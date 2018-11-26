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St. Paul's Devonte Allen (24) drives to the lane past Catholic of Baton Rouge's Nicholas Judice (44) during the LHSAA Marsh Madness Division I semi-final at Burton Coliseum in Lake Charles, Louisiana on Thursday, March 8, 2018. (AP Photo/Lake Charles American Press, Kirk Meche)

 Kirk Meche

CYO TOURNAMENT CHAMPIONS & MOST VALUABLE PLAYERS

YEAR – TEAM CHAMPION – MVP

1950 -- ST. ALOYSIUS -- BOBBY DELPIT, ST. ALOYSIUS

1951 -- ST. ALOYSIUS -- BOBBY DELPIT, ST. ALOYSIUS

1952 -- ST. ALOYSIUS -- PAUL ZINSER, ST. ALOYSIUS

1953 -- DE LA SALLE -- PETE GAUDIN, DE LA SALLE

1954 -- DE LA SALLE -- HARRIMAN MORGAN, DE LA SALLE

1955 -- DE LA SALLE -- JAMES HARWELL, DE LA SALLE

1956 -- DE LA SALLE -- BOBBY WEBER, ST. ALOYSIUS

1957 -- ST. ALOYSIUS -- GASPAR CARDINALE, ST. ALOYSIUS

1958 -- DE LA SALLE -- MERRILL VITTER, DE LA SALLE

1959 -- HOLY CROSS -- BILLY JOHNSTON, HOLY CROSS

1960 -- ST. ALOYSIUS -- HENRY ARCENEAUX, ST. ALOYSIUS

1961 -- ST. ALOYSIUS -- DON GUNALDA, REDEMPTORIST

1962 -- JESUIT -- PETER MICHELL, JESUIT

1963 -- JESUIT -- HERBIE MANG, JESUIT

1964 – JESUIT -- FABIAN MANG, JESUIT

1965 -- DE LA SALLE -- JOHNNY ARTHURS, DE LA SALLE

1966 -- ST. AUGUSTINE -- HAROLD SYLVESTER, ST. AUGUSTINE

1971 -- RUMMEL -- JEFF CUMMINGS, RUMMEL

1972 – BOOKER T. WASHINGTON -- MICHAEL PITTMAN, CARVER

1973 -- HOLY CROSS -- STEVE B. MARTIN, ST. AUGUSTINE

1974 -- DE LA SALLE -- JORDY HULTBERG, DE LA SALLE

1975 -- HOLY CROSS -- CARLOS ZUNIGA, HOLY CROSS

1976 -- DE LA SALLE -- SEAN TUOHY, NEWMAN

1977 -- RUMMEL -- DEAN CARPENTER, RUMMEL

1978 – BOOKER T. WASHINGTON -- GRAYLIN WARNER, B.T. WASHINGTON

1979 – BOOKER T. WASHINGTON -- GRAYLIN WARNER, B.T. WASHINGTON

1980 -- JESUIT -- DALE SMITH, JESUIT

1981 – BOOKER T. WASHINGTON -- WAYNE CAMPBELL, B.T. WASHINGTON

1982 -- ST. AUGUSTINE -- DWAYNE LEWIS, ST. AUGUSTINE

1983 – BOOKER T. WASHINGTON -- KEITH AUGUSTINE, B. T. WASHINGTON

1984 -- JESUIT -- ANTHONY HARRIS, JESUIT

1985 -- BROTHER MARTIN -- DARWIN ALEXANDER, BROTHER MARTIN

1986 -- WALTER COHEN -- TIM SINGLETON, WALTER COHEN

1987 -- WALTER COHEN -- GREG CHRISTIAN, WALTER COHEN

1988 -- DE LA SALLE -- JAY FAZANDE, DE LA SALLE

1989 -- ST. AUGUSTINE -- POINTER WILLIAMS, ST. AUGUSTINE

1990 -- ST. AUGUSTINE -- JASON McKAIN, ST. AUGUSTINE

1991 -- ST. AUGUSTINE -- KERRY KITTLES, ST. AUGUSTINE

1992 -- ST. AUGUSTINE -- TROY WHARTON, ST. AUGUSTINE

1993 -- EAST JEFFERSON -- NEIL REED, EAST JEFFERSON

1994 -- ST. AUGUSTINE -- WADE MASON, ST. AUGUSTINE

1995 -- EDNA KARR -- DeJUAN DANIEL, KARR

1996 -- ALCEE FORTIER -- MICHAEL JOHNSON, FORTIER

1997 -- JESUIT -- BRANDON SPANN, JESUIT

1998 -- JESUIT -- BRANDON SPANN, JESUIT

1999 -- SHAW -- BRANDON VINCENT, EHRET

2000 -- SHAW -- BYRON LA SALLE, SHAW

2001 -- WEST JEFFERSON -- ERIC BURDETT, WEST JEFFERSON

2002 -- JESUIT -- D.J. AUGUSTINE, BROTHER MARTIN

2003 – JESUIT -- SAM LEBRUYERE, JESUIT

2004 -- BROTHER MARTIN -- D.J. AUGUSTINE, BROTHER MARTIN

2005 – JESUIT -- RICKEY COFFEY, JESUIT

2006 -- COUNTRY DAY -- JON ANDERSEN, COUNTRY DAY

2007 -- ST. AUGUSTINE -- RUSSELL MOORE, ST. AUGUSTINE

2008 -- O. PERRY WALKER -- COLBY CARR - O. PERRY WALKER

2009 -- JESUIT -- COLBY KIEFER, JESUIT

2010 -- ST. AUGUSTINE -- CRAIG VICTOR, ST. AUGUSTINE

2011 -- ST. AUGUSTINE -- CRAIG VICTOR, ST. AUGUSTINE

2012 -- ISIDORE NEWMAN -- DUKE DOUGLAS, NEWMAN

2013 -- EAST JEFFERSON -- SHAQUILLE PRESTON, EAST JEFFERSON

2014 -- EAST ST. JOHN -- TRE’VON JASMINE, EAST ST. JOHN

2015 -- ST. PAUL’S -- DEVONTE ALLEN, ST. PAUL’S

2016 -- DE LA SALLE -- MITCHELL ROBINSON, CHALMETTE

2017 – ST. PAUL’S – DEVONTE ALLEN, ST. PAUL’S

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