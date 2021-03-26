Boys
Team totals: 1, Denham Springs 205. 2, Live Oak 149. 3, St. Michael 110. 4, University 89. 5, New Orleans Military & Maritime 11. 6, Albany 7.
Field events
Discus: 1, Gavin Jones, University, 116-11. 2, James Balart, St. Michael, 106-1. 3, Cole Davis, Live Oak, 106-0.
High jump: 1, Troy Golmond, Denham Springs, 6-0. 2, Montrell Morris, Denham Springs, 6-0. 3, Tiras Magee, Live Oak, 6-0.
Javelin: 1, John McDaniel, Denham Springs, 153-0. 2, Trent Holliday, Live Oak, 132-1. 3, Andrew Goodwin, Denham Springs, 128-2.
Long jump: 1, Montrell Morris, Denham Springs, 21-2. 2, Presley Nolan, Live Oak, 20-2. 3, Christopher Fletcher, NO-Military, 19-6 1/2.
Pole vault: 1, Clayton Simms, Live Oak, 15-8. 2, Justin Perault, Denham Springs, 13-2. 3, Bryce Watkins, East St. John, 12-2.
Shot put: 1, Porter Gibson, Denham Springs, 46-1 1/2. 2, Gavin Jones, University, 43-11 1/2. 3, Luke Yadarrga, Live Oak, 42-11 1/2.
Triple jump: 1, Montrell Morris, Denham Springs, 41-2 3/4. 2, David Voohries, Live Oak, 37-6 1/2. 3, Presley Nolan, Live Oak, 37-6 1/4.
Track events
4x200-meter relay: 1, Denham Springs 1:35.45. 2, St. Michael 1:35.85. 3, University 1:36.80.
1,600 meters: 1, Todd Rodriguez, Denham, Springs., 4:52.65. 2, Lynn Slaby, Denham Springs, 4:54.23. 3, Timmy Seiler, St. Michael, 4:55.52.
110 hurdles: 1, Mason Edwards, Denham Springs, 18.36. 2, Colin McClure, Live Oak, 18.80. 3, Jackson Root, Live Oak, 18.90.
100: 1, Joseph Tate, St. Michael, 11.01. 2, Austin Ausberry, University, 11.09. 3, Troy Golmond, Denham Springs, 11.22.
800: 1, Todd Rodriguez, Denham Springs, 2:09.69. 2, Joseph Aycock, Denham Springs, 2:10.73. 3, William Nizzo, St. Michael, 11.22.
4x100 relay: 1, University 43.61. 2, St. Michael 45.56. 3, Live Oak 46.31.
400: 1, Mason Edwards, Denham Springs, 51.17. 2, Dillon Smith, University, 52.02. 3, Thomas Walker, University, 53.63.
300 hurdles: 1, Colin McClure, Live Oak, 43.92. 2, Nicholas Cosby, Denham Springs, 46.06. 3, Jackson Root, Live Oak, 47.64.
4x800 relay: 1, Denham Springs 8:49.05. 2, University 9:10.36. 3, Live Oak 9:10.53.
200: 1, Joseph Tate, St. Michael, 22.75. 2, J Phillips, University, 22.77. 3, Troy Golmond, Denham Springs, 23.61.
3,200: 1, Lynn Slaby, Denham Springs, 10:47.22. 2, John Dyar, Live Oak, 10:50.13. 3, Cooper Bankston, St. Michael, 10:55.59.
4x400 relay: 1, University 3:38.31. 2, Denham Springs 3:42.40. 3, Live Oak 3:50.75.
Girls
Team totals: 1, Denham Springs 175. 2, St. Michael 126. 3, Live Oak 79. 4, Albany 78. 5, University 77. 6, Central Private 20. 7, Holden 15. 8, Fontainebleau 8. 9, Maurepas 6.
Field events
Discus: 1, Olivia Baudin, University, 91-4. 2, Grace Fruge, Live Oak, 72-7. 3, Jayden Sharp, Holden, 71-0.
High jump: 1, Taylor Cuccia, St. Michael, 5-0. 2, Kallie Calvaruso, Denham Springs, 4-10. 3, Julia Coffey, St. Michael, 4-10.
Javelin: 1, Molly Landry, Albany, 78-9. 2, Olivia Baudin, University, 77-11. 3, Katherine Varnado, St. Michael, 74-10.
Long jump: 1, Jordyn Taylor, Denham Springs, 17-9. 2, Heather Abadie, St. Michael, 16-7. 3, Julissa Cabrera, Denham Springs, 15-8.
Pole vault: 1, Heather Abadie, St. Michael, 12-8. 2, Alexis Gratia, Fontainbleau, 12-8. 3, Madelyn Aime, Maurepas, 9-8.
Shot put: 1, Braleigh Ziegler, Denham Springs, 34-2. 2, Raygan Bosco, Denham Springs, 33-2 1/2. 3, Dailynn Voohries, Live Oak, 28-3.
Triple jump: 1, Jordyn Taylor, Denham Springs, 34-6 1/4. 2, Kristen Rudge, St. Michael, 29-6 3/4. 3, Macy Thibodeaux, Albany, 29-4 3/4.
Track events
4x200-meter relay: 1, Albany 1:55.20. 2, University 1:57.80. 3, Live Oak 1:59.39.
1,600 meters: 1, Cayden Boudreaux, Albany, 5:39.81. 2, Hannah Linebaugh, Denham Springs, 5:49.91. 3, Sylvia White, Live Oak, 5:58.55.
100 hurdles: 1, Heather Abadie, St. Michael, 15.39. 2, Angelle Coffey, Live Oak, 19.72. 3, Katelyn Dupree, Denham Springs, 19,84.
100: 1, Jordyn Taylor, Denham Springs, 12.56. 2, Marissa Walker, University, 13.42. 3, Gabriella O’Neal, Central Private, 13.64.
800: 1, Cayden Boudreaux, Albany, 2:28.24. 2, Rebecca Quebedeaux, St. Michael, 2:29.61. 3, Cami Laxton, Denham Springs, 2:39.15.
4x100 relay: 1, St. Michael 54.82. 2, Denham Springs 55.18. 3, Albany 56.02.
400: 1, Savannah Bull, St. Michael, 1:00.17. 2, Kameron Frye, Denham Springs, 1:01.16. 3, Sylvia White, Live Oak, 1:04.45.
300 hurdles: 1, Heather Abadie, St. Michael, 47.82. 2, Haley Hoover, Denham Springs, 53.76. 3, Shelby Brocksmith, Denham Springs, 54.81.
4x800 relay: 1, St. Michael 10:43.89. 2, Live Oak 11:01.03. 3, Denham Springs 11:03.02.
200: 1, Jordyn Taylor, Denham Springs, 26.24. 2, Marissa Walker, University, 28.31. 3, A’mya Taylor, Albany, 28.32.
3,200: 1,Blythe Eldred, University, 12:45.28. 2, Hannah Linebaugh, Denham Springs, 12:54.69. 3, Jenna Monette, St. Michael, 12:56.67.
4x400 relay: 1, Albany 4:30.82. 2, University 4:31.65. 3, St. Michael 4:32.561.