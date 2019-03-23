SEC Championship results
Team
1. LSU 197.900 (Vault — 49.375, Bars — 49.475, Beam — 49.450, Floor — 49.600)
2. Florida 197.750 (Vault — 49.275, Bars — 49.425, Beam — 49.625, Floor — 49.425)
3. Alabama 197.350 (Vault — 49.225, Bars — 49.200, Beam — 49.450, Floor — 49.475)
4. Georgia 197.000 (Vault — 49.175, Bars — 48.850, Beam — 49.050, Floor — 49.300)
5. Arkansas 196.475 (Vault — 48.950, Bars — 49.100, Beam — 49.150, Floor — 49.275)
6. Auburn 196.375 (Vault — 49.125, Bars — 49.050, Beam — 48.950, Floor — 49.250)
7. Kentucky 196.225 (Vault — 49.125, Bars — 49.200, Beam — 49.275, Floor — 48.625)
8. Missouri 195. 900 (Vault — 48.675, Bars — 49.850, Beam — 49.125, Floor — 49.250)
Individual (includes Top 10 and all LSU competitors)
All-Around — 1. Sarah Finnegan, LSU, 39.800; 2. Lexi Graber, Alabama, 39.650; 3. Trinity Thomas, Florida, 39.575; T4. Kennedi Edney, LSU, Alicia Boren, Florida, Mollie Korth, Kentucky, 39.525; 7. Alex Hyland, Kentucky, 39.500; 8. Sydney Snead, Georgia, 39.400; 10. Sidney Dukes, Kentucky, 39.325.
Vault — 1. Trinity Thomas, Florida, 9.95; 2. Mollie Korth, Kentucky, 9.925; T3. Lexi Graber, Alabama, Amanda Elswick, Arkansas, Derrian Gobourne, Auburn, Sarah Finnegan, LSU, Ruby Harrold, LSU, McKenna Kelley, LSU, Sydney Snead, Georgia, 9.90; T10. Shallon Olsen, Alabama, Nya Reed, Florida, Rachel Lukacs, Georgia, Alicia Boren, Florida, 9.875; T14. Kennedi Edney, LSU, 9.85; T19. Lexie Priessman, LSU, 9.825; T23. Sarah Edwards, LSU, 9.80.
Bars — 1. Sarah Finnegan, LSU, 9.95; T2. Lexie Priessman, LSU, Megan Skaggs, Florida, 9.925; T4. Kennedi Edney, LSU, Sarah Shaffer, Arkansas, Amelia Hundley, Florida, Savannah Schoenherr, Florida, Megan Roberts, Georgia, Alexa Al-Hameed, Georgia, Rachel Dickson, Georgia, Marissa Oakley, Georgia, 9.90; T15. Sami Durante, LSU, Ruby Harrold, LSU, 9.825; T26. Bailey Ferrer, LSU, 9.825.
Beam — T1. Sarah Finnegan, LSU, Lexi Graber, Alabama, Megan Skaggs, Florida, Rachel Gowey, Florida, Alyssa Baumann, Florida, 9.95; T6. Shallon Olsen, Alabama, Alex Hyland Kentucky, 9.925; T8. Kennedy Hambrick, Arkansas, Amanda Elswick, Arkansas, Rachel Dickson, Georgia, Amelia Hundley, Florida, Christina Desiderio, LSU, Sidney Dukes, Kentucky, 9.90; T14. Sami Durante, Reagan Campbell, LSU, 9.875; T19. Bridget Dean, Kennedi Edney, LSU, 9.85
Floor — 1. Sarah Finnegan, LSU, 10.0; T2. Trinity Thomas, Alyssa Baumann, Florida, 9.95; T4. Kennedi Edney, LSU, Lexi Graber, Alabama, Ariana Guerra, Alabama, Alicia Boren, Florida, Rachel Dickson, Georgia, 9.925; T9. Lexie Priessman, LSU, McKenna Kelley, LSU, Maddie Desch, Alabama, Abby Armbrecht, Alabama, Derrian Gobourne, Auburn, Mollie Korth, Kentucky, 9.90; T15. Ruby Harrold, LSU, 9.875, T22. Christina Desiderio, LSU, 9.85
Attendance: 10,505