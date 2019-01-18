Boys basketball
Catholic 68, Zachary 47
Zachary 10 5 15 17-47
Catholic 18 16 21 13-68
SCORING: CATHOLIC: Kentrell Garnett 20, London Scott 9, Connor Shamlin 9, Caleb Warner 7, Collin Holloway 7, Nicholas Judice 7, Chandler Row 3, Ian Cavana 3, Solomon Singleton 2, Peyton Worley 1; ZACHARY: Dylan Jackson 12, Wayne West 10, Chris Hilton 8, Darian Ward 6, Gerren Hayes 5, Jeremiah Hollins 4, Chawn Moore 2.
3-POINT GOALS: Catholic 9 (Garnett 4, Scott 1, Shamlin 1, Warner 1, Judice 1, Cavana 1); Zachary 3 (Jackson 3)
Records: Catholic 18-5, Zachary 13-11
JUNIOR VARSITY: Catholic 51, Zachary 40
Donaldsonville 72, St. Charles 39
Donaldsonville 24 12 19 17-72
St. Charles Catholic 10 16 9 4-39
SCORING: DONALDSONVILLE: DeAndre Johnson 21, Everette Wilson 17, Terrell Brown 16, Claunard Molare 10, Corey Brooks 8; ST. CHARLES: J. Boscoe 14, C. Mott 9, T. Deunezille 8, J. Dumas 4, O. Burgess 4
3-POINT GOALS: Donaldsonville 4 (Brown 3, Johnson); St. Charles 4 (Boscoe 2, Mott 2)
Records: Donaldsonville 18-7, 2-0 District 10-3A; St. Charles 10-8
JUNIOR VARSITY: Donaldsonville 57, St. Charles 43
East Feliciana 57, Northeast 52
Northeast 12 8 17 13-52
East Feliciana 16 8 16 17-57
SCORING: NORTHEAST: Derrick Edwards 21, Benjamin Oby 19, Cardell Welch 6, Darian Jones 5, Johnny Selders 4, Deonte Fisher 4; EAST FELICIANA: DeAndre Patin 15, Rodrigues London 12, Caleb Anderson 11, Rodney White 10, Jaheim Barnes 5, Franky Don 4.
3-POINT GOALS: Northeast 5 (Oby 2, Edwards 2, Welch); East Feliciana 5 (Anderson 3, Barnes, Patin)
Episcopal 44, West Feliciana 36
Episcopal 10 14 10 10-44
West Feliciana 5 8 7 16-36
SCORING: EPISCOPAL: Brandan Garrido 22, Austin Jemison 6, DJ Morgan 6, Ricky Volland 4, Thomas Besselman 4, Ky Borskey 2; WEST FELICIANA: C. Howard 8, R. Smith 7, H. Leak 6, J. Davis 6, A. Spears 5, J. Cazabat 5
3-POINT GOALS: Episcopal 4 (Garrido); West Feliciana 6 (Leak 2, Davis 2, Howard, Spears)
Records: Episcopal 20-4; West Feliciana 6-19
JUNIOR VARSITY: West Feliciana 37, Episcopal 31
Lee 55, Parkview Baptist 50
Lee 15 12 6 22-55
Parkview Baptist 5 14 12 19-50
SCORING: LEE: Jacob Wilson 17, Zavier Sims 11, Jeremiah Willis 6, Tim Kullman 6, David Weber 6, Jaydon Gunn 4, Quentin Henry 3, Matthew McCrae 2; PARKVIEW BAPTIST: Jackson Palumbo 13, Tyrone Watkins 12, Griffin Rogers 11, Harrison Warren 6, DeSanto Rollins 6, Brady Miller 2.
3-POINT GOALS: Lee 6 (Wilson 3, Kullman 2, Weber 1); Parkveiw Baptist 4 (Watkins 2, Palumbo 1, Rogers 1)
JUNIOR VARSITY: Lee 59, Parkview 31
Live Oak 53, Central 47
Live Oak 12 10 11 20-53
Central 9 13 12 13-47
SCORING: LIVE OAK: Lawrence Pierre 16, Bryan Bayonne 16, Vince Bayonne 11; CENTRAL: Rylen Walker 14
3-POINT GOALS: Live Oak 4 (Bayonne 2, Bell 1, Halen Cox 1); Central 4 (Walker 2, Franklin 1, Stinson 1)
JUNIOR VARSITY: Central 44, Live Oak 36
St. Michael 53, Woodlawn 46
St. Michael 13 9 18 13-53
Woodlawn 7 13 17 9-46
SCORING: ST. MICHAEL: Max Alfred 18, Wilson Field 9, Ty Wells 8, Lance Williams 6, Anthony Igiede 6, Carson Moran 4, Ethan Francis 2; WOODLAWN: Darryl Drewery 13, Devanghan Gross 12, Ja’Viya Williams 11, Jeremiah Walter 8, Brian Sledge 2.
3-POINT GOALS: St. Michael 3 (Alfred 2, Williams); Woodlawn 8 (Drewery 4, Gross 2, Williams 2)
Records: St. Michael 13-8, 1-0 District 6-4A; Woodlawn 10-12, 0-1
JUNIOR VARSITY: St. Michael 42, Woodlawn 33
University 68, Riverside 58
University 18 7 21 22-68
Riverside 19 20 4 15-58
SCORING: UNIVERSITY: Bryton Constantin 20, Jardin Gilbert 13, Cameron Verrett 10, DJ Morton 9, Shawn Jones 8, Milan Mejia 5, Bryce Brown 2, Wes Bongiorni 1; RIVERSIDE: Gage Larvadain 20, Isaiah Bigham 14, Kash Foley 13, Brian Walker 9, Dejuan Daniels 2.
3-POINT GOALS: University 6 (Gilbert 3, Constantin 2, Mejia); Riverside 7 (Bigham 3, Larvadain 2, Foley, Walker)
Records: University 13-9
Girls basketball
Episcopal 44, Grace King 38
SCORING: EPISCOPAL: I. Besselman 22, S. Summerville 13, A. Hixon 8, A. Bourgeois 1; GRACE KING: S. Washington 21, A. White 9, A. Bryant 2, B. Mendes 2, S. Holmes 2, B. Batiste .2
3-POINT GOALS: Grace King 3 (A. White 2, B. Washington 3)
Records: Episcopal 15-5
Port Allen 42, Dunham 35
Port Allen 8 7 15 12-42
Dunham 7 1 6 21-35
SCORING: PORT ALLEN: B. Pierson 15, C. White 12, M. Lee 9; DUNHAM: L. Hampton 12, S. Moreaux 9, N. Marshall 7, M. Coates 3
3-POINT GOALS: Port Allen 2 (Lee); Dunham 2 (Moreaux, Coates)
Walker 56, Live Oak 22
Walker 17 7 18 14-56
Live Oak 4 9 7 2-22
SCORING: WALKER: Tiara Young 29, Tarandia Harold 12, Candace Ellis 8, Trinity Harold 5, Victoria Smith 2; LIVE OAK: Taylor Woodside 10, Dijone Flowers 9, Madison Peoples 2, Demari Whitley 1
3-POINT GOALS: Walker 5 (Young 3, Tarandia Harold 2); Live Oak 4 (Woodside 3, Flowers)
Records: Walker 23-4, 1-0 in District 4-5A; Live Oak 13-7, 0-1
JUNIOR VARSITY:
Zachary 59, Scotlandville 43
Scotlandville 13 14 8 8-43
Zachary 19 14 13 13-59
SCORING: SCOTLANDVILLE: Ashanti Lavergne 26, Autumn Spears 9, Kalyn Williams 4, Ja’Mia Poole 2, Zariah Jarvis 2; ZACHARY: Osha Cummings 32, Mya McDaniels 11, Ty Izzard 6, Zoa Adams 4, Kacy Askew 2, Ajah Smith 2, Bailey George 2.
3-POINT GOALS: Scotlandville 2 (Spears); Zachary 5 (Cunnings 4, McDaniels)
Records: Zachary 14-12; 1-0 in District 4-5A
JUNIOR VARSITY: Zachary 23, Scotlandville 20