmons, Metairie
Evan Cole Simpson, Shreveport
Savannah Yvonne Sledd, Highland Park, Ill.
Matthew Fernandez Snitzer, Covington
Jolie Elizabeth Soileau, Lake Charles
Erika Elle Solberg, Cave Creek, Ariz.
Bari Elise Sonnier, Prairieville
Grace Nicole Sossaman, Metairie
Michael Grant Sparks, Cincinnati, Ohio
Reagan Nichole Spears, Franklinton
Jesse Scott St. Clergy, Leesville
Jana Rose St. Germain, Donaldsonville
Brianna Nicole St. Romain, Port Allen
Kyle Terrell Kristopher Stanley, Monroe
Dakota James Stephens, Baskin
Alyssa Christine Stewart, Natchez, Miss.
Cameron Lee Stokes, St. Francisville
Milan Shania Stokes, Long Beach, Calif.
Caroline Elyse Swanson, Prairieville
Allison Marie Sweeney, Metairie
Anthony Joseph Taffaro, III, Metairie
John Michael Talley, III, Prairieville
Zilan Chowdhury Tarif, Kenner
Hunter John Tassin, Moreauville
E. Morgan Taylor, Watson
Jaci Elizabeth Taylor, Opelousas
Avery Ellis Tennis, Monroe
Alaina Danielle Terrell, New Orleans
Ryan R Terribile, The Woodlands, Texas
Alexander William Thomas, Farmerville
Sidney Taylor Thomas, Natchitoches
Torrance Jacob Thomas, New Orleans
Catherine Ann Thompson, Alexandria
Michael McGauly Thompson, Lake Charles
Mary Kamille Tilley, Geismar
Haley Patricia Toman, Beaumont, Texas
Robert Sanders Tomlinson, IV, Kenner
Erin Katherine Topel, Penfield, N.Y.
Gabrielle Ann Toups, New Orleans
Helen Bao-Quyen Tran, New Orleans
Ricky Bao-Huy Tran, Harvey
Shirley Anh Tran, New Orleans
Tamara Alexis Madison Triplette, Melville
Joshua Wade Tucker, Pineville
Mackenzie Elizabeth Tulak, Houma
Mackenzie Katherine Tweedy, Mandeville
Abigail Kuebel Harris Unsworth, New Orleans
Patrick Egan Valliant, Grasonville, Md.
Zoe Nastassia Vallotton, Metairie
Olivia Claire Varnado, Walker
Kristen Marie Vicknair, New Orleans
Kristen Marie Vicknair, New Orleans
Taylor Nicole Villemarette, Alexandria
Hannah Marie Viso, Gonzales
Jena Michelle Vizzini, New Orleans
Rachel Lynn Voigt, New Orleans
Avery Elizabeth Walker, Dallas, Texas
Willie McKinley Walker, III, New Orleans
Kelly Meehan Wallace, New Orleans
Rebecca Lynn Wallace, Slidell
Gregory David Wallis, River Ridge
Allison Susanne Walljasper, Manteca, Calif.
Harrison Joseph Ward, Mandeville
Jakob Stuart Ward, Prairieville
Curtis Maurice Warren, Friendswood, Texas
Dynna A Washington, New Orleans
Niles Anders Watson, Shreveport
Johnathan Robert Watt, Mandeville
Nicole Anne Webber, Powhatan, Va.
Joey Weber, New Orleans
Jordyn Marie Weber, Richmond, Texas
Sarah Kathryn Weiss, Franklin, Tenn.
Caroline Rachel Welker, New Orleans
Chris'Shonte' Ke'iontrell Wellington, New Orleans
Margaret Theresa Whipp, Opelousas
Kwanza Sheree White, Lareauville
Sarah Noelle Whitecotton, Bogalusa
Lillian Silvia Wientjes, Collierville, Tenn.
Emily Catherine Wiewiorowski, New Orleans
Anthony Richard Williams Jr., New Roads
Alexis Cecil Williams, Leesville
Ashlynn Elizabeth Williams, Denham Springs
Chyenne Williams, Shreveport
Desire Jeanne Williams, New Iberia
Meagan Aleah Williams, Gonzales
Ashlyn Michelle Wilson, Denham Springs
Capers Patterson Wilson, Kingwood, Texas
Patrick Dion Wilson, Leesville
Valana Lourdes Wiltz, Alpharetta, Ga.
Joseph Bryant Winston, Shalimar, Fla.
Allison Michelle Woodall, Mandeville
Alexander Thomas Yandell, Lafayette
Nellie Paige Yelvington, Shelbyville, Ind.
Jennifer Michelle Yost, Madison, Miss.
Abigail Marie Young, Metairie
Nicholas Ryan Young, Alexandria
Liesl Elizabeth Zastrow, McHenry, Ill.
Brittney Megan Zhang, Pineville
Natalie Sarah Zolten, Little Rock, Ark.
MANSHIP SCHOOL OF MASS COMMUNICATION
Harriet Jean Adams, Bonita
Dakota Morgan Alphonso, Denham Springs
Camille Andrea Amadeo, Madisonville
Eli Valdeen Anderson, Fayetteville, Ga.
Marquez Deandre Anderson, McComb, Miss.
Emily Iledah Aucoin, Plaquemine
Marli Clare Baquet, New Orleans
Madeline Elise Barbin, Crowley
Julieta Barreto, New Orleans
Peri Shaw Block, Atlanta, Ga.
Jacob Alexander Bonin, Covington
Emilie Terese Bowen, Waterford, Wis.
Rileigh Monique Boyd, Arlington, Texas
Jewry Laurell Brady, New Orleans
Mandi Michelle Bryant, Prairieville
Ian Michael Buenafe, Los Angeles, Calif.
Ashton Elizabeth Burger, Mandeville
Rachel Michele Campbell, Mandeville
Ava Lynn Carroll, Peachtree City, Ga.
Andrew Pryor Cass, Dallas, Texas
Isabella Maria Catala, Rockville, Md.
Logan Matthew Cooney, Mobile, Ala.
Allan Joseph Couvillion, III, Madisonville
Alyssa Glenn Craton, Lafayette
Paige Nicole De Leo, Mandeville
Victoria Frances DeKerlegand, Katy, Texas
Natalie Lynn Doyle, Oviedo, Fla.
Sarah Milyn Dykes, Covington
Haylee Morgan Eldridge, LaPlace
Christian Roger Fallo, Gainesville, Fla.
Caroline Elizabeth Fenton, Chesterfield, Mo.
Elizabeth Hanna Ferrier, Roswell, Ga.
Briana Charne Fleetwood, Atlanta, Ga.
Lily Frances Fontenot, Fairhope, Ala.
Anne-Marie Rae Fortenberry, Ruston
Jordan James Fresneda, Metairie
Patrick Gagen, Suwanee, Ga.
Raven Simone Gaspard, Folsom
Christina Aggeliki Georgacopoulos, Atlanta, Ga.
Jaycee Brooke Gill, Boyce
Shaina Marie Grace, New Orleans
A'Launi Mone Greig, Potomac, Md.
Jack Frank Griffin, Bossier City
Sarah Rawson Grobety, Dunwoody, Ga.
Monica Carolyn Growden, Mandeville
Nicholas Alexander Jehad Halaby, Glendale, Calif.
Parker John Hall, Shreveport
Baele Simone Hasbrouck, Atlanta, Ga.
Lauren Elizabeth Heffker, Mandeville
John David Henning, Lake Charles
Amelia Bannister Hensel, Alexandria
Alexandra Foster Heuer, New Orleans
Jeanne Marie Hidalgo, Berwick
Paige Elizabeth Holcomb, New Orleans
Anna Jane Caroline Howell, Shreveport
Austin Allen Howton, Belvidere, Tenn.
Payton Rory Ibos, Covington
Loreal Michelle Johnson, Patterson
Nile Victoria Johnson, Atlanta, Ga.
Brianna Jenay Jones-Williams, Marietta, Ga.
Victoria Margarita Jones, Metairie
Edith Elise Kelsey, Nashville, Tenn.
Lauren Elise Kennedy, Prairieville
Caroline Olivia Knowles, New Orleans
Mallory Elizabeth Knudsen, Kenner
Caroline Claire Kokenge, Lafayette
Caroline Austen Laborde, Shreveport
Katie Olinde LaCour, Ventress
Tiffany Amber Landry, Lafitte
Philip O'Connor Lazas, Silver Spring, Md.
Abigail Marie Ledet, Harahan
Audra Patricia Luke, Covington
Jace William Mallory, Jacksonville, N.C.
Jessica Elizabeth Mancuso, New Orleans
Elizabeth Hess Marcotte, Shreveport
Kylie Brook Maris, Gainesville, Fla.
Christian Logan McCoy, Shreveport
Hannah Nicole McDuffie, Destrehan
Tra'Vecia La'Travius McGee, Houston, Texas
Courtney Ann McMorris, Livingston
Bailey Marie Nance, Longview, Texas
Angel Imani Neal, Saginaw, Mich.
Madison McKenzie Nims, Lafayette
Brennen Cole Normand, Gonzales
Joshua Joseph Nunez, Mandeville
Olivia Emily Nuss, Metairie
Ramsina Ashor Odisho, Shreveport
Adrienna Alysa Payton, Pass Christian, Miss.
Elisa Morghan Pickering, Sugar Land, Texas
Drake Scott Pierce, Bogalusa
Casey Jaye Pimentel, The Woodlands, Texas
Patrick Edward Quinn, II, New Orleans
Martha Karinna Ramirez, Smyrna, Ga.
Rachel Michelle Rathle, Thibodaux
Courtney Danielle Reeder, Atlanta, Ga.
Dean H Rhodies, New Orleans
Brianna C Rhymes, New Iberia
Caroline Joan Robert, Gonzales
Reagan Katherine Robert, Bush
Natalie Caroline Robinson, Alpharetta, Ga.
Tristen Elizabeth Rolling, Slidell
Kiomy Yosbel Ruiz,
Bridget Mary Ryan, Bowie, Md.
Allyson Paige Sanders, Haynesville
Jillian Paige Shnowski, Destrehan
Abbie Lee Shull, St. Louis, Mo.
James Andrew Smith, Grand Coteau
Jack Stallard, New Orleans
Madeline Devoe Stefani, New Orleans
Jude Mestayer Sterkx, New Orleans
Justin Shane Steward, New Orleans
Grady William Stewart, New Orleans
Destinie Pracilla Stovall, Natchitoches
Harper Garrett Street, Monroe
Schlea Marie Thomas, Houston, Texas
Amy Elizabeth Chatelain Veale, Biloxi, Miss.
Madison Elise Vidal, Rayne
Meagan Marie Wahl, Slidell
Kennedi Bailey Walker, New Orleans
Sheridan Leer Wall, New Orleans
Taylor Simone Ward, Lithonia, Ga.
Caroline Rachel Welker, New Orleans
Glen Dale West, Metairie
Haskell Daryl Whittington, III, Port Vincent
Julianne Shen Willey, Missouri City, Texas
Zoe Lane Williamson, St. Francisville
Dena Kay Winegeart, Alexandria
Delaney Nell Wismans, Sykesville, Md.
Mackenzie Lee Wright, Prairieville
Alexander Thomas Yandell, Lafayette
Carla Victoria Yeakel, West Monroe.
COLLEGE OF MUSIC AND DRAMATIC ARTS
Amelia Daly Andrus, Covington
Brianna Reilly Augustine-Meredith, Bogalusa
Jesse John Bateman, St. Amant
William Cole Berlin, Albuquerque, N.M.
Hannah V Blanchard, Donaldsonville
Landon Page Blocker, Prairieville
Collin Michael Breaux, Lockport
Michael Louis Broussard, Lafayette
Beau Michael Bujol, Metairie
Aaliyah Yasmin Burdine, Slidell
Hugo Manuel Castro, Porter, Texas
Gabrielle Marie Eaves, Denham Springs
Lorenzo Amadeo Dygico Gapud, Mobile, Ala.
Victoria Elizabeth Garza, Pearland, Texas
Thomas Nathan Gusewelle, Bryan, Texas
Ivy Victoria Holladay, Denham Springs
David Sean Ifland, DeRidder
Dalacia Brianna James, Harvey
Collin Lee Jenkins, Shongaloo
Jordan Gray Johnston, Houston, Texas
Anthony Dante Jones, Cheverly, Md.
Naomi Monique Kamidate, Misawa, Japan
Hannah Frances Keller, Lexington, Ky.
Tessa Marie LaFleur, Thibobdaux
Clark Baudier Lambert, Abita Springs
Erika Nicole Larsen, Alexandria, Va.
Fa'amaepaepa Laurenzo-Logosiva Laupola, Waipahu, Hawaii
Harrison Slade Magner, McLean, Va.
Kevin James McCabe, Kenner
Matthew Sherwood Millet, Prairieville
Mitchell Kenneth Mobley, Monroe
Phillip Joseph Moran, St. Amant
Emily Christine Muller, Prairieville
Monica Grace Music, Dallas, Texas
Hunter Ballard Niemeier, Marietta, Ga.
Barbara Sergeievna Orloff, Santa Clarita, Calif.
Layne Elizabeth Pintek, Austin, Texas
Sydney Ellen Prochaska, Prairieville
Alexandra Sanchez, San Antonio, Texas
Mason Thomas Soudelier, Houma
Thomas Michael Vercher, St. Amant
Jesse Patrick Warren, Burleson, Texas
Dylan Grant Wedge, Belle Chasse
Ryan Dean Williams, Denham Springs
Kate Aldean Zenor, Covington
Margaret Ann Zentner, Monroe.
COLLEGE OF SCIENCE
Tyler Lance Aaron, Sulphur Springs, Texas
Nazanin Abdehoo, Shreveport
Sophia Elizabeth Alamilla, New Orleans
Elizabeth Claire Alexander, Beaumont, Texas
Benjamin Paul Allen, Houma
Michael Scott Alleva, Ponchatoula
Victoria Krystine Andrus, Iota
Chase Matthew Anselmo, Rosepine
Allis Emily Armato, Patterson
Mason Dominic Arnette, Houma
Matthew David Baldone, Mandeville
Sydni Elizabeth Barras, New Iberia
Lane Hallam Bazar, Krotz Springs
Blakeley Lauren Bergeron, Port Allen
Matthew J Bertucci, Mandeville
Alexis Hays Biandolillo, Amite
Caitlin Elizabeth Billiot, Gretna
Chandler Elizabeth Black, Metairie
Elena Jewel Boardman, Monroe
William Russell Boles, III, Monroe
Susan M Borne, Metairie
Paige Marie Botts, Metairie
Taylor Leigh Boudreaux, Houma
Michael Christopher Brands, Mandeville
Logan Brooke Brickner, Broussard
Laura Alexi Broussard, Avery Island
Elise Margaret Brown, Luling
Justin Tyler Buoch, Kenner
Madeleine Deniee Burke, Madisonville
Cameron Alexander Burris, Toledo, Ohio
Tayler Marie Busselle, Houma
Joseph Ronald Caletri, Houma
Victoria Elizabeth Cannon, River Ridge
Aaron Tianqin Cao, Abbeville
Lilly Thuy Linh Cao, Abbeville
Ben Michael Carbon, Covington
Margaret Ann Carey, Maurice
Shatiyha Asha LaShown Cartwright, Los Angeles, Calif.
Joshua Ray Caskey, Bossier City
Yoselie Anahi Rosa Castaneda Vasquez, Trujillo, Peru
Patrick Ryan Cecola, New Orleans
Matthew Daniel Cedro, Metairie
Nicolas Marcelo Chanes, Metairie
Jillian Nicole Clark, Kenner
Sarah Elayne Cohen, New Orleans
Wyatt Andrew Comeaux, Belle Chasse
Murphy Michelle Conlin, Hammond
Ian Michael Conroy, Covington
Henry Joseph Crull, Metairie
Omead Abolfazl Darvish, Shreveport
Jackie Dean Edward Davies Jr., Houma
Chad Quinn Davis, Lake Charles
Frances Anne Davis, Oakdale
Joseph Alexander DeCorte, New Orleans
Dominique Ann Delaney, Slidell
Jordan Taylor Delaune, New Orleans
Linsey M Deroche, Houma
Pierre DeRouen, Eunice
Amanda Lynn DiVittorio, New Orleans
Dominique Alexis Dolese, Mandeville
Jacob Michael Doran, Kenner
Jamie Reed Drummond, Alexandria
Paige Margaret Dublin, New Orleans
Winston J Duffour, Pearl River
Rebecca Elise Duhon, Lafayette
Daniel Richard Edmund Jr., Matairie
Jacqueline Rita Elmer, Metairie
Brandon Cole Emfinger, Lafayette
Brittany Alexandria English, Woodworth
Evan Paul Falgoust, Lake Charles
Caroline Ella Favrot, Mandeville
Caitlyn J Filgueira, Walker
Kiley Ann Fincher, Monroe
Andee Lee Fontenot, Ville Platte
Charles Logan Franks, Pineville
Cydney Maret Free, Port Allen
Simran Gandhi, Metairie
Eleonora Garagiola, Milan, Italy
Sean Chandler Gardner, Covington
Jake Michael Gaspard, Lafayette
Michelle Inez Gautreaux, Lafayette
Bonnie Elizabeth Gibbons, Metairie
Katherine Elizabeth Gioe, Covington
Rachel M.R. Gnieski,
Kennedy Michelle Goins, Prairieville
Keith Matthew Gonzales Jr., Marrero
Gabrielle Victoria Gonzalez, New Orleans
Kaitlin Elizabeth Griffin, Slidell
Tori Katherine Griffiths, Redlands, Calif.
Dana Ming Guan, Metairie
Nelson Vicente Guevara, III, Caracas, Venezuela
Stephen William Guillory, Alexandria
Kyle A Hamer, Lafayette
Rachel Erin Handley, Santa Cruz, Calif.
Grant Gregory Harris, St. Amant
Tabitha Lynn Harvey, River Ridge
Cecilia Katherine Hazard, Houma
Patrick John Michael Healy, New Orleans
Deja Gabrielle Hebert, New Iberia
Stuart Ferdinand Heinen, Eunice
Victoria Anne Heinen, Eunice
Rachel Elizabeth Hensley, Metairie
Jude Gregory Hetrick, Springfield, Va.
Nicholas Jack Hines, Prairieville
Ryan David Hoffman, Prairieville
Jack T Hopper, New Orleans
Teresa Kathryn Horan, Shreveport
Nicole S Ishak, Prairieville
Amanda Lynn Iverson, Mandeville
Jesse Wayne Jackson Jr., Prairieville
Lauren Alexandria Jackson, Gonzales
Catherine Ann Johnson, Kenner
Chanin Ashley Joiner, New Orleans
Matthew Paul Junot, Metairie
Victoria Mae Kaltenbacher, Gonzales
Hannah Katz, Dallas, Texas
Tabitha Ann Kearns, Thibodaux
Ann Catherine Kennedy, Shreveport
Rileigh L Knox, Orlando, Fla.
Connor Andrew Kuhn, Mandeville
Krista Danielle LaBorde, Effie
Joshua John LaHaye, Ville Platte
Taylor Benet Lamb, Garland, Texas
Hunter Jon Lambert, Crowley
Layne Allen Landry, Walker
Lillian Victoria Lauck, Mandeville
Amanda Vivian Le, Lafayette
John T Le,
Nicholas David LeBlanc, Lake Charles
Jade Ann Lemoine, Denham Springs
Jeffrey Mitchell Lemoine, Covington
Alexandra Kim Lesiw, Norton, Mass.
Alex Leon Letulle, New Orleans
Brandon Charles LoCascio, Knoxville, Tenn.
Blair Anthony Lombardo, Mandeville
Abel Augusto Lopez, Mandeville
Christopher Quoc-Anh Mai, Lafayette
Ainsley Catherine Mann, Orchard Park, N.Y.
Claire Elizabeth Marshall, Bastrop
Jessica Ann Marshall, Alexandria
Meghan Louise McCord, New Orleans
Ann Kirsten McGinnis, Plano, Texas
Emily Jane McKinney, Battle Ground, Wash.
Samantha Danielle McMillan, San Ramon, Calif.
William Mitchell Melito, Metairie
Lauren Elizabeth Mere, Lake Charles
Ashley Nicole Merriweather, Portland, Ore.
Elizabeth Celine Mitchell, Lafayette
Brielle Marie Moreau, Prairieville
Brooke Elizabeth Naquin, Thibodaux
Amanda Nicole Nethery, Loranger
Alisa Kim Nguyen,
Niki Ngoc-Trinh Nguyen, Lafayette
Steven Phuong Nguyen, Cut Off
Victoria Elizabeth Nielsen, Bogalusa
Meredith Kate Norton, Harvey
Olivia Anietie Obot,
Ryder C Olle, Vail, Colo.
Andrew William Osborne, Mandeville
Sidni Simone Page, Cut Off
Dilan Jude Patin, Breaux Bridge
Ashley Lynn Paysse, Mandeville
Jasmine Kataya Peaseter,
Philip M Phavorabout, Haughton
Mary Elizabeth Phillips, New Orleans
Madeline Young Polson, Franklin, Tenn.
Samantha Anne Ponseti, Ponchatoula
Madison Paige Pratt, Shreveport
Denny Au Quach, Bourg
Alexander Paden Rader, Dallas, Texas
Vaibhav Rajora, Bangalore, India
Madeleine Elizabeth Raymond, Destrehan
Madigan Margaret Reid, New Orleans
Glendon John Rewerts, Mandeville
Sammantha L Richard, Lake Charles
Sara Jae Richard, Grand Lake
Taylor Rufin Riecke, Mandeville
Jonah Christopher Roger Rittenberry, Louisville, Ky.
Brandon Joseph Roberts, Denham Springs
Michael David Rockwell, Mandeville
Kathleen Megan Rodick, La Canada, Calif.
Darbie Marie Roques, Metairie
Amana Sabir, Lake Charles
Faiz Hamid Salam, Mandeville
Melody Salmanian, New Orleans
Adelaide Olivia Schultz, New Orleans
Alexander J Scotty, La Grange, Ill.
Jacob Carlin Searight, Slidell
Jacob Leo Seicshnaydre, Gulfport, Miss.
Sophia Elise Serpas, New Orleans
Abigail Elizabeth Sewell, Metairie
Abbey Lane Slaughter, Colfax
Emma Rose Smith, Lafayette
Alyse Soileau, Washington
Corey Peyton St. Romain, Mandeville
Caroline Frances Stafford, Covington
Christopher Phillip Stansbury, Ponchatoula
Joseph Paul Stringfellow, Crowley
Brandi Liang Sun, Shreveport
Hailey Winter Teachout, Mandeville
Lana Faisal Thaljeh, Shreveport
Jacques Logan Thibodeaux, Crowley
Sadie Kathryn Thompson, The Woodlands, Texas
Blake Elliot Tillman, Alexandria
Benjamin Steven Toups, Mandeville
Helen Bao-Quyen Tran, New Orleans
Ricky B Tran, Harvey
Shirley Anh Tran, New Orleans
Trang T Tran, Patterson
Madalynn Elizabeth Traylor, Slidell
Kristen Marie Trichell, LaPlace
Daniel Raymond Triggs, Thibodaux
Bailey Catherine Turbeville, Bossier City
Caleb Etienne Tureau, St. Amant
Victoria Zana Valley, New Orleans
Anthony Charles Vassar, Troutville, Va.
Divij Verma, New Orleans
Abigail Kristen von Almen, Ponchatoula
Esther Yiling Wee, LaPlace
Trevor J Welch, Mandeville
Hui Yang, Korla, China
Malcolm J Youngblood, Shreveport
Alexandra Zimmerman, Houma.
COLLEGE OF THE COAST AND ENVIRONMENT
Anthony Joseph Bologna, Memphis, Tenn.
Brooke Lauren Burch, Jackson, Miss.
Devin Anne Comba, Edgewater, Md.
Warneiseya Dominique Davis, St. Francisville
Gourav Deepakraj Divan, Marietta, Ga.
Wyatt Cole Dunaway, Saucier, Miss.
Ashlee Caprice Flynn, Yucaipa, Calif.
Paris Treneice Frazier, Clarksville, Tenn.
Katerine Alexis Kjos, Slidell
Sarah Kathryn Kutas, Germantown, Tenn.
Lindsey Rochelle Lamana, Port Barre
Megan Sarah Levine, Ridgeland, Miss.
Natalie Rouse Martin, Cleveland, Ohio
Roya Seyed Shalchi, Denham Springs
Dean Robert Wallace, St. Amant
Joseph Bryant Winston, Shalimar, Fla.
GRADUATE SCHOOL
(CERTIFICATE'S)
Mary Ann Alexander, New Iberia
Dedrick Lamar Ford, Ashland, Ala.
Lucas Michel Gassen, New Orleans
Christina Estaves Schubert, Duson
Amber Nicole Smith, Washington, DC.
(MASTER'S)
Ehsan Abolfazli, Mashad, Iran
Brette Ann Adams, Prairieville
Christal Marie Adams, Bossier City
Robert William Adams, East Boston, Mass.
Srishti Adhikaree, Nagpur, India
Krishna Adhikari, Kathmandu, Nepal
Sujan Adhikari, Lamjung, Nepal
Lauren Ann Agrigento, Homewood, Ill.
Jasen Matthew Aidt, Prairieville
Musshayah Jaber Al Fahhad, Al Khobar, Saudi Arabia
Huda Al-Hawaj, Manama, Bahrain
Abdullah Abdulrahman A Al-Tameemi, Baghdad, Iraq
Stephanie Elizabeth Allee, St. Amant
Amelia Cornell Allen, Mill Creek, Wash.
Ayanna Jeanene Andrews, Clearwater, Fla.
Nicholas John Aniol, Brooklyn, Mich.
Eleonora Evangelia Apostolidi, Preveza, Greece
Gabriella Marie Arancio, Warren, N.J.
Shawn Wilson Arceneaux, Lafayette
Anastasia Katherine Aucoin, Ville Platte
Meredith Neil Aulds, Kingsport, Tenn.
Delanie Marie Authement, Houma
Alyssa Nicole Aymond, Port Barre
Rikki Rivet Babin, Denham Springs
Brendan Townes Bailey, Grand Lake, Colo.
Grace Rebecca Bailey, Lafayette
Faye Mellynn Baker, Alexandria
Nicholas Wilson Bakner, Mont Alto, Pa.
Aijah Kai Baruti-Goodwin, Philadelphia, Pa.
Marie Alexandra Baudena, Buenos Aires, Argentina
Bethany Mariel Baudoin, Kaplan
Saurabha Pradip Bawankule, Warora, India
Preston G Becker, Houston, Texas
Preston Gregory Becker, Katy, Texas
Catherine Leah Becnel, Belle Chasse
Savannah Kay Bell, Shreveport
Charlotte Lorena Bellotte, Charles Town, W.Va.
Graham Michael Belou, New Orleans
Corey C Bergeron, Lafayette
Frank Patrick Betts, Spokane, Wash.
Arjan Bhandari, Kathmandu, Nepal
Uttam Bhattarai, Galyang, Nepal
Sean Patrick Bibby, Miami, Fla.
Samuel Adam Bickford, Charlotte, N.C.
Jenelle Almacen Bisquera, Lafayette
Camille Victoria Black, New Orleans
Joshua H Black, Hamilton, Canada
Kayln Renee Blalock, Prairieville
Brittney Leeann Blevins, Louisville, Ky.
Robert Dakota Boesch, Metairie
Tracy Marie Bolgiano, Slidell
Renee Jean Bonnaffons, Metairie
Mark Anthony Bonner Jr., Memphis, Tenn.
Mary Alice Booker, Shreveport
Nadia Marie Bordelon, Mandeville
Angelle Antoinette Bourgeois, New Orleans
Blake Michael Bourgeois, Thibodaux
Joshua Michael Bourgeois, Kenner
Alex Lee Bourque, New Iberia
Kimberly Lynne Boykin, Winston Salem, N.C.
Camille Talbot Brady, Plattenville
Brogan M Brasseaux, Monroe
Brogan McDaniel Brasseaux,
Joshua Lee Breazeale, Alexandria
Melody Heather Brewton, Watkinsville, Ga.
Josie-Grace Roney Bridges, Marrero
Caroline Marie Brockmeier, Tallahassee, Fla.
Gregory Trimius Brooks, Logansport
Annie Alison Broussard, Lafayette
Armanee' Natay Broussard, Lafayette
Kelsey Lynn Brown, Waggaman
Samantha M Bruce, New Orleans
Jude Bumgardner, Geismer
Kristen Marie Bundy, Houston, Texas
Joshua Burgos, Philadelphia, Pa.
Lauryn Michelle Burleigh, Lafayette
Kala N Burrell-Craft, Oak Grove
Sarah Elizabeth Burrows, St. Francisville
Christina Marie Byrom, New Iberia
Christina Marie Byrom, New Iberia
Kriza Faye Albacite Calumba, Davao City, Philippines
Sterling McKenzie Campbell, Fairview, Texas
Elisa Cangialosi, Voghera, Italy
Hannah Alexandra Caplan, Lafayette
Rudynah Entera Capone, Gonzales
Christian Francis Caragliano, Covington
Vanessa Maria Cardenas, Chalmette
Daena Jean Carrillo, Decatur, Ga.
Daena Jean Carrillo, Decatur, Ga.
Michael Anna Catalanotto, Hammond
Alissa Kaitlyn Cavaretta, Luling
Kristin Alexi Charpentier, Youngsville
Yen-Jung Chen, Kaohsiung City, Taiwan
Angele Laura Cherbonnier, New Orleans
Alexandra Perry Chiasson, Nashville, Tenn.
Nayoung Choi, Seoul, South Korea
Jason Allen Christian, Meeker, Okla.
Taylor Simone Christian, New Iberia
Madeleine Rose Chura, Newark, Del.
Kirsten Clark, Sugar Land, Texas
Lauren Michelle Cleveland, Jacksonville, Fla.
Margaret Minton Cloos, New Orleans
Collette Marie Cobb, New Orleans
Christian Timothy Colburn, Chillicothe, Ohio
Sophie Nicole Comeaux, Lafayette
Kaitlyn M Connors, Leesville
Catherine Clare Conwill, New Orleans
Helen Wallace Cowart, Memphis, Tenn.
Ashanty S Cox, Greenacres, Fla.
Leonard Gregory Crider, Denham Springs
Sophia Anna Crook, Baltimore, Md.
Shelby Ann Cryns, Whitney, Texas
Anthony M Cupp, Des Moines, Iowa
Sarah Victoria d'Aquin, Kenner
Teja Janae Dabney, New Orleans
Bolanle Olufisayo Dahunsi, Iyin-Ekiti, Nigeria
Vikash Dangal, Chitwan, Nepal
Jessie Joy Dara, Pineville
Gregory Wayne Davis Jr., Port Arthur, Texas
Theodore Joseph Davis, IV, New Orleans
Jacob Daniel Dawson, Lenoir, N.C.
Jennifer Leah Dawson, Largo, Fla.
Julia Ann Day, Shreveport
Mayra de Albuquerque Vita, Curitiba, Brazil
Jessica Dominique DeJan-Moore, New Orleans
Brittney Lynn Delafosse, Prairieville
Heather Nicole Delaune, Prairieville
Yirui Deng, Wuhan, China
Amy Christine DeNisco, Fairfield, Conn.
Shradha Shrikant Deshpande, Maharashtra, India
Haley Elizabeth Deweese, St. Amant
Angelique Marie Diaz, Slidell
Carlos Diaz, Davie, Fla.
Erica Claire Didier, Roberts Cove
Marianne Elizabeth Dietz, York, Pa.
Austin Ramon Dixon, Trenton, N.C.
Allison Sarah Dodd, Shreveport
Brett Michael Domangue, Mandeville
Timothy Patrick Dombrowski, Dade City, Fla.
Brianna Jenee' Doomes, Lafayette
Rebecca Elise Dorsa, Kenner
Polina Dozortseva, Moscow, Russia
Celia Drew, Alexandria, Va.
Trent Drae Michael Dugas, Loreauville
Bria Margaret Lashae Dukes, New Roads
Jeffrey Michael Duplantier, Mandeville
Amy Catherine Duplessis, Prairieville
Marla Katherine Ebert, Foley, Ala.
Byron Clayton Ebner, Lafayette
Alexander Lyle Effinger, Evansville, Ind.
John P Eldredge, Shreveport
Carlante Jachquan Emerson, Lake Providence
Halie Ann Englade, Reserve
Timothy Layton Englehart, Newark, N.J.
Jessica Hope Evans, Marrero
Christopher Joseph Ezelle, Shreveport
Shuzhan Fan, Xiangyang, China
Peggy Helen Faucheux, Folsom
Richard Albert Faue Jr., Gonzales
Taylor Leanne Fedechko, Mystic, Conn.
Taylor Nicole Fehmel, Merrick, N.Y.
Erin Fernandez, Marrero
Phillip John Fernberg, Murrieta, Calif.
Alexias Lorenzo Ferrer, San Marcos, Texas
Whitney Lynn Figland, Monroe, Iowa
Layne Carole Fincher, Monroe
Emily Elizabeth Fisher, Clark, N.J.
Sophie Mae Fortunato, Drexel Hill, Pa.
Gage Michael Fos, Luling
Spencer Dean Fox, Denver, Colo.
Alyssa Taylor Franck, Centerville, Ohio
Nataliyah Donyelle Friar, Wentzville, Mo.
Jessica Iris Gabor, Leesville
Maria D Garcia de la Torre, Gonzales
Matthew Claude Gardner, Huntsville, Ala.
Esperanza Jacqueline Garibay, Boerne, Texas
Jamie Marie Giffin, Metairie
Mary Catherine Gillespie, Shreveport
Wilbert Allen Gilley, Gonzales
Peter Gingeleskie, Bloomfield, N.J.
Ashleigh Marie Gnat, Lake Mary, Fla.
George William Godfrey Jr., Benton
Gabriela Sofia Gomez Estevez, Santiago, Dominican Republic
Carol Marie Gomez, Weston, Fla.
Jennifer Gomez, Austin, Texas
Brent Anthony Gossett, Chicago, Ill.
Adam Gostic, Spring, Texas
Jacob Ryan Graves, Plaquemine
Justin Ian Greene, North Woodmere, N.Y.
Cassie Benson Grillon, Henderson, Ky.
Nicholas S Grondin, Newington, Conn.
Diana Grace Guarisco, Berwick
Yasaswi Sri Sai Gudipudi, Vijayawada, India
Carley Lynn Guidry, Reserve
Galen Paul Guillory, Alexandria
Lydia Marie Escobedo Hagel, Bryan, Texas
Kelly Lynn Haggerty, Lincoln University, Pa.
Jack R Hall, Lake Charles
Jack Reichley Hall, Lake Charles
Evan Lawrence Hammond, Lexington, Ala.
Genevieve Litsey Hampson, Gretna
Fei Han, Heze, China
Peihong Han, Quingyang, China
Shaofei Han, Laiwu, China
Emily Anne Hardesty, Plano, Texas
Jennifer Ann Hardin, Jonesboro, Ark.
Danielle Marie Hargate, Frontenac, Mo.
Thomas Whitaker Hartzler, Ocean Springs, Miss.
Rana Hashemian Bojnoord, Isfahan, Iran
Brooke Diane Henderson, Mandeville
Nicholas Andrew Henry, Katy, Texas
Christina Margaret Hensgens, Crowley
Christopher Jon Hernandez, Pensacola, Fla.
Bria Christian Hines, Plaquemine
Chadd Guimond Hippensteel, Barrington, N.H.
Bryan Adam Hodnett, Prairieville
Kristen N Hoffpauir, Eunice
Daniel Paul Marcus Hofmann, Furth, Germany
Jessie Hoover, Albany
Wesley Kilton Horton Jr., Mansfield
Andrea Leigh Horton, The Woodlands, Texas
Michael Harrison Houk, Youngstown, Ohio
Ryan Christopher Hudgins, Donalsonville, Ga.
Matthew Barrett Huff, Lawrenveville, Ga.
Leslie Catherine Hurst, Port Allen
Aderonke Yemisi Ibironke, Detroit, Mich.
Thelma Anizia Ihunde, Kampala, Uganda
Abigail Issarraras, San Antonio, Texas
David Tyler Jackson, Carrollton, Texas
Deidra Michele Jackson, Chicago, Ill.
Dustin Kahlil Jackson, Grayson, Ga.
Josh Rashad Jackson, Marrero
Wilton C Jackson, Jackson, Miss.
Surabhi Jain, Roorkee, India
Kathryn Leigh Janca, Lake Charles
Jemima Taciana Jean, West Orange, N.J.
Erin Elizabeth Jewell, New Roads
Xiaoman Ji, Taiyuan, China
Alana Jakay Johnson, Bogalusa
Maya Hanafi Johnson, Mandeville
Rashard Donel Johnson, Miami, Fla.
Kade Michael Jones, Houma
Lauren Michelle Jordan, St. Francisville
Swarup Joshi, Siddharthanagar, Nepal
Gurkirat Kaur, Silver Creek, Miss.
Mary Katherine Standford Kearns, Thibodaux
Meredith Anne Keating, LaPlace
Nathan Daniel Kersker, Mandeville
Jason Robert Killian, San Diego, Calif.
Trent Kenna James Kinchen, Walker
Katherine Elise Kirsch, Crowley
Paige Morgan Kleffner, Jefferson City, Mo.
Elizabeth Jane Knott, Carencro
Megan Elizabeth Kottemann, Mandeville
Francis Louise Kretzsinger, Pineville
Caitlin Kriesel-Bigler, Austin, Texas
Bharat Krishnan, Oak Hill, Va.
Connor Alexander Kuremsky, Wexford, Pa.
Michael Anthony Lacombe, Gonzales
Nicholas Michael Lacoste, Covington
Lauren Elizabeth LaFleur, Houma
John David Laing, Sterlington
Lillian Marie Landry, New Iberia
Tegan Delaney Lane, Naples, Fla.
Francis H. Larose, III, Thibodaux
Sarah Denise Latham, St. Louis, Mo.
Ryan McGovern Lauve, Woodworth
Payton Lyndsey Lawrence, Shreveport
Dean James Lay, Chico, Calif.
Kien Le, Vietnam
Amanda Holley LeBlanc, Fort Myers, Fla.
Brooke Melissa Lewis, Owensboro, Ky.
Cedeste Rebecca Lewis, Prairieville
Gianna Christine Liantonio, Kenner
Mary Rose Lieberman, Katy, Texas
Diana Nicole Little, Goshen, Ala.
Guibao Liu, Beijing, China
Lauren Marie Liuzza, Covington
Iriana Gwendolyn Lonon, Metairie
Sophie Emilia Zuniga Lott, New Orleans
Matthew Tyler Louque, Thibodaux
Phillip Minh Luu, Harvey
Julia Louise Lux, Memphis, Tenn.
Hayden Carrington Lyons, Mandeville
Jianbo Ma, Tianmen, China
Jenna Victoria Maitre, Madisonville
Spencer Jon Majka, Cleveland, Ohio
Symphony Anne Malveaux, Lafayette
Sarah Elizabeth Marin, Brusly
Yuta Masakane, Yokohama, Japan
Claire Elizabeth Masson, Covington
Bailey Elizabeth Masterson, Walkerton, Ind.
Tatiana Michelle Matlasz, Buffalo, N.Y.
Ibrahim Matri, Tripoli, Libya
Garrett Alan McCaskill, Mabank, Texas
Tajai J McCollum, Leesville
John Henry McCool, Denham Springs
Crystal Breanna McEntire, Jefferson
Connor Elizabeth McGrew, Mobile, Ala.
Kathryn B McKee, Fort Worth, Texas
Christopher James McNeice, New Orleans
Rachel Anne McNeil, St. Gabriel
Joseph Alexander Meinweiser, Knoxville, Tenn.
Philippe Christopher Meraux, Covington
Benjamin Michael Meyer, Columbus, Ohio
Caroline Marie Mierzejewski, Barrington, Ill.
Gracyn Lea Migues, Prairieville
Claire Ellen Milburn, Tulsa, Okla.
Kristina Kriegel Minor, Austin, Texas
William Augustus Minton, Greensburg, Pa.
Namratha Mohan, Bangalore, India
Eduardo Martin Montano-Suarez, Tapachula, Mexico
Katherine Lea Moore, Vero Beach, Fla.
Marisol Moreno Ortiz, Albany, Ore.
Sidney Gabrielle Morgan, Natchitoches
Mark Edward Morreale, Metairie
Julia Kathleen Morton, New Orleans
Meghan Marie Mumphrey, Mandeville
Kelsey Marie Murray, Coushatta
McCahl Faye Murray, Byron, Ill.
Monterica Sade Neil, Memphis, Tenn.
Alexis Marie Newkirk, West Palm Beach, Fla.
Phat Minh Ngo, Ho Chi Minh City, Vietnam
Kathleen Thuy Nguyen, Fountain Valley, Calif.
My Tra Nguyen, Vietnam
Adam Michael O'Malley, Luling
David Rolland Oliver, Collierville, Tenn.
Jacob Peter Orlando, Hammond
Marmar Orooji, Tehran, Iran
Ashley Michelle Orphe, New Iberia
Hailey Jordan Osbon, Covington
Antonio Rafael Otero, Mandeville
Lee Anthony Oubre, Darrow
Andrea Pacifico, Verbania, Italy
Pengfei Pan, Xinyang, China
Pol Pardini Gispert, Girona, Spain
Kayla Alexandra Parks, Marksville
Leah Grace Parr, Yorktown, Va.
Thomas Venable Patton, III, Atlanta, Ga.
Cody Kai Paulsen, Ponte Vedza Beach, Fla.
Mary Katherine Peartree, Cypress, Texas
Emilia Ann Perera, Mandeville
Daniel Maximo Perez, Kenner
Evan N Perez, Perth Amboy, N.J.
Jineane A Perkins, New Orleans
Seth L Perlstein,
Jean-Bernard Perrault, Port-Au-Prince, Haiti
Ashley Nicole Peters, Bogalusa
Michelyve Cynthia Petit, Philadelphia, Pa.
Brittany Elizabeth Philburn, Metairie
Jacqueline Joan Picariello, Richmond, Va.
Kris Taylor Piland, Alexandria
Hannah Camille Pitrie, Houston, Texas
Sarah Elizabeth Plaeger, Metairie
Kristin Nicole Podnar, Boerne, Texas
Jamisha Politte, New Iberia
Emily Howell Ponthie, Alexandria
Autumn Delwyn Poole, Shreveport
Michelle Renee Poole, Prairieville
Rae Lin Porche, Houma
Arash Pourbagheri Jirandehi, Rasht, Iran
Brock Jourdan Prevot, Lake Charles
Leslie Ivette Quezada Gonzalez, Gonzales
Carol Lorraine Quinn, Springfield, Va.
Preston Douglas Raffray, Metairie
Sarah Louise Ramaraj, Thibodaux
David Emerson Rau, Lake Charles
Kioloni Kineski Readeaux, Lafayette
Sophia Isabel Reck, Brighton, Colo.
Aubrey Dawn Rector, New Orleans
Rachel Ann Reese, Brandon, Miss.
Jeremy Hans Reiman, Elkhart, Ind.
Jordan Blaze Retif, Metairie
Lance Allen Rice, Vilonia, Ark.
RaShonda Iesha Riley, D'Iberville, Miss.
Keyaire Marie Robertson, Duson
Brooke Ashley Robinson, Fort Worth, Texas
Sandra Robinson, Monroe
Dayna Rodriguez Zambrano, La Paz, Bolivia
Maria Gabriela Rodriguez, Destrehan
Toni Tayler Rodriguez, St. Amant
Kali Dawn Rogers, Winnfield
Jillian Rene Rosenkrantz, Houston, Texas
Emily Marie Ryan, Marksville
Omar Jamil Safir, Kansas City, Mo.
Emily Gardner Saltzman, New Orleans
Catherine Colvin Sampson, New Orleans
Savannah Maria Sanchez, New Orleans
Elizabeth Corinne Sandridge, Lafayette
Brandon Edward Savone, Woodmere
Erin Christine Scallan, Pearland, Texas
Jordan Michelle Schaffer, Kennesaw, Ga.
Catherine A Schexnayder, Houma
Megan Marie Schmidt, Metairie
Cassandra Danielle Schmitt, Los Angeles, Calif.
Micha Elizabeh Scholes, Prairieville
Ian David Kotter Schoultz, Columbus, Ohio
Anthony E Scolaro, Columbia, Md.
Anthony Edward Scolaro, Columbia, Md.
Cordarrell Self, Ruleville, Miss.
Courtney Anne Senac, Madisonville
Mobina Shafaati, Tehran, Iran
Vishal Dimple Shah, Metairie
Rozalin Fields Shepherd, Shreveport
Brandy McMills Shillings, St. Amant
Emily Margaret Shockey, New Orleans
Anna Claire Sightler, Franklinton
Taylor Danielle Simien, Lafayette
Odon Joseph Simoneaux, IV, Mandeville
Cassandra Gail Skaggs, Albany, Ga.
Ian Matthew Skupski, Charlottesville, Va.
Senette Breeiele Small, Harvey
Enijah L Smith-Joe, Sacramento, Calif.
Bristie Joelle Smith, Covington
David S Smith, New Roads
Jessie Rene' Smith, Mandeville
Moesha Lachelle Smith, Pioneer
Emily Claire Sossaman, Metairie
Amy Celeste Speer, Marksville
Karmen M Spencer, Lincolnton, N.C.
RiKeisha Brianna Spikes, DeRidder
Cameron Jay Sprowls, Bedford, Pa.
Andrew Christopher Starkey, Marrero
Peter Nicholas Starr Jr., Alexandria, Va.
Rachel Aaron Steakley, Double Oak, Texas
Erica Marie Stewart, Houston, Texas
J'Neia Kailynn Stewart, New Orleans
Michael G Stinebaugh, Austin, Texas
Colton Madison Stoker, San Antonio, Texas
Cameron Malik Stone, New Orleans
Meghan Catherine Storey, Marietta, Ga.
Ivy Lynn Sudduth, Tyler, Texas
David Izzat Suleiman, Diez, Germany
Clarence Sutton, III, Tuscaloosa, Ala.
William Henry Syll, Covington
Claire Elizabeth Tannehill, Pineville
William Paul Taylor Jr., Westwego
Chandler Beach Taylor, Fort Collins, Colo.
Jill Taylor, Los Angeles, Calif.
Laura Claire Taylor, Metairie
Matthew David Temple, Bethany
Blake James Thibodaux, Thibodaux
Avery Claire Thomas, Sulphur
Baylen Dean Thompson, Slidell
Rhiannon Lee Thorne, Santa Rosa, Calif.
Kathryn Laura Trevino, New Orleans
Maria Elizabeth Trevino, Morgan City
Kendall My-Chau Trinh, Slidell
Kaylee Ann Trisler, Albion, Mich.
Le Tu, Guangzhou, China
Swati Tyagi, Meerut, India
Margaret Rose Upton, Alexandria
Caroline Emily Ural, Metairie
John Eze Uzodinma, II, Madison, Miss.
Jessica Ann Vaccare, East Aurora, N.Y.
Adrianne Blayne Vallee, Boyce
Kathryn Marie VanDehei, Mesa, Ariz.
Rachel Mary Vanek, Mandeville
Christina Marie Vassiliou, Williamsburg, Va.
Kathryn McConnell Viator, Scott
Nadeesha Dilhani Vidanapathirana, Galle, Sri Lanka
Sumanth Vissamsetty, Hyderabad, India
Erin Elizabeth Voisin, Gonzales
Lindsey Jo von Holten, Cedar Rapids, Iowa
Toni Michele Walker, Chalfont, Pa.
Elizabeth Ashley Wall, Johns Creek, Ga.
Bo Wang, China
Kejin Wang, Baotou, China
Tianheng Wang, Xi'an, China
Jordyn Nicole Warren, Allentown, Pa.
John E Watson, New Brunswick, N.J.
Judith McCaleb Watts, New Orleans
Daryneshia Daunshea Weaver, St. Francisville
Autumn Elizabeth Webb, Tillar, Ark.
Don Lee Roy Webber, Duxbury, Mass.
Lucas Connor Webster, Harvest, Ala.
Andrew R Wentz, Napoleon, Ohio
Marcus Monroe Westbrook, Lemont, Ill.
Austen Alexandra Williams, Covington
Carlye Tribe Williams, Broussard
Sean Russell Williams, Knoxville, Tenn.
Michael Sean Wilson, Des Moines, Iowa
Kimberlye Michelle Wirth, Donaldsonville
Katherine Elizabeth Wolf, New Orleans
Travis William Chisholm Wood, Grand Cayman, Cayman Islands
Yu-Ping Wu, Taoyuan, Taiwan
Enxhi Xhindoli, Durres, Albania
Ying Xiao, Shanghang, China
Murong Xu, Yixing, China
Dan Yang, Nanchong, China
Sree SrinidhiReddy Yannam, Chittoor, India
Rajesh Yerrapati, Visakhapatnam, India
Fan Zhang, Jiujiang, China
Tengfei Zhang, Xihua, China
Yue Zhang, Zhengzhou, China
Haihui Zhu, Haikou, China
Robert Rossie Ziegelasch Jr., Lafayette
James Michael Zimmerman, Mukwonago, Wis.
(DOCTORATE)
Anika Abena Campbell Aarons, Kingston, Jamaica
Sushovit Adhikari, Kathmandu, Nepal
Sinella Aghasi Moshabad, Turlock, Calif.
Iuliia Akers, Kherson, Ukraine
Thana Mohammed Al-Shakhs, Philadelphia, Pa.
Younes Ahmed Alblooshi, Al Ain, United Arab Emirates
Daniel Christopher Alt, Houston, Texas
Khadhr A KH Altarabulsi, Hitteen, Kuwait
Ansonia Badgett, Chicago, Ill.
Ashley Melancon Baer, Buras
Johnnie Matthew Bankens, Lake Charles
Sonu Shrestha Baral, San Jose, Calif.
Lina Bernaola, Lima, Peru
Nabanita Bhattacharyya, Madras, India
Uttam Bhattarai, Galyang, Nepal
Crystal Darcell Birdsong, Shreveport
John Boersma, Langley, Canada
Clare Elisabeth Brown, Seattle, Wash.
Ryan Christian Burner, Alliance, Ohio
Maria Guillermina Cantou, Treinta y Tres, Uruguay
Fan Cao, Yangzhou, China
Jorge Asis Charbel Chebeir, Viedma, Argentina
Vijay Singh Chhetri, Khanchikot, Nepal
Pitchayapat Chonpracha, Bangkok, Thailand
Laura Whitney Coley Gaspard, Texarkana, Ark.
Andrea De Stefano, Reggio Calabria, Italy
Marianne Elizabeth Dietz, York, Pa.
Ju Dong, Zibo, China
Shaofu Du, Xuchang, China
Chasse Benjamin Duplantis, Houma
Nicholas Matthew Enwright, Leominster, Mass.
Shuzhan Fan, Xiangyang, China
Amandine H R Faucheux, Annecy, France
Andrew Jason Flick, Oconomowoc, Wis.
Dominique Clark Anolin Galam, Jones, Philippines
Leandro de Magalhaes Gazineo, Salvador, Brazil
Chelsey Camela Geeting, Portland, Maine
Neha Ajit Ghaisas, Gurgaon, India
Ajit Ghimire, Kathmandu, Nepal
Henrique Borges Gomes, Santo Andre, Brazil
Karen Lynn Goodridge, Denham Springs
Jacob Joel Gran, Blaine, Minn.
Brittney Anne Gregory, Conroe, Texas
Joseph William Grenier, Fort Myers, Fla.
Hao Guo, Nanchang, China
Erin Michelle Halloran, Belle Plaine, Minn.
Shaofei Han, Laiwu, China
Joseph Blake Harris, Arlington Heights, Va.
Michael Winslow Henson, Sylvania, Ohio
Nelida Andreina Herrera, Caracas, Venezuela
Drew Michael Hood, Lake Charles
Mauricio Jesus Hooper De Leon, Santiago, Panama
Dongfang Hu, Langfang, China
Charla Allyn Hughes, Tallahassee, Fla.
Jeanne Jegousso, Beaugency, France
Ryan Alexander Johnson, Oklahoma City, Okla.
Terrell Orlando Jones, Kosciusko, Miss.
Swarup Joshi, Siddharthanagar, Nepal
Swarom Ravindra Kanitkar, Aurangabad, India
Eric Lee Kennedy, East Berlin, Pa.
Hyojung Kim, Seoul, South Korea
Jee Won Koh,
Aubry Anne Kyle, El Paso, Texas
Bliss Nicole Lambert, Pierre Part
Gregory J Langner, Rancho Cucamonga, Calif.
Brandon Wayne Lewis, Vicksburg, Miss.
Celong Liu, Hubei, China
Shuqian Liu, Changsha, China
Yilin Mao, Beijing, China
Nia Francis Mason, New Orleans
Corey Ian McGill, Plano, Texas
Ryan James McGuckin, Monroe, N.Y.
Joshua Medrano, Weslaco, Texas
Alicia Janette Monroe, Oregon, Wis.
Reynaldo Moreno Ucles, San Pedro Sula, Honduras
Ananya Mukherjee, Kolkata, India
Thu Hoai Nguyen, Hai Phong, Vietnam
Emily Ann O'Dell, Lodi, Calif.
Taylor Danielle Orgeron, Abbeville
Michael Edward Palmese, Ocala, Fla.
Mary Catherine Pappalardo, Bethlehem, Pa.
Vanessa Parks, Collierville, Tenn.
Sunil Paudel, Jayamangala, Nepal
Bingyu Peng, Nanchang, China
Tifanie W Pulley, Virginia Beach, Va.
Lindsay Danielle Reaves, Heflin, Ala.
Giancarlo Alessandro Restreppo, Los Angeles, Calif.
Maryam Roostaee, Shiraz, Iran
Adam Philip Rosado, Norwalk, Conn.
Cristina Maria Rosell, Miami, Fla.
Eric Zachary Rubinstein, Smithtown, N.Y.
Alonso Saavedra Coles, San Jose, Costa Rica
Afsana Sabrin, Dhaka, Bangladesh
Elahe Saeidi, Shiraz, Iran
Sahil Saini, Hisar, India
Pradeep Sapkota, Bharatpur, Nepal
Evan Mitchell Schares, Cedar Falls, Iowa
Michael J Seaberry, Lake Charles
Mobina Shafaati, Tehran, Iran
Pawan Sharma, Bharatpur, India
Kelly L Simonton, Wheatland, Wyo.
Jolisa Janell Singletary, New Orleans
Christopher George Siverd, Covington
Nicholas Michael Studer, Metairie
Cory Michael Sukala, Kittanning, Pa.
Rebecca Ruth Sweany, New Orleans
Weiying Tang, ShenZhen, China
Ronaldo Augusto Teles Dos Santos, Sao Paulo, Brazil
Kiran Upreti, Thimi, Nepal
Bertha Gabriela Vitela, Waxahachie, Texas
Kelin Wang, Fushun, China
Rui Wang, China
Ashley Renee Watson, Denham Springs
Grant Stuart Williams, Port Angeles, Wash.
Jiulong Xie, Chengdu, China
Xinyu Yang, Xuzhou, China
Chenglong You, Taiyuan, China
Bin Zhang, China
Xukai Zhang, Daqing, China.
SCHOOL OF VETERINARY MEDICINE
(DOCTORATE)
April Adams, West Monroe
Elizabeth Cody Adams, Ravenden, Ark.
Ashley Elizabeth Allemand, Schriever
Alexis Anne Allen, Kenner
Ryan Michael Andree, New Orleans
Rebecca L Aust, Orlando, Fla.
Chance Devon Bazar, Krotz Springs
Laura Fruge Belgodere, Grand Coteau
Carolyn Nicole Blank, New Orleans
Mary Katherine Bollman, New Orleans
Natalie Ann Bordelon, Ponchatoula
Michelle Kathryn Bourgeois, Luling
Katelyn Monet Briscoe, Ragley
Keely Rene Broussard, Delcambre
Sarah Rose Camlic, Sleepy Hollow, N.Y.
Currie Elizabeth Carothers, Birmingham, Ala.
Julio Cesar Castillo, Magnolia, Ark.
Jenna Leigh Charles, Mandeville
Shawnee Desirae Clark, Pleasant Plains, Ark.
Ashley O'Shea Cleveland, New Orleans
Jenna Shea' Collins, Houma
Jordan Matthew Commander, Ponchatoula
Megan Therese Cootauco, San Marino, Calif.
Emily Claire Courville, Rayne
Roy Eugene Cox, III, Joiner, Ark.
Melissa Hagen Dezendorf, The Villages, Fla.
Danielle Marie DiLevo, West Islip, N.Y.
Courtney Elizabeth Dorazio, Kenner
Alexis Anne Dufrene, Lafayette
Hunter Terrill Finn, Alexandria
Alexandra Kathryn Ford, Wilbraham, Mass.
Karla Mariet Fraga Papaleo, San Juan, Puerto Rico
Abby Alyssa Galjour, Lockport
Elizabeth Parks Gambel, Hammond
Laura Elizabeth Gee, Slidell
Regan Therese Gonzales, St. Amant
James Ben Gregorio, Shreveport
Eric Kent Guillory, II, Vidrine
Amanda Michelle Hampton, Alexandria
Shannon Marie Hansen, Glendale, Ariz.
Mary Kendal Hudson, Hot Springs, Ark.
Peyton Elizabeth Hughes, Kirbyville, Texas
Kelly Marie Jeffers, Lake Charles
Renee Denis Joubert, Metairie
Joseph Axford Kamper, Tempe, Ariz.
Jessica Brackin King, Prairieville
Catherine Louise Laborde, Lake Charles
Anna Genevieve Landry, New Orleans
Benjamin Davis Larson, Little Rock, Ark.
Michaela Lynn LeBoeuf, Houma
Mallory Christine Linn, Hammond
Carter McCain Loftin, Monroe
Jose Francisco Lopez-Rodriguez, San Juan, Puerto Rico
Danielle Marie McCarthy, New Orleans
Michael Patrick Minaldi, Lake Charles
Amber Anne Moses, Metairie
Nicholas Foret Nelson, Ponchatoula
Lindsey Elizabeth Owens, New Orleans
Kate Leighann Perkins, Farmerville
Elsie Leigh Phillips, Ticonderoga, N.Y.
Leslie Elizabeth Prescott, Lafayette
Karen Marie Ramirez Berrios, San Juan, Puerto Rico
Stephanie Rose Ringler, Dayton, Ohio
Tanner Parrish Roberts, Benton
Emily Douciere Robertson, Rayville
Vanessa Karina Romano, Meadows Place, Texas
Heather Regina Rushing, Ruston
Omega Joilyn Sanders, Hot Springs, Ark.
Megan Marie Simon, Youngsville
Kayla Marie Smith, Destrehan
Kelsey Britlyn Spataro, Bossier City
Philip Bryant Stelly, Sulphur
Shelby Alexis Strother, Oakdale
Connor Timothy Tageant, Mandeville
Jill Elizabeth Thomason, Fayetteville, Ark.
Amelia Joyce Unser, DeRidder
Devin Elizabeth Vonder Haar, Metairie
Amber Elyse Wallace, Houma
Duane Paul Watkins, Lake Arthur.