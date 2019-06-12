Graduating first in the Class of 2019 at Mandeville High School are Jack Thomas Bidleman, Zackery Peter Bulovas, Heaven Elizabeth Cauble, Martha Louise Clark, Madelyn Michelle Mendoza, Karlee Rae Mott, Hayley Lynn Roberts and Bailey Louise Smoorenburg.
Bidleman, son of Randy and Susan Bidleman, of Mandeville, plans to continue his education at LSU.
Bulovas, son of Joe and Wendy Bulovas, of Mandeville, plans to continue his education at Texas A&M University.
Cauble, daughter of Joby and Connie Cauble, of Mandeville, plans to continue her education at the University of Alabama.
Clark, daughter of John and Mary Louise Clark, of Mandeville, plans to continue her education at Sewanee: The University of the South.
Mendoza, daughter of Tricia and Jim Mendoza, of Mandeville, plans to continue her education at the University of Alabama.
Mott, daughter of Laticia and the late Tony Mott, of Bedico, plans to continue her education at Mississippi State University.
Roberts, daughter of Shelley and the late Grady Roberts, of Mandeville, plans to continue her education at LSU.
Smoorenburg, daughter of Laura and Joey Smoorenburg, of Mandeville, plans to continue her education at LSU.
Honor graduates in the Mandeville High School Class of 2019 are:
Breanna Faith Allison, Emily Elizabeth Ashley, Cassidy Marie Authier, Noah Baek, Kristen Peggy Baham, Joshua Alexander Ball, Carlin Anne Beal, Bria Simone Beauchamp, Lauren Clare Benson, Gabrielle Etienne Berger, Jack Thomas Bidleman, Julian Bram Bonnell, Sophia Lynn Boudreaux, Bailey Patricia Bourgeois, Ellen Michelle Breaux, Joshua Reid Bridges, Caroline Elisabeth Budd, Zackery Peter Bulovas, Louis Marrero Butler Jr., Cole Bryan Calvert,
Sara Morgan Carmouche, Reese John Casais, Katherine Elizabeth Cass, Hope Mari Cassady, Heaven Elizabeth Cauble, Kaitlyn Shay Cavet, Olivia Catherine Christopher, Martha Louise Clark, Matthew Devran Louis Coats, Lucas Elijah Colegrove, Kenneth John Colgan, Claire Elizabeth Collins, Mark Albert Coniglio, Joshua Matthew Couture, Savannah Judith Cutliff, Aubrie Alyse Daigle, Georgia Clare Davis, Meredith Adelle Davis, Kaitlyn Noel Doyle, Jonathan Joseph Ducote,
Zachary Michael Dugas, Gretchen Maria Dum, Kenley Elizabeth Dunaway, Robert John Fahey, Paige Marie Ferina, Rachel Elizabeth Fontan, Michelle Ann Foto, Ashtyn Anastasia French, Gabrielle Mae Garbarino, Nelson Antonio Garcia Jr., Ian Joseph Gardner, Christian Andrew Gibbs, Savannah Marie Glavan, Blake Anthony Gonzales, Shani Akila Griffin, Briton Thomas Griffiths, Nathaniel Seheult Gunn, Maleah Laine Haley, Keely Ann Hall, Chloe Abigail Harless,
Chance Benton Hebert, Maggie Grace Hebert, Madalyn Kathryn Hensel, Braeden Sail Hernandez, Savannah Grace Hetler, Jonathon Kern Hidalgo, Kelsey Marie Higdon, Dane Isaac Holbrook, John Morris Alford Hollister, Davis Jackson Holt, Taylor Raquel Hooper, Dylan Paul Dmitry Hooter, Allyson Lee Hopper, Elaina Renee Hulin, Katie Lee Impastato, William James Jacobs Jr., Logan Alana Jarrell, Evan Robert Johnson, Samuel Patrick Jones, Zachary Paul Judson,
Elizabeth Faye Kenley, Jordan Marie Kilpatrick Williams, Faith Rebekah Klein, Gavin Michael Labasse, Mary Lucille Landry, Ryan Lawrence Larmeu, Sophia Philomena Leith, Connor Blake Lemoine, Crawford Chase Lemoine, Michelle Lin, Lindsey Corinne Lorio, Zion Omari Louding, Maya Gabrielle Love, Adeline Elizabeth Maillho, Mia Rose Malik, Anneliese Jane Mann, Caleigh Anne Marek, Allison Margaret Matherne, Ross Michael McCaffery, Breanne Marie McCormick,
Dennis John McInerney III, Caleb James McKay, Mason Scott McNeely, John Michael McNeil, Madelyn Michelle Mendoza, Aubri Ambrose Miller, Joshua Braeden Montalbano, Madison Michelle Morgan, Karlee Rae Mott, Allison Mouledoux Moyer, Jenna Marie Murray, Kaleb Andrew Newton, June Kathryn Nolan, Amanda Claire Palermo, Brian Michael Perret, Diana Michele Peter, Leila Marisol Phillips, Paige Carrington Pippin, Razan Fadi Jad Qamar, Chloé Rose Rabuck,
Adam Tanner Rapier, Ainsley Claire Reardon, Jackson Tait Rhodes, Carson Avery Rich, Benjamin Thomas Richardson, Emily Michele Richardson, Matthew Christian Richardson, Hayley Lynn Roberts, Hayley Therese Roberts, Riley Madison Roberts, Katherine Theresa Robinson, William Delio Rotondo-McCord, Cheyenne Elizabeth Rowe, Evan Michael Rowland, Alexia Nicole Ruiz, Kayla Ann Rush, Alexis Elizabeth Russell, Quentin Westleigh Saba,
Antonio Lauren Santa Ana, Cameron Scott Schellhaas, Meagan Ann McDonald Seese, Bailey Louise Smoorenburg, Ainsley Elizabeth Sowerwine, Jenna Lee Stiles, Jakob Adam Sudmann, Matthew Bruce Sumera, Jonathan James Thomas, Andrew David Thompson, Tanner Jeffrey Throckmorton, Alex Michael Tirado, Ashleigh Marie Touchard, Jonathan Edward Trahan, Jakob Tomas Colin Tweedel, Cassidy Lynn Waltman, Malcolm Anthony White and Andrew Robert Wurtzel.
Members of the Mandeville High School Class of 2019 are:
Sara Elizabeth Adams, Annmarie Grace Alessi, Joshua Michael Allen, Breanna Faith Allison, Samuel Anthony Almerico, Mariya Lenora Anderson, Carson Charles Andries, Julian Louis Aquino, Gage Thomas Asher, Emily Elizabeth Ashley, Megan Elizabeth Atkinson, Cassidy Marie Authier, Noah Baek, Kristen Peggy Baham, Joshua Alexander Ball, Benjamin Chauvin Bardell, Spencer Lee Barrett, Lilah Lane Bass, Corinne Grace Batiquin, Carlin Anne Beal,
Katherine Elise Bearden, Bria Simone Beauchamp, Audrey Grace Becker, Nolan Matthew Bell, Lauren Clare Benson, Gabrielle Etienne Berger, Laci Angelina Bergeron, Ashford Anthony Bertolino, Braeden Michael Bertucci, Jack Thomas Bidleman, Reese Marie Biggs, Cole Kramer Blackman, Jean-Paul Armand Blancq William Joseph Bloecher III, Austin Taylor Bonfanti, Julian Bram Bonnell, Benjamin William Bonner, Alyssa Patricia Bordelon, Sophia Lynn Boudreaux, Trent Jacob Boudreaux,
Victoria Bliss Boudreaux, Bailey Patricia Bourgeois, Landen Heather Bourgeois, Kaleb Joseph Bradley, Charles Anthony Breaux Jr., Ellen Michelle Breaux, Joshua Reid Bridges, Valentina-Bridget Broussard, Caroline Elisabeth Budd, Zackery Peter Bulovas, Peyton Matthew Burke, Colston William Burkett, Hunter Jake Burris, Reginald Dewaine Burris Jr., Mark Antonio Burvant, Joseph Mateo Bush, Katherine Perrin Butler, Louis Marrero Butler Jr., Megan Louise Butler, Ashlie Elise Byrnes,
Cole Bryan Calvert, Angeline Elizabeth Campo, Reagan Melissa Capace, Sara Morgan Carmouche, Belle May Carpenter, Reese John Casais, Katherine Elizabeth Cass, Hope Mari Cassady, Heaven Elizabeth Cauble, Kaitlyn Shay Cavet, Zoë Ann Mary Cazabon, Ian Timothy Chauvin, Ethan Bowie Chiu, Garrett Richard Christmas, Olivia Catherine Christopher, Martha Louise Clark, Matthew Devran Louis Coats, Lucas Elijah Colegrove, Kenneth John Colgan, Claire Elizabeth Collins,
Kelsey Elizabeth Condon, Mark Albert Coniglio, Emma Ruth Cook, Kenneth Wayne Cooley III, Joshua Matthew Couture, Emma Rachel Cox, Richard Julian Cranford, Austyn Cameron Crawford, Victoria Corrine Marie Crawford, Zachary Michael Crawford, Brian Matthew Cross, Isabella Elizabeth Culotta, Logan Andrew Cundiff, Savannah Judith Cutliff, Christopher Michael D’Angelo, Aubrie Alyse Daigle, Phillip Joseph Daroca, Georgia Clare Davis, Meredith Adelle Davis, Ira Dorsett III,
Ethan Robert Dovico, Kaitlyn Noel Doyle, Jonathan Joseph Ducote, Chloe Elizabeth Dugas, Zachary Michael Dugas, Gretchen Maria Dum, Florence Dumontet, Kenley Elizabeth Dunaway, Isabella Rose Dunbar, Hayden Barrett Dupuy, Alisha Victoria Edgerson, Owen David Egermayer, Jackson Tyler Elliott, Charles Gabriel Ellis, Samuel Richard Englehart, Cassidy Lynn Engolia, Robert John Fahey, Courtney Nicole Fairchild, Amer Hassan Farhat, Charles Everett Farmer, III,
Stephen Raymond Fauries, Paige Marie Ferina, Tyler Chyron Fisher, Mallory Laine FitzSimons, Mary Marguerite Fleming, Rachel Elizabeth Fontan, Bria Terione Forrest, Nathan Benjamin Fossier, Michelle Ann Foto, Preston Anthony Francis, Nicole Magdalene Marie Frechou, Tyler Chad Fremen, Ashtyn Anastasia French, Allison Christelle Ganapamo, Gabrielle Mae Garbarino, Nelson Antonio Garcia Jr., Ian Joseph Gardner, Nathan Earl Garner, Justin Karl Gelpi, Christian Andrew Gibbs,
Kayleigh Rene Gilbert, Keegan Christophor Gilmore, Kaleb Emile Gitz, Savannah Marie Glavan, Blake Anthony Gonzales, Jeremy Michel Gougneau, Eric Stephen Graham Jr., Destiny Marie Grass, Shani Akila Griffin, Clifton Henry Griffith Jr., Briton Thomas Griffiths, Cole Joseph Guidry, Nathaniel Seheult Gunn, Charley Genie Guzzardo, Tyler Normand Guzzardo, Dawson James Hackney, Maleah Laine Haley, Keely Ann Hall, Casie Naomi Hallaron, Ryan Alan Hanks,
Anna Camille Hannan, Clive Thomas Hardy, Chloe Abigail Harless, Cullen James Harvey, Joshua Evan Hasselbeck, Paige Victoria Haydel, Camille Rose Hebert, Chance Benton Hebert, Maggie Grace Hebert, Megan Elizabeth Hellbach, Eduar Alejandro Henao Paez, Madalyn Kathryn Hensel, Braeden Sail Hernandez, Olivia Grace Hernandez, Savannah Grace Hetler, Jonathon Kern Hidalgo, Kelsey Marie Higdon, Dane Isaac Holbrook, John Morris Alford Hollister, Davis Jackson Holt,
Taylor Raquel Hooper, Dylan Paul Dmitry Hooter, Allyson Lee Hopper, Alexa Mae Hornbeck, Nicholas Xavier Huckelby, Mason Reid Hudnall, Elaina Renee Hulin, Nicholas Ryan Hunley, Emma Elizabeth Hunt, Yna Coleen Louise Pamaran Ibong, Katie Lee Impastato, Jonah Michael Jacob, William James Jacobs Jr., Herman Leroy Joshua James IV, Brandon Jeffrey Janes, Logan Alana Jarrell, Elise Kate Joachim, Evan Robert Johnson, Samuel Patrick Jones, Shelby Caroline Jones,
Zachary Paul Judson, Jack Christopher Juul, Andreas William Karanas, Sean Patrick Kelley, Joseph Matthew Kelly, Elizabeth Faye Kenley, Rodney Keys III, Jordan Marie Kilpatrick Williams, Amber Nicole Kirk, Faith Rebekah Klein, Dale Aaron Klibert Jr., Clay Michael Konopka, Gavin Michael Labasse, Lucas Marsden Laborde, Madeline Lovide Lacombe, Hailey Alexandra Lacoste, Shira Autumn Lafaye, Jacques Charles LaFlamme, Tristen Lee Lambert, Isabella Eileen Lambertson,
Mary Lucille Landry, Brock Mitchell Lanoux, Ryan Lawrence Larmeu, Jake Evan Laws, Rebecca Ann Leddy, Nathan Blair Leggio, Sophia Philomena Leith, Alexander Tanel LeLorier, Connor Blake Lemoine, Crawford Chase Lemoine, Nathan Joseph Levatino, Bradford Allan Lewis II, Michelle Lin, Jack Andrew Lockhart, Lindsey Corinne Lorio, Zion Omari Louding, Ian Lee Lovas, Maya Gabrielle Love, Kevin John Ludwigsen, Zowie Marie Luna,
Adeline Elizabeth Maillho, Mia Rose Malik, Anneliese Jane Mann, Nicholas Charles Marcombe, Caleigh Anne Marek, Ethan Cole Martello, Allison Margaret Matherne, Tyrone Cunningham May Jr., William Taylor Mayfield, Brittany Nicole-Marie McBeth, Ross Michael McCaffery, Breanne Marie McCormick, Devyn Leigh McDonald, John Thaddeus McDonald, Zachary Scott McDonald, Dennis John McInerney III, Caleb James McKay, Mason Scott McNeely, John Michael McNeil, Nathalie Lynn McNeil,
Benjamin Eli McQueen, Kailyn Clare McWilliams, Sarita Flowers Mehaffey, Madelyn Michelle Mendoza, Jarhonda Shelby Menina, David Robert Middlebrooks, Aubri Ambrose Miller, Andrae Aaron Mohr, Jon Michael Monaghan, Joshua Braeden Montalbano, Nathan Alexander Montalbano, Nicholas Austin Montalbano, Patrick Philip Moran Jr., Jacob Paul Morgan, Madison Michelle Morgan, Blake Patrick Morris, Matthew Roland Morris, Karlee Rae Mott, Allison Mouledoux Moyer, Victor David Munoz Jr.,
Jenna Marie Murray, Shawn Paul Naquin, Corly Morgan Navalance, Jessica Lauren Navo, Megan Marie Navo, Kaleb Andrew Newton, June Kathryn Nolan, Michael Japheth O’Connor, Seth Steven Ohler, James Edward Olinde, Cassandra Marie Trahan Osbourn, Caroline Guadalupe Alvarez Oseguera, Amanda Claire Palermo, Caroline Anadel Parauka, Nicholas Michael Pavon, Taylor Ann Paysse, Kirsten Elizabeth Pecot, Travis James Pemberton, Kate Hayden Pendry, Abigail Johnson Percle, Gage Andrew Perniciaro, Brian Michael Perret, Diana Michele Peter, Michael Paron Pettigrew,
A’Nyree Victoria Phillips, Leila Marisol Phillips, Savannah Alexis Pierce, Cheney Barbara Pilié, Paige Carrington Pippin, Finley Mads Poulsen, Taylour Joilee Pyle, Razan Fadi Jad Qamar, Charles Melvin Quinn, Chloé Rose Rabuck, Devin Marcel Rapalo, Adam Tanner Rapier, Ainsley Claire Reardon, Justin Parker Redmond, Madeline Nicole Reese, Braden Tyler Reid, Christian Peter Reinhardt, Matthew Evan Rendall, Samantha Lynn Reynolds, Jackson Tait Rhodes,
Carson Avery Rich, Benjamin Thomas Richardson, Emily Michele Richardson, Matthew Christian Richardson, Kamron Young Ridgdell, Cade Albert Riehm, Hayley Lynn Roberts, Hayley Therese Roberts, Riley Madison Roberts, Katherine Theresa Robinson, Cameron Anthony Romano, William Delio Rotondo-McCord, Alexa Nicole Rouquette, Cheyenne Elizabeth Rowe, Evan Michael Rowland, Alexia Nicole Ruiz, Kayla Ann Rush, Alexis Elizabeth Russell, Ariel Midnight Rys, Quentin Westleigh Saba,
Olivia Elvy Sacks, Jose Adan Saldana, Skylar Elizabeth Sallean, Desmond Carter Sams, Antonio Lauren Santa Ana, Vivian Claire Satterlee, Devin Charles Savona, Isabella Ann Scardino, Brent Michael Scelfo, Cameron Scott Schellhaas, Caroline Marie Scheuermann, Zachary Francis Schmelling, Dara René Schultz, Meagan Ann McDonald Seese, Alec James Serrett, Jacob Upton Sieverding, Zachary Alexander Sims, Abby Lynn Sisung, Tyson Kane Sisung, Maria Lynn Skyles,
George Rogers Smith III, Grant Thomas Smith, Lydia Ellen Smith, Mason Wade Smith, Tyler Andrew Smith, Bailey Louise Smoorenburg, Alexia Marie Snow, Ainsley Elizabeth Sowerwine, Madrid Ar’tist Steele, Hannah Grace Stein, Jenna Lee Stiles, Kyla Jolie Stillman, Kelsea Claire Stringer, Hannah Elizabeth Stroemple, Jakob Adam Sudmann, Matthew Bruce Sumera, Nathaniel James Swartz, Sophia Mai Swidler, Angelle Rene Teele-Pocorobba, Spencer Lawrence Terry,
Jonathan James Thomas, Andrew David Thompson, Arasia Brionne Thompson, Tanner Jeffrey Throckmorton, Jessica Rose Timmerman, Jonathan Lee Tinker, Alex Michael Tirado, Patricia Maribel Tirado Nazario, Ashleigh Marie Touchard, Jackson Ryan Tournillon, Braeden Scott Townsend, Jonathan Edward Trahan, Justin David Trammell, Hagen N. Tran, Jakob Tomas Colin Tweedel, Michael Alexander Unger, Meybelin Lisbeth Vasquez Alvarado, Camille Elise Villanueva, Payton Alaina Vince, Jacob Anthony Voisin,
Garrett Joseph Waguespack, Alexander Xavier Daigle Walker, Joshua Ben Walker, Cassidy Lynn Waltman, Jacob Adam Weisensee, Malcolm Anthony White, Grace Elizabeth Williams, Mitchell Dow Williams, Julian Tucker Williamson, Amanda Nicole Wilson, Jacob Elliott Wilson, Macy Milayna Wirman, Jillian Rose Woods, Andrew Robert Wurtzel, Benjamin Alan Yoss, Jorduan Samuel Young, Robert Patrick Young, Haley Ann Yrle, Jose Mario Zelaya Tirado and Justin Matthew Zelenock.