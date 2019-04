The character of New Orleans comes through in its restaurants. This dining guide pulls together a story of that character and puts 100 recommendations before you to experience it yourself.

This is an annual project, though it’s also one that takes shape continuously from eating in restaurants, talking about restaurants and learning more about a food culture cultivated by New Orleans people and the changes influencing it today.

I hope it reveals some new finds (even if they’re only new to you) and reconnects you with restaurants that have long contributed to our city’s reputation for good living.

For more on what went into narrowing a tremendous list of possibilities to the 100 presented here, see my related story: Getting the most from our restaurants, and getting to 100 top picks.

New this time around is my own short list, a tight focus on 10 restaurants that will show you the heart of New Orleans dining today

And for some quick picks from this guide, tailored to the specific requests I often hear, see our lists.

Below is the full list of 100 with contact information and hours for quick reference. Click on the category name to read my take on each restaurant.

In every case, my goal is to share what makes these restaurants special and help you decide if they will be the right picks for you.

Banana Blossom Thai Restaurant | 500 Ninth St., Gretna, (504) 392-7530 | Lunch and dinner Mon.-Sat. | $$

Kin | 4600 Washington Ave., (504) 304-8557 | Lunch and dinner Tue.-Sat. | $$

Marjie's Grill | 320 S. Broad St., (504) 603-2234 | Lunch Mon.-Sat., dinner Tue.-Sat. | $$

Maypop | 611 O'Keefe Ave., (504) 518-6345 | Lunch and dinner daily, Sat., Sun. | $$$$

Angelo Brocato’s Ice Cream and Confectionery | 214 N. Carrollton Ave., (504) 486-1465;| Lunch and dinner Tue.-Sun. | $

Bywater Bakery | 3624 Dauphine St., (504) 336-3336 | Breakfast and lunch daily. | $

Gracious Bakery + Café | 1000 S. Jefferson Davis Parkway, (504) 321-6233 | 2854 St. Charles Ave., (504) 301-9949 | 4930 Prytania St., (504) 300-8135; 725 Howard Ave. | Breakfast and lunch daily (downtown closed Sun.) | $

Blue Oak BBQ | 900 N. Carrollton Ave., (504) 822-2583 | Lunch and dinner Tue-Sun. | $$

Central City BBQ | 1201 N. Rampart St., (504) 558-4276 | Lunch and dinner daily. | $$

Avery's on Tulane | 2510 Tulane Ave., (504) 821-4110 | Lunch Mon.-Sat., dinner Mon., Thu.-Sat. | $

Banh Mi Boys | 5001 Airline Drive, Metairie, (504) 510-5360 | Lunch and early dinner (till 8 p.m.) Mon.-Sat. | $

The Company Burger | 611 O'Keefe St., (504) 309-9422 | 4600 Freret St., (504) 267-0320 | Lunch and dinner daily. | $

Fharmacy NOLA Bar & Grill | 2540 Banks St., (504) 324-6090 | Lunch and dinner Mon.-Sat. | $

Parkway Bakery & Tavern | 538 N. Hagan St., (504) 482-3047 | Lunch and dinner Wed.-Mon. | $

Turkey and the Wolf | 739 Jackson Ave., (504) 218-7428| Lunch Wed.-Mon. | $

China Rose | 3501 N. Arnoult St., Metairie, (504) 887-3295 | Lunch and dinner Tue.-Sat. | $

Luvi | 5236 Tchoupitoulas St., (504) 605-3340 | Lunch and dinner Tue.-Sat. | $$$

Piece of Meat | 3301 Bienville St., (504) 372-2289 | Lunch and dinner Thu.-Sat., Mon., Tue., brunch Sat., Sun. | $$

St. James Cheese Co. | 641 Tchoupitoulas St., (504) 304-1485 | 5004 Prytania St., (504) 899-4737 | Lunch daily, dinner Thu.-Sat. (till 8 p.m.) | $

Café Degas | 3127 Esplanade Ave., (504) 945-5635 | Lunch Weds.-Sat., dinner Weds.-Sun., brunch Sun. | $$$

Meauxbar | 942 N. Rampart St., (504) 569-9979 | Dinner daily, brunch Fri.-Sun., late night (midnight) Fri., Sat. | $$$$

Arnaud's Restaurant | 813 Bienville St., (504) 523-5433 | Dinner daily, brunch Sun. | $$$$$

Brennan's Restaurant | 417 Royals St., (504) 525-9711 | Breakfast, lunch and dinner daily. | $$$$$

Commander's Palace | 1403 Washington Ave., (504) 899-8221 | Dinner daily, lunch Mon.-Fri., brunch Sat., Sun. | $$$$$

Emeril's Restaurant | 800 Tchoupitoulas St., (504) 528-9393 | Lunch Mon.-Fri., dinner daily. | $$$$$

Galatoire's Restaurant | 205 Bourbon St., (504) 535-2021 | Lunch and dinner Tue.-Sun. | $$$$$

Jack Rose | 2031 St. Charles Ave., (504) 323-1500 | Dinner Wed.-Sun., lunch Fri., brunch Sun. | $$$$$

Tableau | 616 St. Peter St., (504) 934-3463 | Lunch and dinner daily, brunch Sat., Sun. | $$$$

Avo | 5908 Magazine St., (504) 509-6550 | Dinner Mon.-Sat. | $$$$

Leonardo's Trattoria & Pizzeria | 2625 Florida St., Mandeville, (985) 778-2550 | Lunch and dinner Mon.-Sat. | $$

Nephew's Ristorante | 4445 W. Metairie Ave., Metairie, (504) 533-9998 | Dinner Tue.-Sat. | $$$

Pascal’s Manale Restaurant | 1838 Napoleon Ave., (504) 895-4877 | Lunch Mon.-Fri., dinner Mon.-Sat. | $$$$

Carmo | 527 Julia St., (504) 875-4132 | Breakfast, lunch and dinner Mon.-Sat. | $$

El Pavo Real | 4401 S. Broad St., (504) 266-2022 | Breakfast, lunch and dinner Tue.-Sat., brunch Sun. | $$

Fiesta Latina | 1924 Airline Dr., Kenner., (504) 469-5792 | Breakfast, lunch and dinner daily. | $

Maïs Arepas | 1200 Carondelet St., (504) 523-6247 | Lunch Tue.-Sat., dinner Tue.-Sun. | $$

Zócalo | 2051 Metairie Rd., Metairie, (504) 570-6338 | Lunch and dinner daily, brunch Sat., Sun. | $$$

1000 Figs | 3141 Ponce de Leon St., (504) 301-0848 | Lunch and dinner Mon.-Sat. | $

Cleo's Mediterranean Cuisine | 117 Decatur St., (504) 218-5874 | 940 Canal St., (504)-522-4504 | Both locations 24/7 | $$ (Canal), $$$ (Decatur)

Saba | 5757 Magazine St., (504) 324-7770 | Lunch and dinner daily. | $$$$

Bar Frances | 4525 Freret St., (504) 371-5043 | Dinner daily, lunch Fri., brunch Sat., Sun. | $$$

Bayona | 430 Dauphine St., (504) 525-4455 | Lunch Wed.-Sat., dinner Mon.-Sat. | $$$$

Bywater American Bistro | 2900 Chartres St., (504) 605-3827 | Dinner Wed.-Sun., brunch Sat., Sun. | $$$$

Carrollton Market | 8132 Hampson St., (504) 252-9928 | Dinner Tue.-Sat., brunch Sat., Sun. | $$$$

Coquette | 2900 Magazine St., (504) 265-0421 | Dinner daily, brunch Sat. and Sun. | $$$$$

GW Fins | 808 Bienville St., (504) 581-3467 | Dinner Mon.-Sat., lunch Mon.-Fri. | $$$$

Herbsaint | 701 St. Charles Ave., (504) 524-4114 | Dinner nightly | $$$$

Le Petite Grocery | 4283 Magazine St., (504) 371-5043 | Dinner daily, lunch Tue.-Sat., brunch Sun. | $$$$

Meril | 424 Girod St., (504) 526-3745 | Lunch and dinner daily | $$$

Zasu | 127 N. Carrollton Ave., (504) 267-3233 | Dinner Mon.-Sat. | $$$$

NEIGHBORHOOD JOINTS, MODERN

Francesca by Katie's | 515 Harrison Ave., (504) 266-2511 | Lunch and dinner (till 8 p.m.) Mon.-Sat. | $$

Hambone | 544 Girod St., Mandeville, (985) 778-0531 | Dinner Wed.-Sat., lunch Wed.-Sat., brunch Sat., Sun. | $$

Hippie Kitchen | 3741 Jefferson Highway, (504) 444-4113 | Breakfast, lunch and dinner Tue.-Sat., brunch Sun., Mon. | $$

MoPho | 514 City Park Ave., (504) 482-6845 | Lunch and dinner daily. | $$

The Munch Factory | 1901 Sophie Wright Place, (504) 324-5372 | Lunch and dinner Tue.-Sat., brunch Sun. | $$

Station 6 | 105 Old Hammond Highway, Bucktown, (504) 345-2936 | Lunch and dinner Tue.-Sun. | $$$

Willa Jean | 611 O'Keefe Ave., (504) 509-7334 | Breakfast, lunch and dinner daily. | $$

Dunbar’s Creole Cuisine | 7834 Earhart Blvd., (504) 509-6287 | Breakfast, lunch and dinner Mon.-Sat., brunch Sun. | $

Liuzza’s Restaurant & Bar | 1518 N. Lopez St., (504) 943-8667 | Lunch and dinner (kitchen closes at 7 p.m.) Mon.-Sat. | $

High Hat Café | 4500 Freret St., (504) 754-1336 | Lunch and dinner daily. | $$

Lil Dizzy's Café | 1500 Esplanade Ave., (504) 569-8997 | Breakfast and lunch daily, brunch Sun. | $$

Mandina’s Restaurant | 3800 Canal St., (504) 482-9179 | Lunch and dinner daily. | $$

Melba's | 1525 Elysian Fields Ave., (504) 267-7765 | 24/7 | $

Neyow's Creole Café | 3332 Bienville St., (504) 827-5474 | Lunch and dinner Mon.-Sat. | $$

Atchafalaya | 901 Louisiana Ave., (504) 891-9626 | Dinner daily, brunch Thu.-Mon. | $$$$

Boucherie | 8115 Jeannette St., (504) 862-5514 | Lunch Wed.-Fri., dinner Wed.-Sun., brunch Sat., Sun. | $$$

DTB | 8201 Oak St., (504) 518-6889 | Dinner daily, lunch Fri., brunch Sat., Sun. | $$$$

Gris-Gris | 1800 Magazine St., (504) 272-0241 | Lunch and dinner daily. | $$$

Patois | 6078 Laurel St., (504) 895-9441 | Lunch Fri., dinner Wed.-Sat., brunch Sun. | $$$$

Pêche Seafood Grill | 800 Magazine St., (504) 522-1744 | Lunch and dinner daily. | $$$$

Saffron NOLA | 4128 Magazine St., (504) 323-2626 | Dinner Tue.-Sat. | $$$$

Brigtsen’s Restaurant | 723 Dante St., (504) 861-7610 | Dinner Tue.-Sat. | $$$$

Clancy’s | 6100 Annunciation St., (504) 895-1111 | Lunch Thu.-Fri., dinner Mon.-Sat. | $$$$$

Gabrielle | 2441 Orleans Ave., (504) 603-2244 | Lunch Fri., dinner Tue.-Sat. | $$$$

Echo | 3200 Banks St., (504) 267-3231 | Breakfast and dinner, Wed.-Sun., brunch Sat. and Sun. | $$

Pizza Delicious | 617 Piety St., (504) 676-8482 | Lunch and dinner Tue.-Sat. | $

Barrow's Catfish | 8300 Earhart Blvd., (504) 265-8995 | Lunch and dinner Mon.-Sat. | $$

Bevi Seafood Co. | 4701 Airline Drive, Metairie, (504) 885-5003 | 236 N. Carrollton Ave., (504) 488-7503 | hours vary by location. | $

Clesi's Restaurant & Catering | 4323 Bienville St., (504) 909-0108 | Lunch and dinner Tue.-Sun. | $$

Elysian Seafood | 2381 St. Claude Ave., (504) 609-3813 | 801 Magazine St., (504) 372-4321 | Lunch and dinner daily (breakfast at St. Roch Market) | $$

Felix's Restaurant & Oyster Bar | 7400 Lakeshore Dr., (504) 304-4125 | 739 Iberville St., (504) 522-4440 | Lunch and dinner daily. | $$

Seither’s Seafood | 279 Hickory Ave., Harahan, (504) 738-1116 | Lunch Tue.-Fri., dinner Tue.-Sat. | $$

TD Seafood Pho House | 1028 Manhattan Blvd., Harvey, (504) 302-1717 | Breakfast, lunch and dinner daily. | $

Charlie's Steakhouse | 4510 Dryades St., (504) 895-9323 | Dinner Tue.-Sat. | $$$$

Doris Metropolitan | 620 Chartres St., (504) 267-3500 | Dinner daily, lunch Fri. | $$$$$

Gallagher's Grill & Courtyard | 509 Tyler St., Covington, (985) 892-9992 | Lunch Tue.-Fri., dinner Tue.-Sat. | $$$$$

La Boca | 870 Tchoupitoulas St., (504) 525-8205 | Dinner Mon.-Sat., late-night Thu.-Sat. | $$$$

Toups' Meatery | 845 N. Carrollton Ave., (504) 252-4999 | Lunch and dinner Tue.-Sat., brunch Sun. | $$$$

Aki | 510 N. Florida St., Covington, (985) 302-5166 | Lunch Mon.-Fri., dinner Mon.-Sat. | $$$

Shogun | 2325 Veterans Blvd., Metairie, (504) 833-7477 | Lunch and dinner daily | $$

Cane & Table | 1113 Decatur St., (504) 581-1112 | Dinner daily, late night Fri., Sat. (till midnight), brunch Sat., Sun. | $$$

The Elysian Bar | 2317 Burgundy St., (504) 356-6768 | Lunch, dinner and late-night daily. | $$

N7 | 1117 Montegut St., no phone | Dinner Mon.-Sat. | $$

Saint-Germain | 3054 St. Claude Ave., (504) 218-8729 | Dinner and late night Thu.-Tue. (Wine Bar) | Dinner Thur.-Sat. (Bistro) | $ (Wine bar), $$$$ (Bistro)

Sylvain | 625 Chartres St., (504) 265-8123 | Dinner daily, lunch Fri., brunch Sat., Sun. | $$$

Seed | 1330 Prytania St., (504) 302-2599 | 2372 St. Claude Ave., (504) 827-1447 | Lunch and dinner daily, brunch Sat., Sun. | $$

Small Mart | 1303 Decatur St., no phone | Breakfast, lunch and dinner daily. | $

Sweet Soulfood | 1016 N. Broad St., (504) 821-2669 | Lunch and early dinner (till 6 p.m.) Mon.-Sat. | $

Pho Tau Bay | 1565 Tulane Ave., (504) 368-9846 | Lunch and early dinner (till 7 p.m.), Mon.-Fri. | $$

Tan Dinh | 1705 Lafayette St., Gretna, (504) 361-8008 | Breakfast, lunch and dinner, Wed.-Mon. | $$$