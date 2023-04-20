Boys
Team totals: 1, Catholic 204. 2, Zachary 129. 3, Scotlandville 109. 4, Woodlawn 86. 5, Liberty 26. 6, Central 25. 7, Baton Rouge High 5.
Field events
Javelin: 1, Paul Catalanotto, Catholic, 199-4. 2, William Howard, Catholic, 161-1. 3, D’Kobe Chesterfield, Woodlawn, 145-3. 4, Jamal Titus, Liberty, 144-4.
High jump: 1, Darryl George, Scotlandville, 6-0. 2, Caden Jones, Catholic, 6-0. 3, Isaiah Stokes, Catholic, 5-10. 4, Alden Dupree, Scotlandville, 5-10.
Shot put: 1, Mehki Smith, Woodlawn, 49-7. 2, Joshua Johnson, Catholic, 46-8. 3, Ervin Smth, Catholic, 45-4. 4, Kaiden Lang, Central, 42-2.
Long jump: 1, Broderick Davis, Scotlandville, 23-11 1/2. 2, Ferzell Shepard, Scotlandville, 23-11 1/4. 3, Isaiah Stokes, Catholic, 22-11. 4, Cobe Johnson, Zachary, 23-3 1/4.
Pole vault: 1, David Ferguson, Woodlawn, 12-6. 2, Logan McCarthy, Zachary, 11-6. 3, Ryan Klester, Catholic, 10-6. 4, Darius Jack, Zachary, 10-6.
Discus: 1, Khamory Gipson, Woodlawn, 149-1. 2, Ryan Cedel, Catholic, 143-10. 3, Jayden Barton, Scotlandville, 130-10. 4, Jacob Jackson, Catholic, 126-4.
Triple jump: 1, Cobe Johnson, Zachary, 43-9 1/2. 2, Broderick Davis, Scotlandville, 43-00 1/4. 3, Patrick Lundy Jr., Central, 41-7 1/2 4, Dillan Durand, Zachary, 40-1 1/2.
Track events
4x800-meter relay: 1, Catholic 8:22.87. 2, Zachary 8:23.06. 3, Scotlandville 8:40.22. 4, Woodlawn 8:47.59.
4x200 relay: 1, Woodlawn 1:28.18. 2, Catholic 1:28.87. 3, Scotlandville 1:31.44. 4, Central 1:35.19.
1,600 meters: 1, Matthew Maynard, Catholic, 4:35.26. 2, David Lemann, Catholic, 4:41.20. 3, Damien Sprouse, Zachary, 4:46.65. 4, Dillon Moree, Zachary, 4:51.48.
110 hurdles: 1, Broderick Davis, Scotlandville, 14.43. 2, Louis Rudge, Catholic, 14.45. 3, Verderek Matthews, Zachary, 14.93. 4, James Archer, Catholic, 15.10.
100: 1, Kaleb Jackson, Liberty, 10.83. 2, J’Marcus Sewell, Woodlawn, 10.86. 3, Brandon Hull, Zachary, 11,06. 4, Tylon Williams, Zachary, 11.10.
800: 1, Rhen Langley, Zachary, 1:51.90. 2, Winston DeCuir, Catholic, 1:56.17. 3, Josiah Walker, Scotlandville, 1:57.84. 4, Henry Mensman, Catholic, 1:57.98.
4x100 relay: 1, Zachary 42.25. 2, Woodlawn 42.78. 3, Liberty 42.83. 4, Scotlandville 42.88.
400: 1, Ferzell Shepard, Scotlandville, 48.13. 2, Winston DeCuir, Catholic, 48.63. 3, Hunter Ullrich, Catholic, 50.70. 4, Mason Mack, Zachary, 51.88.
300 hurdles: 1, James Archer, Catholic, 38.12. 2, Louis Rudge, Catholic, 38.34. 3, Verderek Matthews, Zachary, 38.44. 4, Dylan Evans, Scotlandville, 41.02.
200: 1, J'Marcus Sewell, Woodlawn, 21.86. 2, Broderick Davis, Scotlandville, 22.02. 3, Tylon Williams, Zachary, 22.24. 4, Ferzell Shepard, Scotlandville, 22.25.
3,200: 1, Donald Scully, Catholic, 10:06.75. 2, Daniel Hudson, Catholic, 10:13.35. 3,Dillon Moree, Zachary, 10:22.03. 4, Damien Sprouse, Zachary, 10:25.78.
4x400 relay: 1, Catholic 3:22.18. 2, Scotlandville 3:27.09. 3, Zachary 3:27.70. 4, Woodlawn 3:30.59.
Girls
Team totals: 1, St. Joseph's Academy 184. 2, Scotlandville 1:47 1/2. 3, Zachary 129 1/2. 4, Baton Rouge High 65. 5, Liberty 24. 6, Woodlawn 12, Central 12.
Field events
Javelin: 1, Ambria Langley, Zachary, 110-9. 2, Emily Vennen, SJA, 100-2. 3, Avery Landry, SJA, 94-2. 4Zachary, Makayla Holiday, Zachary, 84-6.
Long jump: 1, Simone Castellucio, SJA, 17-0. 2, Sincere Wilson, Scotlandville, 16-11. 3,. 4,.
High jump: 1, Aaryona Kinchen, BRHS, 5-6. 2, Lauryn Martin, Scotlandville. 5-2. 3, Riley Wilson, SJA, 5-0. 4, Kennedy Papillion, SJA, 5-0.
Shot put: 1, Lyndsey Darensbourg, SJA, 43-7. 2, Jaydan Jackson, Zachary, 42-4. 3, Ambria Langley, Zachary, 42-1. 4, Leah Guy, Liberty, 36-5.
Pole vault: 1, Rachel Kerr, SJA, 10-0 2, Katie Henry, SJA, 8-6. 3, Anna Melius, Zachary, 7-6. 4, Lillie Allen, Woodlawn, 5-6.
Discus: 1, Jayden Jackson, Zachary, 148-4. 2, Ambria Langley, Zachary, 140-8. 3, Leah Guy, Liberty, 125-1. 4, MKensye, Liberty, 95-0.
Triple jump: 1, Sincere Wilson, Scotlandville, 35-7 1/2. 2, Alana Pryor, BRHS, 35-1 1/2. 3, Simone Castellucio, 34-10. 4, Lauryn Martin, Scotlandville 34-4 1/2.
Track events
4x800-meter relay: 1, SJA 10:20.60. 2, Zachary 10:44.94. 3, BRHS 10:50.97. 4, Scotlandville 12:11.78.
4x200 relay: 1, Scotlandville 1:38.01. 2, Zachary 1:39.12. 3, SJA 1:44.05. 4, Woodlawn 1:47.53.
1,600 meters: 1, Elise Brown, SJA, 5:15.74. 2, Michelle Daigle, 5:29.15. 3, Myah Chenier, Central, 5:52.38. 4, Grace Smith, BRHS, 6:10.82.
100 hurdles: 1, Makeriah Harris, Scotlandville, 14.10. 2, Isabelle Lalonde, SJA, 16.90. 3, Elizabeth Gordon, SJA, 17.31. 4, Dynasty Wilfred, Scotlandville, 17.33.
100: 1, Sade Gray, Scotlandville, 11.86. 2, Makeriah Harris, Scotlandville, 11.94. 3, Jaala Thymes, Zachary, 12.08. 4, Talar Johnson, Zachary, 12.22.
800: 1, Michelle Daigle, SJA, 2:23.05. 2, Hannah Vaughan, SJA, 2:28.82. 3, Karlise Davison, Scotlandville, 2:31.71. 4, Alyssa Major, Zachary, 2:37.70.
4x100 relay: 1, Zachary 46.45. 2, Scotlandville 46.88. 3, SJA 50.02. 4, Liberty 50.82.
400: 1, Aaryona Kinchen, BRHS, 56.63. 2, Layden Jack, Scotlandville, 57.97. 3, Tionna Harris, Scotlandville, 59.29. 4, Alexandria Stewart, Liberty, 1:00.09.
300 hurdles: 1, Makeriah Harris, Scotlandville, 42.98. 2, Dynasty Winfred, Scotlandville, 49.15. 3, Isabelle Lalonde, SJA, 50.30. 4, Hannah Bradford, Zachary, 51.46.
200: 1, Sade Gray, Scotlandville, 24.42. 2, Aaryona Kinchen, BRHS, 24.93. 3, Talar Johnson, Zachary, 24.94. 4, Jaala Thymes, Zachary, 25.00.
3,200: 1, Elise Brown, SJA, 11:35.61. 2, Grace Rennoff, SJA, 11:40.22. 3, Rylee Deignan, Zachary, 12:21.79. 4, Myah Chenier, Central, 12:57.85.
4x400 relay: 1, Scotlandville 4:04.85. 2, SJA 4:11.58. 3, Zachary 4:19.19.