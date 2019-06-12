Graduating first in the Class of 2019 at Northshore High School in Slidell are Emily Catherine Baudier, Grace Sheridan Cottingham, Dalton Reece Lovitt, Madeline Claire Mussleman, Luke Royal Price, Austin Connor Thombs, Cameron Jacob Walters and John Yu.
Baudier, daughter of Dana Cosentino and Al Baudier, plans to major in biological engineering at LSU.
Cottingham, the daughter of Blair and Judy Cottingham, plans to major in biology at LSU.
Lovitt, the son of Stacey and Todd Lovitt, plans to major in aerospace engineering at Mississippi State University.
Mussleman, the daughter of Brian and Alicia Mussleman plans to major in kinesiology at the University of Southern Mississippi.
Price, the son of Amy and Ralph Price, plans to major in chemistry on a premed track at Emory University.
Thombs, the son of Tami and Raymond Thombs, plans to major in mechanical engineering at Texas A&M University.
Walters, the son of Paula and Jimmie Walters, plans to major in mechanical engineering in the Honors College at Louisiana Tech University.
Yu, the son of Zhatio Yu and Yalin Fan, plans to study mechanical engineering at the University of Michigan.
Honor graduates in the Northshore High School Class of 2019 are:
Ansley Loren Anderson, Abby Wyeth Attaway, Makayla Grace Barron, Emily Catherine Baudier, Britney Lynn Bertram, Grace Leigh Brandhurst, Susan Nell Buhler, Kaylee Deann Cannon, Emma Renee Christoffer, Emily Elspeth Clarke, Macayla Ann Clements, Grace Sheridan Cottingham,
Javiel Jana Dean, Molly Grace Decker, Alexandra Nicole Dicke, Andrew Jeffrey Dickie, Julia Christine Ducote, Camille Abigail Evett, Coutney Marie Gasser, Ani Sakura Gonzales, Kaelin Marie Griggs, Katie Sunrise Grubbs, Louis Joseph Hardouin, Adrianna Marie Hawkins,
Anna Lee Kittrell, Nathan Douglas Lamulle, Julianne Renee Leganzon, Michele Midori Lew, Dalton Reece Lovitt, Todd David Macaluso, Dustin Reed Blalock MacLaughlin, Alora Lynn McInnis, Zoe Grace McKean, Madeline Claire Mussleman, Thomas Melton Penta, Abigail Elizabeth Perkins,
Luke Royal Price, Nicholas Melvin Pucheu, Kaitlyn Elizabeth Redondo, Bekher Jordan Salem, Kaylyn Victoria Stoltz, Austin Connor Thombs, Cole Steven Thompson, Emily Elizabeth Tiblier,
Eric Robert Toups, Sydney Elizabeth Tycer, Madeline Elisabeth Vollenweider, Cameron Jacob Walters, Emma Maree Warren, Hunter Cole Williams, Faith Marie Wolverton and John Yu.
The members of the Northshore High School Class of 2019 are:
Alexsis Marie Ackles, Katherine Elyse Allen, Ryver Brian Alonso, Shelby Rose Amison, Ansley Loren Anderson, J'ailynn Marie Ard, Kiefer Nolan Armand, Brennan Geary Atchley, Abby Wyeth Attaway, Tyler Anjailique Aubert, Kimberly Ann Austin, Thomas Leonard Autry III, Nyah Le Jon Baham, Jamar Zion Barnes, Makayla Grace Barron, Charlie Gabrielle Bateman, Emily Catherine Baudier, Ashton Waya Edward Baumgartner, Chance Montgomery Bell, Michael David Benedict,
Madison Elyse Bennett, Thaddeus Richard Bents, Alexander Louis Bergeron, Taylor James Bergeron, Britney Lynn Bertram, Dawson James Bertram, Hannah Lee Bienvenu, Kyle Thomas Blackledge, Hunter James Blanchard, Branyan Andrew Bounds, Gracie Jean Bourg, Madison Ashley Bowman, Jackson Tyler Brady, Grace Leigh Brandhurst, Ansel Jay Brassette, Lexis Tori Briant, Asia Ayli'seeya Bridges, Susan Nell Buhler, Marlin D'shun Burnett, Keasler Mims Burriss,
Matthew Tyler Busbee, Trey Allen Bush, Ta'Chyra Sharobin Butler, Stephen Tyler Cambre, William Scott Cameron, Kaylee Deann Cannon, Daniel Paul Cantrelle III, Anthony Peter Caronia Jr., Paige Michelle Carpenter, Landry Elizabeth Carroll, Sage Dallas Carter, Gabrielle Alexis Cassagne, Hannah Elizabeth Ceravola, Emma Renee Christoffer, Cameron Michaela Clark, Emily Elspeth Clarke, Justin Allen Clary, Mason Conrad Clary, Marcus Montel Clay, Macayla Ann Clements,
Joseph Clayton Cook, Ariana Marie Cooper, Grace Sheridan Cottingham, Austin Blake Craver, Brandon Lovell Crawford, Hannah Marie Crews, Jenah Elizabeth Cruz, Dezaha Domonique Cryer, Brandon Allen Cunningham, Madeline Victoria Daley, Vu Quang Dao, Tyler Elizabeth David, Ethan Matthew Davis, Javiel Jana Dean, Molly Grace Decker, Jonah Michael Delaney, Alexandra Nicole Dicke, Andrew Jeffrey Dicke, Mariyah Jazelle Dockery, Abigail Royce Dodd,
Kaicy Taylin-Nekohl Duckworth, Julia Christine Ducote, Darryl Karl Dufore-Reeves, Kaya Dundar, Keira Tione Dunkley, Austin Dwyane Dunlap II, Julien Todd Dupont, Austin Matthew Easley, Lauryn Mechelle Edwards, Carley Anne Elliers, Trinity Renee Emmons, Jasmine Sandora English, Tyler Travis Eshenko, Devin Walter Evans, Camille Abigail Evett, Hailey Rose Farmer, Emmanuel Figueroa Ruiz, Rieley Marina Finch, Declan Eason Finnin, Coti Brooke Fiorella, Cade Ashton Fleetwood,
Alaysia Renee Fleming, Jordan Taylor Franklin, Joshua Robert Freels, Sydney Alexandria Frey, Jason Christopher Frilot Jr., Caden Alexander Fritz, Christian Mark Garcia, Gabrielle Lee Garcia, Michael Domonick Garcia, Thomia Joniqué Garner, Madison Alexis Garrett, Courtney Marie Gasser, Janice Lind Geary-Hall, Alexis Michelle Gierlings, Hunter Cramer Gill, Savannah Lynn Godbold, William Patrick Goff, Ani Sakura Gonzales, Cole Riley Gonzalez, Seth Nicholas Gottardi,
Jontia Lové Grady, Chandler Adam Graham, Tyler Matt Graham, Traven O'Neal Green, Kaelin Marie Griggs, Katie Sunrise Grubbs, Kyle Jacob Guess, Jillian Anne Guttuso, Noah William Haik, Mykael Elizabeth Hall, Cameron James Hanley, Paul Walter Hanley, Louis Joseph Hardouin, Adrianna Marie Hawkins, Antonio George Hayes, Kishaian Ay'Renae Haynes, Sterling James Hebert III, Savannah Maria Hector, Harry Trey Heinerichs, Chase Tyler Hemperley,
Hayden Luke Hemperley, Kayori Kentrell Henry, Christian Seth Herbert, Corinne Parker Hesson, Olivia Noell Hesson, Kennedi Aalyse Horne, Alexis Marigny Horton, Elizabeth Marie Hulse, Joseph Daniel Hyde, Chloe Grace Ictech, Antonio Richard Iennusa, Anna Nickole Jarrell, Daniel Jose Jimenez III, Brayden Arnaud Jobert, Mason Cade Jobert, Rachel Theresa Johnson, John Michael Johnston, Lexie Lynn Johnston, Dwayne David Jones Jr., Jacob Alan Jones,
Jarfus Gregory-Gerard Jones, Kayleigh Racquel Juarez, Reed Alexander Kastner, Chad Michael Kellis Jr., Christian Allen Kendall, Kaitlyn Shae Keppler, Breanne Nicole Kinler, Anna Lee Kittrell, Caitlin Marie Knight, Ryan Daniel Kosutic, Jacob Andrew LaCoste, Jamerson Michael Lambert, Nathan Douglas Lamulle, Ashley Thom’onique Landry, Kylee Kay Langevin, Juan Christopher Lastrapes II, Roberto Antonio Latournerie, Jackson William Lee, Payton David Lee, Julianne-Renee Leganzon,
Paris Adya Leonard, Michele Midori Lew, Blair Olivia Lipps, Colin Christopher Livaudais, Alexa Karole Long, Jonathan Thomas Lott, Cameron Michael Louque, Dalton Reece Lovitt, Alena Fay Lunsford, Todd David Macaluso, Dustin Reed Blalock MacLaughlin, Brenna Elayne Maguire, Kayla Diamond Mallet, Noah Ethan Marques, James Jewel Martin, Jeremy James Martin, Kameron Blaine Martin, Seth Kent Martin, Austin Robert Mason, Jason Quinn Matthews,
Joseph Reece Maurigi, Carissa Marie May, Brianne Janaé McCollum, Alora Lynn McInnis, Zoe Grace McKean, Jackson Hunter McLain, Aliyah Sayed Mekhemar, Yoselyn Stefany Mendoza, Easen Lane Mentel, Makayla Jenea Mickens, Laikyn Estelle Miers, Clinton Joseph Miller Jr., Michael Patrick Mills, Paul James Milton, Katharin Grace Mistretta, Lyndsey Gail Mohler, Michael Scott Molero, Daniel Austin-Gary Monice, Kassidy Brindley Montalbano, Caroline Victoria Moore,
Matthew Ryan Moore, Madison Brooke Morales, Victoria Marie Morel, Brandon Alexander Mounsey, Rachel Marie Murphy, Madeline Claire Musselman, Kennedy Jade Napoleon, Braden Michael Neal, Cameron Mark Nette, Nicholas Peter Newby, Hannah Elizabeth Nichols, Vincent Salvadore Nicolosi IV, Christian Blake Noblett, Gavin Barry Norman, Sharda Shanee Owens, Danielle Melissa Page, Kevin Martin Page Jr, Matthew Jacob Parks, Nicholas Jacob Parks, Abigail Marie Parrilla,
Darian Marie Passaro, Seth James Patty, Thomas Melton Penta, Abigail Elizabeth Perkins, Sarah Elizabeth Perschall, Son Linh Pham, Kyle Edward Pichon, Bailey Lauren Pons, James Joseph Pons Jr, Raven Reshon Anissa Porter, Jasmine Pilar Portuondo, Robert Leonard Powell Jr, Travion Vincent Prevost, Luke Royal Price, Nicholas Melvin Pucheu, Anna Rose Rabalais, Taylor Marie Rackstraw, John Kevin Raley, Destiny Rose Reavis, Kaitlyn Elizabeth Redondo,
Jade Mercedes Reimonenq, Damion Vincent Restivo, Lindsay Hale Richard, Alecia Natalia Richards, Grace Marie Rizk, Da'Janai Nicole Robinson, Marlena Michelle Robinson, Rachel Janssen Rodriguez, Mallory Grace Rowe, Benjamin Kaiser Runnels, Morgan Alexandra Saladino, Bekher Jordan Salem, Brindley Raegon Salvaggio, Fernando Antonio Santana, Evan Patrick Sauvage, Madison Elise Savoie, John Joseph Schluter IV, Eden Corynne Scully, Alex Mark Segreti, Corrin Cloud Seymour,
Gabrielle Alexis Shamah, Zachary Thomas Silcio-Smith, Baili Nicole Simon, Baylor Grace Simpson, Luke Michael Simpson, Douglas Eugene Smith, Jessica Elisabeth Smith, Kayli Simone Smith, Robert Ernest Smith V, Skylar Mackenzie Smith, Skyler Ashlin Smith, Gabrielle Marie Songy, My'Kia Ja'Veon Sorina, Dominic Gabreil Sousa, Jacob Matthew Stafford, Joshua Mark Stafford, Andrew Paul Stein, Kaylyn Victoria Stoltz, Taydan Jaci Stravinsky, Nicholas Bayless Streets,
Payton Irene Subervielle, Michael Joseph Sylvia, Madison Elizabeth Tadlock, Todd Joseph Talbot, Tyrease Everett Terrell, Alyssa Savanna Thomas, Kareema Aisha Thomas, Phillip Michael Thomas III, Shayne Joaquin Thomas Jr., Austin Connor Thombs, Cole Steven Thompson, Callie Nicole Thorne, Emily Elizabeth Tiblier, Kyle Emanuel Tillison, Emiley Ashton Tinker, Jade Antoinette Tjulander, Eric Robert Toups, Angel Nhi Tran, Calvin Huy Tran, Kenneth Huy Trinh, Alanna Kimaya Turner, Sydney Elizabeth Tycer, Aaron Christopher Umoh, Daniel Kolawole Uwaifo, Sophie Ja’nel Valentine, Holden Brice Van Hoose,
Nicole Alexandra Vanderklis, Tori Marie Veron, Jorge Antonio Villanueva, Madeline Elisabeth Vollenweider, Madison Leigh Waggoner, Lacie Michelle Walbridge, Ashley Marie Walker, Cameron Jacob Walters, Emma Maree Warren, Regina Lillian Watson, Allison Elizabeth Weathers, Blaine Michael Welch, Ryan Christopher Welch, Alyssa Evette West, Bradley Taylor West, Emilea Rose White, Hunter Cole Williams, Makayla Nicole Wilson, Sydney Rae Wilson, Catherine Carole Wingate, Faith Marie Wolverton, Steven Michael Wright, Gabrielle Noel Young, John Yu and Minghong Zhang.