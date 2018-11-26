CYO TOURNAMENT CHAMPIONS & MOST VALUABLE PLAYERS
YEAR – TEAM CHAMPION – MVP
1950 -- ST. ALOYSIUS -- BOBBY DELPIT, ST. ALOYSIUS
1951 -- ST. ALOYSIUS -- BOBBY DELPIT, ST. ALOYSIUS
1952 -- ST. ALOYSIUS -- PAUL ZINSER, ST. ALOYSIUS
1953 -- DE LA SALLE -- PETE GAUDIN, DE LA SALLE
1954 -- DE LA SALLE -- HARRIMAN MORGAN, DE LA SALLE
1955 -- DE LA SALLE -- JAMES HARWELL, DE LA SALLE
1956 -- DE LA SALLE -- BOBBY WEBER, ST. ALOYSIUS
1957 -- ST. ALOYSIUS -- GASPAR CARDINALE, ST. ALOYSIUS
1958 -- DE LA SALLE -- MERRILL VITTER, DE LA SALLE
1959 -- HOLY CROSS -- BILLY JOHNSTON, HOLY CROSS
1960 -- ST. ALOYSIUS -- HENRY ARCENEAUX, ST. ALOYSIUS
1961 -- ST. ALOYSIUS -- DON GUNALDA, REDEMPTORIST
1962 -- JESUIT -- PETER MICHELL, JESUIT
1963 -- JESUIT -- HERBIE MANG, JESUIT
1964 – JESUIT -- FABIAN MANG, JESUIT
1965 -- DE LA SALLE -- JOHNNY ARTHURS, DE LA SALLE
1966 -- ST. AUGUSTINE -- HAROLD SYLVESTER, ST. AUGUSTINE
1971 -- RUMMEL -- JEFF CUMMINGS, RUMMEL
1972 – BOOKER T. WASHINGTON -- MICHAEL PITTMAN, CARVER
1973 -- HOLY CROSS -- STEVE B. MARTIN, ST. AUGUSTINE
1974 -- DE LA SALLE -- JORDY HULTBERG, DE LA SALLE
1975 -- HOLY CROSS -- CARLOS ZUNIGA, HOLY CROSS
1976 -- DE LA SALLE -- SEAN TUOHY, NEWMAN
1977 -- RUMMEL -- DEAN CARPENTER, RUMMEL
1978 – BOOKER T. WASHINGTON -- GRAYLIN WARNER, B.T. WASHINGTON
1979 – BOOKER T. WASHINGTON -- GRAYLIN WARNER, B.T. WASHINGTON
1980 -- JESUIT -- DALE SMITH, JESUIT
1981 – BOOKER T. WASHINGTON -- WAYNE CAMPBELL, B.T. WASHINGTON
1982 -- ST. AUGUSTINE -- DWAYNE LEWIS, ST. AUGUSTINE
1983 – BOOKER T. WASHINGTON -- KEITH AUGUSTINE, B. T. WASHINGTON
1984 -- JESUIT -- ANTHONY HARRIS, JESUIT
1985 -- BROTHER MARTIN -- DARWIN ALEXANDER, BROTHER MARTIN
1986 -- WALTER COHEN -- TIM SINGLETON, WALTER COHEN
1987 -- WALTER COHEN -- GREG CHRISTIAN, WALTER COHEN
1988 -- DE LA SALLE -- JAY FAZANDE, DE LA SALLE
1989 -- ST. AUGUSTINE -- POINTER WILLIAMS, ST. AUGUSTINE
1990 -- ST. AUGUSTINE -- JASON McKAIN, ST. AUGUSTINE
1991 -- ST. AUGUSTINE -- KERRY KITTLES, ST. AUGUSTINE
1992 -- ST. AUGUSTINE -- TROY WHARTON, ST. AUGUSTINE
1993 -- EAST JEFFERSON -- NEIL REED, EAST JEFFERSON
1994 -- ST. AUGUSTINE -- WADE MASON, ST. AUGUSTINE
1995 -- EDNA KARR -- DeJUAN DANIEL, KARR
1996 -- ALCEE FORTIER -- MICHAEL JOHNSON, FORTIER
1997 -- JESUIT -- BRANDON SPANN, JESUIT
1998 -- JESUIT -- BRANDON SPANN, JESUIT
1999 -- SHAW -- BRANDON VINCENT, EHRET
2000 -- SHAW -- BYRON LA SALLE, SHAW
2001 -- WEST JEFFERSON -- ERIC BURDETT, WEST JEFFERSON
2002 -- JESUIT -- D.J. AUGUSTINE, BROTHER MARTIN
2003 – JESUIT -- SAM LEBRUYERE, JESUIT
2004 -- BROTHER MARTIN -- D.J. AUGUSTINE, BROTHER MARTIN
2005 – JESUIT -- RICKEY COFFEY, JESUIT
2006 -- COUNTRY DAY -- JON ANDERSEN, COUNTRY DAY
2007 -- ST. AUGUSTINE -- RUSSELL MOORE, ST. AUGUSTINE
2008 -- O. PERRY WALKER -- COLBY CARR - O. PERRY WALKER
2009 -- JESUIT -- COLBY KIEFER, JESUIT
2010 -- ST. AUGUSTINE -- CRAIG VICTOR, ST. AUGUSTINE
2011 -- ST. AUGUSTINE -- CRAIG VICTOR, ST. AUGUSTINE
2012 -- ISIDORE NEWMAN -- DUKE DOUGLAS, NEWMAN
2013 -- EAST JEFFERSON -- SHAQUILLE PRESTON, EAST JEFFERSON
2014 -- EAST ST. JOHN -- TRE’VON JASMINE, EAST ST. JOHN
2015 -- ST. PAUL’S -- DEVONTE ALLEN, ST. PAUL’S
2016 -- DE LA SALLE -- MITCHELL ROBINSON, CHALMETTE
2017 – ST. PAUL’S – DEVONTE ALLEN, ST. PAUL’S