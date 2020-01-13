Boys basketball
East Feliciana 70, Baker 59
Baker 15 21 11 12-59
East Feliciana 9 9 25 27-70
SCORING: BAKER: M. Covington 16, B. Williams 12, T. Brown 11, J. Neff 9, L. Cobb 5, K. Huggins 4, J. Rogers 1, K. Chevelle 1; EAST FELICIANA: Rodney White 24, Caleb Anderson 14, Collin Jackson 9, Rodriguez London 9, Jemar Dunn 6, Frankie Dunn 5, Kyler Martin 1
3-POINT GOALS: Baker 6 (Williams 4, Cobb, Brown); East Feliciana 5 (White 3, F. Dunn, Anderson)
Girls basketball
Port Allen 47, Scotlandville 43
Scotlandville 4 13 9 17-43
Port Allen 8 8 16 15-47
SCORING: SCOTLANDVILLE: L. Lewis 15, K. Williams 10, K. Harris 7, S. Scott 4, T. Griffin 4, J. Poole 2, J. Womack 1; PORT ALLEN: L. Nelson 15, M. Lee 14, A. Percy 7, N. Scott 6, T. Harris 4, J. Washington 1.
3-POINT GOALS: Scotlandville 2 (Lewis, Harris); Port Allen 2 (Lee)
Girls soccer
Walker 5, West Feliciana 2
Goals: WALKER: Sydney Nester 3, Abby Crotwell 1, Ana Grace Hardison 1; WEST FELICIANA: Maddie Temple, Sarah Grace Toler.
Goalkeepers: Walker: Bella Curtin (6 saves)
Boys bowling
Tara 16, Runnels 11
High Series: Tara: Richard Tran 450; Runnels: Karli Hebert 444
High Game: Tara: Judah Hooper 166, Richard Tran 158, Dontrell Williams 151; Runnels: Karli Hebert 178, Sarah Stanfield 125, Josh Freeman 123