EAST BATON ROUGE PARISH

Drew Patrick Alvarez

Madeline Grace Hunt.

COLLEGE OF AGRICULTURE

Camille Elise Colomb

Anna Maria Conaway

Nicholas Conrad Coxe

Gabrielle Alexis Foster

Emily Elizabeth Fugarino

Christopher Grant Giesler

Mackenzie Elizabeth Harrison

Alexander James Haun

Abby Elizabeth Hayes

Haley Elizabeth Honore

Elizabeth Lea Kelly

Esther Woongkyung Kim

Sarah Catherine LeBlanc

Krista Nicole Mankopf

Emma Isabel Moore

Heather Nicole Moran

Reagan Alexis Munn

Joshua Douglas Perry

Amanda Lynn Pope

Stephanie Gabrielle Presedo

Andante' Ayanna-Mari Price

Murphy Michelle Sachse

Allison Hannah Sommers

Elyse Lorraine Thornhill

Juan I Touza

Ashley Claire Twigg

Linda Ngoc Vu

Natalie Cherie Welch

Asia Natrese Williams.

COLLEGE OF ART AND DESIGN

Brianna Kathryn Beall

Grayson Elisabeth Boullion

Hana Mustapha Derzi

Griffin Gabrielle Gowdy

Donna Patricia Greaber

Merideth Paige Hebert

Norma Anne Kellerman

Gabrielle Bethany Landry

Grace Marie Ragland

Hannah Cecile Richards

Isabel Simone Rountree

Ngoc Jessica Vo

Sydney Ann Watts.

E.J. OURSO COLLEGE OF BUSINESS

Catherine Mary Albano

Raheem Daron Allen

Claudia Apsey

Jason B Avelar

Benjamin Wayne Averette

William Joseph Bankhead

Samuel A Barton

Bryan Patrick Bonnecaze

Bradly Davis Bourg

Brandt Andrew Broussard

Jordan Antoine J'Colby Brumfield

Ceara Maireid Cabezon

Matthew F Cashio

Gabriela Sofia Castillo

Colleen G Chaney

Sam Harper Chastain

Andrew Kaiser Chenevert

Emma Katherine Clark

Matthew Russell Crapanzano

Emily Madison Cupit

Alexis Lind David

Joel Raymond DeRobertis

Connor Aidan Dille

Brad Mason Dubroc

Blake Andrew Edmonson

Morgan Alyse Evans

Grace Van Hook Foil

Bryan Rush Franklin

Tanner Nelson Frazier

Emily Rose Fruge

Catherine Adele Gauthier

Dylan Chambers Gilbert

Michael Alexander Ginn

Angelina R Going

Jackson Taylor Gonsoulin

Olivia Marjorie-Jeanette Graham

Peyton Olivia Gutierrez

Natalie Marie Haigler

Jaycen Jay Harris

Ellen Claire Heath

Kenneth Tullio Hingle

Isaac Donald Hulsey

Hannah Hyman

Madeline Elizabeth Inzenga

Kenya Monet James

Samantha Ann Johnson

Claire Elizabeth Jolly

Sydnei Alexandra Jones

Samantha N Kelley

Gabrielle Marie Kelly

Nicholas Andrew Kelly

Ryan David Key

James Christopher Keys

Kade H Kieschnick

Stinson Joseph Lanoix

Katie Renee LeCoq

Jane Emerson Ledford

Nicholas Blase Leo

Andrew H Littlefield

Abiegail Claire Ann Loch

Jaunee Nicole Logan

Meredith Ann McKernan

Pierre Villere Melancon

Michael Sterling Miketinas

Isabella Davis Miller

Haley Christine Mixon

James Claiborne Moffitt

Payton Alexis Moggio

Charlotte Renea Moore

William Barber Moore

Hannah Elizabeth Moran

Kenneth Lee Morgan

Jessica Mackenzie Morris

William Mitchell Mosley

Peyton Christopher Nelson

Linda Doan Nguyen

Sophia Nowicki

Connor Odrie Ortego

Roosevelt Parker Jr.

Gabrielle Marie Peltier

Christopher DucDuy Pham

Amanda Drue Powers

Chandler Brian Price

Carolyn Elizabeth Ray

Derrick A Reeves

Carolyn Reeves Robinson

Billie Ulmer Rodman

Jessica Carrie Rusk

Kelsey Samantha Sabbagh

Madeline Claire Sanchez

Thomas Joseph Savoie Jr.

Andrew Grant Seba

Olevia L Sharbaugh

Charles Bryant Soileau

Emily Elizabeth Sperier

Sidney Rivers Stephens

Cole Patrick Stevens

Catherine Michelle Stewart

Chandler Scott Strain

Chaitanya Reddy Surakanti

Andre Taylor

Shelby McCall Toups

Matthew Blake Vicknair

Minh H Vu

Kaitlyn Mallory Walker

Gabrielle Jelea Webb

Landon Jeffery Wells

Summer Shannon West

Richard Wi-Afedzi

Jerry St. Clair Wier

Kayla Marie Williams

Peter Matthews Wilson

Ashley Elizabeth Wisbar

Daniel Joseph Wolf

Jarrett Claire Young.

COLLEGE OF ENGINEERING

Hawber Mohamed Abdulqader

Hassan Abedi Maghami

A'mer Abu Shamleh

Ruwa Murad Abufarsakh

Nicholas Clay Adams

Mohammed Al Zadjali

Khalid Mohammed Al-Habsi

Elizabeth Clare Allain

Steven Tyler Amedee

Nour Osama Amous

Austin Lee Anderman

Brandon D'Shawn Augustus

Joseph Brady Balhoff

Jacob Aaron Beard

Matthew Anthony Bell

Brannon Marshall Bienasz

Michael Paul Bienvenu Jr.

Dylan Joseph Bienvenu

Aliza Bista

Salman Ilyas Bobat

Nicholas Paul Bogan

Dana Marie Bowman

Olivia Odell Bradley

Wade Joseph Broussard

Brent Ashton Burns

Joshua Michael Campbell

Christopher Carl Carrier, II

Darria Marissa Carter

Sydney Cheryll Cavin

Sean Bradley Chance

Jae Hyun Choi

Matthew Blake Cloessner

Cameron Michael Cochran

Mason Cockerham

John Michael Connolly

Dominic James Cordaro

Sean Creel

Christina Hoang Dang

Sophie Belle Davis

Marcos McLaws Tarquinio de Souza

Nicholas Scott Deranger

Daniel Michael Devillier

Megan Rachel Elofson

Michael Alan Ensminger

Cole Steven Escher

Parker Daniel Farris

Bailey Nichole Favaloro

Austin Neil Fitzgerald

Brandon Leonard Fontenot

Mark Albert Fritchie

Hunter Joseph Galtier

Kamryn Elissa Gamble

Emily Ruth Gardiner

Abigail Marie Geiger

Heather Lynn Geoffroy

Justin Dawson Gibson

Connor Joseph Goldsmith

Julia Lynn Goodridge

Kristopher Lee Goodson

Logan Thomas Goynes

Corey Vance Guercio

Austin Scott Guerin

Matthew Joseph Guidry

Olivia Jane Guidry

Sara Elizabeth Guillory

Rathnayaka M. Damith D. Gunasingha

Alan Clifford Gurt

William Glen Halliburton

Garrett James Hamilton

William Michael Harrison

Nathaniel Christopher Hass

Elizabeth Marie Hayes

Suzannah Leigh Hill

Jordan Magee Holland

Colin Bart Hughes

Tony Huynh

Vuong Trinh Huynh

Lana Jafar Ismail

Benjamin R Jahnke

Amber Denise Jarrell

Amber Renee Johnson

Cole Daniel Katzenstein

John Austin Ritschard Kennedy

Maxwell M Khonsari

Samuel Andrew Kimbrell Jr.

Jarmon Everett King

Jason Roth Laurence Kleiner

Erol Rice Knaus

Thaksin Kongchum

Jeremy Wayne Otto Krouse

Chandler Michael Landrum

Alexander Trent Landry

Van Tran Le

Adam T Lofaso

Wes Jacob Madere

Marshall Alan Matherne

Remy Martin McConnell

Tyler Jason McDonald

Luke Morazan Meadows

Hannah Blair Megison

Matthew Joseph Mistretta

Azam Shoaib Mojy

Sujay K Mondal

Christine Jessica Morris

Dillon D Morris

Jon Allen Nelson

Christian Nguyen

Larry Nguyen

Phuc Hong Nguyen

Thanh-Huong Thi Nguyen

Truong Joseph Nguyen

Claire Elise Palmer

Devin James Partin

Mit A Patel

Gabriel David Pedigo

Joshua Cade Perkins

Andrew Joseph Perrodin

James Madison Perry

Kevin Le Phan

Bryan David Pinner

Randall Thomas Pizzolato

Logan Wayne Prather

Mark Stanley Joseph Prutz

Ryan William Robinson

Phillip Michael Rodman

Wendy Jasmin Salazar

Amelia Grace Sands

Nicole Sara Scalise

Hadley Lane Scallan

Samuel Hughes Schexnayder

Tyler Michael Schiller

Rusul Schneider

Alex Courtney Schott

Ross Franklin Schwab

David Roland Segalla

Mark Roland Segalla

Mykola Viacheslavovich Sereda

Kendoll Faye Sharp

Sarah Marie Sicard

Ian Mathew Smith

Ryan Joseph Smith

Navinderbir S Sonh

Kelsie Rachelle Summers

Brent Michael Talamo

Christopher McCrary Thompson

Phat Le Thuan Tran

Eddie Melvin Veal, IV

Dylan Charles Verret

Brett Bergeron Vidrine

Carlos Andres Villao

Patrick Floyd Vince

Kevin Vo

Jeremy Stephen Wade

Mason J Walton

Scott Michael Welch

Caroline Marie Welsh

Andrew Marshall Wendt

George Brennan White

Courtney Marie Whittle

Omer Douglas Wolff

Cameron Gray Ysidron

Emily C Zeller.

COLLEGE OF HUMAN SCIENCES & EDUCATION

Hannah Grace Anding

Madelyn Leah Andries

Michelle Catherine Arceneaux

Christopher Moore Bankston

Kayla Nicole Beard

Ashley Elizabeth Bourgeois

Elizabeth Gibbens Braymer

Katlin Flowers Brown

Chadd Michael Burns

Kyle Mark Caronna

Emily Rose Caruso

Joseph Cameron Cerniglia

Viancia Elizabeth Chatman

Michael Clayton Comeaux Jr.

Madeleine Marie Contini

Grace Eugenia Cox

Alexandra Elizabeth Craft

Melissa Claire Currier

Valerie Marie Eller

Trinity Liesa Ford

Rebecca Elizabeth Gangi

Jessica Cecile Gegenheimer

Anna Elaine German

Rebecca Suzanne Giglio

Michael Felix Giorlando Jr.

Jessica Louise Guice

Caroline Marie Handy

Katelyn Simmons Hardin

Keely Mackenzie Head

Haley McKenzie Hoffer

Charles Alexander Hunter

Nicole Elizabeth Tharp Johnson

Matthew Nathan Kristof

Elizabeth Bennett Labarre

Jan Elizabeth LaNasa

Sarah Victoria Lauve

Julie Mei Lin Liu

Mary Elizabeth Lukinovich

Sarah Anne Lukinovich

Adrian Michael Manrique

Lauren Elizabeth Maranto

Terrianne Simone Martin

Hope Erin McKee

Mollye Camille McManus

Christopher Daniel Melancon

Madelyn Kay Michael

Stephen Randall Miller Jr.

Mary Margaret Mullen

Brooklyn Cermaine Noble

Elissa Nicole Nunnally

Glory Oluwabukunmi Ogunyinka

Oscar Manuel Ortiz

Victoria Grace Passman

Kathryn Macy Pruitt

Ryan Brey Quick

Ansel Tramaine Rankins

Margo Renae Richard

Kendall Rae Russell

Mary Margaret Sanchez

Hannah Layne Short

Estuardo Alexander Silva

Ruth Elizabeth Slaybaugh

Autumn Elizabeth Smith

Olivia Lynn St. Romain

Addison Adele Talbot

Erica Jasmine Teschke

Maria Elaine Torregrossa

Dorothy Cecile Travasos

Christen Cross Triche

Dexter Mark Turner

Katlyn Rene Upp

Colleen Frances Verrett

Patrick Brooks Watlington

Cara Elizabeth Winter

Hanna Lee Woodard

Cory Ace Zeng.

COLLEGE OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES

Renee Mohammed Akasha

Drew Patrick Alvarez

Jayla Rashun Anderson

Edward David Annison

Evelyn Guadalupe Arce

Therese Marie Arceneaux

Elizabeth Lewis Aucoin

Ethan Christopher Barbin

Leah Marie Barnett

Erin Kathleen Berlin

Claire Yvonne Bienvenu

Kelsey Lynn Bordelon

Marissa Katherine Bosley

Kellin Mackenzie Bowen

Robin Nicole Bradstreet

William David Brandenburg

Ty Michael Brian

Brenton Elizabeth Buckles

McKinna Gayle Bunch

Donna F Burnett

Florence Marie Charles

Brittany Cobb

Bailey Rene Cranford

Rylee Dae Cripps

Angelle Elize Crochet

Bria Joy Curtis

Alexa Marie Dietrich

Connor Aidan Dille

Veronica Bade Dow

Christopher Coleman Eddy

Nabil Mansur Essajee

Noah William Felps

Holly Ann Foote

Hannah Katherine Frederick

Madeline Rose Fussell

Trinity Monet Green

Ashley Nicole Gremillion

Martha Rose Hall

Brandon Scott Harriss

LaTyran Tyreail Hilliard

Brennan Grey Hodges

Brent Christopher Hoeprich

Katy Elizabeth House

Kasey Christopher Huff

Andrew Joel Hundley

Emily Grace Hyman

James Anthony Isacks

James Anthony Isacks

Emily Murray Jenks

Kennan Faith Johnson

Cameron Kennon Jones

Kieara Zaneta Jones

Tia Danielle Jordan

Hacer Gul Kandara

Mae Cecilia Kelly

Richard Edgeworth Kemp

George Harvey Kennedy-Stone

Alexis Margaux Kern

Joseph Khalaf Khalaf

Kourtney Alexandra Khalid-Abasi

Eunice Efua Koomson

Katelyn Rae Kyler

Maci Nicole Labatut

Rebecca Anne Lawler

Charlyn DeShae' Leblanc

Emily Caroline LeBlanc

Jane Emerson Ledford

Jana Kay Lee

Anna Victoria Legrand

Julia Bahin Leonard

Rachel Marie Macmurdo

Jarrett Philip Major

Maxwell Elliott Martin

Ryan Whitlow McNeil

RayAnn Samantha Melancon

Benjamin Miller

Meredith Kate Monk

Emilie Anna Morgan

Christopher Hoai Nam Nguyen

Elizabeth Ngoc Nguyen

Jasmine-Anne Kim Anh Nguyen

Serena Hong Yen Nguyen

Zachary Pierre Normand

Leila Kay Olson

Carley Renee Parrish

Sean Griffin Pedlar

Brandon Kyle Pellichino

Kionna Raquelle Perry

Richard James Picou Jr.

Alexis Christopher Pinero

Marguerite Dolores Poche

Nicholas David Pollet

Hannah Cleveland Populus

Patricia Antoinette Powell

Cosha Deshae Pratt

Arthru Calvin Price, III

Brooke Louise Ragusa

Cariese LaDonique Rankins

Isabel Ester Reyes

Hayden Paul Robert

Kristen Elizabeth Rohli

Emilee Catherine Root

Richard McNeil Ross, III

Connor Caston Rouillier

Connor Caston Rouillier

Amanda Marie Salario

Jana Adele Schwartzberg

Lauren Elizabeth Scott

Joshua Ezail Shepherd

Ember Skye Siegmund

Nicholas Michael Silvio

Kaila Elise Joi Simmons

Alexander Joseph Singleton

Allison Claire Smith

Andrea Char'Lee Smith

Ashlyn Nicole Smith

Christian Elisabeth Smith

William Richard Smith

ShaDonna Jasmine Spann

Vanessa Rena Staden

Anna Elizabeth Stephens

Marissa Ann Stone

Rachel Ellen Street

Ashley Danielle Thibodeaux

Kayla Krystine Thomas

Madison Elizabeth Thompson

Paige Elise Thompson

Julie Catherine Town

Andrew Edward Truxillo

Michael Duy Vu

Elizabeth Marie Vukovics

Richard Parks Weaver, IV

Courtney Marie Whittle

Erin Irene Wilcox

Asia Natrese Williams

Kiah Nichelle Williams

Tyler Kevon Williams

Rebekah Leigh Willoughby

Tisheka Rochell Woodlief.

MANSHIP SCHOOL OF MASS COMMUNICATION

Elizabeth Lucy Carter

Hadley Kristina Guidry

Paige Margaret Hathorn

Hannah Camille Kleinpeter

Renuka Priya Koritala

Hunter James Lovell

Kelly Ann McDuff

Margaret Ellington McKowen

Madison Casey McNulty

Maxwell Lloyd Merchant

Baker Whitfield Murrill

Garrett Anthony Phillips

Travontae Fitzgerald Robinson

Sydnie Telcide Rowland

Isabella Rubiano

Anna Kate Spring

Michael Thomas Sullivan

Mollie Clayborne Thompson

Emily Alexandra Watts

Diamond Rochelle Yarbrough.

COLLEGE OF MUSIC AND DRAMATIC ARTS

Rhashan Rapheal Brazelton

Joseph Lee Carleton

Carl Wing Carver Jr.

Anthony Joseph Daigle

Sophia Elizabeth Dooley

John Dennis Dupre'

Lanndon Phillip LaBarthe

Bridget Elizabeth Lucek

Chandler Phillip Poche

Rebekah Joy Rainey

Jordan Matthew Smith

Jeremiah Deon Turner.

COLLEGE OF SCIENCE

Zara Fatima Ahmed

Bayleigh Elizabeth Anders

Nicholas Anthony Angelo

Maria Barranco

Matthew Kyle Blanchard

Sydney Renna Boudreaux

Joseph Vincent Broussard

Tuyen Thithanh Bui

David Christopher Caruso

Caroline Therese Clark

Courtney Blair Clouatre

Carol Nicole Crochet

Vi Khac-Tuong Cu

Angelina Bich Huyen Dang

Blake Mille Delacroix

Anna Catherine Devall

Camille Elaine Doran

Nabil Mansur Essajee

Edward Alexander Facundus

Sumitha Gavini

Heewon Hah

Logan Kenneth Hart

Suong Thi Ho

Jonah Harper Hoffman

Rachel Mae Hoffpauir

Celine Angela Jeha

Mike Trinh Le

Irene Chern-Ping Lien

John Austin Luther

Laurie Marie Lyon

Brandon Mark Magazine

Timothy Kyle Mann

Meredith Theresa Mermigas

Kirby Juelle Moore

Michael James Myers

Sandra Kieunga Nguyen

Kelsey Nicole Olson

Teddi Ashton Page

Marguerite Dolores Poche

Julia Shea Porter

Frances Elizabeth Reed

Rachel Katherine Rispone

Kristen Elizabeth Rohli

Kayla Marie Schwartzenburg

Delena Marin VanValkenburg

Sravya Vatsavai

Ariana Marye Virgillio

Sarah Morgan Whitlow.

COLLEGE OF THE COAST AND ENVIRONMENT

Andrew Stephen Armbrust

Kenneth McVea McKenzie

Trevor Jacob Roussel.

GRADUATE SCHOOL

(MASTER'S)

Ann Henry Agbiak-Para

Diondra Kelli Alexander

Lena Hajra Aslam

Jane Cameron Barney

Jonathan Phillip Batiste

Hannah Lane Boutwell

Elizabeth Lauren Breaux

Philip Andrew Brignac

Philip Andrew Brignac

Jaylun Stanley Brumfield

Nicole Denise Butler

Rhea Cessac Caluda

Cameron John Cason

Luke Daniel Chaddick

Ann Marie Chaney

Ann Marie Chaney

Mary Elise Chiappetta

Ryan Whitney Cooney

Elizabeth Bounty Crain

Elizabeth Anne Culotta

Peter DeVane Currier

Haggai Delane Davis, III

Kayla Marie Davis

Ashley Coates Delrie

Katherine Walukevich Dienst

Maryann Nicole Dykes

Lori Esther Edwards

Norman Daniel Eger

Norman Daniel Eger

Asalsadat Emamjomeh

Blake Joseph Faulk

Sarah Elizabeth Fontenot

Tej Kumar Gautam

Kushal Ghale

Arneisha C Gipson

Katrina Deon Griffen

Brittany Anne Haaga

Amin Munther Hamideh

Jessica Anne Harrison

Kayla Heard

Alexandra Claire Hedrick

Emmy M Hicks

Londyn Alexandra Hill

Nancy L Hoag

Amir Saadat Hussain

Ethan Stagg Istre

Catherine Hayden James

Marisa Teal Jennings

Shayna Brooke Johnson

Angie Womack Jones

Nosirjon Q Juraev

Nosirjon Q Juraev

Thomas Scott Kemp

Rowan Elizabeth Knight

Divya Kolasani

Hailey Lynn Kuhns

Grace Helen Kulage

Chloe Marie Laborde

Emily Anne L Lavastida

Michelle Lanius Lee

Katherine Bollinger Lejeune

Patricia Shuting Li

Anteneh Amha Lisan

Anteneh Amha Lisan

Yanxia Amy Ma

Evan Bernard Magette

Michal Makowski

Paul Michael Mancuso

Mary Allison Manning

Ashley Jennette McDermott

Michael Charles McDowell

Christopher John McGehee

Christopher John McGehee

Makayla Jaci McManus

Caila Minette Miceli

Garrett Allen Miles

Mary Madalyn Miller

Dakota Alexandra Newman

Clare-Mai Hoang Nguyen

Cameron Michael Normand

Jasimiel Taneka Northern

Kathleen Jordan O'Brien

Errin Eileen Pontiff

Melissia Whitley Almay Porter

Yi Qin

Keller Montgomery Quinn

Keller Montgomery Quinn

Kimberlee Dawn Riles-Stewart

Jennifer Wilder Rogillio

Eric Joseph Roussel

Raquel Saenz-Llano

Benjamin Todd Schexnayder

Benjamin Todd Schexnayder

John Edward Schwartzenburg

Ronald Al Scott Jr.

Helen Claire Seder

Edward Powell Seyler

Safura Sharifi

Gillian David Sims

Christine Hee Song

Nancy Lee Stich

Edward Stuart Strasner

Rachel Rebecca Terrell

Omar Nicolas Terselich

Christopher Edwin Trahan

Cassandra Marie Twist

Lauren Antoinette Viator

Jean Elyse Vicari

Mary Emily Walke

Peyton Marie Wells

J. Gray Whitsett

Jarrett Ridge Womack

Tyler Anthony Zimmer.

(DOCTORATE)

Taylor Barbay Assad

Vanya D Cherneva

Leanna Becnel Cupit

Morteza Dabbaghjamanesh

Tej Kumar Gautam

Lindsey Elizabeth Hartman

Felecia Danell Jones

Raquel McFarland Robvais

Allen Lee Ryan

Arash Taghi Nezhad Bilandi

Charles Algeo Wilson, IV.

SCHOOL OF VETERINARY MEDICINE

(DOCTORATE)

Carly Kristin Berggreen

Erica Ann Bourgeois

Savannah Faye Burch

Erica Lloyd Fontenot.

MASTER LIST

Sabrina Lailah Angelle, Lafayette

Emilie Terese Bowen, Waterford, Wis.

Leni Gwendolyn Burk, Metairie

Carmen Marie Calderon, Breaux Bridge

Ian Michael Conroy, Covington

Emily Danielle Cook, Youngsville

August Paul Dixon, Mandeville

Matthew Joseph Dupre, Kenner

Briana Charne Fleetwood, Ellenwood, Ga.

Patrick Gagen, Suwanee, Ga.

Olivia Renee Geels, Bentonville, Ark.

Hannah Rose Katz, Dallas, Texas

Devon Jacob King, Mandeville

Jeffrey Mitchell Lemoine, Covington

Brett Paul Lorio, New Orleans

Alexis Grace Marengo, Westminster, Md.

Samantha Danielle McMillan, San Ramon, Calif.

Sara Elizabeth Mire, Delcambre

Annika Sabella, Napa, Calif.

Jillian P Shnowski, Destrehan.

COLLEGE OF AGRICULTURE

Jeremiah Guy Allee, Saint Amant

Corey Michael Alleman, Saint Amant

Casey Owen Anderson, New Boston, N.H.

Jonathan Aaron Arnold, Jonesville

Peyton A Arthur, Florien

Tara Madelyn Baker, Delcambre

Vanessa Marie Barrios, New Orleans

James Krae Baumgardner, Greenville, S.C.

Amanda Marie Benge, Metairie

Alexa L Bennett, Pittsburgh, Pa.

Taylor Leigh Bergeron, Houma

Jazmyn Joy Bernard, Lake Charles

Olivia Laine Beyer, Ypsilanti, Mich.

Carly Michelle Boudreaux, Belle Rose

Caroline C Bowman, Shreveport

Caroline Caldwell Brainard, Shreveport

Grace Ann Brown, Midland, Texas

Madison Leigh Buratt, Prairieville

David Josiah Cambre, Springfield

Dennis Robert Carriere, Mandeville

Liless Barrett Case, Larose

Paige Taylor Christiana, New Orleans

Madison May Church, Mandeville

Heather Eileen Cizek, Elk Grove Village, Ill.

Griffin Daniel Copeland, Prairieville

Courtney Kay Cornett, Albany

Andrew J Corrado, Elkton, Md.

Gabrielle Elise Craft, Baytown, Texas

Emily Anne Cressoine, Houma

Lauren Ashley Cuneo, Gretna

Maryam Alisha Datcher, Shreveport

Gillon Timothy Davis, St. Gabriel

Sommer Elise Davis, Alexandria

Katherine Linnea Dodick, Mandeville

Camille Elizabeth Doig, Missouri City, Texas

Griffin L Dorr, Crowley

Hanna Marie Dudley, Prairieville

Mary Lee Duet, Covington

Sarah Gray duPlantier, New Orleans

Brittany Elizabeth Dupre, Houma

Shanara Elizabeth Dyson, Hamilton, Canada

Madelyne Faye Easley, Walker

Hannah Helene Eblen, Metairie

Chelsey Lavonne Ellsworth, Springfield

Cameron Michael Field, Abita Springs

Andres Julian Fino, New Orleans

Mary Margaret France, Lake Charles

Brittany Lynn Francisco, Denham Springs

Emily Elizabeth Franklin, Delhi

Elise Laura Friend, New Orleans

Trista Amanda Galivan, Franklinton

Emily Alyssa Gerrets, New Orleans

Ashlee Marie Gordon, Chalmette

Grier Dale Gossen, Lafayette

Matthew Kent Hailey, Memphis, Tenn.

Gabrielle Lynn Hanley, Slidell

Lindsey Nicole Harris, Lafayette

Erynn R Heffley, Walker

Mirian Herrera, Murrieta, Calif.

Gia-Liem Nicholas Hoang, New Orleans

BreAnna Jonae Hooper, Houston, Texas

Clinton James Hornsby, Denham Springs

Elizabeth Allen Texada Hotard, New Orleans

Sam Hotard, New Orleans

Ciara K Hugle, Slidell

Bailey Alexis Hutchison, New Orleans

Thomas Hebert Huval Jr., Covington

David Huynh, Shreveport

Donnelle Keelyn Jackson, Lake Charles

Patriona Eumeka James, New Orleans

Seth Daniel Jean, Dry Creek

Hannah Richelle Johnson, Prairieville

Bailey Kannen Jones, Belle Chasse

Bianca Janel Jones, Natchitoches

Madison Cecilia Jones, Denham Springs

Lena Belle Kelly, Hattiesburg, Miss.

Chrystal Marie Kerbo, Deming, N.M.

Samantha Lyn Labbit, Nacogdoches, Texas

Mark Joseph Laird, Monroe

Emily Claire Langlinais, New Iberia

Seth Michael Lepine, Belle Chasse

James Benton Lieux, Denham Springs

Avery Claire Ligon, New Orleans

Jensen Amelia Liljeberg, Metairie

Cosette Marie Loper, Shreveport

Jackson Reed Loupe, Abita Springs

Stephen R Lovell, Martinsburg, W.Va.

Elle Alexandra Lovick, New Orleans

Madison Danielle Lucas, Friendswood, Texas

Kelsey Gwendolyn Maguire, River Ridge

Alexis Grace Marengo, Westminster, Md.

Samuel Sabin Mattingly, Belle Rose

Danielle Renee Maumus, New Orleans

Stephen T Mayer, River Ridge

Matthew Richard McClellan, Cypress, Texas

Dakota J Mengel, Mililani, Hawaii

Mayzie A Miller, Russellville, Ark.

Amber Mikhail Monlezun, Covington

Ivane Anez Moore, New Orleans

Sydney Rae Mouser, Shreveport

Cherie Isabelle Neville, Lafayette

Gabrielle Elizabeth Nunez, Bossier City

Rachel Jean O'Leary, New Orleans

Ethan Jameson Olah, Albany

Anna A Omojola, New Orleans

Kelsey Olive Parchman, La Grange, Texas

Divya Umesh Patel, Alexandria

Elizabeth Laverne Patterson, Charlotte, N.C.

Sarah Patterson, Praireville

Megan Lynn Perez, Kenner

Manysa Elle Phachansitthi, New Iberia

Francesca Anne Piccione, Lafayette

Jesse Leif Pierce, Cut Off

Emma Annabella Pittman, New Orleans

Ashley Ann Pomes, Franklinton

Brielle Noelle Pourciau, Watson

Cassidy Mare Powell, Slidell

Kelsy P Prestenburg, New Orleans

Emily Elizabeth Price, Shreveport

Ysabella Maria Ramirez, New Orleans

Hadley Victoria Rase, Covington

Madison Marie Rentz, Gonzales

Julia Jean Rigney, Slidell

Kaila Tiera Roberts, Frederick, Md.

Cameron James Roig, Gonzales

Tate Joseph Roussel Jr., Norco

Marisa Leigh Saladino, Slidell

Emily Lauren Schenk, Walker

Cora Jennie Schneider, New Orleans

Jillian Cara Schunick, Baltimore, Md.

John Connor Scripture, Bossier City

Cooper Anne Seeser, Tioga

Madison Elise Sharp, Pell City, Ala.

Darby Rae Simmons, Jena

Colby Allen Simoneaux, Metairie

Ingrid Arden Sjunnesen, Madisonville

Brooklyne Marie Smith, Kenner

Caitlyn Elizabeth Smith, Longwood, Fla.

Madelyn Minette Ruth Smith, Lafayette

Kyle Dufour Stephens, Mandeville

Laura Jane Stevens, Crowley

Anne Marie Sticklen, Des Moines, Iowa

Sarah Elizabeth Thomas, Breaux Bridge

Julia Christin Thornton, Arabi

Yewande I Tinubu, Opelousas

JuWan Angarie Torregano, New Orleans

Frances Tosca, Circle Pines, Minn.

Randi Lyn Toups, Thibodaux

Brooke E Townsley, Lake Charles

Summer Starr Underwood, Denham Springs

Alyssa Naomi Veazey, Erath

Tyler Jordan Venable, New Iberia

Ashley Sills Wall, Springfield

Nathan Andrew Watson, Mandeville

Gabrielle Lynn Wehle, Kenner

Sarah J Weiskopf, Covington

Francis G Weller, Metairie

Alexis Star Werner, Donaldsonville

Anna Katrina West, Leesville

Aubree Nicole-Day Wilburn-Aucoin, Madisonville

Hope Therese Winkler, Mandeville

Janice Marie Wray, Palm Bay, Fla.

Macy Lynn Zawada, Covington

Kathleen Joy Zerangue, Slidell

Katharine Marie Zimmer, Missoula, Mont.

COLLEGE OF ART AND DESIGN

Caroline Rose Anderson, Shreveport

Hailey Marie Andras, Thibodaux

Caroline Stone Arbour, Dallas, Texas

Abigail R Averett, Denham Springs

Brittany Anne Baldwin, Covington

Olivia Faith Barron, Port Barre

Emily Holland Batte, Shreveport

Henry Richard Bein, San Clemente, Calif.

Saul A Belloso, New Orleans

Madeline Theresa Bernard, New Orleans

Nancy Charmaine Beteta,

Kennedy Renee Bilello, Destrehan

Catherine Robin Bloemer, New Orleans

Emma Grace Bologna, Gretna

Emily Nicole Bourdon, Mobile, Ala.

Nicholas Alexander Bradley, Mandeville

Catherine Louise Cavitt, Williamsburg, Va.

Angel Chang, Morganza

Cydney Theresa Chung, Kenner

Stephanie Anne Clavin, Harahan

Marie Suzette Comeaux, Sunshine

Taylor Elizabeth Compton, Mandeville

Grant Wayne Cooper, Prairieville

Maxwell L Davis, New Orleans

Alissa Cristina Diaz, Luling

Samantha Hope Dorsett, Shreveport

Zachary Ian Dubofsky, Glenview, Ill.

Avery Camille Eddy, Lafayette

Ashley Rae Evans, St. Martinville

Kara Jane Fitzsimmons, River Ridge

Roxanne Aimee Gaffney, Prairieville

Jorge Alejandro Galdamez, Kenner

Sean Michael Goebel, Metairie

Cecilia Gomes, Houma

Taylor Elizabeth Gonsoulin, Houma

Emma Jane Gonzales, Covington

Shei Jae Gotico, Shreveport

Joseph Kane Graziani, Mandeville

Jeremy Michael Gremillion, Port Allen

Lauren Elizabeth Guidroz, Kenner

Stephen Calise Hanks, Lake Charles

Emily Ann Hebert, Abbeville

Abigail Laine Hedrick, Friendswood, Texas

Emma Drumm Hurstell, Mandeville

Jonah Paul Judice, Lafayette

Vayle Marie Khalaf, Metairie

Jiwon Kim, Seoul, South Korea

Matthieu David Landry, Mandeville

Christie Lynn Lawrence, Monroe

Darius Nakia LeBeaux, New Orleans

Courtney Nicole Leonpacher, Lafayette

Madeline Elaine Luke, Covington

Kaitlyn Nicole Mann, Gainesville, Fla.

Michael Jacob McGill, Shreveport

Caitlyn Theresa McGowan, Metairie

Arden Hale McMillin, Vidalia

Catherine Mills, Metairie

Catherine Elizabeth Mitchell, New Orleans

Madeline Marie Norton, Mandeville

Matthew Channing Oakman,

Justin David Oubre, Vacherie

Raven Lillie Porter, New Orleans

Kaylin Shena Reynolds, Shreveport

Anne Catherine Rodriguez, Mobile, Ala.

Hannah Brahm Rote, New Orleans

Kourtney Tre' Russo, Carencro

John Andrew Samson, Prairieville

Alexa Michaela Scherer, Covington

Julia Ann Scheuermann, Covington

Kirstie Ann Schexnaydre, Ama

Kaitlin Marie Schuette, Kenner

Sydney Christine Sheehan, Kennett Square, Pa.

Maegen Theresa Shifter, Metairie

Michael Joseph Simon, New Orleans

Lucien Le Doux Smith, New Orleans

Ilana Samantha Springer, Metairie

Brooke A Strevig, Houma

Kevin Edgardo Suazo, New Orleans

Darby Lanell Thompson, Folsom

Gabrielle Sophia Torregano, Ponchatoula

Sarah Elisabeth Ulm, Mandeville

Rachel Nicole Valence, Dry Prong

Chloe Corrine Vitrano, Los Angeles, Calif.

Annan Wang, Queens, N.Y.

Christopher G Washington, III, Jackson, Miss.

E.J. OURSO COLLEGE OF BUSINESS

Anthony Austin Adams, Kenner

Kaitlyn Elizabeth Adams, Thibodaux

Isabelle Frances Adoue, Metairie

Benjamin Matthew Ainsworth, Mandeville

Nahid Ibrahim Al Balushi, Muscat, Oman

Esraa Ibrahim Al Raiisi, Dibba, Oman

Eric Matthew Alborn, Cypress, Texas

Fahad Mohammed Zayid Alhatmi, Ibri, Oman

Chelsey Melissa Allen, Alexandria

Megan Anne Almeida, New Orleans

Zachary Jessup Anderson, Castle Rock, Colo.

Chelsea Danielle Andras, Morgan City

Ryan Gravel Antoon, Alexandria

Ida Rebeca Arango Romagosa, Panama City, Panama

Bardia Arasteh, Houston, Texas

Emily Ann Arceneaux, Larose

Frank Alexander Arena, Mandeville

Elise Catherine Armand, Houma

Matthew M Artigues, New Orleans

Colin Anthony Ashby, Alexandria

Firdaws Oluwakemi Ashiru, Mandeville

Avery Elizabeth Autin, Covington

Jason Joseph Badeaux, Alexandria

Kayla L Baker, Thibodaux

Cristina Lucia Baralt, Kenner

Callie Elizabeth Barrilleaux, Prairieville

Amanda Elizabeth Barron, Berwick

Charles Carey Barron, Berwick

Anna C Beard, Monroe

Carley Renee Begnaud, Lafayette

Andre Patrick Bellefontaine, Jeanerette

Andrew Roy Bennett, Slidell

Laura Dunbar Bensabat, Gonzales

Tabor L Benton, Cypress, Texas

Taylor Margaret Benton, Houma

Julia Nicole Bergeron, Atlanta, Ga.

Lauren Claire Bergeron, Thibodaux

Lindsey Collins Berns, Covington

Alexandria Nicole Bertucci, Slidell

Ashwin Kumar Bethala,

David Hilton Boh, New Orleans

Wyatt Sullivan Boothe, Ferriday

Erica L Borne, Houston, Texas

Brandy L Bourgeois, Prairieville

Grant Paul Bourgeois, Harahan

John Franklin Bradford, III, Kenner

Anne M Bradstreet, Gonzales

Charles Eugene Brakenridge, II, Ferriday

Sarah L Brandt, New Orleans

Nathan Quinn Braquet, Metairie

Jack Wesley Brasher, Houston, Texas

Broderick Braziel, Houston, Texas

Brooke Alyse Brignac, Prairieville

Daniel John Brignac, Kenner

Andrew James-Michael Britt, Pitkin

Matthew Robinson Brock Jr., Chattanooga, Tenn.

Nathan P Bromley, Calhoun

Alyssa C Broussard, New Iberia

Andre Simon Broussard, Thibodaux

Seth A Broussard, Lafayette

Carter Bedford Brown, Shreveport

John Crichton Brown, Metairie

Emily Breanna Bryan, Metairie

Steven Michael Buchholz, Slidell

Leni Gwendolyn Burk, New Orleans

Douglas Burtch, Denham Springs

Dylan Cole Bush, New Orleans

Zachary Jordan Buster, Mandeville

Alec Winston Butterfield, Chicago, Ill.

Jacqueline Lee Byers, Hammond

Christopher Joseph Caldarera, LaPlace

Carmen Marie Calderon, Breaux Bridge

Caroline Elise Campagna, Prairieville

Rolando Jose Campoblanco, Caracas, Venezuela

Sloane Elizabeth Carroll, Opelousas

Vivian Tennessee Carter, Homer

Mary Ann Casadaban, LaPlace

Nicholas Lee Casanova, Bogalusa

Alexis Taylor Castille, Denham Springs

Michael Wayne Castle, III, Meridian, Miss.

Marjorie Julieth Castro Leiva, San Pedro Sula, Honduras

Natalie Cathcart, San Diego, Calif.

Caroline Irene Cenci, Slidell

Melissa Ferne Chadborn, River Ridge

Brooke Allyn Chambers, Mandeville

Christopher MacCallum Chapman, Southlake, Texas

Kevin Kendrick Chapman, Vidalia

Gabrielle Nicole Chatelain, Metairie

Yanying Chen, Lafayette

Oliver Neill Christian, Milton, Ga.

Christopher Joseph Cicardo, Alexandria

Jennifer Catherine Clark, Carlsbad, Calif.

Philip Tanner Clark, Nashville, Tenn.

Amanda Kathryn Clements, Rowlett, Texas

Kameron Nikole Cline, Palm Beach Gardens, Fla.

Miya Vashawn Colbert, Kenner

Andrea Michelle Cole, Panama City, Panama

Pierina Colina Ramos, Prairieville

Keith Andrew Collins Jr., Metairie

Skylar Alaine Compton, Ponchatoula

Chad Gerard Conard, Geismar

Laura Elizabeth Coniglio, Walker

Madeline Claire Conrad, Patterson

Richelle Dianne Cooper, Houston, Texas

Claire E Coppola, Scottsdale, Ariz.

Katie Elizabeth Corrente, Metairie

John H Corry, Lafayette

Jose Enrique Cortes, Bayamon, Puerto Rico

Madison Clare Costanza, Biloxi, Miss.

Jeffrey Parker Cowan, Shreveport

Matthew Paul Craig, The Woodlands, Texas

Carly Ann Cramer, Houston, Texas

Abbee Lynn Creath, Metairie

Irelan Elizabeth Crosby, Mandeville

Peyton Michael Cuccia, Mandeville

Colin James Daigle, Praireville

Hannah Catherine Daniel, Pineville

Cody Blaine David, Grosse Tete

Juan C Davila, Gonzales

Madeline G Day, Mandeville

Michael John deBlanc, III, New Orleans

Pedro Ernesto Diaz, Panama City, Panama

Jessica A DiCharia, Slidell

Tran Bao Doan, Lafayette

Sean Michael Dobies, Houston, Texas

David Chandler Doeker, Poway, Calif.

Catherine Victoria Dolce, New Orleans

Olivia Ann Domangue, Houma

Daniela Ivanna Dominguez, La Romana, Dominican Republic

Jack Haile Donham, Mandeville

Abigail Ahearn Dowling, Winchester, Va.

Brooke Magen Drost, Sulphur

Jamie Reed Drummond, Alexandria

Catherine Elizabeth Dubuc, Mandeville

Hunter David Dugas, Mandeville

Connor Fitzgerald Dunn, Dallas, Texas

Hyedi V Duong, Natchez, Miss.

Matthew Joseph Dupre, Kenner

Griffin P Dussold, Folsom

Thomas Fredrick Echols, New Orleans

Elizabeth Laine Eddlemon, Shreveport

Trinity Rai Edwards, Mandeville

Jack Travis Egloff, Geismar

Blake Merial Eichhorn, River Ridge

Daniel Joseph Ellender Jr., Mer Rouge

Daniel Joseph Ellender Jr., Mer Rouge

Katelyn Alexis Ellis, Houston, Texas

Amanda E Emmer, Bossier City

Rachel Arden Engelsman, Alexandria

Cameron Austin Ensari, Atlanta, Ga.

Alexander John Escott, Lafayette

Miles Robert Evans, Menlo Park, Calif.

Daniel Durel Farrelly, New Orleans

Landon Paul Faucheux, Lutcher

Eric Joseph Fecke, Covington

Hannah Marie Ferguson, Slidell

John Richard Fitzgerald, Houston, Texas

Molly Elissa Fix, Mandeville

Laine E Fogarty, Belle Chasse

Trent P Forshag, Metairie

Steven Craig Foundas, New Orleans

Taylor Fountain, Troy, N.Y.

Logan John Fowler, New Iberia

Olivia Adele Gabor, Abbeville

David William Gaines, Metairie

Kathleen Meeks Gallagher, Greenwood, Miss.

Ethan Ariel Galsky, North Miami Beach, Fla.

John Michael Gammie, Tulsa, Okla.

Peyton Thomas Gascon, Brusly

Gavin Thomas Giosa, Lafayette

Gregory Patrick Gonzales, II,

Samuel Lewis Goodfriend, Sugar Land, Texas

Garyn A Grace, Superior, Colo.

Brandt Wesley Green, Lottie

Mary Cathy Groomer, Mandeville

Evan Joseph Guillory, Nacogdoches, Texas

Seth Patrick Guillory, Lafayette

Austin Parker Guillot, Lafayette

Eric Thomas Guin, Mandeville

Colleen Elizabeth Haas, Metairie

Helen Monica Hafner, New Orleans

Dominick Anthony Hagstette, Metairie

Mark George Anthony Hahn, Houston, Texas

Leah Kathryn Haile, Covington

Zachary Tower Hall, Charlotte, N.C.

Katherine F Hamilton, Metairie

Hayley Elizabeth Hammitt, League City, Texas

Clare Percle Haney, Katy, Texas

Jason Patrick Hanner,

Patrick B Hardy,

Alexander Evans Harp, Covington

Tyler Austin Harper, Marietta, Ga.

Jaci Jean Harrison, Paulina

Stephen C Harst, Lafayette

Justin William Hartnagel, Columbia, Ill.

Haley Ann Harvey, Duxbury, Mass.

Warren J Haskell Jr.,

Lauren Rebecca Hebert, Madisonville

Alyssa McKenzie Henderson,

Tennyson C Henry, St. Charles, Mo.

Morgan Alane Hernandez, Norcross, Ga.

Patrick Edward Hernandez, Shreveport

Benjamin Joseph Hess, Kenner

Hunter Quin Hill, Prairieville

Kaivan Kwasei Hill, New Orleans

Reily Lauren Hill, New Market, Ala.

Caroline Claire Hirschey, New Orleans

Michael E Hodapp, Temecula, Calif.

Jacob Thomas Holl, O'Fallon, Ill.

Cole Brennan Holley, Gonzales

Sebastian Homa,

Stewart Leeland Hooper, Metairie

Yiwen Huang, Metairie

Anthony Gabriel Hubbard, Houston, Texas

Coriana Chenelle Hubbard, Wichita, Kan.

John Michael Hue, Thibodaux

Sean Wenchai Hughes, Gonzales

Katelyn Frances Hukins, Sunset

Isabella Noelle Hundley, Lafayette

Maxwell Rathe Illing, Madisonville

Joseph Anthony Impastato, Madisonville

Kire' Samerria Ellen Jackson, McKinney, Texas

Lauren Connick Jamison, Roanoke, Va.

William Cooper Jenkins, El Dorado, Ark.

Brandyce Unique John, New Orleans

Brennan Michael Johnson, Denham Springs

Jada Nicole Johnson, Belle Rose

Kyler Michael Johnston, New Orleans

Frank Kelvin Jones Jr., Atlanta, Ga.

Kelly Lynn Jones, Midland, Texas

Sydnie Allain Jones, New Orleans

Lia Kenzie Joslin, Mandeville

Rachel Lynn Joyce, Aiken, S.C.

Nicolas Allen Juan, Denham Springs

David P Juneau, Lafayette

Tyler David Junius, Denham Springs

Stefanos Miguel Kafkallides, Prairieville

Benjamin Palmer Kaplan, Houston, Texas

Bridgette Renae Karcher, Chalmette

Brittany Denae Karcher, Chalmette

Adam Michael Karrigan, Metairie

Steven Davis Kelly, Dallas, Texas

Blaise Nichole Kenney, Destrehan

Joseph F Kepper, New Orleans

Fletcher Macklin Kerr, Dallas, Texas

Ray Robert Kingston, Kenner

Jacob Francis Kliebert, New Orleans

Cameron Jeffrey Koman, Waxhaw, N.C.

Cole James Krener, Lafayette

Lincoln Paige Kullander, New Orleans

Jonathan Lawrence Labatut, Metairie

Kody Joseph LaBauve, Erath

Elizabeth Skye Laborde, Marksville

Symone Selene LaCour, Humble, Texas

Molly Katherine LaGrasso, Katy, Texas

Aaron Tyler LaHood, Lake Charles

Isabella Marie Lalla, New Orleans

Ronald Michael Lamarque Jr., New Orleans

Luke Abram Lambright, Mandeville

Thomas Kyle Landreneau, Spring, Texas

Sara Elizabeth Landry, Luling

Cole David Langdon, Ventress

Victoria Ann Laprairie, Lafayette

Jacob J Larroquette, Watson

Bernard Paul Laviolette, III, St. Martinville

Samantha Nicole Lawrence, Miami, Fla.

Jamal Khaled Laymoun, St. Amant

Stephen Connevey Lazar, New Orleans

Stephen Connevey Lazar, New Orleans

Brett Anthony Leal, New Orleans

David Anthony LeBlanc, St. Amant

Katelyn Riley LeBlanc, Abita Springs

Shelbey Marie Ledet, Mandeville

Shanique Shanay Lee, Cottonport

Cooper Matthew Lemoine, New Orleans

Dongyuan Li, Zhengzhou City, China

Yukun Li, Fujian, China

Daniel Michael Lingenfelter, Landisville, Pa.

Caroline E Lipscomb, Metairie

Christa Serina Littles, Violet

Joseph Kettenring Lobrano, New Orleans

Max Gregory Long, Slidell

Brett Paul Lorio, New Orleans

Patrick Joseph Lorio, Metairie

Johnny Joseph Louque, III, Paulina

James Stevenson Luffey, Pass Christian, Miss.

Rory Paul Luke Jr., New Orleans

Zhiwen Frances Luo, Nanning, China

Ashlyn Bixler Lyons, Covington

Ian W MacInnes, New Orleans

Sebastian Luke Magann, Lafayette

Christian Patrick Maher, Metairie

Christopher D Manguno, Mandeville

Clarence Jefferson Manning, III, Monroe

Hannah Marie Marcantel, Berwick

Caroline Claire Marks, Covington

Benjamin David Marmande, New Orleans

Madison Alice Martin, Metairie

Reagan Phillip Martin, Covington

Carlos Martinez, Miami, Fla.

Gregory Joseph Marzilli, Rocky Hill, Conn.

John Emmette Maxwell, III, Ruston

Andrew J McAlister, St. Amant

Joshua P McAlister, French Settlement

Ainsley Loyce McDaniel, Ville Platte

Madison Bryce McDaniel, Covington

Bridget Clare McGettigan, Houston, Texas

Thomas Brimer McGinty, Indialantic, Fla.

Pierre Armand McGraw, II, LaPlace

Austin Michael McIntyre, Metairie

Michael Edward Mebruer, St. Francisville

Jack Henry Meehan, Metairie

Elizabeth Anne Mentz, New Orleans

Mackenzie Nicole Merriman, Bossier City

Zachary Adam Mesman, Kenner

Robert Francis Michalik, Slidell

Leslie James Miguez, III, Washington

Dale Austin Miller, Mandeville

James Christian Miller, Miami, Fla.

Justin Russell Miller, Iowa

Thomas Craig Miller, Shreveport

Sophie Dorothy Millet, Destrehan

Jessica Renee Mitchell, Mandeville

Taylor Lea Mitchell, Houston, Texas

Charlotte Marshall Mitts, New Orleans

Jared Thomas Molaison, Lafayette

Zachary William Molin, Sykesville, Md.

Devin Anthony Molina, Houma

Catherine Claire Montaldo, Metairie

Cristen Elise Monte, New Iberia

Camren Michael Moreau, Houma

Page Ferrier Morehead, Spartanburg, S.C.

Glynn David Morere, Harahan

Jacob D Morris, Stafford, Va.

Ja'Vona Ganiece Mott, New Orleans

Jennifer Claire Muldowny, Lafayette

Jacob Conner Munchrath, Lafayette

Gabriel Elias Muniz, Marietta, Ga.

John Michael Munson, Allen, Texas

Maggie Mae Murphy, Prairieville

Tony Lee Murray, Liberty, Miss.

William Samuel Nash, River Ridge

Kylie Breanne Neal, Iota

Khoa Anh Nguyen, Ho Chi Minh City, Vietnam

Jin Li Ni, Morgan City

Natalie Marie Nicholson, Pineville

Liam Blaine Norton, Ruston

Ryan Richard O'Krepki, Covington

Madison Claire O'Neal, Denham Springs

Skyler Katie Ockman, Gretna

Thomas Odeneal, Cullman, Ala.

Abimola Olupelumi Ogundare, San Diego, Calif.

Joshua R Orellana, Kenner

Daniel Ross Ortego, Lake Charles

Justin Edward Ortego, LaPlace

Kyle H Owens, Belle Chasse

Jacob J Pace, Nashville, Tenn.

Lily Paige Pavy, Lafayette

Yamilex Alexis Perez, Pearland, Texas

Clyde Richard Silas Perkins, Slidell

Jared Christopher Perkins, Jennings

Max Camille Perret, Lafayette

Isabella Jane Perrilloux, Ponchatoula

Alexis Trachelle Perry, Alexandria

Julia Kathleen Pfeifer, Slidell

Austin M Pfister, Metairie

Caroline Elizabeth Piccione, Lafayette

Gabrielle Jocelyn Pick, Milton, Ga.

Juan Raul Pino Cucalon, Panama City, Panama

Alexandra Irene Pitre, Ville Platte

Ross Houston Pittman, Slidell

Joshua Edward Poche, Houma

Payton J Poche, Paulina

Nicholas Dean Poret, Mandeville

Scott Jeffrey Poulin, Hammond

Taylor Thomas Pratt, Mandeville

Ty Agesha Pratt, Shreveport

Casey Ryan Prendergast, Mandeville

Brianna Danielle Price, Ocean Springs, Miss.

Alexander Munzer Qaddourah, New Orleans

Kevin Patrick Quinn Jr., Roswell, Ga.

Dylan Michael Ragsdale, Converse

Breana Nicole Ramsey, Kenner

Andrew Michael Rasco, Porter, Texas

Jeremy Marcellus Reed Jr., Eunice

Hannah Margaret Reeves, Wichita Falls, Texas

Michael W Reeves, Monroe

Andrea Renee Remy, Gretna

Amanda Elizabeth Reso, Kenner

Bailey Noble Richardson, Monroe

Sydney Elizabeth Richeson, Mansfield, Texas

Cassidy Sinead Riley, Lake Charles

Elise Evans Ripley, Metairie

Bryce Jordan Robinson, Bothell, Wash.

Edgar Timothy Rodriguez, El Paraiso, Honduras

Jose Raul Rodriguez, New Orleans

Cole Michael Rogers, Metairie

Victoria Mae Rogers, Woodstock, Ga.

Kellen Blanchard Rooney, Mandeville

Brian Joseph Rosenberg, Houston, Texas

Antonia Frances Rosinia, River Ridge

Olivia Rene Roth, Geismar

Bridgette Nicole Roundtree, Denham Springs

Alison Leticia Rubio, Mandeville

Jack Hooper Ruli, Mandeville

Austin Michael Sagona, Napoleonville

Abigail Melise Samson, Brusly

Pablo Andres Sanchez, Barranquilla, Colombia

Sidney Jackson Sanders, Pleasant Hill

Olivia Marie Scarber, Metairie

Mallory Drew Sceroler, Covington

Jacob Allen Schaefer, Covington

Merrill Joshua VI Scherer, Behtoh

Alexander Mathew Scheu, Chicago, Ill.

Michael Ryan Schmidt, Lafayette

Lauren Marie Schneida, Pearl River

Aimee Elizabeth Schott, New Orleans

Lauren Elizabeth Schouest, Mandeville

Dylan J Schueren, Denham Springs

Michael Charles Schwank, New Orleans

Dylan Thomas Scully, Ville Platte

Sara Neva Seago, Youngsville

Michael John Seaner Jr., Mandeville

Benjamin Robert Sehring, Alpharetta, Ga.

Bradford Price Shafer, Hammond

Blake James Shaw, Cape Coral, Fla.

Amber Sheffield, Covington

Megan Marie Shine, Destrehan

Jacquelyn Taylor Siegele, Katy, Texas

Rachel Marie Sileo, New Orleans

Tanner Ryne Sinclair, Pineville

Traivion Tyree Singleton, Marrero

William Carmack Slocum, IV, Shreveport

Adam Paul Smith, Monroe

Andrew Michael Smith, Third Lake, Ill.

Grace Constance Smith, Ruston

Jacob Andrew Smith, Port Neches, Texas

Kailyn Marie Smith, New Orleans

Thomas James Davis Smith, Huntington Beach, Calif.

Victoria Victorovna Smorodinova, Lake Arthur

John David Snyder, Shreveport

Ashlyn Blaire Soileau, Ville Platte

Seth Michael Sonnier, St. Martinville

Tela M Sorrell, New Orleans

Emily Claire Soulier, Southlake, Texas

Summer Catherine Spradley, Granite Bay, Calif.

Michelle Brooke Sprawls, Springhill

Samantha Aline Staehle, New Orleans

Paul Wilmot Stapp Jr., New Orleans

Nicholas Don Starkweather, Ringgold

Jake Edward Steinhardt, Boca Raton, Fla.

Justin P Steudlein, Lacombe

Anna Elizabeth Stevens, Shreveport

Sean Michael Stewart, Houma

Christopher Emmitt Stills, Shreveport

Paul Casey Stokes, The Woodlands, Texas

Devin Anthony-Hernandez Strader, Sugar Land, Texas

Lauren Michelle Gibbons Stubbers, Houston, Texas

Kristen Margaret Stuckey, Mandeville

Kyle William Sullivan, Winnsboro

Lauren Rae Sullivan, St.Charles, Mo.

Lane Michael Sumrall, Covington

Brett Morgan Swonke, Spring, Texas

Kevin Joseph Sylvera, New Orleans

Adam Philip Tamplain, Houston, Texas

Mary Elisabeth Joy Tarpley, Alexadria

Raegan Cecilee Taylor, New Orleans

Courtney Alexandra Templet, Metairie

Jordan Michelle Templet, Prairieville

Austin L Terrell, Lacassine

Ryan R Terribile, The Woodlands, Texas

Conrad J Thomas, Lafayette

Ebony Mariah Thomas, New Orleans

Lauren Kathryn Thompson, Leander, Texas

Morgan Theresa Thompson, Harahan

Chloe Aleese Tillis, New Orleans

Nicholas James Toca, Littleton, Colo.

Alexander Thomas Traina, Mandeville

Huy Duc Tran, Metairie

Isabella Q Tran, Geismar

Kayla Elizabeth Tripode, Donaldsonville

Evelyn Alexandra Truax, Nacogdoches, Texas

Mallory Kaye Tucker, Pearl River

Andrew Joseph Tufts, Metairie

Cornell Deshawn Turner, Lutcher

Zoe Nastassia Vallotton, Metairie

Trevor Andrew Van Veckhoven, Monroe

Leland Carlton VanSant, Shreveport

Colin Andrew Vavrik, Dallas, Texas

Paul Jude Veazey, Abbeville

Mason Patrick Vicknair, Maurepas

Annie Beatrice Villarrubia, New Orleans

Hanna Ruth Vollenweider, Bush

Allison Diane Vu, Houston, Texas

Coy Franklin Wagoner, Shreveport

Betsy Ann Wallbillich, Metairie

Vernon Wang, Metairie

Asia Nichole Warden, Dallas, Texas

Cameron Hayes Warner, Covington

Mitchell Edward Webb, Monroe

Austin William Weber, Katy, Texas

Xuejiao Wei, Wulumugi, China

Kayla LeAnn Weigel, Prairieville

Reiss A Weil, New Orleans

Wyatt Oswald Weilbaecher, Kenner

Madeline Rae Wells, Covington

Graham Williams White, Ruston

Michael Christopher White, New Orleans

Gabrielle Morgan Wilder, Bossier City

Olivia Ann Williams, Ellicott City, Md.

Sky Brianna-Kelene Williams, New Orleans

Patrick Manuel Willis, Houston, Texas

Joshua A Wollfarth, New Orleans

Mason Michael Wooton, Metairie

Jillian Connor Wright, Montgomery, Texas

Baylee A Zeringue, Luling

Nuo Nora Zhang, Prairieville

Yangming Zhang, Lake Charles

Zhibo Zhang, Luo He, China

Hannah Elise Zizzi, Monroe.

COLLEGE OF ENGINEERING

Alexander Anthony Adams, Lafayette

Rogers Brendan Adcock, The Woodlands, Texas

John Agnew, Appleton, Wis.

Damilola Abdul Agoro, Riverdale, Md.

Andrew Michael Agosto, Chalmette

Oluchukwu Joseph Agu, Houston, Texas

Zain Ahmed, Kenner

Mahmood RaShid Al Abri, Rustaq, Oman

Mohamed Khamis Al Bulushi, Al-Dhakliya, Oman

Amjad Saif Al Hatmi, Ibri, Oman

Mohammed Khalfan AL Jabri, Muscat, Oman

Mouad Al Hadi Al Krmagi, Tripoli, Libya

Kumail Adil Al Lawati, Muscat, Oman

Amur Abdullah AL Maawali, Bousher, Oman

Muadh Hamood Al Mamari, Muscat, Oman

Muneer Sulaiman AL Mamari, Ibri, Oman

Saleh Salam Al Naabi, Muscat, Oman

Yusef Khamis Al Sadairi, Yanqul, Oman

Abdul Salim AL Tobi, Mabila, Oman

Hamed Ahmed Hussein Al-Ajmi, Saham, Oman

Qais Nasser AL-farqani, Nizwa, Oman

Said Hamed Al-Harrasi, Jammah, Oman

Majid Said Al-Maskari, Muscat, Oman

Mohamed Khalfan Al-Naabi, Muscat, Oman

Almoatasem Salim Alaufi, Hay Alnahdha, Oman

Ahmed Mohammed Alazri, Alkhasabah, Oman

Ian Ausler Alexander, St. Louis, Mo.

Almuatasem Saif Alghaithi, Sohar, Oman

Omar Ahmed Alhashmi, Muscat, Oman

Hassan F Alkhamees, Qateed, Saudi Arabia

Mohammed Khalifa Alkiyumi, Al Suwaiq, Oman

Austin Layne Allen, Praireville

Conner Patrick Allison, Covington

Ihyle Gerard Alonso, Frisco, Texas

Ali Khalifa-Leghwais AlSuwaidi, Rak, United Arab Emirates

Jason Reynaldo Alvarez, Prairieville

Ehab Samir Alzoubi, Slidell

Juan Diego Amador, Granada, Colombia

Juan Alfredo Amaya Sanchez, Panama City, Panama

Cody Lee Anderson, Spanish Fort, Ala.

Dominique Angele Angibeau, Missouri City, Texas

Courtney Rae Antie, Denham Springs

Benjamin James Argeanton, Slidell

Grant Cade Arnold, Thibodaux

Mary Katherine Arotin, Denham Springs

William Joseph Arseneaux, Destrehan

I Wayan Surya Aryana, Bali, Indonesia

Colleen Antoinette Atkins, Ponchatoula

Adelayde Louise Aubrey, Bossier City

Daniel Paul Augustin, Slidell

Yader Antonio Avilez Anzoategui, Leon, Nicaragua

Nawaf Nidal Awad, Houston, Texas

Chad Matthew Babin, Mandeville

Christopher John Babin, Metairie

Christopher Eli Bacilla, Houston, Texas

Andrew Joseph Badeaux, Raceland

Joseph Andrew Bagert, Kenner

Austen Henry Bailey, New Orleans

John Davidson Bailey, New Orleans

Amari Jane Baker, Lafayette

Jeremy Renold Bardwell, Covington

Derek Michael Barrios, Thibodaux

Isabel Marina Barrios, Mandeville

Garrett Treville Barton, Prairieville

Daniel K Basham, Ft. Myers, Fla.

Aaron Michael Basso, Ponchatoula

Dylan Michael Bates, Grand Cane

Brett Jayson Baudot, New Orleans

Alexander Richard Baumann, Madisonville

Jordan Manuel Bautista-Rosales, Texas City, Texas

Brian Douglas Beck, Horsham, Pa.

Benjamin Thomas Becnel, Lafayette

Brandt Thomas Becnel, Belle Chasse

Brayden Lloyd Belanger, Biloxi, Miss.

Michael Louis Belanger, Metairie

Peter Alexander Belleau, Kenner

William Ward Belleu, III, St. Amant

Andrew Blake Bennett, Covington

Brigette Therese Berbling, Mandeville

Surariha Balarama Berg, Carriere, Miss.

Caroline Ann Bergeron, Rayne

Emily Louise Bergeron, LaPlace

Gabriella Martha Bergeron, Gretna

Nathan Daniel Berna, Mandeville

Jeffrey Thomas Bertoniere, Meraux

Abby Lynn Besselman, Montgomery, Ala.

Spencer Thomas Besson, Youngsville

Christian Hardy Bethea, Minden

Logan Philip Betzer, Metairie

Ryan Wayne Bishop, West Monroe

Emily Alaine Blair, Marietta, Ga.

Meredith Kincaid Blevins, New Orleans

Austin David Block, San Ramon, Calif.

Clayton Hunter Blossman, Mandeville

Madison Renee Bologna, Harvey

Jewel Edgar Bond, IV, Denham Springs

Alexi Lyn Bordlee, River Ridge

Catherine Veronica Bourg, Gretna

Mitchell Joseph Bourgeois, Kenner

Brandon Joseph Bourgoyne, Brusly

Gage Michael Bourgoyne, Port Allen

Samuel Jacob Lee Bowden, Hampton, Va.

Tabatha Grace Bradley, Mobile, Ala.

Matthew Leonhard Brandt, River Ridge

Philip Martin Breeden, Denham Springs

Megan Ann Bridges, Katy, Texas

Ashley Rosalia Brignac, Walker

Benjamin Stephen Brim, Metairie

Kevin Eric Broadbridge, Metairie

Blaise Antonio Broussard, Opelousas

Beau Matthew Brown, Sorrento

Bryan Dexter Brown, Katy, Texas

Jeremy Paul Bruhl, Madisonville

Bradley Keith Brumfield, Fluker

William Zane Buckner, Albany

Juan Jose Bukowitz, Sugar Land, Texas

Jordan Michael Buras, Venice

Nathan Burke, Longview, Texas

Garret C Burlas, The Woodlands, Texas

Lee Robert Burnett, New Orleans

Vanessa Cabrera, Destrehan

Christopher Robert Callan, Slidell

Wesley Tilghman Callaway, Ferriday

James Henry Callis, Varnville, S.C.

Jeffrey Trent Camden, Shreveport

Brie Angela Camilleri, San Clemente, Calif.

Brandon Michael Campo, Slidell

Briggs Michael Campo, Plaquemine

Madison Elise Campo, Lafayette

David Wayne Cannon Jr., Slidell

Stephen Parker Cannon, Waco, Texas

Thommy Thanh Cao, Rosemead, Calif.

Kayla Lynn Carbo, Covington

Alison Marie Carrier, Opelousas

Gabriel David Cespedes, Metairie

Kerci Elizabeth Champagne, Houma

Michelle LeBourgeois Chatry, Covington

Alexander P Cheramie, Cypress, Texas

Abigail Kathleen Childress, Mandeville

Michael Brian Christian, Stonewall

Caroline Marie Christmas, Madisonville

Brandon Paul Clancey, Terrytown

Joshua James Clavin, Slidell

Connor Charles Clouatre, Brusly

Macie Elizabeth Coker, Robert

Seth Alan Collins, Prairieville

Alex Anthony Comeaux, Longmont, Colo.

Hunter Allen Conkle, Bossier City

Dantonio Trevon Cooksey, Houston, Texas

Sofia Silva Cordero, Sao Paulo, Brazil

Andrew Travis Core, Folsom

Jeremiah Noah Cornell, Colorado Springs, Colo.

Gabriel Ricardo Correa, Panama City, Panama

Evan Michael Courtney, Prairieville

Darby Marie Cressy, New Orleans

Quentin Landry Cross, Madisonville

Jonathan James Cuccia, Meraux

Dario Cutura, Slidell

Collins Jeffrey John Daigle, Prairieville

Jor'Don Charles Daigle, Eunice

Shrey Kinnesh Dalal, Sugar Land, Texas

Travis Gerard Daly, Crozet, Va.

Binh Ngoc Dang, Sai Cron City, Vietnam

Craig Stephen Davis, III, Belle Chasse

Jarred Austin Davis, Lafayette

Trevor Joseph DeBardeleben, Lafayette

Andrew Joseph DeBlanc, Marrero

Joshua Michael deBoisblanc, New Orleans

Samuel Taylor deGeneres, Mandeville

Alexander Anton Deinken, Mandeville

Brittany Delatte, Thibodaux

Clayton David Deron, New Orleans

Louis William Derose, Shreveport

Margi Hareshkumar Desai, Metairie

Connor Baronne Descant, Bunkie

Megan Tamara Devine, Garland, Texas

Luis Eduardo Diaz, Prairieville

Gemma Margarite DiCristina, Avondale Est., Ga.

Alex Ree Dixon, West Monroe

August Paul Dixon, Mandeville

Michael McGovern Doggett, Alexandria

Brennan Michael Domangue, Lafayette

Cullen Michael Domangue, Houma

Karson Olivia Donald, Monroe

Alexandra Sophie Donner, Thibodaux

Patrick Lawson Downs, Alexandria

Brooke Hailey Doyle, Madisonville

David Anthony Drago Jr., Kenner

David St. Pierre DuBose, IV, Newport, N.C.

James Palmer Duckworth, Jackson, Miss.

Luke Michael Duhe, Destrehan

Stanton Chase Dupuy, Metairie

Kevin Nicholas Durr, Mandeville

Elias Harper Ebrahim, New Orleans

Emmaline Marie Edwards, Destrehan

Nicholas Ryan Eischen, Dayton, Ohio

Andrew Lee Elgin, Haughton

Rachel C Ellis, Plaquemine

Herbert Aaron Encalarde, Shreveport

Allen Paul Eschete, Bakersfield, Calif.

Daniel Halphen Evans Jr., New Orleans

Alexis Brianna Evans, Augusta, Ga.

Thomas Lee Evans, Chalmette

Austin James Fabre, Maurice

Ryan James Fairbairn, Houston, Texas

Samer Naser Farhud,

Jacob Charles Farner, Slidell

Andrey Fateev, Rancho Palos Verdes, Calif.

Elliott Shelby Felsher, Cheneyville

Kayla Marie Filostrat, Metairie

Gibson Wesley Fischer, Little Rock, Ark.

William David Fishburn, Port Allen

Josh Daniel Dagbay Florida, Marrero

Andre Reed Folse, Covington

Wesley Tate Fontenot, Ville Platte

Zachary Kyle Fontenot, Ragley

Mazie Claire Foret, River Ridge

Blake Michael Foster, Springfield

Jonathan Edward Fountain, Biloxi, Miss.

Dominick Michael Frank, Gretna

Mark Anthony Frank, Fayetteville, N.C.

Brian Michael Frantz, Mandeville

Cameron Blake Frazier, Lacassine

Jared Anthony Frederick, Dallas, Texas

Mark Andre Frederick, New Orleans

Garrett Joseph Fredrick, River Ridge

Michael David Froeba, Covington

Joseph Stephen Gaiennie, Mandeville

Nicholas Gerard Galle, Marrero

Katherine Grace Gambel, Hammond

Chang Gao, ChangLe, China

Jonathan Stephen Garitty, Chalmette

Austin Bradley Garrett, Darlington, Fla.

Tyler Brady Garrett, Darlington, Fla.

Austin John Gaudet, St. Martinville

April Ranee' Gaydos, Hammond

Andrew John Gayle, Lake Charles

Megan Michelle Geisert, Franklinville, N.J.

Andrew Charles Genois, Belle Chasse

Hailey Gabrielle German, Prairieville

Jonathan Colville Giardina, New Orleans

Caleb Coors Gilbert, Hoover, Ala.

Wyatt Frederick Gill, Kentwood

Cole Brandon Gluth, Picayune, Miss.

Nathan Wesly Goff, Vancleave, Miss.

Gabrielle Nicole Gollott, Waveland, Miss.

Joseph Zachary Gombeda, Hazleton, Pa.

Maria Paula Gomez Mendez, Neiva, Colombia

Gabriel Rezende Goncalves, Atlanta, Ga.

Brandon Rashod Gonsoulin, New Iberia

Daniel Isaac Gonzalez Hernandez, Abita Springs

Austin Carl Goodfellow, St. Francisville

Lisa Rebecca Goodgion, Covington

Zachery Joseph Gordon, Elmer

Genevieve Ann Gorman, Miami, Fla.

Erik Timothy Gormley, Oxford, Pa.

Benjamin William Granger, San Pedro, Calif.

Paskah Andreas Deo Gratias, Palasari, Indonesia

Justin Mathew Greaud, Norco

Adley Jordan Greear, Austin, Texas

Philip Lamar Green Jr., Clinton

Charles Edward Grenier, LaPlace

Simon Alexander Grigoryan, Jenkintown, Pa.

Joseph James Gugino, Tampa, Fla.

Harold James Guidry, Beaumont, Texas

Jonathan M Guidry, Denham Springs

Luke Aaron Guidry, Lafayette

Cole Scott Lee Guillory, Kenner

Elise Christina Guillory, Gonzales

Richard Randolph Gunn, Gloucester, Va.

Ethan Pike Gunter, Covington

Matthew Scott Hackney, Kenner

Luke Thomas Hagen, Thibodaux

Idrees Abdelrazak Hamed, Gretna

Charles Henry Hamilton, River Ridge

Thomas Stuart Hamilton, Houston, Texas

James David Hammond, III, Opelousas

Nathaniel Scott Hand, New Orleans

Kylie Jo Hanks, Lafayette

Alexis Renee Hanson, Madisonville

Ahmed Fadel Harib, Tripoily, Libya

Nicholas Preston Harper, Gonzales

Carl Bernard Harrigan, Highland Beach, Fla.

Cody Lane Harris, Chesapeake, Va.

Kendall Nathaniel Harrison, Westlake

Jorge A Hasbun, Santa Tecla, El Salvador

Taylor Snowden Hayes, Fort Worth, Texas

Blake Andrew Hebert, Slidell

Grace Catherine Hebert, Mandeville

Aprizky Bagus Heldinto, Palembang, Indonesia

Justin Michael Helm, New Orleans

Ryan Merrick Henry, Port Allen

Richard Neal Hensarling Jr., Lafayette

Alyssa Kathryn Hermesch, Walker

Luis David Hernandez, Mandeville

Oscar Eduardo Hernandez, Houston, Texas

Colin Michael Hery, New Orleans

Jordan Lee Hess, McComb, Miss.

Renee Catherine Hill, St. Gabriel

Brandon Adam Himel, Mandeville

Connor Dalton Hixon, Guyton, Ga.

Robert LeEdward Holladay, Monroe

Nathan Philip Holley, Forest Park, Ill.

Kyle Scott Holzman, Kenner

Philip Brant Hoover, Slidell

Jamie Elizabeth Hoying, Slidell

Blake Andrew Hudson, Vicksburg, Miss.

Chelsea Leigh Hulin, Prairieville

David Matthew Hunt, Hammond

Olivia Marie Hunt, Folsom, Calif.

David Sanders Huval, III, Lafayette

Farzan Ikhlas, Islamabad, Pakistan

Rebecca Layne Ishee, Hammond

Ade Istianto, Prabumulih, Indonesia

Mohamed Khaled Jabbar, Gretna

Kyle David Jackson, Cypress, Texas

Molly Elisabeth Jacobsen, Lafayette

Oscar Mauricio Jaime, III, Los Angeles, Calif.

Harrison Michael Jambon, Covington

Heather Renee James, Wylie, Texas

Peter Elliott James, Bellaire, Texas

Joshua Mark Janway, Houma

Caroline Faye Jarecke, Denver, Colo.

Justin Hassan Jase, LaPlace

Paolo Gabriele Jimenez Antenucci, Madisonville

Peyton Thomas Joffrion, Donaldsonville

Alfred Leslie Johnson, IV, Covington

Cameron Patrick Jones, Denham Springs

Casie Elizabeth Jones, Pensacola, Fla.

Elijah Tyre Jones, Franklinton

Katherine Faye Jones, New Orleans

Roman Austin Jones, Davison MI

Jonathan Scott Justice, Morgan City

Megan Rene Justice, Robert

Austin Robert Kates, Morgan City

Nehaal Kathuria, Powder Springs, Ga.

Jeremy August Kelly, Lake Charles

Brennan Lee Kent, Mandeville

Meghan Thanhmai Kenyon, Marrero

Collin C Kersker, New Orleans

Walker Cordt Kettelkamp, Evanston, Ill.

Karim Khattab, Lafayette

Jishnu Shekhar Kidile, India

Andrew Thomas Killgore, Mandeville

Carlton Brian Knight, Bogalusa

Dillon Michael Knight, Metairie

Drew Christopher Knight, Houston, Texas

Jonathan Joseph Knutson, Milton, Ga.

Brett Logan Kodak, Silver Spring, Md.

Madeline Nicole Koenig, Lake Charles

Hailey Nicole Kosutic, Slidell

Kasey Cameron Kraft, Metairie

Kyle Daniel Krc, Houston, Texas

Tyler James Kruse, Peoria, Ariz.

John Charles Kurtz, Mandeville

Kayla Ann Lafitteau, Mandeville

Hillare Jeannette Lafond, Pensacola, Fla.

Timothy Wilfrid Lafranca Jr., New Orleans

Scott Gregory Laiche, Metairie

Duyen Thuy Lam, Raceland

Cole Wesley Lambert, Birmingham, Ala.

Drake Austin Lambert, Hahnville

Luke Daniel Lambert, Gonzales

Katie Nicole Landrieu, New Orleans

Drew Martin Landry, Denham Springs

Garrad Christopher Landry, New Orleans

Luke Lane Larive, Patterson

Andrew Michael Larmeu, Metairie

Nicholas Cade Lasher, Jennings

Christian David Lashover, Walker

Michael Lee Lattimore, Kingwood, Texas

Morgan McKissack Lauck, Mandeville

Loc Le, Bastrop

Elena Michel LeBlanc, New Orleans

Jason Patrick LeBlanc, Bridge City

Seth James Ledet, Thibodaux

Alexander L Ledo, Metairie

Dillon Jacob Lee, Ponchatoula

Angelle Marie Leger, Lake Charles

Kayla Hannah Lehmann, Metairie

Jeremy Lawrence LeJeune, Youngsville

John Thomas LeJeune, Egan

Wyatt Joseph LeJeune, Brusly

Kyle S Lemoine, Destrehan

Alarii Levreault-Lopez, Canton, Ga.

Emily Elizabeth Lewis, Walker

Junjia Li, Guangzhou, China

Spencer Paul Link, Slidell

Melina Amarys Liriano, Kenner

Brandon Wade Livingston, New Iberia

Madison Chase Livingston, Shreveport

Justin Tyler Lobell, French Settlement

Stewart Joseph Lockett, New Iberia

Olivia Alexandra Logan, Lafayette

Nicole Patriz Lonatro, New Orleans

Harrison John Longwell, Corpus Christi, Texas

Abel Augusto Lopez, Mandeville

Mark Adam Losey, Lake Charles

Baylen Thomas Louque, Paulina

Tamryn Nicole Louque, Paulina

Nicholas Raymond Lowe, Metairie

Daniel Wade Lucas, Houston, Texas

Hayley Lynn Ma, Mandeville

Austin Joseph Maidlow, Slidell

Sheila Mallenahalli, Mobile, Ala.

Joseph Austin Mamou, III, Lafayette

Kiegan Matthew Marek, Mandeville

Erik James Martinez, Gonzales

Leonardo Daniel Martinez, Metairie

Barak Alexander Martone, Many

Landry Richardson Matthews, Lafayette

Christopher Matthew Charles Michael Mazzini, Dallas, Texas

Michael Henry McCarthy, Destrehan

Jacob Gandy McClure, Mandeville

Katherine Rose McCormick, Memphis, Tenn.

Brett A McDonald, Prairieville

Peyton Michael McGaha, Metairie

Thomas Cullen Hugh McMillan, Calgary, Canada

Kyle Anthony McQuen, Madisonville

Tyler Joseph Mehaffey, Madisonville

Christina Elizabeth Melancon, Covington

Christopher Daniel Melancon, Thibodaux

Bryan P Melcher, Cypress, Texas

Joshua Barry Melugin, Gonzales

Shelby Elizabeth Meredith, Slidell

Devin Reid Mesman, Mandeville

Mollie Elizabeth Messina, Mandeville

Zachary John Metrejean, Pierre Part

Aly Elbashir Metwally, Cairo, Egypt

Shelbi Lynn Meynard, Lafitte

Evan Joseph Michel, Lafitte

Holly Kimberley Midkiff, St. Francisville

Benjamin Adam Miller, Bellville, Texas

Jacob Bradley Miller, Gonzales

Kenneth Kody Miller, Amite

Preston Huie Miller, Mandeville

Samuel Bradford Miller, College Station, Texas

Jeffrey Porteous Millet, LaPlace

Christopher LeCorgne Mills, Metairie

Lauren Rae Mills, Schriever

Nickyle Joseph Milton, Addis

Elliott J Mire, Ville Platte

Smitkumar Anilkumar Mistry, Surat, India

Allison Lee Mixon, Lafayette

Timothy Andrew Mixson, Auburn, Ala.

Berk Mollaoglu, Houston, Texas

Tyler David Montero, Donaldsonville

Martin Morel Giesemann, Guatemala City, Guatemala

Amy Blair Morgan, Broussard

David Ray Morris, Anchorage, Alaska

John William Morris, Austin, Texas

Kamerhon Geoffrey Moses, Varnado

Madison Rhea Moss, Houma

Nicholas Russell Moss, Lafayette

Michael Edward Mullett, IV, Austin, Texas

Tyler Robertson Murphy, The Woodlands, Texas

Eric Thomas Murrell, Gonzales

Courtney Rae Musso, Belle Chasse

Giovanni Joseph Mustachia, Watson

Christopher G Myers, Lafayette

Everett Sylvester Myers, Covington

Joshua Lawrence Montevirgen Nabatilan, Bay, Philipines

Daril Fredy Nankap Nantchouang, Framingham, Mass.

Jonathan James Nasser, Tampa, Fla.

Brent Michael Neal, Covington

Nicholas Y Nedd,

William Cullen Neely, Slidell

Larry Francis Newby, III, Slidell

An-Anthony Thanh Nguyen, Hammond

Andrew Tien Nguyen, New Orleans

Diana MyAi Nhi Nguyen, Morgan City

Justin Ti Minh Nhan, Shreveport

Christian Evan Nieves, Little Falls, N.J.

Harry Lee Nordyke, III, Litchfield, N.H.

Thomas Conor O'Brien, Peachtree City, Ga.

Annie Gilham O'Keefe, Houston, Texas

Brennan Foster O'Keefe, New Orleans

Oseremen Eyituoyo Okojie, Lagos, Nigeria

Samuel Chukwuemeka Okoye, Nibo, Nigeria

Unoma Phebe Okoye, Lagos, Nigeria

Cameron Eric Oliver, New Hartford, N.Y.

Jenna Meadors Oliver, Denham Springs

Artney Raymond Olivero, Marrero

Megan Noel Owens, Pairieville

Casey Michael Panepinto, Hammond

Darshil Mukesh Patel, Mobile, Ala.

Hardika Niral Patel, Prairieville

Jay Yogesh Patel, COLUMBUS, Ohio

Emily Ann Patterson, Prairieville

Tristin Noel Paul-Olivier, New Iberia

Travers Schroer Paulk, Valdosta, Ga.

Kyle Landon Pecoraro, Metairie

Zachary Lawrence Pendergraft, Dallas, Texas

Ian James Pereira, Prairieville

Adele Dugue Perrier, Houston, Texas

Peyton Taylor Pertuit, Marrero

Lea Nichole Peters, Woodstock, Ga.

Christiane Elizabeth Petitbon, Metairie

Robert Mitchell Petras, Augusta, Ga.

Jacob Houston Pettigrew, Albany

Patrick Pham, New Orleans

Albaro Antonio Pineda, II, New Orleans

Cassidy Lane Pitfield, Slidell

Rylan James Pitts, Greenwood, S.C.

Seth Michael Plaisance, Thibodaux

Timothy Joseph Poche, Ponchatoula

Sean Michael Pons, Metairie

Payton Lambert Poole, McKinney, Texas

Austin Ward Posey, Suffolk, Va.

Ethan McKenzie Powell, Kingwood, Texas

Lloyd Maze Powell, Pearland, Texas

Mackenzie Noel Powers, Marrero

Deas Pratama, Jakarta, Indonesia

Ande Nicole Prather, Abita Springs

Zachary Paul Prevot, Shreveport

Charles Holden Prosser, Acworth, Ga.

Jasper Emnace Pura, Gretna

Thomas Brown Putnam Jr., Lafayette

Alexandra Riley Rand, Denham Springs

Giovanni Clement Ranzino, Lafayette

Wyatt Orion Redding, New Orleans

Conor Emmet Reilly, Alexandria, Va.

Lance Joseph Relle, Belle Chasse

Joshua Oliver Ressler-Craig, Atlanta, Ga.

Sean Tyler Rhame, Alexandria

Zoie Elizabeth Rhodes, Prairieville

Blake Paul Ricalde, Mandeville

Scott Copeland Richardson, Metairie

Blake Lawrence Ritchie, Ballwin, Md.

Hayes William Charles Rivault, Mandeville

Todd Justin Robert, II, Gonzales

John Tristan Roberts, Prairieville

Erin Christine Rodehorst, Metairie

Justin Matthew Rodolfich, Biloxi, Miss.

Christian Rodriguez, Metairie

Emmanuel Rodriguez, St. Rose

Alex Michael Rooney, Kenner

Morgan Ann Rosamond, New Iberia

James Bruce Rourke, New Orleans

Grant Samuel Rousseau, Plattenville

Mason Luke Roussel, LaPlace

Nicholas Andrew Roussel, Northlake, Texas

Alex J Rozas, Jennings

Bradley Allen Rucker, Malden, Mo.

Stoyan Joseph Ruh, Buffalo, N.Y.

Damian Alexander Runkle, Breaux Bridge

Christopher Mark Russo, Mandeville

Colton Lee Ryan, Columbia

Ester Saavedra, Slidell

Daniel C Sagona, Harahan

Samantha Mai Saman, Slidell

Teresa Fita Sambo, Cabinda, Angola

Samir Sanchez, Addis

Trym Seim Sandbakk, Sandnes, Norway

Colin Paul Savoie, Mandeville

Ashley Lauren Scardina, Livingston

Aaron James Schatzle, Gonzales

Mark Daniel Schebler, Milton, Fla.

Harrison Edwin Schluter, New Orleans

Tyler Landon Schmitz, Destrehan

Tyler Christopher Schott, Mandeville

Hannah Elizabeth Schroeder, Niceville, Fla.

Ryan James Schroeder, Toledo, Ohio

Thomas Jonathan Schroeder, Geismar

Amber Gabrielle Scopes, Lafayette

Benjamin Gustave Seago, Youngsville

Emory Griffin Selby, Hoover, Ala.

Giovanni Eduardo Sequeira, Abita Springs

Christopher Logan Serio, Dallas, Texas

Bryan Michael Serrao, Winter Park, Fla.

David Adam Sewell, Mableton, Ga.

Disha Chetankumar Shah, Metairie

Linda Lucille Shea,

Lucas Michael Shipman, Gonzales

Matthew Preston Siess, Dallas, Texas

Jessica Marie Signorelli, New Orleans

Tommy Mason Simmons, III, Walker

Hunter Wayne Simonson, Mandeville

Vishaldeep Singh, Lake Charles

Napat Sitkrongwong, Haughton

Colleen Elizabeth Slade, Metairie

Cooper Claiborne Smidt, Houston, Texas

Adam N Smith, Lafayette

Molly Kathleen Smith, Slidell

Robert Reese Smith, Opelousas

Jeffrey Owen Spann, Monterey

William Alfred Spencer, III, Jarreau

Luke Oliver St. Pe, Lafayette

Abishek Stanley, Pineville

Claire Irene Stansbury, Jeanerette

Angela Michelle Stark, Shreveport

Matthew Anthony Stephens, St. Rose

Jeremy Paul Stevens, Denham Springs

Scott Martin Stevenson, California, Md.

Tyler Anthony Stewart, Mandeville

Elaine Cecile Stremlau, Houston, Texas

Nicole M Suarez, Guayaquil, Ecuador

Deby Syahera, Medan, Indonesia

Debby Syefira, Sekayu, Indonesia

James Edwards Szeszycki Jr., Metairie

Gregory William Talmage, Covington

Alexis Gabrielle Tamberella, Metairie

Joseph Willie Tanner, Abita Springs

Miriam Tariq, Opelousas

Noah Christian Taylor, Livingston

Joshua David Tharp, Erin, Tenn.

Tyler James Theunissen, Jennings

Jefferson Michael Thomas, St. Marys, Ga.

Matthew Luke Thomas, Houma

Cade Joseph Thomasson, Ponchatoula

Steven Daniel Thrift, New Orleans

Samuel Peter Thurston, Bellaire, Texas

Blake Elliot Tillman, Alexandria

Brandon Antonio Tramontana, Monroe

Benjamin Nhat Dong Tran, New Orleans

Brandon QuocHung Tran, New Orleans

Taylor Van Tran, Morgan City

Tin Thanh Tran, Fountain Valley, Calif.

Michael Wayne Treco, Nassau, Bahamas

Kara Alice Triche, New Orleans

Devin Matthew Trigueros, Porter, Texas

Ryan Gerard Troendle, Lake Charles

Austin Joseph Troxler, Lutcher

Dennis Thanh Truong, Harvey

Hao T Tu, New Orleans

William Evron Tujague, Eunice

Aimee Kathryn Turner, New Iberia

William Edward Valley, Covington

Matthew David Vavrek, Chicago, Ill.

Jacob Scott Veillon, Brusly

Brandon Edward Veltrop, Metairie

Jacob Charles Venus, Lutcher

Valerie Michelle Vidal, Pinedale, Wyo.

James Randall Viguerie,

Caroline Michele Villarreal, Harlingen, Texas

Kevin Quoc Binh Vo, New Orleans

Joshua Erik Vrettos, Lacombe

Kimberly Brooke Wade, Peachtree City, Ga.

Michael Jude Waguespack Jr., Thibodaux

Adam Theodore Waguespack, New Orleans

Cameron Joseph Waguespack, Lutcher

William Scott Wajda, II, Mandeville

William Drake Wakefield, Mobile, Ala.

Kyla Daija Walker, Brusly

Peter Yupeng Wan, Birmingham, Ala.

Sarah English Wannamaker,

Trevor Charles Joseph Watkins Jr., Covington

Andrew Thomas Watkins, Houma

Corey David Webb, Metairie

Ryan James Weber, The Woodlands, Texas

Adam R Weiss, Cornado, Calif.

Randy Ray Wells, Cut Off

Sydney Jean Wentzell, New Orleans

Trevor Mathew West, French Settlement

Lauren Elizabeth Westphal, Lafayette

Adam Thomas Wetzel, Lafayette

Scott Michael Wetzel, Kenner

Nicholas Parker Whalen, Prairieville

Jonathan Michael Whelan, Metairie

Benjamin Harris White, Shreveport

Preston Turner White, Woodstock, Ga.

Dustin Robert Wieckert, Houston, Texas

Forrest Cole Wiegand, Phoenix, Ariz.

Amy Elaine Wieseneck, Mandeville

Parker Erik Williams, Spring, Texas

Andrea D Willis, Loreauville

Wesley Coleman Winters, Kingwood, Texas

Christian Pipes Wolf, New Orleans

Frank Wilmar Wynne, III, Decatur, Ga.

Amir Pooya Yazdani, San Jose, Calif.

Nicholas Gene Yeager, Mandeville

Gyeong Min Yoo, Gurye, South Korea

Adam Wing Yu, Metairie

Landon Charles Zeringue, Norco

Wei Zi Zhao, Lafayette

Muhammad Nur Siddiq Zulendra, Blang Krueng, Indonesia.

COLLEGE OF HUMAN SCIENCES & EDUCATION

Abigail Audra Abraham, Lake Charles

Hunter Drake Aguillard, Eunice

Dakoda Wayne Allbritton, Wisner

Bethany Autumn Alleman, League City, Texas

Ashley Marie Allmer, Sarasota, Fla.

Sarah Nicole Allred, New Orleans

Renee Jessica Alphonso, Houston, Texas

Bobbi Amar, Hammond

Grace Elisabeth Amar, Hammond

Andrew Vincent Amedee, Luling

Katelyn Maria Anderson, Addis

Leah Elizabeth Angelle, Lafayette

Ryan Paulsen Armstrong, Clinton

Cameron David Badinger, Abita Springs

Alexandra Nicole Baker, Missouri City, Texas

Hailie Brooke Baker, Morgan City

Joshua James Barney, Slidell

Hannah Louise Battle, Mandeville

Jacob Coleman Beason, Covington

Grant Alcess Belsome, Metairie

Myia Faith Benjamin, Hammond

Ragan Elise Benton, Madisonville

Trent Joseph Bergeron, Luling

Andrea Nicole Berka, Hartford, Wis.

Katherine Michelle Bickham, New Orleans

Riley Grace Biggs, Mandeville

Sophia Mae Bisch, Pompano Beach, Fla.

Kaitlyn Marie Blanchard, Slidell

Kelsey Jo Booth, Monroe

Byron Paul Bordelon, Prairieville

John Wesley Bott, Metairie

Kimberly Erica Boudreaux, Covington

Sydney Micah Bourg, Slidell

Hannah Gabrielle Bourque, Lafayette

Shelby Camille Boyd, Metairie

Emily Elizabeth Braud, Metairie

Dajour Braxton, Las Vegas, Nev.

Hannah Ray-Anne Breazeale, Geismar

Emily Ann Brooks, Covington

Sarah Elizabeth Broussard, St. Martinville

Keatra Renae Brown, Leesville

Madalyn Louise Brown, New Orleans

Gabrielle Celeste Brunet, Ville Platte

Kathryn Angela Bryson, Lafayette

Jackson Logan Buhler, Parkland, Fla.

Keenan James Buie, Denham Springs

Robert Tanner Burgess, Metairie

Carly Page Caballero, Folsom

Gabrielle Ina Ann Cambronne, Miami, Fla.

Bren Alan Canaday, Lake Charles

Ashley Marie Carter, Destrehan

Kyle Thomas Carter, Lake Charles

Alissa Irma Casso, Metairie

Chemelle Demond Cauthen Jr., Shreveport

Samantha Marie Cazenave, Thibodaux

Gabrielle Renee Cerise, Mandeville

Eleanor Wagner Chadwick, Alexandria

Natalie Ann Chance, Lafayette

Madison Claire Chiota, Madisonville

Hannah Brooke Choppin, Mandeville

Frederick Culpepper Clark, New Orleans

Hannah Aileen Aihua Clotiaux, River Ridge

Katie Alise Cloud, Prairieville

Demarcus Dontrell Coleman, Morgan City

Matthew Tyler Collet, New Orleans

Rachel Marie Collignon, Slidell

Alexa Jay Collins, Gretna

Natalie Rose Comardelle, Metairie

Joy Marguerite Comboy, River Ridge

Alexa Raye Conner, Grand Lake

Thomas Alan Cranfill, Lafayette

Autumn Chelsea Crawford, Houston, Texas

Christopher Michael Crespo, Covington

Madison Taylor Cross, Allen, Texas

Brooke Alexis Cryer, Lacombe

Ellyn Elizabeth Culotta, New Orleans

Bailey Kristin Culpepper, Belle Chasse

Alexis Nicole Curtis, Sikeston, Mo.

Courtney Fae Cutrer, Covington

Emily Kristen Dares, Kenner

Haley Carol Davis, Denham Springs

Jalen Joseph Davis, White Castle

Parker Berkley Davis, Grayson, Ga.

Jamie Elizabeth Defourneaux, New Orleans

Emilee Kate Delaune, Shreveport

Kristina Jade Delgado, Dallas, Texas

Jordan Denise Denler, Hosston

Mason Blaise Deshotel, Basile

Chloe Kelley Desselle, Belle Chasse

Alyssa Ann DiCristo, Charlotte, N.C.

Shelby Dawn Dillon, Bossier City

Harry Dilosa, New Orleans

Madison Claire Doggett, Alexandria

Madeline Claire Doucet, Jennings

Allison Elaine Douglas, McKinney, Texas

Ashlie Lynn Dubuy, West Monroe

Caroline Elise Duclaux, Metairie

Dustin Taylor Ducree, Slidell

Allison Christine Dufrechou, Madisonville

Ben Saul Dugas, II, Gretna

Rebecca Claire Dumestre, Metairie

Madeline Charbonnet Dunbar, Mandeville

Kimberlyn Archea' Duncan, Katy, Texas

Antoine Gregory Duplantis, Lafayette

Evans Elizabeth Dyason, Prairieville

Emily Kaylynn Edwards, Haughton

Brittany Renee' Ehlenberg, Villa Rica, Ga.

Katelyn Michelle Engolia, Kenner

Justin Lawrence Evans, Kenner

Salimata Lala Fall, Frazier, Pa.

Morgan Conway Farrell, New Orleans

Alexis Nicole Ferguson, Maurepas

Mitchell Eric Fillinger, New Orleans

Sarah Cruz Finnegan, Lees Summit, Mo.

Katherine Anne Fisher, Griffin, Ga.

Nathan Matthew Fontenot, Ville Platte

Madeline Marie Foreman, Mandeville

Phoebe Rose Fortenberry, New Orleans

Jared Kent Foster, Lake Charles

Lanard Joseph Fournette, Slidell

Brittany Nichole Freeman, Dry Prong

Callie Marie Frey, Metairie

Luis G Gagne, Orlando, Fla.

Hannah Kathryn Galbo, Denham Springs

Kelli Lynne Gallardo, Chalmette

Jhane' Nichol Garner, New Orleans

Hunter James Gebbia, Hammond

Zachary Preston Gibbons, Youngsville

Haleigh Nicole Giglio, Prairieville

Gabrielle Mae Glapion, Chalmette

Abigail Taylor Godfrey, Woodworth

Christopher Anthony Goff, Owensboro, Ky.

Diane Edel Gonzales, Prairieville

Dylan Andrew Greenman, Lake Charles

Amber Janine Griffin, Chicago, Ill.

Dashera Raelle Gros, Edgard

Joshua Brett Growden, Clare, Australia

Meghan Theriot Guidroz, Livonia

Anna Marie Guidry, Lake Charles

Austin Michael Guidry, Prairieville

Antonia Marie Gunzy, Jupiter, Fla.

Laura Ashley Guzzardo, Denham Springs

Kody Randall Hall, Manvel, Texas

Camille Angell Hamilton, Monroe

Victoria Anne Harp, Covington

Felixia Maia Harris, Miami, Fla.

Taylor Mylynn Hays, Lake Charles

Corinne Lauren Hebert, Metairie

Hannah Elise Hebert, Houma

Veronica Ann Hessler, Slidell

Whitney Noel Hicks, Lebeau

Jacob Thomas Hill, Kennesaw, Ga.

Emily Catherine Hingle, New Orleans

Joseph Charles Hoffman, Tampa, Fla.

Madison Nicole Hoffman, Kingwood, Texas

Jessica Nicole Holman, Shreveport

Logan Jacob Hornung, Harahan

Renard Selvin Howell, Bensalem, Pa.

Abigail Peggy Howie, Crowley

Claudia Vanessa Hurtado, Kenner

Lauren Elizabeth Immel, Carencro

Anna Michelle Jackson, Pine Prairie

Anjelica Frances Jarrett, Morgan City

Nathan Hunter Jeansonne, Keithville

Kortnei LeAnn Johnson, Waxahachie, Texas

Mykia Michelle Johnson, Port Allen

Emily Nicole Jones, Meraux

Walter Harrison Jones, Bryan, Texas

Nicholas John Judson, Mandeville

Kelly Lynn Juneau, New Orleans

Kathryn Gruber Kampen, Metairie

Caroline Suzanne Kaufman, New Orleans

Charley Elizabeth Keiffer, Mandeville

Emma Franklin Kelley-Bell, Bethesda, Md.

Briana Minette Kent, Prairieville

Bailey Elizabeth Kepper, Bossier City

Michael Anthony Kershaw, II, Shreveport

Alexis Lee Ketteringham, Lafayette

Hunter J Keyes, Monroe

Lorna Katherine Klein, St. Francisville

Paul Ming Klein, Metairie

Jaimie Marie Knight, Oscar

Kaitlin Elizabeth Knight, Mandeville

Savannah Kelley Knighton, Pottstown, Pa.

Brianna Renee Kora, Watson

Madison Marie Kotara, Covington

Amelie Claire Kramer, St. Martinville

Malorie Lynne La Magna, Sugar Land, Texas

Kaitlyn Theresa Lambert, Brusly

Raelynn Marie Lambert, Paulina

Peyton William Lambertson, Covington

Morgan Ashley Lamkin, Erwinville

Donald Christopher Lamotte, New Orleans

Casey Charln Landreneau, Slaughter

Rachel Marie Lang, River Ridge

Haleigh Marie Lasseigne, New Roads

Oksana Estrianna Louriana Lawrence, Dayton, Ohio

Tyler Andrew Leary, San Carlos, Calif.

Baylie Nicole Leblanc, Shreveport

Kennedy Claire LeBlanc, Lafayette

Regan Nicole LeBlanc, Mandeville

Katherine Patricia Lee, Hahira, Ga.

Alex "Nate" Legaux, Marrero

Elizabeth Haden LeRouge, New Orleans

Madison Rita Liggio, Mandeville

Katie Throop Linder, Bush

Don Charles Lipani, Mandeville

Dallas Marie Lipoma, Prairieville

Meagan Emily Lockhart, Allen, Texas

Catherine Ashley Loehr, Metairie

Connor Joseph Loper, Shreveport

Laura Mary Lorio, New Orleans

Kaitlyn Janice Lowry, LaPlace

Sophie Grace Luciano, Lafayette

Jane Marie MacDougall, Winnipeg, Canada

Maddison Alyse Machart, DeRidder

Madeline Claire Mack, Lake Charles

Jamie Nicole Marshall, Houston, Texas

Harrison Fairfax Martingayle, Virginia Beach, Va.

Tyler Andrew Matte, Lakeland

Haley TreVale Matthews, Lafayette

Kayley Nicole Matthews, Gretna

Mallik Derrick Matthews, New Orleans

Austin Chandler Mauldin, Forrest City, Ark.

Stephanie Elizabeth McCann, West Des Moines, Iowa

Sarah Elizabeth McCurley, Slidell

Kaleigh Marie McKean, Amite

Dominique I Mclemore, Houston, Texas

Reed Joseph Melancon, Stafford, Va.

Alexa Victoria Michel, Prairieville

Emily Claire Miller, Plaquemine

Jordan Ariel Miller, New Orleans

Falcon John Mire, Donaldsonville

Caroline Grace Mitchell, Houston, Texas

Priya Vijay Modi, Opelousas

Tareah Jade Moore, Bossier City

Traci Lee Moore, Prairieville

Bailey Clare Moragas, New Orleans

Hannah Elizabeth Moran, River Ridge

Bernae Ellisa Morgan, Fort Lauderdale, Fla.

Hailey Tyler Morton, Johns Creek, Ga.

Katherine Jane Morton, Bakersfield, Calif.

Corey Michael Moss, Ruston

Kassidy Jane Mueller, Torrance, Calif.

Alicia Ann Murch, Grover Beach, Calif.

Victoria Anise Nagin, Belle Chasse

Emily Ann Navarre, Iota

Emily Marie Navarro, Slidell

Lindsey Blair Neal, Fluker

Mackenzie Claire Neal, Albany

Zachary Reiss Nelson, New Orleans

Taylor Marie Newhouse, Houston, Texas

Lilly Lan Nguyen, New Orleans

Tommy Nguyen, New Orleans

Truc-Mai Thi Nguyen, Arabi

Baylee Nicole Nijoka, Gonzales

Rachel Lynne Nolan, Covington

Elizabeth Jane Nuss, Mandeville

Maggie Rose O'Dowd, Lake Charles

Haley Marie Oathout, Shreveport

Elizabeth Gabriela Ocon, New Orleans

Katelyn Jane Papierski, Lemont, Ill.

Endeavor Marie Parker, New Orleans

Chelsea Paige Passman, Metairie

Arzelius Payton, III, New Orleans

Leah Elizabeth Perez, New Orleans

Alyssa Christine Perino, Mandeville

Madison Kelli Perrin, Lafayette

Blair Alexis Pfister, Norco

Taylor DeeAnne Pitcock, Bullard, Texas

Collette Judith Pitre, New Orleans

Kellie Rayne Pitre, Plaquemine

Wes Thomas Prejean, Metairie

Quintarius Queen, Thibodaux

Claire Ann Ramirez, Poway, Calif.

Tyler Phillip Remedies, Many

Emily Elizabeth Rhatigan, Westlake Village, Calif.

Shelby Sarah Richard, Hammond

Kaya DeMoni Richardson, Baldwin

Joshua Raymond Ricks, Destrehan

Mallory Noel Robichaux, Woodworth

Emilie Gayle Robillard, Watson

Laura Maria Robinson, Lake Charles

Victoria Jeane' Rodgers, Lafayette

Brynna Kathryn Rogers, Prairieville

Mary Elise Rolfe, Oak Ridge

Hannah Wu Rosamond, Jefferson

Cassady Marie Ross, Atlanta, Ga.

Marissa Erin Roushar, Mandeville

Anne-Marie Teresa Ryan, Prairieville

Mallory Nicole Saccaro, Woodworth

Rachel Elizabeth Scallan, Covington

Lucas John Schexnayder, New Orleans

Jacob Michael Schipper, Brandon, Miss.

Darion D-Troy Scott, Los Angeles, Calif.

Brittney Layne Searson, Palm Beach Gardens, Fla.

Natalie Lauren Seeser, Alexandria

Amy Nicole Sequeira, New Orleans

Jacie Elise Shreve, Fort Worth, Texas

Taylor Maria Sigur, New Orleans

Laura Katherine Simmons, New Orleans

Danielle Claire Sketchler, Metairie

Allison Theresa Smith, Loranger

Catherine Frances Marie Smith, Denham Springs

Jacob William Smith, Bogalusa

Matthew Christopher Smith, Slidell

Heather Marie Soulier, Slaughter

Laura Claire Spann, Pleasant Hill

Caroline Rea Spohn, Benton

Kassie Jane St. Pierre, Gramercy

Kacey Gabrielle Stampley, New Orleans

Amy Claire Stelly, Opelousas

Macy Lane Stephens, Belle Chasse

Deja Symone Stith, Fairburn, Ga.

Alyssa Nicole Storey, Metairie

Asia McKenzie Storey, Shreveport

Ashley Erin Sullivan, New Orleans

Kennedy Jade Sutterfield, Oakdale

Catherine Cecelia Swindel, Houma

Alexis Jenae Thibodeaux, Harahan

Ian John Thomas, Southampton, N.J.

Valerie Rachel Thomas, Ruston

Taylor Marie Thompson, Marrero

Akiya Ashae' Thymes, Brusly

Kenneth Paul Toloudis, Thibodaux

William Michael Torrent, Natchitoches

Monique Elizabeth Touchet, Lafayette

Taylor Justine Traugott, Covington

Sydney Marie Treme', New Orleans

Alexis Marie Turner, Metairie

Amy Lynette Turner, New Orleans

Sarah Margaret Uzee, Kenner

Collin Joseph van Eijk, San Jose, Calif.

Scott Michael Vedros, Gretna

Stephanie Nicole Verdin, Livingston

Tori Lynn Verret, New Iberia

Emily Theresa Villa, Donaldsonville

Emily Anne Villafarra, Metairie

Dakota Wayne Voiselle, Prairieville

Davis Lyle Walker, Smyrna, Ga.

Elizabeth Daila Weeks, Monroe

Essence Serena Weeks, Sugar Land, Texas

Sadie Janell Welch, Petaluma, Calif.

Megan Lattier Whittemore, Mandeville

Griffin Johnston Wiemelt, Mandeville

Claire Elizabeth Wild, New Orleans

Kameron Cy Williams, Lawtell

Wryn Elizabeth Williamson, Gramercy

Jeremy Joseph Wiltz, Cecilia

Michael Joseph Wingerter, Gretna

Sydni Engel Winston, Keller, Texas

Taylor Elizabeth Witten, Ruston

Kaitlyn Renee Young, St. Amant

Nicholas Matthew Zimmerman, Slidell.

COLLEGE OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES

Christopher William Abadie, Metairie

Ryan Michael Abboud, Houma

Hayden Darrell Adams, Gonzales

Kane Alexander Aguila, Rosepine

Sophia Elizabeth Alamilla, New Orleans

Landix Samuel Alcorn, New Orleans

Abdulmajeed Musabih Alghamdi, Riyadh, Saudi Arabia

Macy Lynn Allen, Sorrento

Samantha Cheyenne Allred, Gonzales

Lindsay Elizabeth Allwein, Harvey

Jacob William Alterman, River Ridge

Hailey Marie Amato, Covington

Sabrina Lailah Angelle, Lafayette

Brian Arceneaux-Sackett, New Orleans

Maria Isabel Argenal, Managua, Nicaragua

Kendric Diggs Armstead, Avondale

Amelia Jo Artall, Opelousas

Qiraat Aslam, St. Rose

Qiraat Aslam, St. Rose

Mary Frances Aucoin, Morgan City

Anna Elizabeth Autin, Covington

Kaleb Grey Badon, Prairieville

Abigail Leighann Bailey, Lake Jackson, Texas

Alexis Kirsten Baptiste, New Orleans

Andrew Barback, New Orleans

Taylor Renee Barbazon, Mandeville

Tyler David Barbin, Port Allen

Johneisha Janae' Batiste, Brusly

Austin Clark Beckermeyer, Haughton

David Allon Beerman, Metairie

David Allon Beerman, Metairie

Chelsea Victoria Bell, Amite

Danielle Marie Bell, DeQuincy

Alexandria Eugenia Benboe, Pensacola, Fla.

Jenee' Angelle Benoit, Lafayette

Jessica Leigh Bergeron, Berwick

Kyndal Leighann Berkey, Lake Charles

Fallon Brooke Bernard, Lake Charles

Zachary Dale Berryman, Pensacola, Fla.

Matthew James Bertucci, Mandeville

Mary Frances Beslin, Rayne

Yasmine Bidikuindila, Montreal, Canada

Kavell Chevano Bigby-Williams, London, England

Lauren Elise Biggs, Mandeville

Bryanna Gaynnel Black, Riverside, Calif.

Christina Marie Black, Prairieville

Sarah Jean Bongiovanni, Metairie

Hannah Jane Bonsall, Spring, Texas

Reagan Ruth Boritzki, New Orleans

Christian C Boyd, Keatchie

Elizabeth Klein Bradshaw, Metairie

Carletta Rachelle Brantley, Houston, Texas

Shane Matthew Breaux, Pierre Part

Addison Rae Brewer, Shreveport

Ashley Michelle Brewer, Scurry, Texas

Corey Michael Brignac, Denham Springs

Peyton Mackenzie Britt-Breaux, Shreveport

Danielle Clement Brouillette, Metairie

Brandon Dontea Brown, St. Joseph

Jolecia Patrice Brown, Patterson

Victoria Dianne Buquet, Prairieville

Emma Catherine Burlette, Houma

Destiny Hope Burnett, Terrytown

Connor Lewis Burruss, New Orleans

Grant Gallwey Butler, Metairie

Ashlynn Victoria Buzbee, St. Francisville

Laura Emily Calabresi, Husser

Olivia Michelle Camel, Kaplan

Jessica Danielle Camelo, Tickfaw

Julianna Marie Cannamela, Waxhaw, N.C.

Dominique Carr, New Orleans

Kevin Chance Carter, Walker

Olivia Lorraine Casas, Livingston

Kaitlyn Gabrielle Catalano, Harahan

Jillian Brooke Chance, Gulf Shores, Ala.

Collin Joseph Chapman, St. Gabriel

Maria Isabel Chavez, Colorado Springs, Colo.

Jakeyla Iris Chavis, Lafayette

Savannah Ann Chiasson, New Orleans

Ashley Nicole Chizar, Miami, Fla.

Jensen Leigh Chotto, Covington

Christian Eric Christoffersen, Middletown, N.J.

Maria Christina Ciaccio, New Orleans

Devon Johanna Clancy, Basking Ridge, N.J.

Emily Brooke Clingan, Gonzales

Rebecca Laine Cody, Denham Springs

Sarah Elayne Cohen, New Orleans

Kristen Alexis Cohenour, Marksville

Allyson Barre Colomb, Destrehan

Catherine Dove Colvin, Springhill

Dylan Lee Colvin, Slidell

Bridget Alma Cone, Minden

Emily Ann Coniglio, LaPlace

Corrin Linae Connelly, Lafayette

Aureyon Necole Conner, Lafayette

Molly Alexandra Connor, Arlington, Texas

Madeline Frances Conrad, New Orleans

Erika Bankston Conway, Sorrento

Emily Danielle Cook, Youngsville

Terrese Jawan Cooks, Marrero

Courtney Elizabeth Cooper, New Orleans

Joshua Patrick Cooper, Monroe

Troy Allyn Cooper, II, New Orleans

Linus Joseph Cortez, IV, Carencro

Andrew Mark Costanzo, River Ridge

Darryl Joseph Coulon Jr., New Orleans

Aiden O'Connor Craver, New Orleans

Morgan Alexus Crier, Hammond

Kirk Michael Crochet, New Iberia

Symmes Watkins Culbertson Jr., Greenville, S.C.

Camille Elizabeth Cunningham, Lake Charles

Antoni Cutura, Slidell

Alyza Mae Dacula,

Gabrielle Elizabeth Daigle, Belle Rose

Madeline Molly Dake, Lafayette

Gabrielle Camille Danna, Metairie

Demi Maria Dantin, Marrero

Chusse-Lonna Theresa Dardar, Youngsville

Harrison Roland Daste, Luling

Gabrielle Alexis Dauzat, Marrero

Megan Cynthia Davenport, Metairie

Austin Kelly David, New Roads

Jordyn Alexandra David, New Roads

Kari Louise Davis, Moss Bluff

Porter Henri Dazet, New Orleans

Buford Caleb Dean, III, Delhi

Aimee Lynn Delaney, Destrehan

Mary Charmaine Delos Reyes, Gonzales

Taylor Elyse Denaburg, Covington

Alissa Marie Dennis, Slidell

Andrea Somone Dent, Tampa, Fla.

Andrea Somone Dent, Tampa, Fla.

Lindsey Renee Diaz, Oakdale

Zoe Kennedy Dickerson, New Orleans

Michelle Elizabeth Dickson, Marietta, Ga.

Kathleen Ann Dietrich, Metairie

Hannah Katherine Dill, Lafayette

Sheridan Elizabeth Dimattia, Prairieville

Christine Tran Do, New Orleans

Holly Hamilton Dorward, Shreveport

Veronica Marie Droulia, Lafayette

Jacob Connor Drummond, Hammond

Daniel Ray Ducote, Madisonville

Remi Ducote, Geismar

Spencer Anthony Duet, Denham Springs

Jessica Anderson Duffy, Crewe, Va.

Stephanie Marie Duplechain, Harvey

Alix Paige Duplechin, Eunice

David Joseph Durand, Covington

Natalie Rose Earles, Bunkie

Daryl Joe Edwards Jr., Fresno, Calif.

Ahmad El-Rachidi, Kenner

Kari Nicole Elliott, Lake Charles

Josh Alexander Elrod, Prairieville

Alex Landford English, Bossier City

Kathryn Thomas Engro, New Orleans

Morenike Abeke Erinkitola, Chicago, Ill.

Josie Lynn Eschete, Houma

Emily Lynne Eymard, New Orleans

Clara Alejandra Fajardo-Aayla, Metairie

Meghan Emily Falcon, Kenner

Nicole Frances Fidanza, Prospect, Ky.

Sarah Adele Fisher, Slidell

Jessica Riley Flaherty, Lake Charles

Kelsi Gayle Flores, New Iberia

Meredith Fielding Flores, Houston, Texas

Evan Michael Flynn, Metairie

Lily Frances Fontenot, Fairhope, Ala.

Haley Elizabeth Ford, Mechanicsville, Va.

Megan Elizabeth Fortenberry, Lake Providence

Madeleine Elyza Fosberg, Richmond, Va.

Marianna Nikolaou Fotakos, Shreveport

Katie Leigh Fox, Little Rock, Ark.

Michael Paul Frank, New Orleans

Kelley Weber Gerard Fruge, Prairieville

Alexandria Rene Fry, St. Petersburg, Fla.

Andrew Nicholas Furr, Denham Springs

Jody Marie Gaillard, Plaucheville

Alexis Elizabeth Gainey, Abita Springs

Andrea A Galea, West Orange, N.J.

Nisha Thea Gallow, Chataignier

Morgan Kimberly Galvin, Virginia Beach, Va.

Emily Katharine Gamble, Temecula, Calif.

Caroline Lindsey Gardner, Orlando, Fla.

Megan Elizabeth Garretson, Destrehan

Kate Christian Gauthreaux, Mandeville

Abrielle Louise Gilbert, Franklin

Catherine Ann Gonzales, Dallas, Texas

Raleigh Elizabeth Goodwin, Lake Charles

Lauren Elizabeth Griffin, Abbeville

Emily Michelle Griggs, Wichita, Kan.

Joseph William Groetsch, III, Metairie

Rebecca Catherine Grote, LaPlace

Kasie Lynn Guarisco, Lafayette

Khristian Alyse Guidry, Lake Charles

Katie Lynn Guilfou, Houma

Ashley Diane Guillory, Port Barre

Gabriel Paul Guillory, Lake Charles

Kayla Marie Guillot, Metairie

Shane Michael Guillot, Alexandria

Devin Elizabeth Guthrie-Brown, Belle Chasse

Rachel Erin Handley, Santa Cruz, Calif.

Katherine Marie Handloser, Little Rock, Ark.

Brianna Mone' Hart, Chesterfield County, Va.

Hannah Thi Irene Hartley, Berwick

Henry Lloyd Hawkins, New Orleans

Rachel Ann Haydel, Houma

Chassidy Nicole Haynie, Houston, Texas

Collean Morgan Hebert, Baldwin

Megan Marie Hebert, Addis

Lainey Marie Henican,

Tyler Charles Henne, Destrehan

Bethany Anne Herrick, Ponchatoula

Kayla Ashleigh Higgins, Denham Springs

Meghan Elizabeth Hodges, Cookeville, Tenn.

Emma Coogan Hodgins, Covington

Devin Raymond Hoffmann, Metairie

Benjamin G Hollingsworth, Lacombe

Monturios Kwame Howard, Monroe

Laura Hrickova-Pestova, New Orleans

Andreas Huang, Kenner

Caitlin Ann Huettemann, Mobile, Ala.

Laken Rene Hunsicker, Benton

Elshnique Normian Husband, Kenner

Morgan Jamila Jackson, Chicago, Ill.

Erin Kendall James, Maringouin

Crystal Ann Janicek, Lake Charles

Blair Nicole Jason, Monroe

Jeremy Gerard Jason, Opelousas

Xan John, Crowley

Courtney Brene Johnson, Houston, Texas

Michael Gerald Johnson, Berwick

Norman Ben Johnson, Bayou Goula

Krystal Gayle Johnston, Peyton, Colo.

Asia Austa Denai Jones, Lafayette

Elizabeth Dianne Joseph, Lake Charles

Sloane Taylor Keith, Shreveport

David Joseph Kelley, Geismar

McKenna Lane Kelley, Houston, Texas

Paige Mackenzie Kelley, Alexandria

Kandice Antoinette Kelsey, Abita Springs

Emily Ann Kennedy, Metairie

Ryan Michael Kenney, Melbourne, Fla.

Rebecca Claire Kernahan, Slidell

Mehvish Khalid, New Orleans

Khadijah Vernice Killion, Delhi

Caleb Michael King, Denham Springs

Devon Jacob King, Mandeville

Floyd Christopher Kirksey, IV, Shreveport

Alexis Elaine Kissinger, Kenner

Cameron Robert Kleinpeter, Addis

Thomas Robert Kline, New Orleans

Nina Samone Knowles, Grand Rapids, Mich.

Nicolette Anne Koll, Metairie

Courtney Morgan Kovacs, Pineville

Karly Anne Kyzar, Houma

Monet Arianna LaCour, Natchitoches

Taylor Marie LaCouture, Denham Springs

DaVeone Dantrel Lacy, Port Allen

Brittany Michelle Lagrange, Dry Prong

Marie Clare Laiche, Metairie

Rachel Suzanne Lairmore, Mobile, Ala.

Koty Robert Lambert, Denham Springs

Martin Jacob Landrieu, New Orleans

Madison Kate Landry, Lafayette

Matthew Christopher Landry, New Iberia

Kendall Theresa Langs, Houston, Texas

Brittany Raye Lantz, Lake Charles

Amber Elise Lattier, Shreveport

Rachel Nicole Lauland, Westwego

Meredith Kay Law, Slidell

Kim Thi Le, Lake Charles

John Paul Lea, Covington

Kailyn Jennie LeBlanc, Livonia

Seishin Wind LeBlanc, Slidell

Jessie Noel Ledet, New Orleans

Cecelia Camille LeDoux, Iota

Shanique Shanay Lee, Bunkie

Mia Nicole Lemoine, Harahan

Jamie Leung, Ruston

Iyanna Nicole Lewis, Houma

Madison Michelle Ligon, Dallas, Texas

Emily Faith Lindsay, Melbourne, Australia

Jacy Ashley Long, St. Rose

Emma Catherine Looney, Lake Charles

Mary Quin Louviere, St. Francisville

Donald Ray Loving, III, Bulverde, Texas

Jason T Luquette, Geismar

Sarah Elizabeth Mahler, Friendswood, Texas

Hailey Alizabeth Maldonado, Welsh

Meghan Anne Malone, Pine Mountain, Ga.

Meghan Anne Malone, Pine Mountain, Ga.

Claire Marie Mangin, Houston, Texas

Jordan Christopher Marcell, Geismar

Emma Theresa Martello, New Orleans

Wesley Paul Martin Jr., Arabi

Helen Margaret Martin, Clinton

Christopher Peter Martinez, Mercer Island, Wash.

Lauren Abigail Massey, Natchez, Miss.

Katherine Grace Matkins, Shreveport

Jade TreVaughana Matthews, Lafayette

Lucy Etta McAndrew, Nashville, Tenn.

Emma Verret McCausland, Portland, Ore.

Madeline Grace McCurry, Houston, Texas

Kenneth Cody McIntyre, Florence, S.C.

Jacqueline Rae McKenna, Leesburg, Va.

Morgan Watts McMahen, Shreveport

Kerrigan Rae Ann Meaux, Ragley

Lauren Elizabeth Mere, Lake Charles

Ashley Ione Meyer, Slidell

Madeline Nicole Meyer, Mandeville

Winnie Leigh Meyer, Oviedo, Fla.

Sophie Margaret Michel, Johns Creek, Ga.

Anna Elizabeth Michiels, Metairie

Madison Francis Miner, Lacombe

Sara Elizabeth Mire, Delcambre

Dylan Joseph Mitchell, Marrero

Talia Sarai Momon, Atlanta, Ga.

Shane Roger Monroe, Ventor, N.J.

Gabriela Louisa Montalvo, Houston, Texas

Carly Catherine Moore, Abita Springs

Dondra Dionne Moore, Covington

Haleigh Elizabeth Moran, Krotz Springs

Kristen Leigh Anne Moreau, Denham Springs

Shea Amelia Moreau, New Orleans

Meredith Katherine Musso, New Iberia

Ansley Louise Nelson, New Orleans

Cody Joseph Neve, Denham Springs

Kristen Lynn Newell, Mandeville

Quoc Bao Xuan Ngo, New Orleans

Chyna Carmia Nguyen, New Orleans

Maris Jayce Nixon, Lake Charles

Meredith Kate Norton, Harvey

Vernon Larnard Norwood, New Orleans

Taylor Rene Noto, Slidell

Samantha Anne O'Donnell, Holmdel, N.J.

Michaela Danielle O'Hanlon, Bay City, Mich.

Wesley Evan O'Neal, II, Metairie

Christopher John Oakman, Slidell

Tyler Michael Ochinko, Parkland, Fla.

Antonia Melba Odeh, New Orleans

Alexandra R Oney, Louisville, Ky.

Adele Leigh Ory, Lafayette

Whitney Vail-Eton Osburn, Lake Charles

Ana Kristeen Owen, Mandeville

Katherine Claire Isabella Pace, Alexandria

Brady Lee Parker, Watson

Connor Grey Parsons, New Orleans

Ashleigh Veronica Passafume, Metairie

Nikita Kiran Patel, Los Angeles, Calif.

Bailey Michelle Patterson, Abita Springs

Lillian Louise Patton, Alexandria

Kymber Tiar Payne, Compton, Calif.

Victoria Noel Payne, Deridder

Connor Paul Pecoul, LaPlace

Kirsten Renee Pecquet, River Ridge

Darby Danielle Penny, Kenner

Timothy Charles Penot, Mandeville

Markus Heim Perry, Monument, Colo.

Darren Michael Phair, Seal Beach, Calif.

Lisa Mae Phelps, St. Gabriel

Renae Philicee Pierre, New Orleans

Jared Richard Pigeon, Destrehan

Delaney Taylor Pinion, Ponchatoula

Heidi Annelise Pitre, Eunice

Victoria Elizabeth Pitre, New Orleans

Alisa Nicole Plaisance, Cut Off

Jacquelyn Eileen Plauche, Pineville

Lindsey Elizabeth Powell, Metairie

Madison Elizabeth Power, Mandeville

Hannah Nicole Prendergast, Kenner

Johnathon Richard Price, Leesville

Noelle Grace Primeaux, Lake Charles

Samantha Lynn Primes, Covington

Allison Llaine Purser, Opelousas

Alexander Paden Rader, Dallas, Texas

Darren Michael Rainwater, DeQuincy

Kathryn Michelle Rampley, Niceville, Fla.

Maurice Curtis Rankins Jr., New Orleans

Tyler Scott Rasbeary, Lake Charles

Shelby Marion Rase, Covington

David McWilliam Raser, Naples, Fla.

Hailey Michelle Rebstock, Houma

Krisya Estefania Recinos Rodriguez, Guatemala

Gunther Cade Ziah Redlich, Eunice

Jacob Aaron Reine, Slidell

Dale Hamilton Rhodies, New Orleans

Jayla Mary Richardson, Houston, Texas

Katie White Richardson, St. Martinville

Jordan John Ridgley, Metairie

Rachel Ann Riley, Cincinnati, Ohio

Cheyanne Dene Rimmer, Slidell

Charity Ann Ringel, Glasford, Ill.

Alli Beth Rivere, Napoleonville

Shelby Kathleen Robert, West Monroe

Kofi Elise Robinson, Lafayette

Tyler Shane Robinson, Stonewall

Anna Louise Rogers, Brusly

Derion Sadshay Ross-Hall, New Orleans

Amberley Hana Ross, The Woodlands, Texas

Taylor Faye Ruffin, Destrehan

Emily Marie Ruli, Mandeville

Kayla Noelle Rushing, Denham Springs

Olivia Noel Russell, Norco

Allyson Marie Russo, Destrehan

Alexis Christine Ryder, Oberlin

Annika Sabella, Napa, Calif.

Emily Claire Saccaro, Alexandria

Angela Nichole Sauve, Gonzales

Makayla Zaire Savage, Buffalo, S.C.

Andrew James Schaeffer, Wayne, N.J.

Hannah Rennyson Scherer, Mandeville

Madison Kate Schexnayder, Crowley

Austin Joseph Schmitt, New Orleans

Emma Grace Schoenecker, Cambridge, Minn.

Ariana Chanel Scott, Dallas, Texas

Kirstin Bailie Seitz, Prairieville

Olivia Paige Selby, Spring, Texas

Kristina Erin Seruntine, Metairie

Staci Chyrene Shelby, Frisco, Texas

Samantha Simone Sheppard, New Orleans

Dominique D Shingles, Prairieville

Allison Marie Shirey, Prairieville

Briget Marie Sibley, Plaquemine

Alan Jay Simmons, Metairie

Evan Cole Simpson, Shreveport

Savannah Yvonne Sledd, Highland Park, Ill.

Matthew Fernandez Snitzer, Covington

Jolie Elizabeth Soileau, Lake Charles

Erika Elle Solberg, Cave Creek, Ariz.

Bari Elise Sonnier, Prairieville

Grace Nicole Sossaman, Metairie

Michael Grant Sparks, Cincinnati, Ohio

Reagan Nichole Spears, Franklinton

Jesse Scott St. Clergy, Leesville

Jana Rose St. Germain, Donaldsonville

Brianna Nicole St. Romain, Port Allen

Kyle Terrell Kristopher Stanley, Monroe

Dakota James Stephens, Baskin

Alyssa Christine Stewart, Natchez, Miss.

Cameron Lee Stokes, St. Francisville

Milan Shania Stokes, Long Beach, Calif.

Caroline Elyse Swanson, Prairieville

Allison Marie Sweeney, Metairie

Anthony Joseph Taffaro, III, Metairie

John Michael Talley, III, Prairieville

Zilan Chowdhury Tarif, Kenner

Hunter John Tassin, Moreauville

E. Morgan Taylor, Watson

Jaci Elizabeth Taylor, Opelousas

Avery Ellis Tennis, Monroe

Alaina Danielle Terrell, New Orleans

Ryan R Terribile, The Woodlands, Texas

Alexander William Thomas, Farmerville

Sidney Taylor Thomas, Natchitoches

Torrance Jacob Thomas, New Orleans

Catherine Ann Thompson, Alexandria

Michael McGauly Thompson, Lake Charles

Mary Kamille Tilley, Geismar

Haley Patricia Toman, Beaumont, Texas

Robert Sanders Tomlinson, IV, Kenner

Erin Katherine Topel, Penfield, N.Y.

Gabrielle Ann Toups, New Orleans

Helen Bao-Quyen Tran, New Orleans

Ricky Bao-Huy Tran, Harvey

Shirley Anh Tran, New Orleans

Tamara Alexis Madison Triplette, Melville

Joshua Wade Tucker, Pineville

Mackenzie Elizabeth Tulak, Houma

Mackenzie Katherine Tweedy, Mandeville

Abigail Kuebel Harris Unsworth, New Orleans

Patrick Egan Valliant, Grasonville, Md.

Zoe Nastassia Vallotton, Metairie

Olivia Claire Varnado, Walker

Kristen Marie Vicknair, New Orleans

Kristen Marie Vicknair, New Orleans

Taylor Nicole Villemarette, Alexandria

Hannah Marie Viso, Gonzales

Jena Michelle Vizzini, New Orleans

Rachel Lynn Voigt, New Orleans

Avery Elizabeth Walker, Dallas, Texas

Willie McKinley Walker, III, New Orleans

Kelly Meehan Wallace, New Orleans

Rebecca Lynn Wallace, Slidell

Gregory David Wallis, River Ridge

Allison Susanne Walljasper, Manteca, Calif.

Harrison Joseph Ward, Mandeville

Jakob Stuart Ward, Prairieville

Curtis Maurice Warren, Friendswood, Texas

Dynna A Washington, New Orleans

Niles Anders Watson, Shreveport

Johnathan Robert Watt, Mandeville

Nicole Anne Webber, Powhatan, Va.

Joey Weber, New Orleans

Jordyn Marie Weber, Richmond, Texas

Sarah Kathryn Weiss, Franklin, Tenn.

Caroline Rachel Welker, New Orleans

Chris'Shonte' Ke'iontrell Wellington, New Orleans

Margaret Theresa Whipp, Opelousas

Kwanza Sheree White, Lareauville

Sarah Noelle Whitecotton, Bogalusa

Lillian Silvia Wientjes, Collierville, Tenn.

Emily Catherine Wiewiorowski, New Orleans

Anthony Richard Williams Jr., New Roads

Alexis Cecil Williams, Leesville

Ashlynn Elizabeth Williams, Denham Springs

Chyenne Williams, Shreveport

Desire Jeanne Williams, New Iberia

Meagan Aleah Williams, Gonzales

Ashlyn Michelle Wilson, Denham Springs

Capers Patterson Wilson, Kingwood, Texas

Patrick Dion Wilson, Leesville

Valana Lourdes Wiltz, Alpharetta, Ga.

Joseph Bryant Winston, Shalimar, Fla.

Allison Michelle Woodall, Mandeville

Alexander Thomas Yandell, Lafayette

Nellie Paige Yelvington, Shelbyville, Ind.

Jennifer Michelle Yost, Madison, Miss.

Abigail Marie Young, Metairie

Nicholas Ryan Young, Alexandria

Liesl Elizabeth Zastrow, McHenry, Ill.

Brittney Megan Zhang, Pineville

Natalie Sarah Zolten, Little Rock, Ark.

MANSHIP SCHOOL OF MASS COMMUNICATION

Harriet Jean Adams, Bonita

Dakota Morgan Alphonso, Denham Springs

Camille Andrea Amadeo, Madisonville

Eli Valdeen Anderson, Fayetteville, Ga.

Marquez Deandre Anderson, McComb, Miss.

Emily Iledah Aucoin, Plaquemine

Marli Clare Baquet, New Orleans

Madeline Elise Barbin, Crowley

Julieta Barreto, New Orleans

Peri Shaw Block, Atlanta, Ga.

Jacob Alexander Bonin, Covington

Emilie Terese Bowen, Waterford, Wis.

Rileigh Monique Boyd, Arlington, Texas

Jewry Laurell Brady, New Orleans

Mandi Michelle Bryant, Prairieville

Ian Michael Buenafe, Los Angeles, Calif.

Ashton Elizabeth Burger, Mandeville

Rachel Michele Campbell, Mandeville

Ava Lynn Carroll, Peachtree City, Ga.

Andrew Pryor Cass, Dallas, Texas

Isabella Maria Catala, Rockville, Md.

Logan Matthew Cooney, Mobile, Ala.

Allan Joseph Couvillion, III, Madisonville

Alyssa Glenn Craton, Lafayette

Paige Nicole De Leo, Mandeville

Victoria Frances DeKerlegand, Katy, Texas

Natalie Lynn Doyle, Oviedo, Fla.

Sarah Milyn Dykes, Covington

Haylee Morgan Eldridge, LaPlace

Christian Roger Fallo, Gainesville, Fla.

Caroline Elizabeth Fenton, Chesterfield, Mo.

Elizabeth Hanna Ferrier, Roswell, Ga.

Briana Charne Fleetwood, Atlanta, Ga.

Lily Frances Fontenot, Fairhope, Ala.

Anne-Marie Rae Fortenberry, Ruston

Jordan James Fresneda, Metairie

Patrick Gagen, Suwanee, Ga.

Raven Simone Gaspard, Folsom

Christina Aggeliki Georgacopoulos, Atlanta, Ga.

Jaycee Brooke Gill, Boyce

Shaina Marie Grace, New Orleans

A'Launi Mone Greig, Potomac, Md.

Jack Frank Griffin, Bossier City

Sarah Rawson Grobety, Dunwoody, Ga.

Monica Carolyn Growden, Mandeville

Nicholas Alexander Jehad Halaby, Glendale, Calif.

Parker John Hall, Shreveport

Baele Simone Hasbrouck, Atlanta, Ga.

Lauren Elizabeth Heffker, Mandeville

John David Henning, Lake Charles

Amelia Bannister Hensel, Alexandria

Alexandra Foster Heuer, New Orleans

Jeanne Marie Hidalgo, Berwick

Paige Elizabeth Holcomb, New Orleans

Anna Jane Caroline Howell, Shreveport

Austin Allen Howton, Belvidere, Tenn.

Payton Rory Ibos, Covington

Loreal Michelle Johnson, Patterson

Nile Victoria Johnson, Atlanta, Ga.

Brianna Jenay Jones-Williams, Marietta, Ga.

Victoria Margarita Jones, Metairie

Edith Elise Kelsey, Nashville, Tenn.

Lauren Elise Kennedy, Prairieville

Caroline Olivia Knowles, New Orleans

Mallory Elizabeth Knudsen, Kenner

Caroline Claire Kokenge, Lafayette

Caroline Austen Laborde, Shreveport

Katie Olinde LaCour, Ventress

Tiffany Amber Landry, Lafitte

Philip O'Connor Lazas, Silver Spring, Md.

Abigail Marie Ledet, Harahan

Audra Patricia Luke, Covington

Jace William Mallory, Jacksonville, N.C.

Jessica Elizabeth Mancuso, New Orleans

Elizabeth Hess Marcotte, Shreveport

Kylie Brook Maris, Gainesville, Fla.

Christian Logan McCoy, Shreveport

Hannah Nicole McDuffie, Destrehan

Tra'Vecia La'Travius McGee, Houston, Texas

Courtney Ann McMorris, Livingston

Bailey Marie Nance, Longview, Texas

Angel Imani Neal, Saginaw, Mich.

Madison McKenzie Nims, Lafayette

Brennen Cole Normand, Gonzales

Joshua Joseph Nunez, Mandeville

Olivia Emily Nuss, Metairie

Ramsina Ashor Odisho, Shreveport

Adrienna Alysa Payton, Pass Christian, Miss.

Elisa Morghan Pickering, Sugar Land, Texas

Drake Scott Pierce, Bogalusa

Casey Jaye Pimentel, The Woodlands, Texas

Patrick Edward Quinn, II, New Orleans

Martha Karinna Ramirez, Smyrna, Ga.

Rachel Michelle Rathle, Thibodaux

Courtney Danielle Reeder, Atlanta, Ga.

Dean H Rhodies, New Orleans

Brianna C Rhymes, New Iberia

Caroline Joan Robert, Gonzales

Reagan Katherine Robert, Bush

Natalie Caroline Robinson, Alpharetta, Ga.

Tristen Elizabeth Rolling, Slidell

Kiomy Yosbel Ruiz,

Bridget Mary Ryan, Bowie, Md.

Allyson Paige Sanders, Haynesville

Jillian Paige Shnowski, Destrehan

Abbie Lee Shull, St. Louis, Mo.

James Andrew Smith, Grand Coteau

Jack Stallard, New Orleans

Madeline Devoe Stefani, New Orleans

Jude Mestayer Sterkx, New Orleans

Justin Shane Steward, New Orleans

Grady William Stewart, New Orleans

Destinie Pracilla Stovall, Natchitoches

Harper Garrett Street, Monroe

Schlea Marie Thomas, Houston, Texas

Amy Elizabeth Chatelain Veale, Biloxi, Miss.

Madison Elise Vidal, Rayne

Meagan Marie Wahl, Slidell

Kennedi Bailey Walker, New Orleans

Sheridan Leer Wall, New Orleans

Taylor Simone Ward, Lithonia, Ga.

Caroline Rachel Welker, New Orleans

Glen Dale West, Metairie

Haskell Daryl Whittington, III, Port Vincent

Julianne Shen Willey, Missouri City, Texas

Zoe Lane Williamson, St. Francisville

Dena Kay Winegeart, Alexandria

Delaney Nell Wismans, Sykesville, Md.

Mackenzie Lee Wright, Prairieville

Alexander Thomas Yandell, Lafayette

Carla Victoria Yeakel, West Monroe.

COLLEGE OF MUSIC AND DRAMATIC ARTS

Amelia Daly Andrus, Covington

Brianna Reilly Augustine-Meredith, Bogalusa

Jesse John Bateman, St. Amant

William Cole Berlin, Albuquerque, N.M.

Hannah V Blanchard, Donaldsonville

Landon Page Blocker, Prairieville

Collin Michael Breaux, Lockport

Michael Louis Broussard, Lafayette

Beau Michael Bujol, Metairie

Aaliyah Yasmin Burdine, Slidell

Hugo Manuel Castro, Porter, Texas

Gabrielle Marie Eaves, Denham Springs

Lorenzo Amadeo Dygico Gapud, Mobile, Ala.

Victoria Elizabeth Garza, Pearland, Texas

Thomas Nathan Gusewelle, Bryan, Texas

Ivy Victoria Holladay, Denham Springs

David Sean Ifland, DeRidder

Dalacia Brianna James, Harvey

Collin Lee Jenkins, Shongaloo

Jordan Gray Johnston, Houston, Texas

Anthony Dante Jones, Cheverly, Md.

Naomi Monique Kamidate, Misawa, Japan

Hannah Frances Keller, Lexington, Ky.

Tessa Marie LaFleur, Thibobdaux

Clark Baudier Lambert, Abita Springs

Erika Nicole Larsen, Alexandria, Va.

Fa'amaepaepa Laurenzo-Logosiva Laupola, Waipahu, Hawaii

Harrison Slade Magner, McLean, Va.

Kevin James McCabe, Kenner

Matthew Sherwood Millet, Prairieville

Mitchell Kenneth Mobley, Monroe

Phillip Joseph Moran, St. Amant

Emily Christine Muller, Prairieville

Monica Grace Music, Dallas, Texas

Hunter Ballard Niemeier, Marietta, Ga.

Barbara Sergeievna Orloff, Santa Clarita, Calif.

Layne Elizabeth Pintek, Austin, Texas

Sydney Ellen Prochaska, Prairieville

Alexandra Sanchez, San Antonio, Texas

Mason Thomas Soudelier, Houma

Thomas Michael Vercher, St. Amant

Jesse Patrick Warren, Burleson, Texas

Dylan Grant Wedge, Belle Chasse

Ryan Dean Williams, Denham Springs

Kate Aldean Zenor, Covington

Margaret Ann Zentner, Monroe.

COLLEGE OF SCIENCE

Tyler Lance Aaron, Sulphur Springs, Texas

Nazanin Abdehoo, Shreveport

Sophia Elizabeth Alamilla, New Orleans

Elizabeth Claire Alexander, Beaumont, Texas

Benjamin Paul Allen, Houma

Michael Scott Alleva, Ponchatoula

Victoria Krystine Andrus, Iota

Chase Matthew Anselmo, Rosepine

Allis Emily Armato, Patterson

Mason Dominic Arnette, Houma

Matthew David Baldone, Mandeville

Sydni Elizabeth Barras, New Iberia

Lane Hallam Bazar, Krotz Springs

Blakeley Lauren Bergeron, Port Allen

Matthew J Bertucci, Mandeville

Alexis Hays Biandolillo, Amite

Caitlin Elizabeth Billiot, Gretna

Chandler Elizabeth Black, Metairie

Elena Jewel Boardman, Monroe

William Russell Boles, III, Monroe

Susan M Borne, Metairie

Paige Marie Botts, Metairie

Taylor Leigh Boudreaux, Houma

Michael Christopher Brands, Mandeville

Logan Brooke Brickner, Broussard

Laura Alexi Broussard, Avery Island

Elise Margaret Brown, Luling

Justin Tyler Buoch, Kenner

Madeleine Deniee Burke, Madisonville

Cameron Alexander Burris, Toledo, Ohio

Tayler Marie Busselle, Houma

Joseph Ronald Caletri, Houma

Victoria Elizabeth Cannon, River Ridge

Aaron Tianqin Cao, Abbeville

Lilly Thuy Linh Cao, Abbeville

Ben Michael Carbon, Covington

Margaret Ann Carey, Maurice

Shatiyha Asha LaShown Cartwright, Los Angeles, Calif.

Joshua Ray Caskey, Bossier City

Yoselie Anahi Rosa Castaneda Vasquez, Trujillo, Peru

Patrick Ryan Cecola, New Orleans

Matthew Daniel Cedro, Metairie

Nicolas Marcelo Chanes, Metairie

Jillian Nicole Clark, Kenner

Sarah Elayne Cohen, New Orleans

Wyatt Andrew Comeaux, Belle Chasse

Murphy Michelle Conlin, Hammond

Ian Michael Conroy, Covington

Henry Joseph Crull, Metairie

Omead Abolfazl Darvish, Shreveport

Jackie Dean Edward Davies Jr., Houma

Chad Quinn Davis, Lake Charles

Frances Anne Davis, Oakdale

Joseph Alexander DeCorte, New Orleans

Dominique Ann Delaney, Slidell

Jordan Taylor Delaune, New Orleans

Linsey M Deroche, Houma

Pierre DeRouen, Eunice

Amanda Lynn DiVittorio, New Orleans

Dominique Alexis Dolese, Mandeville

Jacob Michael Doran, Kenner

Jamie Reed Drummond, Alexandria

Paige Margaret Dublin, New Orleans

Winston J Duffour, Pearl River

Rebecca Elise Duhon, Lafayette

Daniel Richard Edmund Jr., Matairie

Jacqueline Rita Elmer, Metairie

Brandon Cole Emfinger, Lafayette

Brittany Alexandria English, Woodworth

Evan Paul Falgoust, Lake Charles

Caroline Ella Favrot, Mandeville

Caitlyn J Filgueira, Walker

Kiley Ann Fincher, Monroe

Andee Lee Fontenot, Ville Platte

Charles Logan Franks, Pineville

Cydney Maret Free, Port Allen

Simran Gandhi, Metairie

Eleonora Garagiola, Milan, Italy

Sean Chandler Gardner, Covington

Jake Michael Gaspard, Lafayette

Michelle Inez Gautreaux, Lafayette

Bonnie Elizabeth Gibbons, Metairie

Katherine Elizabeth Gioe, Covington

Rachel M.R. Gnieski,

Kennedy Michelle Goins, Prairieville

Keith Matthew Gonzales Jr., Marrero

Gabrielle Victoria Gonzalez, New Orleans

Kaitlin Elizabeth Griffin, Slidell

Tori Katherine Griffiths, Redlands, Calif.

Dana Ming Guan, Metairie

Nelson Vicente Guevara, III, Caracas, Venezuela

Stephen William Guillory, Alexandria

Kyle A Hamer, Lafayette

Rachel Erin Handley, Santa Cruz, Calif.

Grant Gregory Harris, St. Amant

Tabitha Lynn Harvey, River Ridge

Cecilia Katherine Hazard, Houma

Patrick John Michael Healy, New Orleans

Deja Gabrielle Hebert, New Iberia

Stuart Ferdinand Heinen, Eunice

Victoria Anne Heinen, Eunice

Rachel Elizabeth Hensley, Metairie

Jude Gregory Hetrick, Springfield, Va.

Nicholas Jack Hines, Prairieville

Ryan David Hoffman, Prairieville

Jack T Hopper, New Orleans

Teresa Kathryn Horan, Shreveport

Nicole S Ishak, Prairieville

Amanda Lynn Iverson, Mandeville

Jesse Wayne Jackson Jr., Prairieville

Lauren Alexandria Jackson, Gonzales

Catherine Ann Johnson, Kenner

Chanin Ashley Joiner, New Orleans

Matthew Paul Junot, Metairie

Victoria Mae Kaltenbacher, Gonzales

Hannah Katz, Dallas, Texas

Tabitha Ann Kearns, Thibodaux

Ann Catherine Kennedy, Shreveport

Rileigh L Knox, Orlando, Fla.

Connor Andrew Kuhn, Mandeville

Krista Danielle LaBorde, Effie

Joshua John LaHaye, Ville Platte

Taylor Benet Lamb, Garland, Texas

Hunter Jon Lambert, Crowley

Layne Allen Landry, Walker

Lillian Victoria Lauck, Mandeville

Amanda Vivian Le, Lafayette

John T Le,

Nicholas David LeBlanc, Lake Charles

Jade Ann Lemoine, Denham Springs

Jeffrey Mitchell Lemoine, Covington

Alexandra Kim Lesiw, Norton, Mass.

Alex Leon Letulle, New Orleans

Brandon Charles LoCascio, Knoxville, Tenn.

Blair Anthony Lombardo, Mandeville

Abel Augusto Lopez, Mandeville

Christopher Quoc-Anh Mai, Lafayette

Ainsley Catherine Mann, Orchard Park, N.Y.

Claire Elizabeth Marshall, Bastrop

Jessica Ann Marshall, Alexandria

Meghan Louise McCord, New Orleans

Ann Kirsten McGinnis, Plano, Texas

Emily Jane McKinney, Battle Ground, Wash.

Samantha Danielle McMillan, San Ramon, Calif.

William Mitchell Melito, Metairie

Lauren Elizabeth Mere, Lake Charles

Ashley Nicole Merriweather, Portland, Ore.

Elizabeth Celine Mitchell, Lafayette

Brielle Marie Moreau, Prairieville

Brooke Elizabeth Naquin, Thibodaux

Amanda Nicole Nethery, Loranger

Alisa Kim Nguyen,

Niki Ngoc-Trinh Nguyen, Lafayette

Steven Phuong Nguyen, Cut Off

Victoria Elizabeth Nielsen, Bogalusa

Meredith Kate Norton, Harvey

Olivia Anietie Obot,

Ryder C Olle, Vail, Colo.

Andrew William Osborne, Mandeville

Sidni Simone Page, Cut Off

Dilan Jude Patin, Breaux Bridge

Ashley Lynn Paysse, Mandeville

Jasmine Kataya Peaseter,

Philip M Phavorabout, Haughton

Mary Elizabeth Phillips, New Orleans

Madeline Young Polson, Franklin, Tenn.

Samantha Anne Ponseti, Ponchatoula

Madison Paige Pratt, Shreveport

Denny Au Quach, Bourg

Alexander Paden Rader, Dallas, Texas

Vaibhav Rajora, Bangalore, India

Madeleine Elizabeth Raymond, Destrehan

Madigan Margaret Reid, New Orleans

Glendon John Rewerts, Mandeville

Sammantha L Richard, Lake Charles

Sara Jae Richard, Grand Lake

Taylor Rufin Riecke, Mandeville

Jonah Christopher Roger Rittenberry, Louisville, Ky.

Brandon Joseph Roberts, Denham Springs

Michael David Rockwell, Mandeville

Kathleen Megan Rodick, La Canada, Calif.

Darbie Marie Roques, Metairie

Amana Sabir, Lake Charles

Faiz Hamid Salam, Mandeville

Melody Salmanian, New Orleans

Adelaide Olivia Schultz, New Orleans

Alexander J Scotty, La Grange, Ill.

Jacob Carlin Searight, Slidell

Jacob Leo Seicshnaydre, Gulfport, Miss.

Sophia Elise Serpas, New Orleans

Abigail Elizabeth Sewell, Metairie

Abbey Lane Slaughter, Colfax

Emma Rose Smith, Lafayette

Alyse Soileau, Washington

Corey Peyton St. Romain, Mandeville

Caroline Frances Stafford, Covington

Christopher Phillip Stansbury, Ponchatoula

Joseph Paul Stringfellow, Crowley

Brandi Liang Sun, Shreveport

Hailey Winter Teachout, Mandeville

Lana Faisal Thaljeh, Shreveport

Jacques Logan Thibodeaux, Crowley

Sadie Kathryn Thompson, The Woodlands, Texas

Blake Elliot Tillman, Alexandria

Benjamin Steven Toups, Mandeville

Helen Bao-Quyen Tran, New Orleans

Ricky B Tran, Harvey

Shirley Anh Tran, New Orleans

Trang T Tran, Patterson

Madalynn Elizabeth Traylor, Slidell

Kristen Marie Trichell, LaPlace

Daniel Raymond Triggs, Thibodaux

Bailey Catherine Turbeville, Bossier City

Caleb Etienne Tureau, St. Amant

Victoria Zana Valley, New Orleans

Anthony Charles Vassar, Troutville, Va.

Divij Verma, New Orleans

Abigail Kristen von Almen, Ponchatoula

Esther Yiling Wee, LaPlace

Trevor J Welch, Mandeville

Hui Yang, Korla, China

Malcolm J Youngblood, Shreveport

Alexandra Zimmerman, Houma.

COLLEGE OF THE COAST AND ENVIRONMENT

Anthony Joseph Bologna, Memphis, Tenn.

Brooke Lauren Burch, Jackson, Miss.

Devin Anne Comba, Edgewater, Md.

Warneiseya Dominique Davis, St. Francisville

Gourav Deepakraj Divan, Marietta, Ga.

Wyatt Cole Dunaway, Saucier, Miss.

Ashlee Caprice Flynn, Yucaipa, Calif.

Paris Treneice Frazier, Clarksville, Tenn.

Katerine Alexis Kjos, Slidell

Sarah Kathryn Kutas, Germantown, Tenn.

Lindsey Rochelle Lamana, Port Barre

Megan Sarah Levine, Ridgeland, Miss.

Natalie Rouse Martin, Cleveland, Ohio

Roya Seyed Shalchi, Denham Springs

Dean Robert Wallace, St. Amant

Joseph Bryant Winston, Shalimar, Fla.

GRADUATE SCHOOL

(CERTIFICATE'S)

Mary Ann Alexander, New Iberia

Dedrick Lamar Ford, Ashland, Ala.

Lucas Michel Gassen, New Orleans

Christina Estaves Schubert, Duson

Amber Nicole Smith, Washington, DC.

(MASTER'S)

Ehsan Abolfazli, Mashad, Iran

Brette Ann Adams, Prairieville

Christal Marie Adams, Bossier City

Robert William Adams, East Boston, Mass.

Srishti Adhikaree, Nagpur, India

Krishna Adhikari, Kathmandu, Nepal

Sujan Adhikari, Lamjung, Nepal

Lauren Ann Agrigento, Homewood, Ill.

Jasen Matthew Aidt, Prairieville

Musshayah Jaber Al Fahhad, Al Khobar, Saudi Arabia

Huda Al-Hawaj, Manama, Bahrain

Abdullah Abdulrahman A Al-Tameemi, Baghdad, Iraq

Stephanie Elizabeth Allee, St. Amant

Amelia Cornell Allen, Mill Creek, Wash.

Ayanna Jeanene Andrews, Clearwater, Fla.

Nicholas John Aniol, Brooklyn, Mich.

Eleonora Evangelia Apostolidi, Preveza, Greece

Gabriella Marie Arancio, Warren, N.J.

Shawn Wilson Arceneaux, Lafayette

Anastasia Katherine Aucoin, Ville Platte

Meredith Neil Aulds, Kingsport, Tenn.

Delanie Marie Authement, Houma

Alyssa Nicole Aymond, Port Barre

Rikki Rivet Babin, Denham Springs

Brendan Townes Bailey, Grand Lake, Colo.

Grace Rebecca Bailey, Lafayette

Faye Mellynn Baker, Alexandria

Nicholas Wilson Bakner, Mont Alto, Pa.

Aijah Kai Baruti-Goodwin, Philadelphia, Pa.

Marie Alexandra Baudena, Buenos Aires, Argentina

Bethany Mariel Baudoin, Kaplan

Saurabha Pradip Bawankule, Warora, India

Preston G Becker, Houston, Texas

Preston Gregory Becker, Katy, Texas

Catherine Leah Becnel, Belle Chasse

Savannah Kay Bell, Shreveport

Charlotte Lorena Bellotte, Charles Town, W.Va.

Graham Michael Belou, New Orleans

Corey C Bergeron, Lafayette

Frank Patrick Betts, Spokane, Wash.

Arjan Bhandari, Kathmandu, Nepal

Uttam Bhattarai, Galyang, Nepal

Sean Patrick Bibby, Miami, Fla.

Samuel Adam Bickford, Charlotte, N.C.

Jenelle Almacen Bisquera, Lafayette

Camille Victoria Black, New Orleans

Joshua H Black, Hamilton, Canada

Kayln Renee Blalock, Prairieville

Brittney Leeann Blevins, Louisville, Ky.

Robert Dakota Boesch, Metairie

Tracy Marie Bolgiano, Slidell

Renee Jean Bonnaffons, Metairie

Mark Anthony Bonner Jr., Memphis, Tenn.

Mary Alice Booker, Shreveport

Nadia Marie Bordelon, Mandeville

Angelle Antoinette Bourgeois, New Orleans

Blake Michael Bourgeois, Thibodaux

Joshua Michael Bourgeois, Kenner

Alex Lee Bourque, New Iberia

Kimberly Lynne Boykin, Winston Salem, N.C.

Camille Talbot Brady, Plattenville

Brogan M Brasseaux, Monroe

Brogan McDaniel Brasseaux,

Joshua Lee Breazeale, Alexandria

Melody Heather Brewton, Watkinsville, Ga.

Josie-Grace Roney Bridges, Marrero

Caroline Marie Brockmeier, Tallahassee, Fla.

Gregory Trimius Brooks, Logansport

Annie Alison Broussard, Lafayette

Armanee' Natay Broussard, Lafayette

Kelsey Lynn Brown, Waggaman

Samantha M Bruce, New Orleans

Jude Bumgardner, Geismer

Kristen Marie Bundy, Houston, Texas

Joshua Burgos, Philadelphia, Pa.

Lauryn Michelle Burleigh, Lafayette

Kala N Burrell-Craft, Oak Grove

Sarah Elizabeth Burrows, St. Francisville

Christina Marie Byrom, New Iberia

Christina Marie Byrom, New Iberia

Kriza Faye Albacite Calumba, Davao City, Philippines

Sterling McKenzie Campbell, Fairview, Texas

Elisa Cangialosi, Voghera, Italy

Hannah Alexandra Caplan, Lafayette

Rudynah Entera Capone, Gonzales

Christian Francis Caragliano, Covington

Vanessa Maria Cardenas, Chalmette

Daena Jean Carrillo, Decatur, Ga.

Daena Jean Carrillo, Decatur, Ga.

Michael Anna Catalanotto, Hammond

Alissa Kaitlyn Cavaretta, Luling

Kristin Alexi Charpentier, Youngsville

Yen-Jung Chen, Kaohsiung City, Taiwan

Angele Laura Cherbonnier, New Orleans

Alexandra Perry Chiasson, Nashville, Tenn.

Nayoung Choi, Seoul, South Korea

Jason Allen Christian, Meeker, Okla.

Taylor Simone Christian, New Iberia

Madeleine Rose Chura, Newark, Del.

Kirsten Clark, Sugar Land, Texas

Lauren Michelle Cleveland, Jacksonville, Fla.

Margaret Minton Cloos, New Orleans

Collette Marie Cobb, New Orleans

Christian Timothy Colburn, Chillicothe, Ohio

Sophie Nicole Comeaux, Lafayette

Kaitlyn M Connors, Leesville

Catherine Clare Conwill, New Orleans

Helen Wallace Cowart, Memphis, Tenn.

Ashanty S Cox, Greenacres, Fla.

Leonard Gregory Crider, Denham Springs

Sophia Anna Crook, Baltimore, Md.

Shelby Ann Cryns, Whitney, Texas

Anthony M Cupp, Des Moines, Iowa

Sarah Victoria d'Aquin, Kenner

Teja Janae Dabney, New Orleans

Bolanle Olufisayo Dahunsi, Iyin-Ekiti, Nigeria

Vikash Dangal, Chitwan, Nepal

Jessie Joy Dara, Pineville

Gregory Wayne Davis Jr., Port Arthur, Texas

Theodore Joseph Davis, IV, New Orleans

Jacob Daniel Dawson, Lenoir, N.C.

Jennifer Leah Dawson, Largo, Fla.

Julia Ann Day, Shreveport

Mayra de Albuquerque Vita, Curitiba, Brazil

Jessica Dominique DeJan-Moore, New Orleans

Brittney Lynn Delafosse, Prairieville

Heather Nicole Delaune, Prairieville

Yirui Deng, Wuhan, China

Amy Christine DeNisco, Fairfield, Conn.

Shradha Shrikant Deshpande, Maharashtra, India

Haley Elizabeth Deweese, St. Amant

Angelique Marie Diaz, Slidell

Carlos Diaz, Davie, Fla.

Erica Claire Didier, Roberts Cove

Marianne Elizabeth Dietz, York, Pa.

Austin Ramon Dixon, Trenton, N.C.

Allison Sarah Dodd, Shreveport

Brett Michael Domangue, Mandeville

Timothy Patrick Dombrowski, Dade City, Fla.

Brianna Jenee' Doomes, Lafayette

Rebecca Elise Dorsa, Kenner

Polina Dozortseva, Moscow, Russia

Celia Drew, Alexandria, Va.

Trent Drae Michael Dugas, Loreauville

Bria Margaret Lashae Dukes, New Roads

Jeffrey Michael Duplantier, Mandeville

Amy Catherine Duplessis, Prairieville

Marla Katherine Ebert, Foley, Ala.

Byron Clayton Ebner, Lafayette

Alexander Lyle Effinger, Evansville, Ind.

John P Eldredge, Shreveport

Carlante Jachquan Emerson, Lake Providence

Halie Ann Englade, Reserve

Timothy Layton Englehart, Newark, N.J.

Jessica Hope Evans, Marrero

Christopher Joseph Ezelle, Shreveport

Shuzhan Fan, Xiangyang, China

Peggy Helen Faucheux, Folsom

Richard Albert Faue Jr., Gonzales

Taylor Leanne Fedechko, Mystic, Conn.

Taylor Nicole Fehmel, Merrick, N.Y.

Erin Fernandez, Marrero

Phillip John Fernberg, Murrieta, Calif.

Alexias Lorenzo Ferrer, San Marcos, Texas

Whitney Lynn Figland, Monroe, Iowa

Layne Carole Fincher, Monroe

Emily Elizabeth Fisher, Clark, N.J.

Sophie Mae Fortunato, Drexel Hill, Pa.

Gage Michael Fos, Luling

Spencer Dean Fox, Denver, Colo.

Alyssa Taylor Franck, Centerville, Ohio

Nataliyah Donyelle Friar, Wentzville, Mo.

Jessica Iris Gabor, Leesville

Maria D Garcia de la Torre, Gonzales

Matthew Claude Gardner, Huntsville, Ala.

Esperanza Jacqueline Garibay, Boerne, Texas

Jamie Marie Giffin, Metairie

Mary Catherine Gillespie, Shreveport

Wilbert Allen Gilley, Gonzales

Peter Gingeleskie, Bloomfield, N.J.

Ashleigh Marie Gnat, Lake Mary, Fla.

George William Godfrey Jr., Benton

Gabriela Sofia Gomez Estevez, Santiago, Dominican Republic

Carol Marie Gomez, Weston, Fla.

Jennifer Gomez, Austin, Texas

Brent Anthony Gossett, Chicago, Ill.

Adam Gostic, Spring, Texas

Jacob Ryan Graves, Plaquemine

Justin Ian Greene, North Woodmere, N.Y.

Cassie Benson Grillon, Henderson, Ky.

Nicholas S Grondin, Newington, Conn.

Diana Grace Guarisco, Berwick

Yasaswi Sri Sai Gudipudi, Vijayawada, India

Carley Lynn Guidry, Reserve

Galen Paul Guillory, Alexandria

Lydia Marie Escobedo Hagel, Bryan, Texas

Kelly Lynn Haggerty, Lincoln University, Pa.

Jack R Hall, Lake Charles

Jack Reichley Hall, Lake Charles

Evan Lawrence Hammond, Lexington, Ala.

Genevieve Litsey Hampson, Gretna

Fei Han, Heze, China

Peihong Han, Quingyang, China

Shaofei Han, Laiwu, China

Emily Anne Hardesty, Plano, Texas

Jennifer Ann Hardin, Jonesboro, Ark.

Danielle Marie Hargate, Frontenac, Mo.

Thomas Whitaker Hartzler, Ocean Springs, Miss.

Rana Hashemian Bojnoord, Isfahan, Iran

Brooke Diane Henderson, Mandeville

Nicholas Andrew Henry, Katy, Texas

Christina Margaret Hensgens, Crowley

Christopher Jon Hernandez, Pensacola, Fla.

Bria Christian Hines, Plaquemine

Chadd Guimond Hippensteel, Barrington, N.H.

Bryan Adam Hodnett, Prairieville

Kristen N Hoffpauir, Eunice

Daniel Paul Marcus Hofmann, Furth, Germany

Jessie Hoover, Albany

Wesley Kilton Horton Jr., Mansfield

Andrea Leigh Horton, The Woodlands, Texas

Michael Harrison Houk, Youngstown, Ohio

Ryan Christopher Hudgins, Donalsonville, Ga.

Matthew Barrett Huff, Lawrenveville, Ga.

Leslie Catherine Hurst, Port Allen

Aderonke Yemisi Ibironke, Detroit, Mich.

Thelma Anizia Ihunde, Kampala, Uganda

Abigail Issarraras, San Antonio, Texas

David Tyler Jackson, Carrollton, Texas

Deidra Michele Jackson, Chicago, Ill.

Dustin Kahlil Jackson, Grayson, Ga.

Josh Rashad Jackson, Marrero

Wilton C Jackson, Jackson, Miss.

Surabhi Jain, Roorkee, India

Kathryn Leigh Janca, Lake Charles

Jemima Taciana Jean, West Orange, N.J.

Erin Elizabeth Jewell, New Roads

Xiaoman Ji, Taiyuan, China

Alana Jakay Johnson, Bogalusa

Maya Hanafi Johnson, Mandeville

Rashard Donel Johnson, Miami, Fla.

Kade Michael Jones, Houma

Lauren Michelle Jordan, St. Francisville

Swarup Joshi, Siddharthanagar, Nepal

Gurkirat Kaur, Silver Creek, Miss.

Mary Katherine Standford Kearns, Thibodaux

Meredith Anne Keating, LaPlace

Nathan Daniel Kersker, Mandeville

Jason Robert Killian, San Diego, Calif.

Trent Kenna James Kinchen, Walker

Katherine Elise Kirsch, Crowley

Paige Morgan Kleffner, Jefferson City, Mo.

Elizabeth Jane Knott, Carencro

Megan Elizabeth Kottemann, Mandeville

Francis Louise Kretzsinger, Pineville

Caitlin Kriesel-Bigler, Austin, Texas

Bharat Krishnan, Oak Hill, Va.

Connor Alexander Kuremsky, Wexford, Pa.

Michael Anthony Lacombe, Gonzales

Nicholas Michael Lacoste, Covington

Lauren Elizabeth LaFleur, Houma

John David Laing, Sterlington

Lillian Marie Landry, New Iberia

Tegan Delaney Lane, Naples, Fla.

Francis H. Larose, III, Thibodaux

Sarah Denise Latham, St. Louis, Mo.

Ryan McGovern Lauve, Woodworth

Payton Lyndsey Lawrence, Shreveport

Dean James Lay, Chico, Calif.

Kien Le, Vietnam

Amanda Holley LeBlanc, Fort Myers, Fla.

Brooke Melissa Lewis, Owensboro, Ky.

Cedeste Rebecca Lewis, Prairieville

Gianna Christine Liantonio, Kenner

Mary Rose Lieberman, Katy, Texas

Diana Nicole Little, Goshen, Ala.

Guibao Liu, Beijing, China

Lauren Marie Liuzza, Covington

Iriana Gwendolyn Lonon, Metairie

Sophie Emilia Zuniga Lott, New Orleans

Matthew Tyler Louque, Thibodaux

Phillip Minh Luu, Harvey

Julia Louise Lux, Memphis, Tenn.

Hayden Carrington Lyons, Mandeville

Jianbo Ma, Tianmen, China

Jenna Victoria Maitre, Madisonville

Spencer Jon Majka, Cleveland, Ohio

Symphony Anne Malveaux, Lafayette

Sarah Elizabeth Marin, Brusly

Yuta Masakane, Yokohama, Japan

Claire Elizabeth Masson, Covington

Bailey Elizabeth Masterson, Walkerton, Ind.

Tatiana Michelle Matlasz, Buffalo, N.Y.

Ibrahim Matri, Tripoli, Libya

Garrett Alan McCaskill, Mabank, Texas

Tajai J McCollum, Leesville

John Henry McCool, Denham Springs

Crystal Breanna McEntire, Jefferson

Connor Elizabeth McGrew, Mobile, Ala.

Kathryn B McKee, Fort Worth, Texas

Christopher James McNeice, New Orleans

Rachel Anne McNeil, St. Gabriel

Joseph Alexander Meinweiser, Knoxville, Tenn.

Philippe Christopher Meraux, Covington

Benjamin Michael Meyer, Columbus, Ohio

Caroline Marie Mierzejewski, Barrington, Ill.

Gracyn Lea Migues, Prairieville

Claire Ellen Milburn, Tulsa, Okla.

Kristina Kriegel Minor, Austin, Texas

William Augustus Minton, Greensburg, Pa.

Namratha Mohan, Bangalore, India

Eduardo Martin Montano-Suarez, Tapachula, Mexico

Katherine Lea Moore, Vero Beach, Fla.

Marisol Moreno Ortiz, Albany, Ore.

Sidney Gabrielle Morgan, Natchitoches

Mark Edward Morreale, Metairie

Julia Kathleen Morton, New Orleans

Meghan Marie Mumphrey, Mandeville

Kelsey Marie Murray, Coushatta

McCahl Faye Murray, Byron, Ill.

Monterica Sade Neil, Memphis, Tenn.

Alexis Marie Newkirk, West Palm Beach, Fla.

Phat Minh Ngo, Ho Chi Minh City, Vietnam

Kathleen Thuy Nguyen, Fountain Valley, Calif.

My Tra Nguyen, Vietnam

Adam Michael O'Malley, Luling

David Rolland Oliver, Collierville, Tenn.

Jacob Peter Orlando, Hammond

Marmar Orooji, Tehran, Iran

Ashley Michelle Orphe, New Iberia

Hailey Jordan Osbon, Covington

Antonio Rafael Otero, Mandeville

Lee Anthony Oubre, Darrow

Andrea Pacifico, Verbania, Italy

Pengfei Pan, Xinyang, China

Pol Pardini Gispert, Girona, Spain

Kayla Alexandra Parks, Marksville

Leah Grace Parr, Yorktown, Va.

Thomas Venable Patton, III, Atlanta, Ga.

Cody Kai Paulsen, Ponte Vedza Beach, Fla.

Mary Katherine Peartree, Cypress, Texas

Emilia Ann Perera, Mandeville

Daniel Maximo Perez, Kenner

Evan N Perez, Perth Amboy, N.J.

Jineane A Perkins, New Orleans

Seth L Perlstein,

Jean-Bernard Perrault, Port-Au-Prince, Haiti

Ashley Nicole Peters, Bogalusa

Michelyve Cynthia Petit, Philadelphia, Pa.

Brittany Elizabeth Philburn, Metairie

Jacqueline Joan Picariello, Richmond, Va.

Kris Taylor Piland, Alexandria

Hannah Camille Pitrie, Houston, Texas

Sarah Elizabeth Plaeger, Metairie

Kristin Nicole Podnar, Boerne, Texas

Jamisha Politte, New Iberia

Emily Howell Ponthie, Alexandria

Autumn Delwyn Poole, Shreveport

Michelle Renee Poole, Prairieville

Rae Lin Porche, Houma

Arash Pourbagheri Jirandehi, Rasht, Iran

Brock Jourdan Prevot, Lake Charles

Leslie Ivette Quezada Gonzalez, Gonzales

Carol Lorraine Quinn, Springfield, Va.

Preston Douglas Raffray, Metairie

Sarah Louise Ramaraj, Thibodaux

David Emerson Rau, Lake Charles

Kioloni Kineski Readeaux, Lafayette

Sophia Isabel Reck, Brighton, Colo.

Aubrey Dawn Rector, New Orleans

Rachel Ann Reese, Brandon, Miss.

Jeremy Hans Reiman, Elkhart, Ind.

Jordan Blaze Retif, Metairie

Lance Allen Rice, Vilonia, Ark.

RaShonda Iesha Riley, D'Iberville, Miss.

Keyaire Marie Robertson, Duson

Brooke Ashley Robinson, Fort Worth, Texas

Sandra Robinson, Monroe

Dayna Rodriguez Zambrano, La Paz, Bolivia

Maria Gabriela Rodriguez, Destrehan

Toni Tayler Rodriguez, St. Amant

Kali Dawn Rogers, Winnfield

Jillian Rene Rosenkrantz, Houston, Texas

Emily Marie Ryan, Marksville

Omar Jamil Safir, Kansas City, Mo.

Emily Gardner Saltzman, New Orleans

Catherine Colvin Sampson, New Orleans

Savannah Maria Sanchez, New Orleans

Elizabeth Corinne Sandridge, Lafayette

Brandon Edward Savone, Woodmere

Erin Christine Scallan, Pearland, Texas

Jordan Michelle Schaffer, Kennesaw, Ga.

Catherine A Schexnayder, Houma

Megan Marie Schmidt, Metairie

Cassandra Danielle Schmitt, Los Angeles, Calif.

Micha Elizabeh Scholes, Prairieville

Ian David Kotter Schoultz, Columbus, Ohio

Anthony E Scolaro, Columbia, Md.

Anthony Edward Scolaro, Columbia, Md.

Cordarrell Self, Ruleville, Miss.

Courtney Anne Senac, Madisonville

Mobina Shafaati, Tehran, Iran

Vishal Dimple Shah, Metairie

Rozalin Fields Shepherd, Shreveport

Brandy McMills Shillings, St. Amant

Emily Margaret Shockey, New Orleans

Anna Claire Sightler, Franklinton

Taylor Danielle Simien, Lafayette

Odon Joseph Simoneaux, IV, Mandeville

Cassandra Gail Skaggs, Albany, Ga.

Ian Matthew Skupski, Charlottesville, Va.

Senette Breeiele Small, Harvey

Enijah L Smith-Joe, Sacramento, Calif.

Bristie Joelle Smith, Covington

David S Smith, New Roads

Jessie Rene' Smith, Mandeville

Moesha Lachelle Smith, Pioneer

Emily Claire Sossaman, Metairie

Amy Celeste Speer, Marksville

Karmen M Spencer, Lincolnton, N.C.

RiKeisha Brianna Spikes, DeRidder

Cameron Jay Sprowls, Bedford, Pa.

Andrew Christopher Starkey, Marrero

Peter Nicholas Starr Jr., Alexandria, Va.

Rachel Aaron Steakley, Double Oak, Texas

Erica Marie Stewart, Houston, Texas

J'Neia Kailynn Stewart, New Orleans

Michael G Stinebaugh, Austin, Texas

Colton Madison Stoker, San Antonio, Texas

Cameron Malik Stone, New Orleans

Meghan Catherine Storey, Marietta, Ga.

Ivy Lynn Sudduth, Tyler, Texas

David Izzat Suleiman, Diez, Germany

Clarence Sutton, III, Tuscaloosa, Ala.

William Henry Syll, Covington

Claire Elizabeth Tannehill, Pineville

William Paul Taylor Jr., Westwego

Chandler Beach Taylor, Fort Collins, Colo.

Jill Taylor, Los Angeles, Calif.

Laura Claire Taylor, Metairie

Matthew David Temple, Bethany

Blake James Thibodaux, Thibodaux

Avery Claire Thomas, Sulphur

Baylen Dean Thompson, Slidell

Rhiannon Lee Thorne, Santa Rosa, Calif.

Kathryn Laura Trevino, New Orleans

Maria Elizabeth Trevino, Morgan City

Kendall My-Chau Trinh, Slidell

Kaylee Ann Trisler, Albion, Mich.

Le Tu, Guangzhou, China

Swati Tyagi, Meerut, India

Margaret Rose Upton, Alexandria

Caroline Emily Ural, Metairie

John Eze Uzodinma, II, Madison, Miss.

Jessica Ann Vaccare, East Aurora, N.Y.

Adrianne Blayne Vallee, Boyce

Kathryn Marie VanDehei, Mesa, Ariz.

Rachel Mary Vanek, Mandeville

Christina Marie Vassiliou, Williamsburg, Va.

Kathryn McConnell Viator, Scott

Nadeesha Dilhani Vidanapathirana, Galle, Sri Lanka

Sumanth Vissamsetty, Hyderabad, India

Erin Elizabeth Voisin, Gonzales

Lindsey Jo von Holten, Cedar Rapids, Iowa

Toni Michele Walker, Chalfont, Pa.

Elizabeth Ashley Wall, Johns Creek, Ga.

Bo Wang, China

Kejin Wang, Baotou, China

Tianheng Wang, Xi'an, China

Jordyn Nicole Warren, Allentown, Pa.

John E Watson, New Brunswick, N.J.

Judith McCaleb Watts, New Orleans

Daryneshia Daunshea Weaver, St. Francisville

Autumn Elizabeth Webb, Tillar, Ark.

Don Lee Roy Webber, Duxbury, Mass.

Lucas Connor Webster, Harvest, Ala.

Andrew R Wentz, Napoleon, Ohio

Marcus Monroe Westbrook, Lemont, Ill.

Austen Alexandra Williams, Covington

Carlye Tribe Williams, Broussard

Sean Russell Williams, Knoxville, Tenn.

Michael Sean Wilson, Des Moines, Iowa

Kimberlye Michelle Wirth, Donaldsonville

Katherine Elizabeth Wolf, New Orleans

Travis William Chisholm Wood, Grand Cayman, Cayman Islands

Yu-Ping Wu, Taoyuan, Taiwan

Enxhi Xhindoli, Durres, Albania

Ying Xiao, Shanghang, China

Murong Xu, Yixing, China

Dan Yang, Nanchong, China

Sree SrinidhiReddy Yannam, Chittoor, India

Rajesh Yerrapati, Visakhapatnam, India

Fan Zhang, Jiujiang, China

Tengfei Zhang, Xihua, China

Yue Zhang, Zhengzhou, China

Haihui Zhu, Haikou, China

Robert Rossie Ziegelasch Jr., Lafayette

James Michael Zimmerman, Mukwonago, Wis.

(DOCTORATE)

Anika Abena Campbell Aarons, Kingston, Jamaica

Sushovit Adhikari, Kathmandu, Nepal

Sinella Aghasi Moshabad, Turlock, Calif.

Iuliia Akers, Kherson, Ukraine

Thana Mohammed Al-Shakhs, Philadelphia, Pa.

Younes Ahmed Alblooshi, Al Ain, United Arab Emirates

Daniel Christopher Alt, Houston, Texas

Khadhr A KH Altarabulsi, Hitteen, Kuwait

Ansonia Badgett, Chicago, Ill.

Ashley Melancon Baer, Buras

Johnnie Matthew Bankens, Lake Charles

Sonu Shrestha Baral, San Jose, Calif.

Lina Bernaola, Lima, Peru

Nabanita Bhattacharyya, Madras, India

Uttam Bhattarai, Galyang, Nepal

Crystal Darcell Birdsong, Shreveport

John Boersma, Langley, Canada

Clare Elisabeth Brown, Seattle, Wash.

Ryan Christian Burner, Alliance, Ohio

Maria Guillermina Cantou, Treinta y Tres, Uruguay

Fan Cao, Yangzhou, China

Jorge Asis Charbel Chebeir, Viedma, Argentina

Vijay Singh Chhetri, Khanchikot, Nepal

Pitchayapat Chonpracha, Bangkok, Thailand

Laura Whitney Coley Gaspard, Texarkana, Ark.

Andrea De Stefano, Reggio Calabria, Italy

Marianne Elizabeth Dietz, York, Pa.

Ju Dong, Zibo, China

Shaofu Du, Xuchang, China

Chasse Benjamin Duplantis, Houma

Nicholas Matthew Enwright, Leominster, Mass.

Shuzhan Fan, Xiangyang, China

Amandine H R Faucheux, Annecy, France

Andrew Jason Flick, Oconomowoc, Wis.

Dominique Clark Anolin Galam, Jones, Philippines

Leandro de Magalhaes Gazineo, Salvador, Brazil

Chelsey Camela Geeting, Portland, Maine

Neha Ajit Ghaisas, Gurgaon, India

Ajit Ghimire, Kathmandu, Nepal

Henrique Borges Gomes, Santo Andre, Brazil

Karen Lynn Goodridge, Denham Springs

Jacob Joel Gran, Blaine, Minn.

Brittney Anne Gregory, Conroe, Texas

Joseph William Grenier, Fort Myers, Fla.

Hao Guo, Nanchang, China

Erin Michelle Halloran, Belle Plaine, Minn.

Shaofei Han, Laiwu, China

Joseph Blake Harris, Arlington Heights, Va.

Michael Winslow Henson, Sylvania, Ohio

Nelida Andreina Herrera, Caracas, Venezuela

Drew Michael Hood, Lake Charles

Mauricio Jesus Hooper De Leon, Santiago, Panama

Dongfang Hu, Langfang, China

Charla Allyn Hughes, Tallahassee, Fla.

Jeanne Jegousso, Beaugency, France

Ryan Alexander Johnson, Oklahoma City, Okla.

Terrell Orlando Jones, Kosciusko, Miss.

Swarup Joshi, Siddharthanagar, Nepal

Swarom Ravindra Kanitkar, Aurangabad, India

Eric Lee Kennedy, East Berlin, Pa.

Hyojung Kim, Seoul, South Korea

Jee Won Koh,

Aubry Anne Kyle, El Paso, Texas

Bliss Nicole Lambert, Pierre Part

Gregory J Langner, Rancho Cucamonga, Calif.

Brandon Wayne Lewis, Vicksburg, Miss.

Celong Liu, Hubei, China

Shuqian Liu, Changsha, China

Yilin Mao, Beijing, China

Nia Francis Mason, New Orleans

Corey Ian McGill, Plano, Texas

Ryan James McGuckin, Monroe, N.Y.

Joshua Medrano, Weslaco, Texas

Alicia Janette Monroe, Oregon, Wis.

Reynaldo Moreno Ucles, San Pedro Sula, Honduras

Ananya Mukherjee, Kolkata, India

Thu Hoai Nguyen, Hai Phong, Vietnam

Emily Ann O'Dell, Lodi, Calif.

Taylor Danielle Orgeron, Abbeville

Michael Edward Palmese, Ocala, Fla.

Mary Catherine Pappalardo, Bethlehem, Pa.

Vanessa Parks, Collierville, Tenn.

Sunil Paudel, Jayamangala, Nepal

Bingyu Peng, Nanchang, China

Tifanie W Pulley, Virginia Beach, Va.

Lindsay Danielle Reaves, Heflin, Ala.

Giancarlo Alessandro Restreppo, Los Angeles, Calif.

Maryam Roostaee, Shiraz, Iran

Adam Philip Rosado, Norwalk, Conn.

Cristina Maria Rosell, Miami, Fla.

Eric Zachary Rubinstein, Smithtown, N.Y.

Alonso Saavedra Coles, San Jose, Costa Rica

Afsana Sabrin, Dhaka, Bangladesh

Elahe Saeidi, Shiraz, Iran

Sahil Saini, Hisar, India

Pradeep Sapkota, Bharatpur, Nepal

Evan Mitchell Schares, Cedar Falls, Iowa

Michael J Seaberry, Lake Charles

Mobina Shafaati, Tehran, Iran

Pawan Sharma, Bharatpur, India

Kelly L Simonton, Wheatland, Wyo.

Jolisa Janell Singletary, New Orleans

Christopher George Siverd, Covington

Nicholas Michael Studer, Metairie

Cory Michael Sukala, Kittanning, Pa.

Rebecca Ruth Sweany, New Orleans

Weiying Tang, ShenZhen, China

Ronaldo Augusto Teles Dos Santos, Sao Paulo, Brazil

Kiran Upreti, Thimi, Nepal

Bertha Gabriela Vitela, Waxahachie, Texas

Kelin Wang, Fushun, China

Rui Wang, China

Ashley Renee Watson, Denham Springs

Grant Stuart Williams, Port Angeles, Wash.

Jiulong Xie, Chengdu, China

Xinyu Yang, Xuzhou, China

Chenglong You, Taiyuan, China

Bin Zhang, China

Xukai Zhang, Daqing, China.

SCHOOL OF VETERINARY MEDICINE

(DOCTORATE)

April Adams, West Monroe

Elizabeth Cody Adams, Ravenden, Ark.

Ashley Elizabeth Allemand, Schriever

Alexis Anne Allen, Kenner

Ryan Michael Andree, New Orleans

Rebecca L Aust, Orlando, Fla.

Chance Devon Bazar, Krotz Springs

Laura Fruge Belgodere, Grand Coteau

Carolyn Nicole Blank, New Orleans

Mary Katherine Bollman, New Orleans

Natalie Ann Bordelon, Ponchatoula

Michelle Kathryn Bourgeois, Luling

Katelyn Monet Briscoe, Ragley

Keely Rene Broussard, Delcambre

Sarah Rose Camlic, Sleepy Hollow, N.Y.

Currie Elizabeth Carothers, Birmingham, Ala.

Julio Cesar Castillo, Magnolia, Ark.

Jenna Leigh Charles, Mandeville

Shawnee Desirae Clark, Pleasant Plains, Ark.

Ashley O'Shea Cleveland, New Orleans

Jenna Shea' Collins, Houma

Jordan Matthew Commander, Ponchatoula

Megan Therese Cootauco, San Marino, Calif.

Emily Claire Courville, Rayne

Roy Eugene Cox, III, Joiner, Ark.

Melissa Hagen Dezendorf, The Villages, Fla.

Danielle Marie DiLevo, West Islip, N.Y.

Courtney Elizabeth Dorazio, Kenner

Alexis Anne Dufrene, Lafayette

Hunter Terrill Finn, Alexandria

Alexandra Kathryn Ford, Wilbraham, Mass.

Karla Mariet Fraga Papaleo, San Juan, Puerto Rico

Abby Alyssa Galjour, Lockport

Elizabeth Parks Gambel, Hammond

Laura Elizabeth Gee, Slidell

Regan Therese Gonzales, St. Amant

James Ben Gregorio, Shreveport

Eric Kent Guillory, II, Vidrine

Amanda Michelle Hampton, Alexandria

Shannon Marie Hansen, Glendale, Ariz.

Mary Kendal Hudson, Hot Springs, Ark.

Peyton Elizabeth Hughes, Kirbyville, Texas

Kelly Marie Jeffers, Lake Charles

Renee Denis Joubert, Metairie

Joseph Axford Kamper, Tempe, Ariz.

Jessica Brackin King, Prairieville

Catherine Louise Laborde, Lake Charles

Anna Genevieve Landry, New Orleans

Benjamin Davis Larson, Little Rock, Ark.

Michaela Lynn LeBoeuf, Houma

Mallory Christine Linn, Hammond

Carter McCain Loftin, Monroe

Jose Francisco Lopez-Rodriguez, San Juan, Puerto Rico

Danielle Marie McCarthy, New Orleans

Michael Patrick Minaldi, Lake Charles

Amber Anne Moses, Metairie

Nicholas Foret Nelson, Ponchatoula

Lindsey Elizabeth Owens, New Orleans

Kate Leighann Perkins, Farmerville

Elsie Leigh Phillips, Ticonderoga, N.Y.

Leslie Elizabeth Prescott, Lafayette

Karen Marie Ramirez Berrios, San Juan, Puerto Rico

Stephanie Rose Ringler, Dayton, Ohio

Tanner Parrish Roberts, Benton

Emily Douciere Robertson, Rayville

Vanessa Karina Romano, Meadows Place, Texas

Heather Regina Rushing, Ruston

Omega Joilyn Sanders, Hot Springs, Ark.

Megan Marie Simon, Youngsville

Kayla Marie Smith, Destrehan

Kelsey Britlyn Spataro, Bossier City

Philip Bryant Stelly, Sulphur

Shelby Alexis Strother, Oakdale

Connor Timothy Tageant, Mandeville

Jill Elizabeth Thomason, Fayetteville, Ark.

Amelia Joyce Unser, DeRidder

Devin Elizabeth Vonder Haar, Metairie

Amber Elyse Wallace, Houma

Duane Paul Watkins, Lake Arthur.

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