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LSU gymnasts warm up before the SEC Championship meet, Saturday, 23, 2019, at the Smoothie King Center in New Orleans, La.

 Advocate staff photo by HILARY SCHEINUK

SEC Championship results

Team

1. LSU 197.900 (Vault — 49.375, Bars — 49.475, Beam — 49.450, Floor — 49.600)

2. Florida 197.750 (Vault — 49.275, Bars — 49.425, Beam — 49.625, Floor — 49.425)

3. Alabama 197.350 (Vault — 49.225, Bars — 49.200, Beam — 49.450, Floor — 49.475)

4. Georgia 197.000 (Vault — 49.175, Bars — 48.850, Beam — 49.050, Floor — 49.300)

5. Arkansas 196.475 (Vault — 48.950, Bars — 49.100, Beam — 49.150, Floor — 49.275)

6. Auburn 196.375 (Vault — 49.125, Bars — 49.050, Beam — 48.950, Floor — 49.250)

7. Kentucky 196.225 (Vault — 49.125, Bars — 49.200, Beam — 49.275, Floor — 48.625)

8. Missouri 195. 900 (Vault — 48.675, Bars — 49.850, Beam — 49.125, Floor — 49.250)

Individual (includes Top 10 and all LSU competitors)

All-Around — 1. Sarah Finnegan, LSU, 39.800; 2. Lexi Graber, Alabama, 39.650; 3. Trinity Thomas, Florida, 39.575; T4. Kennedi Edney, LSU, Alicia Boren, Florida, Mollie Korth, Kentucky, 39.525; 7. Alex Hyland, Kentucky, 39.500; 8. Sydney Snead, Georgia, 39.400; 10. Sidney Dukes, Kentucky, 39.325.

Vault — 1. Trinity Thomas, Florida, 9.95; 2. Mollie Korth, Kentucky, 9.925; T3. Lexi Graber, Alabama, Amanda Elswick, Arkansas, Derrian Gobourne, Auburn, Sarah Finnegan, LSU, Ruby Harrold, LSU, McKenna Kelley, LSU, Sydney Snead, Georgia, 9.90; T10. Shallon Olsen, Alabama, Nya Reed, Florida, Rachel Lukacs, Georgia, Alicia Boren, Florida, 9.875; T14. Kennedi Edney, LSU, 9.85; T19. Lexie Priessman, LSU, 9.825; T23. Sarah Edwards, LSU, 9.80.

Bars — 1. Sarah Finnegan, LSU, 9.95; T2. Lexie Priessman, LSU, Megan Skaggs, Florida, 9.925; T4. Kennedi Edney, LSU, Sarah Shaffer, Arkansas, Amelia Hundley, Florida, Savannah Schoenherr, Florida, Megan Roberts, Georgia, Alexa Al-Hameed, Georgia, Rachel Dickson, Georgia, Marissa Oakley, Georgia, 9.90; T15. Sami Durante, LSU, Ruby Harrold, LSU, 9.825; T26. Bailey Ferrer, LSU, 9.825.

Beam — T1. Sarah Finnegan, LSU, Lexi Graber, Alabama, Megan Skaggs, Florida, Rachel Gowey, Florida, Alyssa Baumann, Florida, 9.95; T6. Shallon Olsen, Alabama, Alex Hyland Kentucky, 9.925; T8. Kennedy Hambrick, Arkansas, Amanda Elswick, Arkansas, Rachel Dickson, Georgia, Amelia Hundley, Florida, Christina Desiderio, LSU, Sidney Dukes, Kentucky, 9.90; T14. Sami Durante, Reagan Campbell, LSU, 9.875; T19. Bridget Dean, Kennedi Edney, LSU, 9.85

Floor — 1. Sarah Finnegan, LSU, 10.0; T2. Trinity Thomas, Alyssa Baumann, Florida, 9.95; T4. Kennedi Edney, LSU, Lexi Graber, Alabama, Ariana Guerra, Alabama, Alicia Boren, Florida, Rachel Dickson, Georgia, 9.925; T9. Lexie Priessman, LSU, McKenna Kelley, LSU, Maddie Desch, Alabama, Abby Armbrecht, Alabama, Derrian Gobourne, Auburn, Mollie Korth, Kentucky, 9.90; T15. Ruby Harrold, LSU, 9.875, T22. Christina Desiderio, LSU, 9.85

Attendance: 10,505

Follow Scott Rabalais on Twitter, @RabalaisAdv.​

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