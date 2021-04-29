Boys
Team totals: 1, Zachary 135. 2, Catholic 99. 3, Scotlandville 70. 4, St. Amant 59. 5, Mandeville 45, Woodlawn 45. 7, East Ascension 24. 8, Dutchtown 22. 9, Denham Springs 16. 10, Walker 14. 11, Live Oak 11, Slidell 11. 13, St. Paul’s 9. 14, Hammond 8, Fontainebleau 8. 16, Ponchatoula 7. 17, Northshore 2.
Field events
Javelin: 1, John O’Connor, Mandeville, 203-5. 2, Jackson Rimes, Catholic, 201-6. 3, Caleb Marcantel, Catholic, 170-2.
High jump: 1, Chris Hilton Jr., Zachary, 6-8. 2, Jayden Averhart, Slidell, 6-6. 3, Troy Golmond, Denham Springs, 6-4.
Shot put: 1, Seth Pagart, Mandeville, 56-11. 2, Jerrell Boykins, East Ascension, 54-0. 3, Prince Edwards, Catholic, 52-2.
Long jump: 1, Kenson Tate, Zachary, 24-10 3/4. 2, W’Juanteraus Rodrigue, St. Amant, 23-1 3/4. 3, Tyrese Primus, Ponchatoula, 22-2 3/4.
Pole vault: 1, Clayton Simms, Live Oak, 17-0. 2, Beau Domingue, Hammond, 16-0. 3, Todd Collins, Walker, 14-6.
Discus: 1, Jerrell Boykins, East Ascension, 164-6. 2, Gerard Lorio, Catholic, 149-3. 3, Cole Martin, Dutchtown, 145-10.
Triple jump: 1, Kevon Hamilton, Scotlandville, 48-1. 2, W’Juanteraus Rodrigue, St. Amant, 47-5. 3, Reginald King, Scotlandville, 45-8.
Track events
4x800-meter relay: 1, Catholic 8:05.68. 2, Mandeville 8:16.16. 3, Scotlandville 8:18.70.
4x200 relay: 1, Zachary 1:26.73. 2, Woodlawn 1:26.99. 3, Dutchtown 1:28.91.
1,600 meters: 1, Rhen Langley, Zachary, 4:18.93. 2, Daniel Sullivan, Catholic, 4:25.29. 3, Caleb Ackman, Zachary, 4:26.75.
110 hurdles: 1, Lanard Harris, Woodlawn, 14.34. 2, Donnell Matthews, Scotlandville, 14.76. 3, Broderick Davis, Scotlandville, 14.93.
100: 1, Kevin Domino, St. Amant, 10.62. 2, Kenson Tate, Zachary, 10.65. 3, J’Marcus Sewell, Woodlawn, 10.75.
800: 1, Rhen Langley, Zachary, 1:57.82. 2, Lajaune George, Zachary, 1:58.58. 3, Daniel Sullivan, Catholic, 1:58.63.
4x100 relay: 1, St. Amant 42.06. 2, Zachary 42.10. 3, Scotlandville. 42.32.
400: 1, Chris Hilton, Zachary, 47.74. 2, Brice Taylor, Mandeville, 49.14. 3, Jireon Miller, Zachary, 49.17.
300 hurdles: 1, Lanard Harris, Woodlawn, 37.92. 2, Louis Rudge, Catholic, 39.56. 3, Donnell Matthews, Scotlandville, 39.79.
200: 1, Kevin Domino, St. Amant, 21.38. 2, Chris Hilton, Zachary, 21.43. 3, Kenson Tate, Zachary, 21.69.
3,200: 1, Rhen Langley, Zachary, 9:37.87. 2, Owen Simon, Catholic, 9:38.81. 3, Caleb Ackman, Zachary, 9:44.08.
4x400 relay: 1, Scotlandville 3:19.84. 2, Catholic 3:19.97. 3, East Ascension 3:26.72.
Outstanding Track Performer: Rhen Langley, Zachary
Outstanding Field Performer: Jerrell Boykins, East Ascension
Girls
Team totals: 1, St. Joseph’s Academy 134. 2, Zachary 132. 3, Scotlandville 61. 4, Baton Rouge High 56. 5, Mandeville 48. 6, Dutchtown 39. 7, Walker 28. 8, Ponchatoula 26. 9, Denham Springs 23. 10, Fontainebleau 20. 11, Hammond 10. 12, Northshore 6. 13, Covington 3.
Field events
Javelin: 1, Rebecca Bordelon, SJA, 133-10. 2, Brianne Bankston, Zachary, 128-11. 3, Anna Ferrand, Walker, 123-11.
High jump: 1, Riley Wilson, SJA, 5-2. 2, Cameron Pike, Mandeville, 5-0. 3, Kallie Calvaruso, Denham Springs, 5-0.
Shot put: 1, Jayden Jackson, Zachary, 41-6. 2, Laila Guy, BRHS, 38-11. 3, Sentelle Brumfield, Ponchatoula, 33-1.
Long jump: 1, Orsciana Beard, Zachary, 18-8 1/4. 2, Simone Castelluccio, SJA, 18-5 1/2. 3, Ava Riche, SJA, 18-5.
Pole vault: 1, Rylie Jenkins, Hammond, 12-3. 2, Ava Riche, SJA, 11-6. 3, Evyn Fitzgerald, Walker, 11-6.
Discus: 1, Jayden Jackson, Zachary, 123-3. 2, Laila Guy, BRHS, 112-1. 3, Sentelle Brumfield, Ponchatoula, 105-7.
Triple jump: 1, Simone Castelluccio, SJA, 38-5 1/2. 2, Orsciana Beard, Zachary, 38-4 1/2. 3, Ava Riche, SJA, 37-2 3/4.
Track events
4x800-meter relay: 1, St. Joseph’s 9:50.92. 2, Mandeville 9:55.19. 3, Fontainebleau, 10:16.90.
4x200 relay: 1, Zachary 1:38.59. 2, Scotlandville, 1:40.84. 3, Baton Rouge High 1:41.38.
1,600 meters: 1, Sophie Martin, SJA, 5:13.10. 2, Maddie Gardiner, SJA, 5:25.52 3, Marley Richard, Ponchatoula, 5:28.16.
100 hurdles: 1, Kayli Johnson, Zachary, 14.37. 2, Orsciana Beard, Zachary, 14.54. 3, Jessica Pitcher, BRHS, 15.19.
100: 1, Ariane Linton, Dutchtown, 11.79. 2, Zoa Adams, Zachary, 12.10. 3, Sadie Gray, Scotlandville, 12.13.
800: 1, Anna Huffman, Mandeville, 2:18.09. 2, Rachel Fereday, Dutchtown, 2:20.20. 3, Layden Jack, Scotlandville, 2:22.72.
4x100 relay: 1, Zachary 48.22. 2, Baton Rouge High 48.00. 3, Mandeville. 49.02.
400: 1, Zoa Adams, Zachary, 55.69. 2, Esther Nwanze, BRHS, 57.97. 3, Haley Jones, SJA, 58.23.
300 hurdles: 1, Whitney Harris, Scotlandville, 46.90. 2, Isabella Lalonde, SJA, 47.38. 3, Lauryn Martin, Scotlandville, 48.06.
200: 1, Ariane Linton, Dutchtown, 24.25. 2, Sade Gray, Scotlandville, 24.31. 3, Jakenzie Thymes, Zachary, 25.03.
3,200: 1, Sophie Martin, SJA, 11:18.03. 2, Maddie Gardiner, SJA, 11:50.79. 3, Marley Richard, Ponchatoula, 12:12.62.
4x400 relay: 1, Scotlandville 3:55.44. 2, Zachary 3:55.92. 3, BRHS 3:58.94.
Outstanding Track Performer: Zoa Adams, Zachary
Outstanding Field Performer: Ava Riche, St. Joseph's Academy