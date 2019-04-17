At Walker
Boys
Team totals: 1, Scotlandville 195. 2, Zachary 174. 3, Denham Springs 70. 4, Live Oak 62. 5, Walker 52. 6, Belaire 23. 7, Central 9.
Field events
Long jump: 1, Reginald King, Scotlandville, 22-2 1/2. 2, Troy Morris, Belaire, 21-4 1/2. 3, Kenson Tate, Zachary, 21-4 1/2.
High jump: 1, Chaun Moore, Zachary, 6-5. 2, Tyler Quiett, Scotlandville, 5-10. 3, E.J. Burgess, Denham Springs, 5-8.
Shot put: 1, Kaydon Berard, Denham Springs, 47-9 1/2. 2, Kolby Matthews, Zachary, 47-1 1/2. 3, Ashton Freeman, Zachary, 43-8.
Javelin: 1, Landon Brou, Denham Springs, 156-5. 2, Jude Charlet, Zachary, 148-7. 3, Hunter Ross, Walker 146-1.
Pole vault: 1, Clayton Simms, Live Oak, 15-0. 2, Blaze Hayden, Walker, 13-0. 3, Todd Collins, Walker, 12-6.
Discus: 1, Kolby Matthews, Zachary, 133-2. 2, Isaiah Guy, Scotlandville, 126-3. 3, Kaydon Berard, Denham Springs, 124-1.
Triple jump: 1, Reginald King, Scotlandville, 44-9. 2, Isiah Matthews, Belaire, 43-3. 3, Tyler Quiett, Scotlandville, 43-0.
Running events
4x800-yard relay: 1, Scotlandville 8:25.81. 2, Zachary 8:29.96. 3, Live Oak 8:56.03.
4x200 relay: 1, Scotlandville 1:27.74. 2, Zachary 1:28.47. 3, Denham Springs 1:33.08.
1,600 meters: 1, Nic Broderick, Live Oak, 4:44.25. 2, Jack Earle, Live Oak, 4:45.13. 3, Lafayette Collins, Scotlandville, 4:46.93.
110 hurdles: 1, Sean Burrell, Zachary, 13.54. 2, L’Jean McKneely, Zachary, 13.89. 3, Donnell Matthews, Scotlandville, 14.24.
100: 1, Dejuan Ross, Scotlandville, 10-90. 2, Kenson Tate, Zachary, 11.03. 3, Nicholas Williams, Scotlandville, 11.12.
800: 1, Bristen Tate, Scotlandville, 2:03.89. 2, Lafayette Collins, Scotlandville, 2:03.69. 3, Keiante Zachary, 2:04.08.
4x100 relay: 1, Zachary 42.15. 2, Scotlandville 42.47. 3, Denham Springs 44.93.
400: 1, Sean Burrell, Zachary, 49.72. 2, Zyan Booker, Scotlandville, 50.06. 3, Bristen Tate, Scotlandville, 51.39.
300 hurdles: 1, Amaru Cavalier, Scotlandville, 39.96. 2, L’Jean McKneely, Zachary, 40.89. 3, Donnell Matthews, Scotlandville, 41.99.
200: 1, Sean Burrell, Zachary, 21.62. 2, Dejuan Ross, Scotlandville, 21.87. 3, Nicholas Williams, Scotlandville, 22.65.
3,200: 1, Lafayette Collins, Scotlandville, 10:18.42. 2, Jack Earle, Live Oak, 10:25.20. 3, Dominick Baptiste, Scotlandville, 10:52.23.
4x400 relay: 1, Scotlandville 3:23.29. 2, Zachary 3:28.78. 3, Denham Springs 3:39.28.
Outstanding Field Performer: Reginald King, Scotlandville
Outstanding Track Performer: Sean Burrell, Zachary
Girls
Team totals: 1, Zachary 208. 2, Walker 126. 3, Live Oak 98. 4, Scotlandville 84. 5, Denham Springs 44. 6, Central 23.
Field events
Long jump: 1, Orsciana Beard, Zachary, 16-9 1/2. 2, Kaitlyn Hayes, Walker, 16-9 1/2. 3, Maliyah Hill, Scotlandville, 15-10 1/2.
High jump: 1, Lilly Waguespack, Walker, 5-2. 2, Julia Boulton, Live Oak, 4-10. 3, Leilani Lewis, Scotlandville, 4-10.
Shot put: 1, Nya Terrell, Scotlandville, 38-7. 2, Micah Taylor, Zachary, 36-0 1/2. 3, A’Neseya Dunn, Zachary, 35-8 1/2.
Javelin: 1, Katelyn Roberson, Live Oak, 109-0. 2, Cailey Aucoin, Denham Springs, 107-8. 3, A’Neseya Dunn, Zachary, 105-3.
Pole vault: 1, Evyn Fitzgerald, Walker, 10-6. 2, Randon McCallum, Walker, 8-6. 3, Skyler Kelly, Live Oak, 7-6.
Discus: 1, Micah Taylor, Zachary, 100-7. 2, Trimyia Ventress, Walker, 85-10. 3, A’Neseya Dunn, Zachary, 84-6.
Triple jump: 1, Orsciana Beard, Zachary, 38-8. 2, Maliyah Hill, Scotlandville 34-1. 3, Brianna Moore, Walker, 31-11 1/2.
Running events
4x800-yard relay: 1, Zachary 10:22.81. 2, Live Oak 11:33.96. 3, Walker 11:59.04.
4x200 relay: 1, Zachary 1:43.60. 2, Walker 1:46.37. 3, Scotlandville 1:49.45.
1,600 meters: 1, Kylie Zeller, Live Oak, 5:39.94. 2, Ashlyn Davis, Zachary, 5:43.46. 3, Jenna Magee, Live Oak, 5:55.66.
100 hurdles: 1, Orsciana Beard, Zachary, 15.48. 2, Ralyn Johnson, Walker, 16.52. 3, Lanay Mealey, Zachary, 16.64.
100: 1, Donneisha Gutter, Scotlandville, 12.45. 2, Kayla Clifton, Zachary, 12.49. 3, Tarondia Harold, Walker, 12.73.
800: 1, Cirsten Brown, Zachary, 2:30.52. 2, Katy McDonald, Zachary, 2:35.22. 3, Laney Wilkes, Denham Springs, 2:41.82.
4x100 relay: 1, Zachary 48.45. 2, Walker 49.42. 3, Central 52.04.
400: 1, Indya Jackson, Zachary, 56.89. 2, Monet McDaniels, Zachary, 1:00.43. 3, Megan Rodgers, Denham Springs, 1:01.62.
300 hurdles: 1, Mackenzie Covington, Live Oak, 48.21. 2, Lanay Mealey, Zachary, 48.49. 3, Orsciana Beard, Zachary, 50.71.
200: 1, Indya Jackson, Zachary, 25.52. 2, Doneisha Gutter, Scotlandville, 26.02. 3, Taronda Harold, Walker, 26.12.
3,200: 1, Kylie Zeller, Live Oak, 12:25.32. 2, Ashlyn Davis, Zachary, 12:39.21. 3, Kaye-Loni Bowden, Walker, 12:39.83.
4x400 relay: 1, Zachary 4:11.23. 2, Denham Springs 4:22.91. 3, Live Oak 4:24.29.
Outstanding Field Performer: Orsciana Beard, Zachary
Outstanding Track Performer: Indya Jackson, Zachary