Track and field
District 4-5A
Boys
Team totals: 1, Zachary 209. 2, Scotlandville 135.6. 3, Walker 92.5. 4, Denham Springs 72. 5, Live Oak 63. 6, Central 13.
Field events
Shot put: 1, Ashton Freeman, Zachary, 48-103/4. 2, Garrett Wilson, Walker, 47-41/4. 3, Taishon Nelson, Zachary, 47-4. 1/4
High jump: 1, Chris Hilton, Zachary, 6-6. 2, Darryl George, Scotlandville, 6-4. 3, Cade Getwood, Live Oak 6-0.
Long jump: 1, Kenson Tate, Zachary, 23-0 1/4. 2, Jaden Williams, Walker, 22-51⁄2. 3, Montrell Morris, Denham Springs, 21-0.
Pole vault: 1, Clayton Simms, Live Oak, 15-9. 2, Todd Collins, Walke, 14-0. 3, Justin Perault, Denham Springs, 13-6.
Triple jump: 1, Kevon Hamilton, Scotlandville, 46-4. 2, Montrell Morris, Denham Springs, 43-101⁄4. 3, Reginald King, Scotlandville, 43-23/4.
Discus: 1, Garrett Wilson, Walker, 138-11. 2, Ashton Freeman, Zachary, 125-10. 3, Thomas Walker, Live Oak, 124-7.
Javelin: 1, Dayne Carpenter, Walker, 159-5. 2, John McDaniel, Denham Springs, 159-3. 3, Andrew Goodwin, Denham Springs, 149-6.
Track events
4x800-meter relay: 1, Zachary 8:35.90. 2, Live Oak 8:38.87. 3, Denham Springs 8:42.04.
4x200 relay: 1, Zachary 1:27.80. 2, Walker 1:33.27. 3, Central 1:33.32.
1,600 meters: 1, Rhen Langley, Zachary, 4:29.50. 2, Caleb Ackman, Zachary, 4:3.76. 3, Dominick Baptiste. Scotlandville, 4:39.51.
110 hurdles: 1, Donnell Matthews, Scotlandville, 14.98. 2, Broderick Davis, Scotlandville, 15.11. 3, Vederek Matthews, Zachary, 16.01.
100: 1, Kenson Tate, Zachary, 10.65. 2, Chance Williams, Scotlandville, 11.02. 3, Connor Wisham, Zachary, 11.10.
800: 1, Rhen Langley, Zachary, 1:58.20. 2, Dominick Baptiste, Scotlandville, 2:03.42. 3, Lajaune George, Zachary, 2:03.64.
4x100 relay: 1, Scotlandville 42.60. 2, Zachary 42.84. 3, Walker 42.96.
400: 1, Chris Hilton, Zachary, 50.19. 2, Jireon Miller, Zachary, 50.57. 3, Darryl George, Scotlandville, 50.86.
300 hurdles: 1, Donnell Matthews, Scotlandville, 40.32. 2, Kevon Hamilton, Scotlandville, 41.32. 3, Vederek Matthews, Zachary, 42.60.
200: 1, Chris Hilton, Zachary, 21.52. 2, Kenson Tate, Zachary, 21.88. 3, Brian Thomas, Walker, 22.24.
3,200: 1, Rhen Langley, Zachary, 9:52.25. 2, Caleb Ackman, Zachary, 9:52.70. 3, Lynn Slaby, Denham Springs, 10:16.29.
4x400 relay: 1, Scotlandville 3:22.56. 2, Zachary 3:33.37. 3, Walker 3:40.01.
Girls
Team totals: 1, Zachary 201. 2, Denham Springs 121. 3, Scotlandville 119. 4, Walker 95. 5, Live Oak 37. 6, Central 15.
Field events
Javelin: 1, Brianne Bankston, Zachary, 128-5. 2, Anna Ferrand, Walker, 122-8. 3, Cydney Cifreo, Walker, 105-0.
High jump: 1, Lillian Waguespack, Walker, 5-2. 2, Kallie Calvaruso, Denham Springs, 5-0. 3, Shelby Brocksmith, Denham Springs 5-0
Pole vault: 1, Evyn Fitzgerald, Walker, 11-3. 2, Sierra Schmidt, Walker 10-0. 3, Kelsey White, Zachary, 9-0.
Long jump: 1, Orsciana Beard, Zachary, 18-1. 2, Kayli Johnson, Zachary, 17-4. 3, Jordyn Taylor, Denham Springs, 16-10.
Shot put: 1, Jayden Jackson, Zachary, 39-2 1⁄2. 2, Raygan Bosco, Denham Springs, 32-3 1⁄2. 3, Brianne Bankston, Zachary, 32-0.
Triple jump: 1, Orsciana Beard, Zachary, 37-11. 2, Jordyn Taylor, Denham Springs, 35-7. 3, Kayli Johnson, Zachary, 34-11.
Discus: 1, Jayden Jackson, Zachary, 133-9. 2, Rowyn Hall, Zachary, 95-6. 3, Raygan Bosco, 88-2.
Track events
4x800-meter relay: 1, Denham Springs 10:39.31. 2, Live Oak 10:45.59. 3, Zachary 10:50.07.
4x200 relay: 1, Zachary 1:40.28. 2, Scotlandville 1:41.99. 3, Walker 1:49.65.
1,600 meters: 1, Ava Pitarro, Walker, 5:45.02. 2, Sylvia White, Live Oak, 5:46.83. 3, Hannah Linebaugh, Denham Springs, 5:49.97.
100 hurdles: 1, Orsciana Beard, Zachary, 14.81. 2, Kayli Johnson, Zachary, 14.98. 3, Whitney Harris, Scotlandville, 15.63.
100: 1, Zoa Adams, Zachary, 12.17. 2, Sade Gray, Scotlandville, 12.26. 3, Jordyn Taylor, Denham Springs, 12.46.
800: 1, Layden Jack, Scotlandville, 2:33.36. 2, Cami Laxton, Denham Springs, 2:40.29. 3, Laney Wilkes, Denham Springs, 2:40.96.
4x100 relay: 1, Scotlandville 48.11. 2, Zachary 48.53. 3, Walker 51.47.
400: 1, Zoa Adams, Zachary, 56.08. 2, Tionna Harris, Scotlandville, 1:00.17. 3, Jaala Thymes, Scotlandville, 1:00.83.
300 hurdles: 1, Whitney Harris, Scotlandville, 47.10. 2, Lauryn Martin, Scotlandville, 49.96. 3, Kayli Johnson, Zachary, 51.04.
200: 1, Sade Gary, Scotlandville, 25.39. 2, Jakenzie Thymes, Zachary, 25.62. 3, Jordyn Taylor, Denham Springs, 26.32.
3,200: 1, Ava Pitarro, Walker, 12:33.06. 2, Hannah Linebaugh, Denham Springs, 12:37.71. 3, Ashlyn Davis, Zachary, 12:39.64.
4x400 relay: 1, Zachary 4:06.88. 2, Scotlandville 4:11.74. 3, Denham Springs, 4:29.10.
District 8-2A
Boys
Team scores: 1, Episcopal 194. 2, Port Allen 100. 3, East Feliciana 92. 4, Dunham 82. 5, Northeast High. 46 6. Capitol 41.
Track events
100-meter dash: 1. Chris Murphy, Port Allen, 10.84; 2. Jacoby Bellazar, Capitol, 11.13; 3. Mekyle Franklin, Port Allen, 11.26
200: 1, Chris Murphy, Port Allen, 21.80. 2, Mekyle Franklin, Port Allen, 22.80, 3. Jacoby Bellazar, Capitol. 22.98
400: 1. Nyron Johnson, East Feliciana, 53.11; 2. Darius Jarrett, Port Allen, 53.62, 3. Trajon Freeman, Capitol, 54.58
800: 1. Reese Davis, Dunham, 2:07.64; 2. Pearson Spender, Episcopal, 2:08.61; 3. Reagan Courville, Dunham, 2:11.52
1,600: 1.John Walker McDonald, Dunham, 4:33.59, 2. Miles Pelton, Dunham, 5:01.37, 3. Evan Jurkovic, Episcopal, 5:14.83
3,200: 1. John Walker McDonald, Dunham, 10:18.73; 2, Alex Hollier, Episcopal, 10:40.66. 3, Sacha Dernoncourt, 10:49.51
110 hurdles: 1. Ethan Hook, Episcopal, 15.19; 2. Dryden Duggins, Episcopal, 15.75, 3. Zylan Beverly, East Feliciana, 21.09
300 hurdles: 1. Ethan Hook, Episcopal, 41.64, 2. Dryden Duggins, Episcopal, 42.77, 3. D’Marlon Bonds, Northeast High, 56.37
4x100 relay: 1, Episcopal, 44.04, 2. Port Allen, 44.06; 3. East Feliciana, 44.19
4x200 relay: 1, Episcopal, 1:32.13; 2. East Feliciana, 1:33.24, 3. Northeast, 1:35.18
4x400 relay: 1, Episcopal, 3:35.69; 2.Dunham, 3:38.57, 3. East Feliciana, 3:40. 21
4x800 relay: 1. Dunham, 8:47.47, 2. Episcopal, 9:25.39, 3. East Feliciana, 11:58. 76
Field events
High jump: 1. Jacoby Bellazar, Capitol, 6-06. 2. Ja’Marius Snowden, Northeast High, 6-04, 3. Darius Jarrett, Port Allen, 5-08
Pole vault: 1. Jack Safer, Episcopal, 10-00. 2. Julian Romano, Episcopal, J10-00
Long jump: 1. Chris Murphy, Port Allen, 21-11. 2. Jacoby Bellazar, Capitol, 21-03. 3. Darius Jarrett, Port Allen, 21-02
Triple jump: 1. Darius Jarrett, Port Allen, 43-01, 2. Clayton Braud, Episcopal, 42-11, 3. Frankie Dunn, East Feliciana, 42-02
Shot put: 1. Jack Oliver, Episcopal, 54-02. 2. Jordan Antoine, Port Allen, 48-01. 3. Matthew Weiner, Dunham, 43-06
Discus: 1. Oliver Jack, Episcopal, 142-04 2. Quade Harris, East Feliciana, 108-09, 3. Adam Azmeh, Episcopal, 104-10
Javelin: 1. Darren Taylor, Northeast High, 157-03. 2. Shannon Dawson, East Feliciana, 149-00. 3. Austin Sybrant, Episcopal, 148-08
Girls
Team scores: 1, Episcopal 243, 2, Port Allen 108. 3, Dunham 68. 4, Northeast High 62. 5, East Feliciana 34. 6, Capitol 4
Track events
100 meters: 1. Annaleigh Bruser, Episcopal, 13.26; 2. Erica Green, Northeast High, 13.46; 3. Dyamond Cowan, Northeast High, 13.58
200: 1. Annaleigh Bruser, Episcopal, 27.23, Jaylin Netter, Port Allen, 27.90. 3. Ramsey Claire Greene, Episcopal, 27.95
400: 1. Margaret Harrell, Episcopal, 1:05.70, 2. Ria Mehrotra, Episcopal, 1:07.96; 3. Layla Jones, Port Allen, 1:08.08
800: 1. Mia Pulliam, Episcopal, 2:34.39, 2. Tanya Mencer, Episcopal. 2:37.38; 3. Elizabeth Tullier, Port allen, 3:01. 50
1,600: 1. Riley Ries, Dunham, 5:43.67. 2. Scarlett Spender, Episcopal, 5:51.60; 3. Callie Hardy, Episcopal, 6:02. 51
3,200: 1. Riley Ries, Dunham, 11:50.74; 2. Scarlett Spender, Episcopal, 12:19.09; 3. Analise Hyde, Episcopal, 12:48.26
100 hurdles: 1. Dalia Young, Episcopal, 15.28, 2. Alana Simon, Episcopal, 18.17; 3. Madison Barbre, Port Allen, 19.78
300 hurdles: 1. Dalia Young, Episcopal, 48.65; 2. Bethany Reid, Episcopal, 49.47, 3. Madison Barbre, Port Allen, 56.99
4x100 relay: 1. Episcopal, 52.30, 2. Port Allen, 53.58; 3. East Feliciana, 53.65
4x200 relay: 1,Episcopal, 1:50.13; 2. East Feliciana, 2:00.78; 3. Port Allen, 2:04.94
4x400: 1. Episcopal, 4:13. 95; 2. Port Allen, 4:58.76; 3. Dunham, 5: 00.89
4x800: 1. Episcopal, 10:23.31, 2. Dunham, 12:51.58
Field events
High jump: 1, Francie Oliver, Episcopal, 5-00. 2. Alana Simon, Episcopal. 4-10. 3. Aniya Flowers, Northeast High, 4-06.
Pole vault: 1. Ainsley Edenfield, Episcopal, 5-06. 2. Maggie King, Episcopal, 5-00.
Long jump: 1. Francie Oliver, Episcopal, 16-09; 2. Raven Murphy, Port Allen, 15-05 3. Patrionna Miller, East Feliciana, 14-07
Triple jump: 1. Francie Oliver, Episcopal. 16-09. 2. Lauren McGrath, Episcopal, 32-01. 3. Raven Murphy, Port Allen, 28-04.
Shot put: Summer Franks, Port Allen, 31-07; 2. Braniya Fisher, Northeast High, 30-01. 3. Ken’lysia Washington, Northeast High, 28-07
Discus: 1. Naturi Scott, Port Allen, 91-07. 2. Nicole Perkowski, Dunham, 81-00. 3. Deniya Jarrell, Northeast High, 68-01
Softball
Nonselect
Class 5A
Bidistrict
No. 16 Benton 1, No. 17 Dutchtown 0
No. 9 Natchitoches Central 8, No. 24 Denham Springs 3
No. 8 Central 4, No. 25 Fontainebleau 3, 9 innings
No. 4 Walker 8, No. 29 Southside 0
No. 11 Live Oak 14, No. 22 Zachary 4
No. 2 St. Amant 13, No. 31 Captain Shreve 0, 6 innings
Regionals
No. 6 Sam Houston 11, No. 11 Live Oak 1, 5 innings
Class 4A
Bidistrict
No. 11 Lakeshore 14, No. 22 Livonia 0, 5 innings
Class 3A
Bidistrict
No. 9 Brusly 9, No. 24 St. James 4
No. 20 Albany 5, No. 13 Union Parish (12-8)
No. 6 Lutcher 15, No. 27 Mansfield 0, 4 innings
No. 15 Mamou 2, No. 18 West Feliciana 0
Regionals
No. 8 South Beauregard 8, No. 9 Brusly 6, 8 innings
Class 2A
Bidistrict
No. 16 Avoyelles Public Charter 8, No. 17 Springfield 7
No. 2 Doyle 20, No. 31 Oakdale 2, 3 innings
Class B
Bidistrict
No. 9 Anacoco 18, No. 24 Maurepas 0, 3 innings
Select
Division I
Quarterfinals
No. 5 St. Joseph’s Academy (11-9) at No. 4 Chapelle (16-14), 5 p.m. Thursday at JPRD Complex
Division II
Regionals
No. 16 St. Michael (5-18) at No. 1 Hannan (18-8)
No. 5 Parkview Baptist 12, No. 12 Lusher 1
No. 4 Thomas Jefferson 17, No. 13 U-High 2
Division III
Regionals
No. 4 Houma Christian 16, No. 13 Dunham 1
No. 10 Episcopal (11-6) at No. 7 Lafayette Christian (8-19)
Division IV
Regionals
No. 1 Calvary Baptist 14, No. 16 False River Academy 2
No. 4 St. John 10, No. 13 Covenant Christian 9
No. 3 Ascension Christian 2, No. 14 Ascension Catholic 0
No. 2 Catholic-PC 8, No. 15 Highland Baptist 1
Division V
Quarterfinals
No. 2 Claiborne Christian 25, No. 7 Family Christian 0
Baseball
Thursday’s games
East Feliciana at Northeast, 3:30 p.m.
Ascension Catholic at Ascension Christian, 4 p.m.
Woodlawn at McKinley, 4 p.m.
Denham Springs at Scotlandville, 4 p.m.
Liberty at St. Michael, 4 p.m.
White Castle at Tara, 4 p.m.
False River at Livonia, 4:30 p.m.
Walker at Zachary, 6 p.m.
Port Allen at St. John, 6 p.m.
West Feliciana at Brusly, 6 p.m.
Catholic at Dutchtown, 6 p.m.
St. Amant at Ascension, 6 p.m.
Central at Live Oak, 6 p.m.
Parkview Baptist at University, 6 p.m.
Bowling
Girls playoffs
All-Star Lanes Baton Rouge
First round
No. 5 Dutchtown 22, No. 12 Academy of Our Lady 5
Dutchtown: Ashtyn Yoches 222-611
AOL: Laney Sasso 171
No. 9 Central-Baton Rouge 18, No. 8 Holden 9
Central: Lindsie Jackson 188, Lacy Villareal 511. Holden: Hope Bankston 203
No. 7 South Terrebonne 22, Loyola Prep 5
ST: Jasmine Theriot 225-529, Alyssa Conac 197
Loyola: Ysa Griergo 146
No. 11 Albany advances over No. 6 Lafayette High (COVID protocols)
No. 2 Chapelle 23.5, No. 15 Ellender 3.5
Chapelle: Sarah Rubi 214-612, Madalyn Haas 201
Ellender: Alyssa Guidry 158
No. 4 St. Scholastica 22.5, No. 13 Teurlings Catholic 4.5
SSA: Pans Dugar 146, Emma Davis 146
TC: Ava Faulkinberry 139
No. 1 Central Lafourche 25.1, 16 C. E. Byrd 1.5
CL: Mollie Leonard 188, Emily Floyd 182
Byrd: Jadyn Martin 150
No. 3 St. Amant 25.5, No. 14 Houma Christian 1.5
St. Amant: Rose Attuso 191, Emily Hymel 185, Cadence Cagnolatti 184
HC: Alexandra Himel 163
Quarterfinals
Central 19, Central Lafourche 8
Central: Lacy Villarreal 215-609, Magnolia Lee 201
CL: Abbey Hirsch 202-560, Emily Floyd 220
St. Amant 24, Albany 3
SA: Emily Hymel 203, Cadence Cagnolatti 215. Albany: McKenzie Novak 211
Dutchtown 18.5, St. Scholastica 8.5
Dutchtown: Abby Mathews 213, Emily Diaz 179
SSA: Emma Davis 188