The valedictorian of the Class of 2019 at Archbishop Chapelle High School in Metairie is Brenda Marie Hebert, and the salutatorian is Molly Rose Snakenberg.
Hebert, daughter of Carl and Angela Hebert, plans to major in mechanical engineering at LSU.
Snakenberg, daughter of Brian and Ann Snakenberg, plans to major in psychology and theology at Spring Hill College.
Also graduating summa cum laude were Natalie Ann Shepherd, Caitlin Brigette Mathes, Brooke Elizabeth Scardino, Meagan Elizabeth Scuderi, Natalie Rose Gilmore, Nicole Frances Gilmore, Emily Brianne Sabido, Kaitlyn Michelle Braud and Brooke Rose Siegle.
Graduating magna cum laude were Olivia Anna Bourgeois, Alexis Jordan Rafidi, Hannah Elizabeth Volpi, Marlena Marie Majarrez, Ashley Elizabeth Stall, Jacqueline Ann Dantagnan, Alexia Renee Brown, Natalie Elizabeth Sunseri, Ashley Marie Vogt, Gabriella Marie Cipriani, Kinyson Avery Voges, Katelynn Marie Berteau, Kristina Schwing Bickham, Robin Marie Torres, Rachel Elizabeth Dupuis and Gianelli Arleen Mejia.
Graduating cum laude were Makayla Elizabeth St. John, Daeja Domonique Jeanpiere, Emily Anastasia Gladhart, Kaylee Marie McNeil, Kiersten Marie Brader-Garcia, Isabel Marie Huggins, Amanda Claire Marvin, Megan Elizabeth Winingham, Hailey Madison Melerine, Taylor Elizabeth Long, Hannah Suzette Linss, Skyla Marie Thompson,
Dariniesha Brittney DeGruy, Emily Louise Rando, Melisha Ann Vaughn, Caitlyn Lindsey Dooley, Isabell Angel Salathe, Lundyn Aubrey Stromeyer, Jordyn Elise Prattini, Lindsey Rose Solis, Emily Nichole Stark, Rebecca Ashley LaCour, Katie Elizabeth Mracich, Amanda Rachelle Nuss,
Lauren Elizabeth Simoneaux, Hayden Alexis Dubret, Emily Anne Bancroft, Arielle Olivia Tillery, Rana Hachem Hachem, Lindsey Elizabeth Sommers, Gianna Marie Catalanotto, Ashley Marie Gavilanes, Abigail Elizabeth Russo, Shelby Rosalie Brandstetter, Courtney Lee Waguespack, Asha Adaina Altemus,
Kayla Marie Culotta, Kayla Nicole Whitfield, Victoria Rose Webre, Kourtney Elizabeth Fontaine, Holly Mae Hedrick, Sarah Jane Lastrapes, Faith Edith Magee, Elaina Rene' Cushing, Shelby Renae McGuire, Molly Catherine O'Regan, Gabrielle Anne Brister, Monique Nicole Maurin, Caroline Rebecca Kissinger, and Ashley Elizabeth Abraham.
Other graduates were Julia Ann Adams, Victoria Marie Aldrete, Jada Armani Brown, Olivia Claire Caldarera, Angel Marie Cancienne, Analiese Grace Collins, Olivia Brianna Crosby, Timara Ciaran Day, Amber Brooke Deslatte, Demi Michele Doyle, Grace Elizabeth Naomi Estrade, Sofia Hoa Hale-Benson,
Paige Mary Hastings, Emily Rose Hebert, Camryn Elizabeth Jeansonne, Kaitlyn Elizabeth Kent, Anna Marie Krajcer, Molly Ann Kyle, Sydne Alison Lally, Megan Elizabeth Magri, Hailey Ann Marino, Cierra Katelyn McNulty, Madison Leigh Murphy,
Breanne Kathleen Murray, Mariam Qanadilo, Victoria Marie Reid, Leilani Leah Reyes, Alyssa Nicole Roux, Alexandra Marie Rusnak, Kaylee Alexis Santangelo, Ashley Marie Sanzone, Theresa Edwige Segrave,
Gabriella Marie Sheafer, Madison Lea Smith, Julia Mae Switzer, Lindsey Grace Todd, Regan Alise Valley, Natalia Marietta Villegas, Macie Wang, Sarah Rose Whittle and Donna Marie Wimprine.