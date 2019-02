In the front row, from left, are coach Jessica Spitale Fresina, Katherine Post, Emily Hebert, Mayah Olivero, Ashley Stall and Jordyn Prattini. In the second row are Allyson Liljeberg, Savannah Becnel, Chloe Candies, Jordyn Brown, Julia Lecler, Lilly Ducote, Kaitlyn Prattini, Jaci Seward, Abigail Post, Riley Villarrubia, Jenna Crosby, Ava Delahoussaye and Laney Stuprich. In the third row are coach Donald Teed, Nicholas Bonura, Vance Robin, Logan Schroeder, Kyle Duncan, Cameron Rodrigue, Y Ho, Will Serauskas, Brandon Bonura, Connor Blenkarn, Gabe Watts, Max Munoz, Blake Mulligan, Cristian Selva and coach Ben Cartner.