Boys
Team totals: 1, Zachary 192. 2, Scotlandville 128. 3, Live Oak 89. 4, Walker 82. 5, Denham Springs 72. 6, Central 24.
Field events
Javelin: 1, Jeremiah Bell, Scotlandville, 159-4. 2, Dayne Carpenter, Walker, 148-1. 3, Cameron Walker, Zachary, 144-1.
High jump: 1, CamRon Eirick, Denham Springs, 5-10. 2, TJ Magee, Live Oak, 5-10. 3, Dominck Baptiste, Scotlandville, 5-10.
Shot put: 1, Mehki Smith, Scotlandville, 53-0. 2, Porter Gibson, Denham Springs, 52-5. 3, Tai’shon Nelson, Zachary, 50-0.
Long jump: 1, Jerome Robinson, Zachary, 23-10. 2, Broderick Davis, Scotlandville, 23-1. 3, Cade Getwood, Live Oak, 22-6.
Pole vault: 1, Justin Perault, Denham Springs, 13-6. 2, Will Price, Live Oak, 12-0. 3, Aiden Brumfield, Walker, 11-6.
Discus: 1, Andrew Goodwin, Denham Springs, 126-8. 2, Brandon Maher, Live Oak, 115-3. 3, Jayden Barton, Scotlandville, 108-11.
Triple jump: 1, David Voorhies, Live Oak, 43-8. 2, Dashawn McBride, Denham Springs, 43-5. 3, Ja’Cory Thomas, Walker, 42-6.
Track events
4x800-meter relay: 1, Zachary 8:15.91. 2, Live Oak 8:42.43. 3, Scotlandville 8:43.19.
4x200 relay: 1, Zachary 1:30.33. 2, Walker 1:30.66. 3, Scotlandville 1:31.96.
1,600 meters: 1, Rhen Langley, Zachary 4:39.11. 2, Caleb Ackman, Zachary, 4:41.60. 3, Jack Earle, Live Oak, 4:43.17.
110 hurdles: 1, Broderick Davis, Scotlandville, 14.51. 2, Cody Smith, Zachary, 14.63. 3, Vederek Matthews, Zachary, 14.75.
100: 1, Kyree Langley, Scotlandville, 10.87. 2, Tylon Williams, Zachary, 10.94. 3, Robert Jackson, Walker, 11.00.
800: 1, Lejaune George, Zachary, 2:01.19. 2, Jack Earle, Live Oak, 2:05.05. 3, Corinthian Walker, Scotlandville, 2:05.54.
4x100 relay: 1, Zachary 42.45. 2, Scotlandville 42.84. 3, Walker 43.40.
400: 1, Mason Edwards, Denham Springs, 50.85. 2, Jalen Wright, Zachary, 52.11. 3, Dominick Baptiste, Scotlandville, 52.27.
300 hurdles: 1, Vederek Matthews, Zachary, 40.81. 2, Matthew Perkins, Zachary, 41.96. 3, Colin McClure, Live Oak, 42.94.
200: 1, Kyree Langley, Scotlandville, 22.34. 2, Tylon Williams, Zachary, 22.54. 3, Tyler Hall, Central, 22.9.
3,200: 1, Rhen Langley, Zachary, 9:57.07. 2, Caleb Ackman, Zachary, 10:06.17. 3, Jacob Kennedy, Walker, 10:36.88.
4x400 relay: 1, Zachary 3:29.01. 2, Scotlandville 3:34.84. 3, Live Oak 3:36.23.
Outstanding Field Performer: Andrew Goodwin, Denham Springs
Outstanding Track Performer: Rhen Langley, Zachary
Girls
Team totals: 1, Denham Springs 147. 2, Scotlandville 146. 3, Walker 112. 4, Zachary 110. 5, Live Oak 41. 6, Central 25.
Field events
Javelin: 1, Makinley Harris, Denham Springs, 117-2 2, Cydney Cifreo, 112-11. 3, Jenae Adams, Live Oak, 111-3.
High jump: 1, Kalliw Calvaruso, Denham Springs, 5-2. 2, Lauryn Martin, Scotlandville, 5-0. 3, Anelise Wickwire, Denham Springs, 4-6.
Shot put: 1, Jaydan Jackson, Zachary, 43-5. 2, Raygan Bosco, Denham Springs, 35-5. 3, Kori Jones, Denham Springs, 35-4.
Long jump: 1, Kennedi Ard, Walker, 17-7. 2, Jordyn Taylor, Denham Springs, 16-11. 3, Tamiah Cross, Central, 16-9 1/2.
Pole vault: 1, Grace Ross, Live Oak, 9-6. 2, Sierra Schmidt, Walker, 9-6. 3, Ray Blalock, Zachary, 8-0.
Discus: 1, Jaydan Jackson, Zachary, 139-10. 2, Kori Jones, Denham Springs, 117-2. 3, Ambria Langley, Zachary, 114-00.
Triple jump: 1, Jordyn Taylor, Denham Springs, 35-1. 2, Kennedi Ard, Walker, 34-8. 3, Lauryn Lewis, Denham Springs, 34-1.
Track events
4x800-meter relay: 1, Denham Springs 10:32.87. 2, Zachary 10:59.51. 3, Scotlandville 11:43.06.
4x200 relay: 1, Scotlandville 1:40.18. 2, Walker 1:45.42. 3, Zachary 1:45.53.
1,600 meters: 1, Hannah Linebaugh, Denham Springs, 5:23.87. 2, Sylvia White, Live Oak, 5:31.05. 3, Ava Pitarro, Walker, 5:44.09.
100 hurdles: 1, Makeriah Harris, Scotlandville, 14.12. 2, Whitney Harris, Scotlandville, 15.54. 3, Lanay Mealey, Zachary, 15.67.
100: 1, Sade Gray, Scotlandville, 12.03. 2, Sariah Bethley, Zachary, 12.29. 3, Fatima Banks, Scotlandville, 12.35.
800: 1, Sylvia White, Live Oak, 2:25.95. 2, Karlise Davison, Scotlandville, 2:29.80. 3, Laney Wilkes, Denham Springs, 2:33.28.
4x100 relay: 1, Scotlandville 48.22. 2, Zachary 49.52. 3, Walker 51.14.
400: 1, Aneace Scott, Walker, 57.42. 2, Layden Jack, Scotlandville, 58.11. 3, Tionna Harris, Scotlandville, 59.96.
300 hurdles: 1, Makeriah Harris, Scotlandville, 43.76. 2, Whitney Harris, Scotlandville, 46.61. 3, Lanay Mealey, Zachary, 48.18.
200: 1, Sade Gray, Scotlandville. 24.50. 2, Makeriah Harris, Scotlandville, 24.55. 3, Aneace Scott, Walker, 26.70.
3,200: 1, Hannah Linebaugh, Denham Springs, 11:56.75. 2, Sylvia White, Live Oak, 12:16.55. 3, Ava Pitarro, Walker, 12:34.85.
4x400 relay: 1, Scotlandville 3:56.65. 2, Zachary 4:18.60. 3, Walker 4:19.53.
Outstanding Field Performer: Jaydan Jackson, Zachary
Outstanding Track Performer: Makeriah Harris, Scotlandville